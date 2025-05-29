СВР: Сербия стреляет в спину России, поставляя боеприпасы для ВСУ
Сербский ВПК в усиленном режиме работает на противников России, организуя экспорт своих снарядов для Украины, сообщили в Службе внешней разведки РФ.
По информации ведомства, вклад "дружественных" сербов исчисляется уже сотнями тысяч боеприпасов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом стрелковых патронов.
"Прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств", – пояснили сотрудники СВР в пресс-релизе на официальном сайте.
Разведчики напомнили, что на протяжении всей истории взаимоотношений России и Сербии наша страна оказывала самую разную поддержку балканским братьям.
"...Освобождение Сербии от ига Османской империи, недопущение национальной катастрофы в период Первой мировой войны, борьбу с фашистскими оккупантами и их приспешниками во время Второй мировой, натовские бомбардировки Белграда, косовскую трагедию. На всех этих исторических этапах для россиян в отношениях с сербами непреложными оставались братские узы и единоверие", – отметили в СВР.
Напомним, что после начала СВО власти Сербии не присоединились к антироссийским санкциям. Президент страны Александр Вучич подчеркивал, что Белград проводит независимую политику в отношении России, однако в то же время официальные представители страны осудили СВО на голосовании в ООН.
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