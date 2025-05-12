Сегодня стало известно, что на красноармейском направлении вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Котляровка, который находится на стыке с днепропетровским регионом.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики», – говорится в официальном сообщении телеграм-канала МО РФ.

Также отмечается, что нанесены критические удары формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 440 боевиков, три бронированные машины, 14 автомобилей и две артустановки.

Напомним, что с 7 по 11 мая на фронте было объявлено перемирие. Несмотря на режим прекращения огня, противник нарушил его более 14 тысяч раз.