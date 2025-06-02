По итогам сегодняшних переговоров в Стамбуле украинская и российская стороны пришли к соглашению об обмене телами погибших по формуле "6000 на 6000". Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кроме обмена телами, согласовано проведение обмена всеми тяжело больными военнопленными, а также пленными в возрасте до 25 лет. Сроки исполнения этих договоренностей пока неизвестны.

Также российская сторона инициировала прекращение боевых действий на отдельных участках фронта на срок в 2-3 дня – для сбора тел погибших.

"Поскольку украинская сторона все время говорит о необходимости прекращения огня – в достаточно общих словах, – мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Чтобы могли командиры подобрать трупы своих солдат", – сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

Он добавил, что этот шаг важен с санитарной точки зрения, чтобы избежать эпидемий в серой зоне.