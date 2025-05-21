Сегодня утром в элитном пригороде Мадрида был застрелен советник экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрей Портнов.

В момент убийства 52-летний мужчина привез в школу своих детей.

"Он собирался сесть в Mercedes, когда к нему подбежали двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, по крайней мере три из которых попали ему в голову, и оказались смертельными, а также в спину", – рассказали очевидцы событий.

Нападавшие, по словам свидетелей, быстро скрылись в лесистой местности. Пока обнаружить их не удалось.

Андрей Портнов был известным на Украине юристом и политиком. С 2010 по 2014 год он занимал пост советника президента страны Виктора Януковича. После силового захвата власти в государстве он обосновался в России, но уже в 2019 году вернулся на Украину. С 2022 года Портнов проживал в Евросоюзе. Эксперты считают, что он обладал большой базой информации о влиятельных на Украине людях, обнародование которой могло принести им большие проблемы. Основные мотивы убийства Портнова могут быть связаны с его профессиональной и политической деятельностью.