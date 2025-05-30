Российская армия в мае освобождает по 14 километров квадратных территории в среднем за день, что равняется уровню ноября прошлого года. По версии американского издания The New York Times, ВС РФ уже начали летнее наступление.

Основные успехи России – на территории Донецкой Народной Республики, где нашим бойцам, к сегодняшнему дню, уже удалось выйти на границу Днепропетровской области, а также прорвать фронт между Красноармейском (Покровск) и Дзержинском (Торецк). Кроме того, боевые действия также начались на территории Сумской области и прогнозируется активизация в Харьковской – у границы региона, по данным журналистов, уже собраны более 50 тысяч наших военных.

Развитию наступления с российской стороны способствовало потепление. Американцы считают, что это не исключает начала мирных переговоров, но таким образом Россия сможет укрепить свои позиции в ходе диалога.