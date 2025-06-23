ВС Ирана запустили серию ракет в сторону американской военной базы на территории Катара, сообщило Министерство обороны эмирата. Обошлось без пострадавших.

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре является штаб-квартирой ВВС США на Ближнем Востоке. В КСИР подчеркнули, атака является ответом на недавний удар американской армии по территории Ирана. В Дохе заявили, что страна осуждает данный шаг Тегерана.

"Катар оставляет за собой право дать прямой ответ, эквивалентный характеру и масштабам этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом", – заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари.

Известно, что Иран заранее предупредил о подготовке атаки. Источники также сообщают, что американские силы, как минимум за неделю до сегодняшнего удара, вывели часть самолетов и кораблей со своих военных баз на Ближнем Востоке, чтобы не подвергать их рискам из-за обострения обстановки.

На этих выходных армия США атаковала иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Точные последствия ударов пока неизвестны, однако со спутников небольшие повреждения все же зафиксированы.