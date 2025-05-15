На территории России спецслужбы задержали завербованных украинской стороной сотрудников Telegram-каналов, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию.

"В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора. Следственными органами принимаются процессуальные решения", – говорится в сообщении на официальном сайте ФСБ.

Также приняты профилактические меры в отношении нескольких сотен несовершеннолетних, попавших под влияние вражеской деструктивной пропаганды.

Преступников удалось обнаружить благодаря профилактическим мероприятиям ФСБ, МВД и СК, проведенным в 81 регионе РФ. В рамках этой же работы были задержаны шесть граждан, готовивших массовые вооруженные нападения на население, в том числе и на детей.