Основатель Telegram и Вконтакте, российский предприниматель Павел Дуров готов приехать в Румынию и поделиться с органами подробностями о вмешательстве французских сил в местные выборы. Об этом разработчик сообщил на своей странице в соцсети.

"Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии", – отметил Дуров.

На прошлой неделе Дуров рассказал, что в преддверии выборов президента в Румынии представители французской разведки в лице главы ведомства Николя Лернера требовали от него заблокировать каналы и посты местных консерваторов в Telegram, на что получили решительный отказ. При этом французские власти все обвинения отвергают.

Напомним, что с августа прошлого года Павел Дуров находится под следствием во Франции в связи с обвинениями, связанными с работой мессенджера Telegram.