270 военных и 120 гражданских лиц сегодня вернулись на территорию РФ после освобождения украинской стороной. Обмен пленными состоялся по результатам договоренностей между Россией и Украиной в Стамбуле.

Среди бывших пленных есть мирные жители, захваченные ВСУ в Курской области. Взамен на Украину также переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

"Сегодня произошел обмен. Я очень рад, что вернулся домой. Внутри чувства меня переполняют. Очень приятные, теплые ощущения того, что я увижу свою семью, родственников, детей и близких. Все будет хорошо. Слава России!" – сказал один из вернувшихся бойцов ВС РФ.

В Минобороны подчеркнули, что все вернувшиеся из плена будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.