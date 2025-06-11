Президент Сербии Александр Вучич попросил главаря киевских боевиков Владимира Зеленского дать Белграду возможность восстановить несколько украинских городов, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку.

Об этом он заявил во время участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", который сегодня состоялся в Одессе.

"Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Владимир Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан", – приводит его слова "Евразия".

Глава Сербии также подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

Как отметил в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Стешин, Вучич, скорее всего имел ввиду освобожденные Россией бывшие украинские города.

"Никто не понял, почему у Зеленского такое лицо во время манифестации Вучича. Когда Вучич говорит, что готов восстановить пару городов, кажется, что Володимиру вворачивают в задницу граненый карандаш ("Град обреченный"). Зеленский сразу же сообразил, что речь идет о Попасной или Красногоровке. Или о Соледаре и Бахмуте. Вучич жирный тролль и Зеленскому от этого больно. Думаю, советники рассказали пану президенту свежий украинский анекдот про книжный магазин в Днепропетровске и попытку купить карту Украины. Продавец спрашивает этого покупателя: "Вам за какое число карту?"", – говорится в сообщении Стешина.

Напомним, что Александр Вучич прилетал в Москву месяц назад, на День Победы. Он посетил Парад и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.