Бандиты, принадлежащие к подконтрольным Киеву военизированным формированиям, снова пытались прорваться в Курскую область, сообщает Telegram-канал SHOT.

«В новой волне наступления участвуют до 60 ВСУшников. Их подвезли к границе Глушковского района на ББМ и квадроциклах. Также со стороны врага участвует инженерная машина разграждения, которая попыталась уничтожить наши оборонительные сооружения», — пишет источник.

По информации SHOT, прорыва границы не допущено, до 30 солдат ВСУ «уничтожены сразу, как только они высадились». 3 мая глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» предотвратили попытку украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области.

Напомним, что часть Курской области была оккупирована противником 6 августа 2024 года и полностью освобождена 26 апреля 2025 года.