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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
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 Джонс: Мир готов к переменам
7 марта 2017, 09:00
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Пришёл Трамп. Что дальше?

Юджин Майкл Джонс – американский публицист, редактор журнала «Culture Wars» и автор книги «Истощенный металл: история капитализма как конфликта между трудом и ростовщичеством». Беседа с ним продолжает серию интервью философа Натэллы Сперанской с ведущими мировыми экспертами.

Ранее портал «Евразия» опубликовал интервью с политическим аналитиком международной мониторинговой организации CIS-EMO Станиславом Бышоком, британским профессором бинарной экономики и политическим аналитиком Родни Шекспиром, бывшим сотрудником ЦРУ, специалистом по контртерроризму, исполнительным директором Совета Национальных Интересов Филипом Джиральди, известным журналистом Тимом Кёрби и сербским философом, писателем, публицистом Борисом Надем и хорвато-американским политологом, геополитиком, публицистом, руководителем Отдела по культуре при посольстве Хорватии в Дании Томиславом Суничем.
«К переменам готов весь мир - потому, что глобализм не выполняет своих обещаний»

- 8 ноября 2016 года произошло почти невозможное – на президентских выборах в США одержал победу человек, который осмелился бросить вызов мировому либеральному истеблишменту. Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Для меня совершенно очевидно, что победа Трампа ознаменовала собой крах глобалистской политической парадигмы и одновременно начало нового исторического цикла. Какими, на Ваш взгляд, теперь будут отношения между США и Европой и какие надежды лично Вы возлагаете на нового президента США?

- Избрание Дональда Трампа положило конец историческому циклу, который был начат, когда Джимми Картер назначил Пола Волкера главой Федеральной Резервной Системы. Волкер переориентировал всю американскую экономику с поддержки труда и полной занятости в пользу интересов кредиторов, зарабатывающих свои деньги посредством махинаций с финансовой системой, задолженности и ростовщичества. Капитализм был «государственно-спонсируемым ростовщичеством». Он рухнул в 2008 году и глобализм рухнул вместе с ним. Экономика оказалась настолько обременена задолженностями, что правительство Соединенных Штатов было вынуждено выплатить отрицательные процентные ставки по казначейским векселям. Трамп был достаточно умен, чтобы понять - глобалистский капитализм разрушил экономику посредством грабежа производственной инфраструктуры Среднего Запада с не подлежащей выплате задолженностью. Ему хватило политической проницательности, чтобы мобилизовать рабочих, потерявших свои рабочие места, обещаниями остановить иммиграцию, которая привела к снижению заработной платы, а также реинвестировать в промышленную инфраструктуру Америки. Сможет ли он сделать это, нам еще предстоит увидеть.

- Дональд Трамп настаивает на необходимости реформы иммиграционного законодательства, справедливо считая radical islamic terrorism фундаментальной угрозой государственной безопасности. Чуждый толерантности и политкорректности, когда дело касается жизней американских граждан, Трамп выступает за ужесточение иммиграционного законодательства и создание специальной базы данных, содержащей информацию обо всех мусульманах, нелегально находящихся в США. Марин Ле Пен в свою очередь также поддерживает идею ужесточить иммигрантское законодательство и предлагает создать стратегический альянс Вашингтона, Парижа и Москвы против исламского фундаментализма. Сегодня можно смело резюмировать, что политика мультикультурализма, проводимая в европейских государствах, потерпела абсолютный крах. Мигранты, не способные интегрироваться в европейское общество, породили в нем проблему терроризма и религиозно-фундаметалистской пропаганды среди европейской молодежи. «Политика открытых границ» стоила слишком больших жертв. Поддерживаете ли Вы идею ужесточения иммигрантской политики и какие конкретные действия для решения этой проблемы Вы можете предложить?

- Да, неограниченная иммиграция всегда приводит к снижению заработной платы, именно поэтому олигархи всегда ее поддерживали. В дополнение к прекращению нелегальной иммиграции Трамп должен положить конец аутсортингу американских рабочих мест. Ключом к пониманию политики Трампа является лозунг «Америка прежде всего», который отсылает к попыткам со стороны таких людей, как Чарльз Линдберг, Генри Форд и отец Чарльз Кафлин удержать Америку от Второй Мировой Войны. «Америка прежде всего» - это способ защиты производственной базы США, а это означает отстранение от участия в зарубежных войнах, подобных тем, которые Соединенные Штаты вели на Среднем Востоке последние 20 лет, и тем, которые они угрожали вести против России после того, как Виктория Нуланд организовала государственный переворот в Украине. Большим вопросом во внешней политике Трампа сейчас является его отношение к Израилю. Будет ли «Америка прежде всего» всего или же «Израиль прежде всего»? Если Трамп объявит себя и Нетаньяху с «Ликудом» союзниками, как он, кажется, поступает в настоящее время, он уничтожит все, чего надеется достичь.

- В последнее время можно заметить усиление недовольства политикой ЕС и все чаще слышатся разговоры о распаде этого объединения. После 43 лет членства Великобритания приняла решение выйти из Евросоюза, что даже заставило уйти в отставку премьера Великобритании Дэвида Кэмерона. Какой, на Ваш взгляд, будет дальнейшая судьба Евросоюза, повторят ли пример Великобритании и другие страны? Например, Дональд Трамп считает, что это неизбежно (главным образом из-за миграционного кризиса).

- Европейский Союз рухнет, потому что он основан на ростовщической финансовой эксплуатации Германии такими более бедными членами ЕС, как Греция. НАТО ждет та же участь. Турция уже де-факто вышла оттуда и сама вступила в союз с Россией. НАТО устарело уже после падения коммунизма и должно было быть отменено в 1991 году.

- С момента избрания Трампа «антиамериканизм» приобретает совершенно иной смысл. Если в «эпоху Обамы» антиамериканизм был синонимом антиглобализма и означал противостояние однополярному проекту, американской гегемонии и либеральному истеблишменту, то в «эпоху Трампа» антиамериканизм выступает уже как синоним глобализации, северо-американской империалистической политики, неуместной толерантности и мультикультурализма, открывающих двери фундаменталистам-мигрантам. То есть антиамериканизм в нынешнем политическом контексте становится неотъемлемой частью риторики той самой либеральной элиты, для которой приход Трампа стал настоящим ударом. 20 января стал для противников Трампа «концом истории», тогда как для нас – окном новых возможностей и новых решений. Конфигурация политических акторов и политических сил кардинально изменилась. Но не породит ли нынешний антиамериканизм не только волну протестов (женский марш против Трампа в Вашингтоне), но и более серьезные действия? Чего можно ждать от оппозиционных сил?

- То, что большинство людей в мире называет Анти-Американизмом, фактически представляет собой протест против неоконсервативного захвата американской политики, который состоялся в администрации Джорджа Буша-младшего. Это был еврейский государственный переворот, наподобие Большевистской революции в России. Дэвид Гелертнер написал книгу, посвященную Америке как «четвертой великой мировой религии». Подавляющее большинство тех, кто проголосовал за Трампа, уже имеют религию, и это, как известно, христианство. Эти люди будут рады освободиться от идола (по Гелертнеру).

«Неограниченная иммиграция всегда приводит к снижению заработной платы, именно поэтому олигархи всегда ее поддерживали»

- Как Вы оцениваете шансы Марин Ле Пен на победу в предстоящих выборах? Готова ли Франция к настоящим переменам?

- Да, Франция готова к переменам, по той причине, что к переменам готов весь мир. И он готов к переменам потому, что глобализм не выполняет своих обещаний. Система, которая сулила процветание, в результате сделала не что иное, как погрузила мир в задолженность. С точки зрения производства, глобализм был не более чем прикрытием для эксплуатации дешевой рабочей силы в странах Третьего Мира. Это снизило заработную плату во всем мире. Понижение заработной платы убило спрос, а низкий уровень спроса вкупе с увеличением задолженности породил нынешний кризис. Как и в 1930-х гг., противоядием от господства международных финансов и свободной торговли является возвращение к протекционистским мерам и национализму.

Беседовала Натэлла Сперанская, перевод с английского Натэллы Сперанской  
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