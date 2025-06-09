Сегодня, в соответствии с ранее заключенными в Стамбуле договоренностями, Москва и Киев провели обмен группами тяжелораненых пленных и в возрасте до 25 лет.
"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – говорится в сообщении официального телеграм-канала МО РФ.
Как подчеркнул помощник президента РФ и глава группы переговорщиков от России Владимир Мединский, работа в этом направлении будет продолжена.
"Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать – язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия СВОих не бросает!", – написал он в своем канале.
Напомним, что договоренности об обмене пленными были достигнуты в турецкой столице 2 июня. Также было заключено соглашение об обмене телами погибших, но украинская сторона по неизвестным причинам сорвала данную сделку.
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