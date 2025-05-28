Вооруженные силы России ежемесячно пополняются на 50-60 тысяч человек, сообщил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы имеем по состоянию на сегодняшний день. В добровольческие подразделение на сегодняшний день приняты более 14 тысяч человек", – приводит слова Медведева "Евразия".

Он подчеркнул, что у киевского режима с желанием людей участвовать в военных действиях принципиально иная ситуация.

"Это показывает реальное положение дел. Надо эти тенденции закрепить и работать дальше над комплектованием вооруженных сил по контракту", – подытожил чиновник.

Напомним, что согласно отчету правительства за 2024 год контракт с ВС РФ заключили 450 тысяч военнослужащих.