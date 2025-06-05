Неизвестные устроили подрыв железнодорожного полотна на участке Евдаково-Сагуны между городами Лиски и Россошь, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить, и таким образом избежать человеческих жертв.

Все обстоятельства произошедшего расследуются. Проводится осмотр места происшествия. По первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм"", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Губернатор региона Александр Гусев держит ситуацию на личном контроле.

"Евразия" напоминает, что 31 мая в Брянской области украинскими диверсантами был подорван автомобильный мост, в результате чего потерпел крушение столкнувшийся с его обломками пассажирский поезд. Тогда погибли 7 человек, пострадали более 100. 1 июня аналогичный подрыв произошел в Курской области – с пути сошел локомотив, пострадали 3 человека.