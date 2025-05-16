По итогам переговоров в Стамбуле Украина и Россия условились провести масштабный обмен пленными по формуле "1000" на "1000", сообщили участники российской делегации журналистам.

Глава группы переговорщиков Владимир Мединский отметил, что Россия довольна результатом встречи.

"Первое: в ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. Второе: также украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, мы приняли этот запрос к сведению. Третье: каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После этого мы договорились продолжить переговоры", – отметил Мединский.

Он напомнил, что военные действия могли завершиться еще в феврале 2022 года по итогам переговоров в Гомеле.

"Украинская сторона не соглашалась, тянули резину, и после этого следующий этап договорённостей был уже в Стамбуле. Он был несколько более жёстким по отношению к реалиям на земле, чем то, что предлагалось в Гомеле. Но, к сожалению, и стамбульский процесс был сорван из-за прямого вмешательства Запада", – приводит слова Мединского "Евразия" .

По неподтвержденной информации, новый саммит Украины и России может состояться уже в июне.