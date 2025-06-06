Уголовное дело угрожают возбудить латвийские власти против депутата сейма Алексея Росликова за откровенную речь о притеснении русскоязычных в государстве.

На днях парламентарий открыто раскритиковал нынешнюю политику местного правительства за дискриминацию русского населения. Он произнес пламенную речь, после чего был удален из зала за неэтичное поведение и использование русского языка на заседании сейма.

"Должно последовать наказание. Поэтому Центр государственного языка начнет процесс об административном правонарушении и будет сотрудничать с госполицией и службой госбезопасности в случае уголовного дела", – прокомментировала ситуацию в соцсети министр юстиции страны Инесе Либиня-Эгнере.