В Азербайджане суд приговорил евразийцев, сторонников сближения с Россиейк 14 и 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России. Они были задержаны местной спецслужбой, DTX в июне 2023 года. При этом адвокат к ним был допущен только в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал

Ибрагим Гасанов является координатором Евразийского движения Азербайджана, а Ибрагим Гумбатов – его заместителем.

Против евразийцев выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу России. В то же время, они – общественники, - и не имели доступа к гостайне. Кроме того, ни один из них не выступал против президента Азербайджана, либо против суверенитета и территориальной целостности страны, либо с сепаратистскими высказываниями.

Гасанов и Гумбатов – сторонники равноправного, взаимовыгодного партнёрства Москвы и Баку, а также развития евразийской интеграции. О том же самом неоднократно говорил и сам Алиев. Общественники поддержали начало Россией Специальной военной операции на территории бывшей Украины, о чём открыто говорили на разных площадках.

По такому же обвинению в ноябре 2024 года к 13 годам лишения свободы за «госизмену» и «шпионаж» в пользу России была приговорена задержанная в октябре 2023 года азербайджанская политолог и военкор. Она является горячей сторонницей Алиева и его курса, поддержала возвращение Карабаха. Единственное её «прегрешение» состоит в том, что она подержала начало Россией СВО и единственная из азербайджанских журналистов освещала ход СВО с российской стороны, в то время как на стороне ВСУ работали и работают десятки сотрудников азербайджанских СМИ.

Неадекватно большие срока общественникам и военкору больше всего похожи на попытку внешних сил внести раскол в наметившуюся нормализацию отношений России и Азербайджана.

Все трое сторонников России в заключении остались практически без защиты. Адвокаты не соглашались браться за их дела ни за какие деньги. Государственные защитники, предоставленные государством, отрабатывали формально, в ряде случаев действуя не в интересах своих подзащитных.

Международное «Евразийское движение», возглавляемое известным российским философом, является структурой, которая уже не одно десятилетие на официальном уровне поддерживает развитие российско-азербайджанских отношений. В частности, именно Евразийское движение стояло за проведением ряда международных конференций «Ось Москва-Баку», проходивших как в Москве, в «Президент-отеле», так и в Азербайджане на территории Карабаха в Агдаме. Дугин многократно высказывался в поддержку евразийских инициатив президента Азербайджана Ильхама Алиева, и в целом много лет являлся сторонником сближения России, как с Азербайджаном, так и с Турцией. Известно, что именно при участии лидера российских евразийцев было предотвращено покушение на президента Турцииво время мятежа в июле 2016 года. Таким образом, Евразийское движение Азербайджана не являлось оппозиционным, выступало в поддержку президента Алиева и его курса на сближение с Россией, работая в рамках официальной повестки двух стран.

Всё это напоминает действия западных спецслужб и их пособников внутри Азербайджана. Именно западные аналитические центры, а так же ЦРУ и Госдеп открыто называют Александра Дугина и его идеологические структуры главной опасностью для американской глобализации. Самого Дугина на Западе уже прозвали «самым опасным человеком» для либерализма.

Отсюда возникает подозрение, что данная расправа над евразийскими координаторами Азербайджана инициирована извне, руками пособников западных спецслужб в силовых структурах Азербайджана, и реализована через голову Администрации президента Алиева. Это отчасти объясняет молчание его Администрации и неспособность прокомментировать происходящее.