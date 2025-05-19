Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о сегодняшнем разговоре лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Звонок запланирован на 17:00.

"Разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров. Мы уже все, что могли, сказали, основные какие позиционные точки. Дождемся, по результатам разговора дадим максимально возможное сообщение", – отметил Песков.

Он также подчеркнул, что вопрос о возможной встрече президентов зависит исключительно от их личных договоренностей.

"Евразия" напоминает, что разговор будет проведен по инициативе американской стороны. Ранее в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями, в их результате было решено провести масштабный обмен пленными.