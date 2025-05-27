Различия в мнениях между российской и американской сторонами будут всегда, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа по вопросам перемирия с Украиной.

Ранее американский лидер резко обвинил российские власти в ударах по Украине, которые, по его мнению, вредят урегулированию ситуации. Между тем, о фактах многократно усилившихся атак ВСУ на инфраструктуру в России Трамп решил не напоминать.

"Ясно, что расхождения в мнениях будут всегда. Политическая воля на то, чтобы выполнять все договоренности, которые достигаются – есть. И мы работаем дальше", – приводит слова Пескова "Евразия".

Вопрос решения первопричин украинского конфликта очень сложный, для его решения требуется много времени, добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, украинская сторона настаивает на объявлении 30-дневного перемирия на фронте, в то время как Россия предлагает сначала провести подробные переговоры о ситуации между двумя государствами, чтобы устранить причины возникновения конфликта, и уже после установить окончательное прекращение боевых действий.