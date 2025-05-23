270 военных и 120 гражданских лиц сегодня вернулись на территорию РФ после освобождения украинской стороной. Обмен пленными состоялся по результатам договоренностей между Россией и Украиной в Стамбуле.
Среди бывших пленных есть мирные жители, захваченные ВСУ в Курской области. Взамен на Украину также переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
"Сегодня произошел обмен. Я очень рад, что вернулся домой. Внутри чувства меня переполняют. Очень приятные, теплые ощущения того, что я увижу свою семью, родственников, детей и близких. Все будет хорошо. Слава России!" – сказал один из вернувшихся бойцов ВС РФ.
В Минобороны подчеркнули, что все вернувшиеся из плена будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
"Евразия" напоминает, всего в рамках договоренностей на Родину должны вернуться 1000 человек.
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