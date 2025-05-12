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Напуганные Соросом: кто и зачем пугает Азербайджан «новым СССР»? Напуганные Соросом
Так ли страшна интеграция? Операция ВС Турции в сирийском Африне против курдских вооруженных формирований направлена на ослабление позиций США в Сирии, что в интересах как Москвы, так и Дамаска, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Родина (Vatan) Догу Перинчек. Он расц Перинчек: Операция в Африне ослабляет позиции США в Сирии
Турция vs США или... ? Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю История принадлежит великим историческим общностям, а не бумажным лимитрофам, созданным волею руки вполне конкретных людей для вполне конкретных целей. Стоит взглянуть на карту и всё станет яснее. Какой союз внутри ЕС первым приходит на ум? Вышеградская ч Галицийский прорыв вен
Грязные бумаги, грязные дела Владимир Путин сравнил Россию с плавильным котлом – гласят заголовки СМИ. Выступая на форме Валдай, российский лидер заявил о том, что Россия, как и США, тоже плавильный котёл, состоящий из множества общностей. Однако из сказанного далее следует, что пр “Плавильный котёл” для России?
Слово не воробей Афганистан: США бежали. Что дальше? Афганистан: США бежали. Что дальше?
Талибан порядка или США хаоса? 23 марта 2022 года в Центральном Доме Ученых РАН, Фонд имени Фиделя Кастро и Российское общество дружбы с Кубой провели в круглый стол, посвященный 60-летию плана операции «Нортвудс» США против Кубы. В мероприятии приняли участие и выступили с докладами р «Нортвудс», далее везде
Операции США под ложным флагом Американские военные требуют от Россия отказаться от системы ответного ядерного удара под названием «Периметр», которую на западе прозвали «Мертвая рука». В Вашингтоне хотят запретить нашей стране использование этого уникального комплекса, который в случа Кого пугает «мёртвая рука»?
Будет вам ответка! 8 октября 2021 года в Доме общественных организаций состоялся круглый стол на тему «Сетевые войны на постсоветском пространстве. Вмешательство и разрушение государств со стороны Запада». В мероприятии приняли участие эксперты из стран, ощутивших на себе и Сетевые войны: осознать и действовать
Война сетей В Москве прошла международная конференция «Турецкий фактор закавказской политики: влияние на Азербайджан, роль Армении и Турции как христианских государств». Ведущие интеллектуалы из Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и России обсудили очень сложные во Турецкий фактор закавказской политики: от продвижения западных интересов к евразийской геополитике
Что ждать Закавказью? Экспертный круглый стол на тему «Американская стратегия “Анаконды”: угроза включения Закавказья в пояс нестабильности» состоялся 13 сентября 2022 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Участник Закавказье: сплотиться против «Анаконды»
Кльца сжимаются Валерий Коровин: слово о Русском Кавказе Валерий Коровин: слово о Русском Кавказе
Кавказ и русские: спасти или потерять Россию? Западный мир перешел в фазу саморазрушения, деиндустриализация и экономическая рецессия в Германии, проблемы США с колоссальным госдолгом, которые нельзя разрешить, неспособность Запада нанести поражение России в конфликте на Украине даже совокупными усил Россия открывает ворота на Юг
Новый виток развития Валерий Коровин, новая книга, Конец Европы. Вместе с Россией на пути к многополярности, издательство Родина, презентация Европу спасёт Русское чудо
Конец или начало? россия, куба, президент отель, многополярный мир, Российско-кубинские отношения в свете становления многополярного мира, Валерий Коровин, Александр Дугин, Сергей Бабурин, Сергей Миронов Россия и Куба: вместе против расчеловечивания и однополярности
Удар в брюхо США Широко известный факт – о реальном, а не показном благополучии той или страны можно судить по двум простым параметрам: отношению к старикам и отношению к детям. Как же обстоит с этим дело в самой благополучной, по собственному утверждению, стране мира – С Ежедневно 60 тысяч детей в США отправляются за решетку
Жестокость к детям – это закон в США 6 октября 2023 года в Бишкеке состоялось выездное заседание Всемирного Форума «Новая эпоха – новые пути», приуроченное к саммиту СНГ, который пройдет в Кыргызской Республике 13 октября 2023 года. Мероприятие организовано Международной организацией евразий «Новая эпоха – новые пути»: шаг к укреплению многополярности
Ради будущего Евразии В последнее время всё чаще в новостных лентах фигурируют сообщения о произволе, беспределе и преступлениях, совершаемых либо мигрантами, либо «новыми россиянами», лишь недавно получившими паспорт гражданина РФ. Большинство обозревателей отмечают самоуве Трудовые будни самарской миграционки
Русские возвращаются? Приближается православный праздник – Крещение Господне. В этот день по всей России и далеко за её пределами верующие совершают омовение. Вместе с тем, в наших холодных широтах Крещенские купания – истинное испытание. Настоящий подвиг для тех, кто в обыч Крещенские купания: как относиться, как подготовиться и… начать моржевать?
Моржи моржуют! Поэтический вечер члена Союза Писателей России и Союза Писателей Донецкой Народной Республики Натальи Макеевой прошёл в конце 2023 года в московском клубе «Бункер на Лубянке» http://evrazia.org/news/49267. Мероприятие получило название «Мы снова стали не Вечер «непокорных» в «Бункере на Лубянке»
Z-поэзия или... ? Одним из неочевидных результатов начала в 2022 году Специальной военной операции ВС России на территории бывшей Украины стал выход поэтов, пишущих о современной войне, из маргинального поля. При том, что литературный процесс, связанный начавшимися в 2014 Пропуская сквозь себя войну
Для кого эти стихи? Специальная военная операция ВС России на территории бывшей Украины продолжается уже два года. За это время она приобрела поистине всенародный характер. Приложением нечеловеческих усилий сотен тысяч людей на фронте и в тылу русская армия медленно, но верн Награда для современных последователей Ковпака
Награда найдёт героев! Спустя более чем год после начала Специальной военной операции ВС России бывшей Украины появляется всё больше свидетельств недостатков российской армии, которые высветила СВО. Причин много. По мнению ряда экспертов главная – Россия слишком давно полноце Ошибки СВО: осознать и победить
СВО: начало 14 декабря 2022 года российские хакеры из группировки «Anarchist Kombatant» взломав сайт украинского военного командования получили доступ к спискам 35 тысяч 382 военнослужащих ВСУ, которые числятся как «пропавшие без вести». Едва ли генерал Залужный и ве Фронтовики или подопытные кролики?
ВСУшник, где твои почки? 22 марта 2024 года в одном из крупнейших концертных залов Москвы обычные мирные люди, пришедшие послушать песни известной музыкальной группы «Пикник», были жестоко убиты и ранены группой радикалов. На сегодняшний день – 144 погибших, более 500 пострадавши Уроки «Крокуса»
Кто истинный враг? 14 июня 2022 года, в день рождения знаменитого кубинского команданте в Москве в Доме учёных состоялся круглый стол на тему «Че Гевара: идея справедливости и её перспективы», который провели которых Фонд имени Фиделя Кастро, Российское общество дружбы с Ку Че Гевара: его боялись США
Жизнь и смерть ради справедливости В конце 2021 года в Москве прошел благотворительный вечер в честь презентации Фонда содействия развитию русско-кубинских отношений имени Фиделя Кастро. Организация была создана полгода назад общественными деятелями и экспертами, чья жизнь и работа связан Россия-Куба: вместе мы создаем многополярный мир
Москва-Гавана: новое измерение 5 мая 2024 года исполнилось 10 лет с момента образования Единого штаба поддержки и помощи Донбассу, созданного неравнодушными жителями Республики Абхазия. С первых дней Русской весны 2014 года народ Абхазии откликнулся и пришёл на помощь жителям восстав Атаман Мироненко: 10 лет вместе с Новороссией (ВИДЕО)
Абхазия - с Донбассом! Сегодня, 27 апреля 2023 года, исполняется 60 лет с начала исторического визита Фиделя Кастро в СССР. Этот визит заложил тот прочный фундамент, на котором в наши дни, на новом этапе, возможно выстраивание российско-кубинских отношений. Именно это станет гл Воплощение образа Зевса и символ борьбы за свободу
Россия и Куба! Один из организаторов Русской весны в Харькове, лидер организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев о том, почему главный центр Слобожанщины не был взят в первые дни специальной военной операции, ренегатах и предателях внутри харьковской верхушки Почему до сих пор не взяли Харьков
СВО и многовекторность

12 мая 2025, 12:03

ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области



Сегодня стало известно, что на красноармейском направлении вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Котляровка, который находится на стыке с днепропетровским регионом.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики», – говорится в официальном сообщении телеграм-канала МО РФ.

Также отмечается, что нанесены критические удары формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 440 боевиков, три бронированные машины, 14 автомобилей и две артустановки.

Напомним, что с 7 по 11 мая на фронте было объявлено перемирие. Несмотря на режим прекращения огня, противник нарушил его более 14 тысяч раз.


7 мая 2025, 17:42

Мировые лидеры прибывают в Москву на празднование Дня Победы

С сегодняшнего дня в российскую столицу начали прилетать президенты различных дружественных стран, приглашенные на празднование 80-й годовщины свержения фашизма.
5 мая 2025, 15:19

Украинские военные преступники снова пытались прорваться в Курскую область

Бандиты, принадлежащие к подконтрольным Киеву военизированным формированиям, снова пытались прорваться в Курскую область, сообщает Telegram-канал SHOT. «В новой волне наступления участвуют до 60 ВСУшников.
2 мая 2025, 22:07

Макеева: Минздрав ФРГ признал деятельность канцлера ФРГ вредной для здоровья немцев

«Министерство Федеративной Республики Германия признало деятельность канцлера ФРГ Олафа Шольца вредной для здоровья немцев. Или это было другое ведомство?
14 марта 2025, 15:33

В Одессе денацифицирован организатор поджога дома профсоюзов

🇺🇦☠️ В Одессе денацифиировали известного нацистского ублюдка, прославившегося участием в сожжении Дома Профсоюзов, сносом советских памятников и добровольной помощи ТЦК по упаковыванию уклонистов.
19 июля 2024, 21:16

Во Львове подстрелили русофобку Фарион

Сегодня в 19:30 во Львове неизвестный выстрелил в голову экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион, сообщают украинские СМИ. Фарион находится на грани жизни и смерти. Как сообщает местное МВД, нападавший не задержан, его разыскивают.
18 июля 2024, 15:02

На Украине спустя полгода подтвердили потерю Крынок

Украинские военные покинули большую часть своих позиций у Крынок Херсонской области, сообщил сегодня спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
17 июля 2024, 23:54

FPV-дрон убил семейную пару под Белгородом

Сегодня днем от атаки дрона-камикадзе погибла семейная пара из Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Трагедия произошла на хуторе Церковный Белгородского района.
16 июля 2024, 19:48

Медведев призвал не жалеть пленных боевиков

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев эмоционально отреагировал на распространившийся в сети ролик с казнью российских солдат членами нацистского объединения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация).
15 июля 2024, 23:23

Страны ЕС бойкотируют Венгрию из-за позиции по Украине

Некоторые страны ЕС намерены проигнорировать предстоящий саммит министров иностранных дел в Будапеште, чтобы выразить протест Орбану и его внешней политике, сообщает издание Politico. Саммит в Будапеште должен состояться 28-29 августа.
15 июля 2024, 15:51

В Севастополе люди не смогли зайти в убежища во время опасности ракетной атаки

В Севастополе, часто подвергающемся атакам БПЛА и ракет, часть укрытий закрыты. Об этом пишет Telegram-канала «Отряд Ковпака» со ссылкой на своего корреспондента, оказавшегося 12 июля 2024 года в городе русских моряков проездом из зоны СВО.
12 июля 2024, 20:56

Из подконтрольного Украине Селидово эвакуируются учреждения

В городе Селидово (подконтрольная Украине территория Донецкой Народной Республики) прекратили работу почти все банки, сообщается в местных телеграм-группах.
11 июля 2024, 17:24

ВС РФ освободили поселок Восход на Покровском направлении

Сегодня в Министерстве обороны РФ подтвердили информацию об окончательной зачистке н.п. Восход в Донецкой Народной Республике.
10 июля 2024, 18:18

Западноукраинские области оказались лидерами по числу уклонистов

Мужчины из Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей Украины чаще всего попадают в базы уклонистов от мобилизации на Украине. Таковы данные свежего отчета украинского Министерства обороны. "Во Львовской области - 85,8 тыс.
9 июля 2024, 23:40

Премьер-министр Словакии Фицо вернулся к работе после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приступил к исполнению обязанностей впервые после покушения, о чем он самостоятельно сообщил в своих соцсетях.
8 июля 2024, 18:09

Россия ответила Украине на теракты массированным ударом

Сегодня утром Вооруженные силы России в ответ на многочисленные атаки противника по объектам российской энергетики и экономики нанесли по Украине массированный ракетный удар, сообщили в Министерстве обороны РФ.
5 июля 2024, 22:26

Орбан обсудил в Москве перспективы окончания войны

Сегодня в российскую столицу с визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – он посетил Москву сразу после переговоров в Киеве, что вызвало недовольство на Украине и Западе.
4 июля 2024, 20:34

Население Белгородской области оснащают мобильными пожарными станциями

Для ускорения тушения пожаров, возникающих из-за регулярных прилетов, власти приграничья начали закупать для граждан портативные пожарные станции.
4 июля 2024, 19:40

Путин исключил прекращение огня на Украине

Без достижения определенных договоренностей остановка боевых действий на Украине невозможна, заявил во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане президент Владимир Путин.
3 июля 2024, 14:28

Украинские террористы уничтожили единственную пекарню в прифронтовых Алешках

В результате обстрела ВСУ пекарни в городе Алешки Херсонской области погибли двое рабочих, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии. Информацию сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
2 июля 2024, 23:10

Алаудинов: ВСУ бессильны в Волчанске

Киев бросил на убой в Волчанске фактически последние боеспособные части, но даже это никак им не помогло изменить ситуацию, заявил сегодня "Первому каналу" командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, участвующий в сражениях на границе.
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