С приходом к власти в США Дональда Трампа миропорядок необратимо изменился

«Глобалисты будут делать все возможное, чтобы уничтожить Трампа»

Предлагаем вашему вниманию интервью с бывшим сотрудником ЦРУ, специалистом по контртерроризму, исполнительным директором Совета Национальных Интересов

- Победав настоящее время оспаривается той самой глобальной парадигмой, которую Вы упоминаете - как средствами массовой информации, так и политическими и экономическими элитами. Нет полной уверенности в том, что ему удастся трансформировать Соединенные Штаты и превратить их в то, что послужит примером для подражания для европейских стран.

Трамп будет беспрестанно подвергаться нападкам со стороны тех, кто получает выгоду от глобализма, со стороны леволиберальных кругов США. Таким образом, его программа может быть «урезана» - дабы не попасть в тупиковую ситуацию, аналогичную той, в которую попала администрация

Я, вместе с тем, уверен, что модель Евросоюза глубоко ущербна, в основном, из-за присущей этой модели удушающей бюрократии и привязки к единой валюте, которая «наказывает» страны со слабой экономикой и приносит выгоды Германии. Я думаю, что и США, и Европа будут переживать переходный период, хотя изменения могут весьма различаться в зависимости от экономических и политических реалий. Я считаю, что тем не менее, отношения между Вашингтоном и европейцами по-прежнему останутся близкими, хотя и в большей степени экономически, нежели политически. Притом, что роль Вашингтона как глобального лидера несколько снизится.

- Я не думаю, что Дональду Трампу удастся создать базу данных для мусульман, поскольку это будет признано неконституционным, однако изменения иммиграционной политики крайне необходимы. Я неоднократно писал о том, что США и другие страны не имеют возможности узнать, кого они признают в качестве иммигрантов, беженцев или лиц, ищущих убежища.

Документы, предоставляемые потенциальными иммигрантами, если они вообще доступны, часто являются поддельными или вводящими в заблуждение. Большинство из тех, кто прибывает в США и Европу фактически не являются легальными иммигрантами, так как они приезжают лишь в поисках работы, в то время как они утверждают, что у себя на родине им угрожает опасность или они подвергаются преследованиям. Некоторые из этих мигрантов были подвергнуты радикальной идеологической обработке и пытаются въехать в страну для совершения террористических актов. Запрет для въезда всех мусульман не является хорошим решением, но следует допускать только тех, кто прошел через тщательный процесс отбора.

Как нетрудно заметить, мультикультурализм не работает, и это приносит с собой реальные угрозы со стороны боевиков и других радикалов. Я бы ввел полный мораторий на всю иммиграцию (за исключением права на въезд для лиц, обладающих необходимыми профессиональными навыками) – до тех пор, пока не будет выработан механизм жесткой проверки.

- Как я уже сказал выше, проект Евросоюза глубоко ущербен. Европейский союз должен значительно сократить свою бюрократию и нормотворчество и должен отказаться от евро – если он хочет выжить. ЕС начался как таможенный союз, и это то, к чему он должен вернуться - с минимальным вмешательством в работу национальных органов власти и в жизнь людей.

«Модель Евросоюза глубоко ущербна, в основном, из-за присущей этой модели удушающей бюрократии и привязки к единой валюте»

- Глобалисты будут делать все возможное, чтобы уничтожить Трампа. В той же мере они сосредоточены на противодействии «Брекзиту» и уже ведут работу по дискредитации внесистемных националистических партий в большинстве стран, остающихся в ЕС. Трамп – легкая мишень для многих акторов глобалистского движения, которые навешивают на президента США ярлыки «расиста», «женоненавистника», «гомофоба» и «исламофоба». Легче вести атаку, нечестно спекулируя на этих темах, нежели критиковать то, что он делает в действительности – и то, что в действительности не столь «чудовищно радикально». Я уверен, что давление на Трампа будет безжалостным, и исходить оно будет как из Европы, так и изнутри Соединенных Штатов. Средства массовой информации, в частности, его просто ненавидят.

- На мой взгляд, у Маринесть превосходные шансы на победу. Но, так же как и в случае Трампа, чем ближе к выборам, тем сильнее будет вестись кампания по дискредитации, с обвинениями, имеющими мало общего с реальной программой Ле Пен. Я думаю, что французы, которые наблюдали, как их культура подрывается неконтролируемой легальной и нелегальной миграцией, более чем готовы к переменам. Но элиты будут яростно сопротивляться, также как в США и Великобритании.