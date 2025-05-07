Мировые лидеры прибывают в Москву на празднование Дня Победы
С сегодняшнего дня в российскую столицу начали прилетать президенты различных дружественных стран, приглашенные на празднование 80-й годовщины свержения фашизма.
Уже известно о прибытии главы КНР Си Цзиньпина, президентов Сербии, Венесуэлы, Кубы и Монголии – Александра Вучича, Николаса Мадуро, Мигеля Диас-Канела, Ухнагийна Хурэлсуха. Также парад Победы на Красной площади должны посетить главы Бразилии, Казахстана, Белоруссии, Словакии, Палестины, Армении, Узбекистана, Египта, Буркина-Фасо, Конго, Абхазии, Туркменистана, Киргизии и Республики Сербской. Всего, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать главы 29 государств.
Портал "Евразия" напоминает, вражеские для России страны пытались помешать прибытию союзников в Москву. Например, Литва и Латвия с этой целью закрыли воздушное пространство для самолета лидера Сербии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что государства Прибалтики уже давно стали форпостом русофобии, а сама Европа прибегает к методам жесткого контроля государств с целью недопущения любой политической самостоятельности.
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