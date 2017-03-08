Пришёл Трамп. Что дальше?

«К переменам готов весь мир - потому, что глобализм не выполняет своих обещаний»

Ранее портал «Евразия» опубликовал интервью с политическим аналитиком международной мониторинговой организации CIS-EMO Станиславом Бышоком Борисом Надем и хорвато-американским политологом, геополитиком, публицистом, руководителем Отдела по культуре при посольстве Хорватии в Дании Томиславом Суничем

- Избрание Дональда Трампа положило конец историческому циклу, который был начат, когда Джимми Картер назначил Пола Волкера главой Федеральной Резервной Системы. Волкер переориентировал всю американскую экономику с поддержки труда и полной занятости в пользу интересов кредиторов, зарабатывающих свои деньги посредством махинаций с финансовой системой, задолженности и ростовщичества. Капитализм был «государственно-спонсируемым ростовщичеством». Он рухнул в 2008 году и глобализм рухнул вместе с ним. Экономика оказалась настолько обременена задолженностями, что правительство Соединенных Штатов было вынуждено выплатить отрицательные процентные ставки по казначейским векселям. Трамп был достаточно умен, чтобы понять - глобалистский капитализм разрушил экономику посредством грабежа производственной инфраструктуры Среднего Запада с не подлежащей выплате задолженностью. Ему хватило политической проницательности, чтобы мобилизовать рабочих, потерявших свои рабочие места, обещаниями остановить иммиграцию, которая привела к снижению заработной платы, а также реинвестировать в промышленную инфраструктуру Америки. Сможет ли он сделать это, нам еще предстоит увидеть.

- Дональд Трамп настаивает на необходимости реформы иммиграционного законодательства, справедливо считая radical islamic terrorism фундаментальной угрозой государственной безопасности. Чуждый толерантности и политкорректности, когда дело касается жизней американских граждан, Трамп выступает за ужесточение иммиграционного законодательства и создание специальной базы данных, содержащей информацию обо всех мусульманах, нелегально находящихся в США. Марин Ле Пен в свою очередь также поддерживает идею ужесточить иммигрантское законодательство и предлагает создать стратегический альянс Вашингтона, Парижа и Москвы против исламского фундаментализма. Сегодня можно смело резюмировать, что политика мультикультурализма, проводимая в европейских государствах, потерпела абсолютный крах. Мигранты, не способные интегрироваться в европейское общество, породили в нем проблему терроризма и религиозно-фундаметалистской пропаганды среди европейской молодежи. «Политика открытых границ» стоила слишком больших жертв. Поддерживаете ли Вы идею ужесточения иммигрантской политики и какие конкретные действия для решения этой проблемы Вы можете предложить?

- Да, неограниченная иммиграция всегда приводит к снижению заработной платы, именно поэтому олигархи всегда ее поддерживали. В дополнение к прекращению нелегальной иммиграции Трамп должен положить конец аутсортингу американских рабочих мест. Ключом к пониманию политики Трампа является лозунг «Америка прежде всего», который отсылает к попыткам со стороны таких людей, как Чарльз Линдберг, Генри Форд и отец Чарльз Кафлин удержать Америку от Второй Мировой Войны. «Америка прежде всего» - это способ защиты производственной базы США, а это означает отстранение от участия в зарубежных войнах, подобных тем, которые Соединенные Штаты вели на Среднем Востоке последние 20 лет, и тем, которые они угрожали вести против России после того, как Виктория Нуланд организовала государственный переворот в Украине. Большим вопросом во внешней политике Трампа сейчас является его отношение к Израилю. Будет ли «Америка прежде всего» всего или же «Израиль прежде всего»? Если Трамп объявит себя и Нетаньяху с «Ликудом» союзниками, как он, кажется, поступает в настоящее время, он уничтожит все, чего надеется достичь.

- В последнее время можно заметить усиление недовольства политикой ЕС и все чаще слышатся разговоры о распаде этого объединения. После 43 лет членства Великобритания приняла решение выйти из Евросоюза, что даже заставило уйти в отставку премьера Великобритании Дэвида Кэмерона. Какой, на Ваш взгляд, будет дальнейшая судьба Евросоюза, повторят ли пример Великобритании и другие страны? Например, Дональд Трамп считает, что это неизбежно (главным образом из-за миграционного кризиса).

- Европейский Союз рухнет, потому что он основан на ростовщической финансовой эксплуатации Германии такими более бедными членами ЕС, как Греция. НАТО ждет та же участь. Турция уже де-факто вышла оттуда и сама вступила в союз с Россией. НАТО устарело уже после падения коммунизма и должно было быть отменено в 1991 году.

- С момента избрания Трампа «антиамериканизм» приобретает совершенно иной смысл. Если в «эпоху Обамы» антиамериканизм был синонимом антиглобализма и означал противостояние однополярному проекту, американской гегемонии и либеральному истеблишменту, то в «эпоху Трампа» антиамериканизм выступает уже как синоним глобализации, северо-американской империалистической политики, неуместной толерантности и мультикультурализма, открывающих двери фундаменталистам-мигрантам. То есть антиамериканизм в нынешнем политическом контексте становится неотъемлемой частью риторики той самой либеральной элиты, для которой приход Трампа стал настоящим ударом. 20 января стал для противников Трампа «концом истории», тогда как для нас – окном новых возможностей и новых решений. Конфигурация политических акторов и политических сил кардинально изменилась. Но не породит ли нынешний антиамериканизм не только волну протестов (женский марш против Трампа в Вашингтоне), но и более серьезные действия? Чего можно ждать от оппозиционных сил?

- То, что большинство людей в мире называет Анти-Американизмом, фактически представляет собой протест против неоконсервативного захвата американской политики, который состоялся в администрации Джорджа Буша-младшего. Это был еврейский государственный переворот, наподобие Большевистской революции в России. Дэвид Гелертнер написал книгу, посвященную Америке как «четвертой великой мировой религии». Подавляющее большинство тех, кто проголосовал за Трампа, уже имеют религию, и это, как известно, христианство. Эти люди будут рады освободиться от идола (по Гелертнеру).

«Неограниченная иммиграция всегда приводит к снижению заработной платы, именно поэтому олигархи всегда ее поддерживали»

- Как Вы оцениваете шансы Марин Ле Пен на победу в предстоящих выборах? Готова ли Франция к настоящим переменам?

- Да, Франция готова к переменам, по той причине, что к переменам готов весь мир. И он готов к переменам потому, что глобализм не выполняет своих обещаний. Система, которая сулила процветание, в результате сделала не что иное, как погрузила мир в задолженность. С точки зрения производства, глобализм был не более чем прикрытием для эксплуатации дешевой рабочей силы в странах Третьего Мира. Это снизило заработную плату во всем мире. Понижение заработной платы убило спрос, а низкий уровень спроса вкупе с увеличением задолженности породил нынешний кризис. Как и в 1930-х гг., противоядием от господства международных финансов и свободной торговли является возвращение к протекционистским мерам и национализму.