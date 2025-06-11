Вучич предложил Зеленскому восстановить украинские города
Президент Сербии Александр Вучич попросил главаря киевских боевиков Владимира Зеленского дать Белграду возможность восстановить несколько украинских городов, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку.
Об этом он заявил во время участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", который сегодня состоялся в Одессе.
"Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Владимир Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан", – приводит его слова "Евразия".
Глава Сербии также подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.
Как отметил в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Стешин, Вучич, скорее всего имел ввиду освобожденные Россией бывшие украинские города.
"Никто не понял, почему у Зеленского такое лицо во время манифестации Вучича. Когда Вучич говорит, что готов восстановить пару городов, кажется, что Володимиру вворачивают в задницу граненый карандаш ("Град обреченный"). Зеленский сразу же сообразил, что речь идет о Попасной или Красногоровке. Или о Соледаре и Бахмуте. Вучич жирный тролль и Зеленскому от этого больно. Думаю, советники рассказали пану президенту свежий украинский анекдот про книжный магазин в Днепропетровске и попытку купить карту Украины. Продавец спрашивает этого покупателя: "Вам за какое число карту?"", – говорится в сообщении Стешина.
Напомним, что Александр Вучич прилетал в Москву месяц назад, на День Победы. Он посетил Парад и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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