События на Ближнем Востоке касаются России напрямую

Включение США в войну с Ираном на стороне Израиля полностью меняет структуру идеологической позиции Трампа и США под его руководством.

Уже очевидно, что Трампа «угнали» неоконы, которые всегда и при любых обстоятельствах стоят на стороне Израиля и являются израильской гвардией в американских элитах.

Противостояние Трампа и неоконов, на котором Трамп выстраивал свою предвыборную кампанию, закончилось в пользу неоконов, которые теперь управляют Трампом, вошедшим в противоречие с собственной идеологической моделью и американским консервативным большинством. Всё это возвращает Америку на привычные глобалистские рельсы. Из этого следует, что США начали реализацию финальной фазы глобалистского сценария по установлению глобального доминирования над человечеством.

С точки зрения геополитики Иран является последней брешью в «санитарном кордоне», который несколько десятилетий выстраивался вокруг России, особенно активно с момента крушения Советского блока. И эта брешь сегодня закрывается, что означает переход к финальной стадии удушения Евразии через удушение, ослабление и дальнейшую неизбежную фрагментацию России, как ядра Хартлэнда. И это делает именно Трамп, на которого возлагались большие надежды сторонниками многополярности по всему миру, включая сами США.

В этой связи происходящее нужно рассматривать как финальную битву. Как завершение того геополитического противостояния которое длилось не одно столетие, будучи начатым британской империей 300 лет назад и дошедшее до своей финальной фазы на наших глазах.

В этих условиях единственное, что может как-то остановить стремительную финализацию глобалистского проекта и даже обернуть её вспять, это создание военных коалиций и геополитических блоков для уравновешивания той силы, которая обрушилась на Иран, а, по сути, приступила к захлопыванию санитарного кордона вокруг России. Этой силой является американо-израильская коалиция при интеллектуальном кураторстве британцев - как наиболее поднаторевших в сдерживании России на протяжении последних трех столетий, а также имеющих самый обширный опыт по сталкиванию России с различного рода прокси-оппонентами, управляемыми из Лондона.

Сложившаяся коалиция весьма могущественна, и противостоять ей может лишь столь же могущественная коалиция. В связи с чем Россия должна уже сейчас приступить к её созданию.

Самым ошибочным на данный момент будет утверждение о том, что война англо-израильской коалиции с Ираном нас впрямую не касается. Такая позиция должна быть отброшена как либо недальновидная, либо умышленно вводящая нас в состояние демобилизации в интересах врага.

Последняя битва направлена именно против России, что обосновано геополитическими раскладами. И захват Ирана американо-израильской коалицией будет означать начало финальной фазы по ликвидации геополитической субъектности России как центра евразийского геополитического блока.

В этой связи России необходимо начать создание коалиции с подключением всех сил, которые выступают против однополярности и против американо-израильской коалиции. А это ни много ни мало большая часть человечества, которая может встать на нашу сторону только в том случае, если Россия озвучит ясную идеологически обоснованную стратегию.

Технически можно поступить следующим образом. Необходимо поставить вопрос о союзничестве с Россией ребром перед всеми, кто находится рядом с нами в формате - «либо вы с нами, либо против нас». Начать следует с Белоруссии, предложив ей вступить открыто и без всяких предварительных условий в войну против нацистского киевского режима, развернув полномасштабное наступления с Севера. Это позволит стремительно завершить конфликт на Украине, особенно пользуясь тем, что США увлеклись ситуацией на Ближнем Востоке, перебросив туда всё внимание и силы.

Завершение ликвидации украинского политического проекта предоставит России огромный плацдарм как в виде пространства бывшей Украины, которая должна быть упразднена, так и в виде тех военных возможностей, которыми обладает Украина. И которые могут быть использованы теперь для дальнейшего продвижения в сторону наших геополитических интересов. В первую очередь на кавказском направлении, которое необходимы для получения прямого доступа к нашему главному союзнику на Ближнем Востоке — Ирану.

Используя все имеющиеся силы, коалиция России, Белоруссии и Северной Кореи с опорой на перешедшие на нашу сторону части бывших вооруженных сил Украины получит возможность пробить прямой коридор к Ирану. Политическим режимам Армении, Азербайджане и Грузии должно быть предложено присоединиться к коалиции. С учётом обострения обстановки в мире в целом, это настойчивое предложение будет вполне обосновано насущной необходимостью, а также теми силами, которые будут иметься у уже сложившейся коалиции, и тем самым будет выглядеть довольно убедительно. Волна беженцев из Ирана также не оставит выбора закавказским государствам.

С учётом полученного в украинской кампании боевого опыта, а также имеющихся военных возможностей, открывшихся после ликвидации украинского политического проекта, а так же с учётом военных возможностей России, Белоруссии и Северной Кореи, ни одна армия в Закавказье не сможет противостоять этой коалиции. Что в принципе с наибольшей вероятностью снимет вопрос военного столкновения. Тем самым прямой доступ к Ирану будет открыт без всяких военных действий либо они будут краткосрочными и не в пользу армий трёх закавказских бывших советских республик.

После открытия прямого доступа к Ирану, объединив усилия, а так же опираясь на хуситов, которых можно снабдить гиперзвуковым оружием, новая сложившаяся антиглобалистская коалиция может выйти на переговоры с агрессором в лице США и Израиля, предложив предотвратить глобальное столкновение двух мощнейших коалиций.

На фоне стремительного вхождения в многополярную коалицию пространства бывшей Украины и Закавказья, не исключено такое же стремительное присоединение к ней и других евразийских государств, особенно постсоветских, а также заключение военно-политических союзов с другими государствами-противниками однополярности за пределами евразийского континента.

Такой расклад с неизбежностью остудит горячие головы в Вашингтоне и Тель-Авиве, и при такой конфигурации вопрос о создании многополярного мира будет рассматриваться уже на основании силового паритета. Подобные военно-стратегические блоки сторонников многополярности при посредничестве России могут сложиться и на других континентах. В Латинской Америке – Куба, Венесуэла, Никарагуа и примкнувшая к ним Панама, а так же другие государства, настроенные в антиамериканском ключе. В Африке – большая группа стран. На Дальнем Востоке – коалиция, складывающаяся вокруг Китая.

Подытоживая: Строительство многополярного мира должно стать долгосрочной стратегией России, шире - создаваемой коалиции антиглобалистских сил, основанной на силовом паритете.