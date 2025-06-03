В Запорожской и Херсонской областях РФ случился практически тотальный блэкаут из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

Атакованы были подстанции в Геническом районе Херсонской области и в Мелитопольском районе Запорожской области.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона. Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения", – сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Только в Херсонской области РФ без света оказались более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах. Выполняются восстановительные работы.

Украинские террористические атаки на инфраструктуру новых регионов стали практически регулярными. До этого массовое отключение света произошло в феврале: более, чем на сутки, электроснабжение было остановлено в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области.