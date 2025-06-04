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Напуганные Соросом: кто и зачем пугает Азербайджан «новым СССР»? Напуганные Соросом
Так ли страшна интеграция? Операция ВС Турции в сирийском Африне против курдских вооруженных формирований направлена на ослабление позиций США в Сирии, что в интересах как Москвы, так и Дамаска, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Родина (Vatan) Догу Перинчек. Он расц Перинчек: Операция в Африне ослабляет позиции США в Сирии
Турция vs США или... ? Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю История принадлежит великим историческим общностям, а не бумажным лимитрофам, созданным волею руки вполне конкретных людей для вполне конкретных целей. Стоит взглянуть на карту и всё станет яснее. Какой союз внутри ЕС первым приходит на ум? Вышеградская ч Галицийский прорыв вен
Грязные бумаги, грязные дела Владимир Путин сравнил Россию с плавильным котлом – гласят заголовки СМИ. Выступая на форме Валдай, российский лидер заявил о том, что Россия, как и США, тоже плавильный котёл, состоящий из множества общностей. Однако из сказанного далее следует, что пр “Плавильный котёл” для России?
Слово не воробей Афганистан: США бежали. Что дальше? Афганистан: США бежали. Что дальше?
Талибан порядка или США хаоса? 23 марта 2022 года в Центральном Доме Ученых РАН, Фонд имени Фиделя Кастро и Российское общество дружбы с Кубой провели в круглый стол, посвященный 60-летию плана операции «Нортвудс» США против Кубы. В мероприятии приняли участие и выступили с докладами р «Нортвудс», далее везде
Операции США под ложным флагом Американские военные требуют от Россия отказаться от системы ответного ядерного удара под названием «Периметр», которую на западе прозвали «Мертвая рука». В Вашингтоне хотят запретить нашей стране использование этого уникального комплекса, который в случа Кого пугает «мёртвая рука»?
Будет вам ответка! 8 октября 2021 года в Доме общественных организаций состоялся круглый стол на тему «Сетевые войны на постсоветском пространстве. Вмешательство и разрушение государств со стороны Запада». В мероприятии приняли участие эксперты из стран, ощутивших на себе и Сетевые войны: осознать и действовать
Война сетей В Москве прошла международная конференция «Турецкий фактор закавказской политики: влияние на Азербайджан, роль Армении и Турции как христианских государств». Ведущие интеллектуалы из Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и России обсудили очень сложные во Турецкий фактор закавказской политики: от продвижения западных интересов к евразийской геополитике
Что ждать Закавказью? Экспертный круглый стол на тему «Американская стратегия “Анаконды”: угроза включения Закавказья в пояс нестабильности» состоялся 13 сентября 2022 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Участник Закавказье: сплотиться против «Анаконды»
Кльца сжимаются Валерий Коровин: слово о Русском Кавказе Валерий Коровин: слово о Русском Кавказе
Кавказ и русские: спасти или потерять Россию? Западный мир перешел в фазу саморазрушения, деиндустриализация и экономическая рецессия в Германии, проблемы США с колоссальным госдолгом, которые нельзя разрешить, неспособность Запада нанести поражение России в конфликте на Украине даже совокупными усил Россия открывает ворота на Юг
Новый виток развития Валерий Коровин, новая книга, Конец Европы. Вместе с Россией на пути к многополярности, издательство Родина, презентация Европу спасёт Русское чудо
Конец или начало? россия, куба, президент отель, многополярный мир, Российско-кубинские отношения в свете становления многополярного мира, Валерий Коровин, Александр Дугин, Сергей Бабурин, Сергей Миронов Россия и Куба: вместе против расчеловечивания и однополярности
Удар в брюхо США Широко известный факт – о реальном, а не показном благополучии той или страны можно судить по двум простым параметрам: отношению к старикам и отношению к детям. Как же обстоит с этим дело в самой благополучной, по собственному утверждению, стране мира – С Ежедневно 60 тысяч детей в США отправляются за решетку
Жестокость к детям – это закон в США 6 октября 2023 года в Бишкеке состоялось выездное заседание Всемирного Форума «Новая эпоха – новые пути», приуроченное к саммиту СНГ, который пройдет в Кыргызской Республике 13 октября 2023 года. Мероприятие организовано Международной организацией евразий «Новая эпоха – новые пути»: шаг к укреплению многополярности
Ради будущего Евразии В последнее время всё чаще в новостных лентах фигурируют сообщения о произволе, беспределе и преступлениях, совершаемых либо мигрантами, либо «новыми россиянами», лишь недавно получившими паспорт гражданина РФ. Большинство обозревателей отмечают самоуве Трудовые будни самарской миграционки
Русские возвращаются? Приближается православный праздник – Крещение Господне. В этот день по всей России и далеко за её пределами верующие совершают омовение. Вместе с тем, в наших холодных широтах Крещенские купания – истинное испытание. Настоящий подвиг для тех, кто в обыч Крещенские купания: как относиться, как подготовиться и… начать моржевать?
Моржи моржуют! Поэтический вечер члена Союза Писателей России и Союза Писателей Донецкой Народной Республики Натальи Макеевой прошёл в конце 2023 года в московском клубе «Бункер на Лубянке» http://evrazia.org/news/49267. Мероприятие получило название «Мы снова стали не Вечер «непокорных» в «Бункере на Лубянке»
Z-поэзия или... ? Одним из неочевидных результатов начала в 2022 году Специальной военной операции ВС России на территории бывшей Украины стал выход поэтов, пишущих о современной войне, из маргинального поля. При том, что литературный процесс, связанный начавшимися в 2014 Пропуская сквозь себя войну
Для кого эти стихи? Специальная военная операция ВС России на территории бывшей Украины продолжается уже два года. За это время она приобрела поистине всенародный характер. Приложением нечеловеческих усилий сотен тысяч людей на фронте и в тылу русская армия медленно, но верн Награда для современных последователей Ковпака
Награда найдёт героев! Спустя более чем год после начала Специальной военной операции ВС России бывшей Украины появляется всё больше свидетельств недостатков российской армии, которые высветила СВО. Причин много. По мнению ряда экспертов главная – Россия слишком давно полноце Ошибки СВО: осознать и победить
СВО: начало 14 декабря 2022 года российские хакеры из группировки «Anarchist Kombatant» взломав сайт украинского военного командования получили доступ к спискам 35 тысяч 382 военнослужащих ВСУ, которые числятся как «пропавшие без вести». Едва ли генерал Залужный и ве Фронтовики или подопытные кролики?
ВСУшник, где твои почки? 22 марта 2024 года в одном из крупнейших концертных залов Москвы обычные мирные люди, пришедшие послушать песни известной музыкальной группы «Пикник», были жестоко убиты и ранены группой радикалов. На сегодняшний день – 144 погибших, более 500 пострадавши Уроки «Крокуса»
Кто истинный враг? 14 июня 2022 года, в день рождения знаменитого кубинского команданте в Москве в Доме учёных состоялся круглый стол на тему «Че Гевара: идея справедливости и её перспективы», который провели которых Фонд имени Фиделя Кастро, Российское общество дружбы с Ку Че Гевара: его боялись США
Жизнь и смерть ради справедливости В конце 2021 года в Москве прошел благотворительный вечер в честь презентации Фонда содействия развитию русско-кубинских отношений имени Фиделя Кастро. Организация была создана полгода назад общественными деятелями и экспертами, чья жизнь и работа связан Россия-Куба: вместе мы создаем многополярный мир
Москва-Гавана: новое измерение 5 мая 2024 года исполнилось 10 лет с момента образования Единого штаба поддержки и помощи Донбассу, созданного неравнодушными жителями Республики Абхазия. С первых дней Русской весны 2014 года народ Абхазии откликнулся и пришёл на помощь жителям восстав Атаман Мироненко: 10 лет вместе с Новороссией (ВИДЕО)
Абхазия - с Донбассом! Сегодня, 27 апреля 2023 года, исполняется 60 лет с начала исторического визита Фиделя Кастро в СССР. Этот визит заложил тот прочный фундамент, на котором в наши дни, на новом этапе, возможно выстраивание российско-кубинских отношений. Именно это станет гл Воплощение образа Зевса и символ борьбы за свободу
Россия и Куба! Один из организаторов Русской весны в Харькове, лидер организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев о том, почему главный центр Слобожанщины не был взят в первые дни специальной военной операции, ренегатах и предателях внутри харьковской верхушки Почему до сих пор не взяли Харьков
СВО и многовекторность

4 июня 2025, 22:01

Путин предупредил Трампа об ответе на удары по российским аэродромам



Россия готовит ответный удар на украинскую атаку по стратегическим объектам 1 июня, об этом в соцсети сообщил президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы обсудили атаку Украины на российские самолёты на аэродроме, а также другие недавние действия с обеих сторон. Это был хороший разговор, но пока он не приведёт к немедленному миру. Путин выразился предельно чётко — он намерен ответить на атаку по аэродромам", – приводит текст сообщения "Евразия".

Также лидеры обсудили ситуацию с разработкой ядерного оружия в Иране. По словам Трампа, оба президента имеют одинаковое мнение на счет данного вопроса.

Напомним, что 1 июня украинские спецслужбы устроили массовую атаку с применением беспилотников на российские военные аэродромы в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Определенная часть военной техники получила повреждения вследствие возгораний.


5 июня 2025, 15:40

Диверсанты подорвали железнодорожный путь в Воронежской области

Неизвестные устроили подрыв железнодорожного полотна на участке Евдаково-Сагуны между городами Лиски и Россошь, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
3 июня 2025, 00:25

Новые регионы оказались без света из-за украинских атак

В Запорожской и Херсонской областях РФ случился практически тотальный блэкаут из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре. Атакованы были подстанции в Геническом районе Херсонской области и в Мелитопольском районе Запорожской области.
2 июня 2025, 22:53

Москва и Киев договорились провести обмен телами погибших

По итогам сегодняшних переговоров в Стамбуле украинская и российская стороны пришли к соглашению об обмене телами погибших по формуле "6000 на 6000". Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
30 мая 2025, 18:12

ВС РФ вышли на рекордные темпы наступления в ходе СВО

Российская армия в мае освобождает по 14 километров квадратных территории в среднем за день, что равняется уровню ноября прошлого года. По версии американского издания The New York Times, ВС РФ уже начали летнее наступление.
29 мая 2025, 09:07

СВР: Сербия стреляет в спину России, поставляя боеприпасы для ВСУ

Сербский ВПК в усиленном режиме работает на противников России, организуя экспорт своих снарядов для Украины, сообщили в Службе внешней разведки РФ.
28 мая 2025, 22:31

С начала года на службу ВС РФ поступили 175 тысяч человек

Вооруженные силы России ежемесячно пополняются на 50-60 тысяч человек, сообщил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
27 мая 2025, 20:36

В Кремле отреагировали на критику Трампа в адрес российского правительства

Различия в мнениях между российской и американской сторонами будут всегда, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа по вопросам перемирия с Украиной.
23 мая 2025, 20:17

В Россию из плена вернулись 270 военнослужащих

270 военных и 120 гражданских лиц сегодня вернулись на территорию РФ после освобождения украинской стороной. Обмен пленными состоялся по результатам договоренностей между Россией и Украиной в Стамбуле.
22 мая 2025, 21:58

Путин: На границе с Украиной будет создана буферная зона

ВС РФ уже активно работают над созданием буферной зоны возле приграничных районов России, сообщил сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.
22 мая 2025, 16:55

Два азербайджанских евразийца получили абсурдно большие срока

В Азербайджане суд приговорил евразийцев, сторонников сближения с Россией Ибрагима Гасанова и Ибрагима Гумбатова к 14 и 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России. Они были задержаны местной спецслужбой, DTX в июне 2023 года.
21 мая 2025, 22:43

В Испании убит экс-советник Януковича Андрей Портнов

Сегодня утром в элитном пригороде Мадрида был застрелен советник экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрей Портнов. В момент убийства 52-летний мужчина привез в школу своих детей.
20 мая 2025, 23:45

Дуров сообщил о готовности дать показания против французской разведки

Основатель Telegram и Вконтакте, российский предприниматель Павел Дуров готов приехать в Румынию и поделиться с органами подробностями о вмешательстве французских сил в местные выборы. Об этом разработчик сообщил на своей странице в соцсети.
19 мая 2025, 14:33

Трамп и Путин сегодня проведут телефонные переговоры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о сегодняшнем разговоре лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Звонок запланирован на 17:00. "Разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров.
16 мая 2025, 20:04

Украина и Россия договорились провести обмен пленными

По итогам переговоров в Стамбуле Украина и Россия условились провести масштабный обмен пленными по формуле "1000" на "1000", сообщили участники российской делегации журналистам.
15 мая 2025, 11:28

ФСБ задержали администраторов 57 вражеских каналов в Telegram

На территории России спецслужбы задержали завербованных украинской стороной сотрудников Telegram-каналов, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию.
14 мая 2025, 23:10

Мединский возглавит состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Президент России Владимир Путин определил состав делегации РФ на стамбульские переговоры, сообщается на официальном сайте Кремля. "Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский В.Р.
13 мая 2025, 21:01

На освобожденной территории ЛНР задержан украинский боевик

Член террористического батальона "Донбасс" (запрещенная в России организация) был задержан на территории ЛНР, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
12 мая 2025, 12:03

ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области

Сегодня стало известно, что на красноармейском направлении вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Котляровка, который находится на стыке с днепропетровским регионом.
7 мая 2025, 17:42

Мировые лидеры прибывают в Москву на празднование Дня Победы

С сегодняшнего дня в российскую столицу начали прилетать президенты различных дружественных стран, приглашенные на празднование 80-й годовщины свержения фашизма.
6 мая 2025, 21:03

Украинские власти усиливают эвакуацию населения Сумской области

Население северных районов Сумской области Украины местные власти призвали срочно выехать в безопасные места. "Подчеркиваю.
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