ФСБ задержали администраторов 57 вражеских каналов в Telegram
На территории России спецслужбы задержали завербованных украинской стороной сотрудников Telegram-каналов, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию.
"В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора. Следственными органами принимаются процессуальные решения", – говорится в сообщении на официальном сайте ФСБ.
Также приняты профилактические меры в отношении нескольких сотен несовершеннолетних, попавших под влияние вражеской деструктивной пропаганды.
Преступников удалось обнаружить благодаря профилактическим мероприятиям ФСБ, МВД и СК, проведенным в 81 регионе РФ. В рамках этой же работы были задержаны шесть граждан, готовивших массовые вооруженные нападения на население, в том числе и на детей.
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