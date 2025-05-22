ВС РФ уже активно работают над созданием буферной зоны возле приграничных районов России, сообщил сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.

"При налетах дронов и действиях диверсионно-разведывательных групп противника гибнут и получают ранения мирные жители. Принято решение о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной, наши военные сейчас эту задачу решают: уже активно подавляются огневые точки противника, работа идет. При этом уже сейчас в нашем приграничье нужно разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное", – приводит слова президента "Евразия".

Глава государства также поручил чиновникам максимально быстро подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей: туда должны войти вопросы ремонта и строительства жилья и социальных объектов, выплат и компенсаций, поддержки переселенцев. Отдельная и важнейшая тема, подчеркнул Владимир Путин, – разминирование территорий.

Напомним, что 20 мая президент приехал с визитом на территорию освобожденной от украинских оккупантов Курской области.