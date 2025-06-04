Россия готовит ответный удар на украинскую атаку по стратегическим объектам 1 июня, об этом в соцсети сообщил президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы обсудили атаку Украины на российские самолёты на аэродроме, а также другие недавние действия с обеих сторон. Это был хороший разговор, но пока он не приведёт к немедленному миру. Путин выразился предельно чётко — он намерен ответить на атаку по аэродромам", – приводит текст сообщения "Евразия".

Также лидеры обсудили ситуацию с разработкой ядерного оружия в Иране. По словам Трампа, оба президента имеют одинаковое мнение на счет данного вопроса.

Напомним, что 1 июня украинские спецслужбы устроили массовую атаку с применением беспилотников на российские военные аэродромы в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Определенная часть военной техники получила повреждения вследствие возгораний.