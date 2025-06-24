Генсек НАТО и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал европейцев активно вкладывать средства в оборону, чтобы через несколько лет не начать говорить на русском языке.

"Если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, и защищать себя от России, которая теперь производит в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО", – приводит слова Рютте "Евразия".

Это уже второе подобное высказывание Рютте за последнее время. Ранее с тем же аргументом он призывал страны НАТО поднять военные расходы до уровня 5% от ВВП, но при этом не смог конкретно рассказать – с чем связано его мнение о планах России напасть на Европу.

Напомним, что президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не собирается атаковать Запад и в этом нет смысла. Подобными заявлениями европейские политики пытаются отвлечь своих избирателей от реально происходящих проблем в странах.