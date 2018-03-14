Жить вна Украине всё хуже и хуже. Умереть – ещё дороже

Каждый труп приносил Третьему Рейху доход около тысячи рейхсмарок. Немцы – народ скурпулёзный. И денег на ветер – то бишь просто так – в дым крематория – они не выбрасывали. Каждого, убитого в концлагерях, они потрошили в буквальном смысле этого слова... Волосы, кожа, жир, костная мука, кровь...

За трое суток в летнее время года человеческое тело успевает очень сильно разложиться. К тому же – запах, процесс гниения, мухи...

Нынешняя «жидо-бандеровская» хунта, захватившая власть в Киеве в результате кровавого государственного переворота, решила не отставать от своих идейных вдохновителей и запустила решение – выколачивать бабки даже из мертвых шумеров.

С 15 марта 2018 года в Уголовно-процессуальный кодекс Украины вступают так называемые «поправки Лозового» []), среди которых – исудебно-медицинская экспертиза тела умершего человека, вне зависимости от причин его смерти. Т.е. – если даже 90-летний старенький человек просто-напросто тихо умирает в своей кровати – всё равно, родные и/или близкие обязаны пройти все круги ада по этой процедуре – обязательной судмедэкспертизы.

Причем, новым порядком определено, что следователь, выехавший на место осмотра тела, сначала обращается с запросом к прокурору, а прокурор – уже к судье, за получением такого разрешения на проведение судмедэкспертизы.

Что на деле несет в себе это новшество? Разберем по полочкам. Проработав в государственно-бюрократической машине Незалежной 12 лет, я знаю в совершенстве всю громоздкость, неповоротливость и абсолютное её равнодушие изнутри.

Итак – первое. Вызов оперативно-следственной группы на дом. Это уже день ушел на ее приезд и оформление места и обстоятельств смерти человека.

Второй шаг – начальник РОВД рассматривает материалы, как правило – утром следующего дня, и расписывает их на следователя, который и будет являться

исполнителем по данному делу. Следователь составляет, подписывает и отправляет запрос прокурору на проведение судмедэкспертизы. Это ушел второй день.

День третий. Картина маслом – та же самая, только уже в прокуратуре. Приходит запрос, районный прокурор расписывает его на прокурора-исполнителя, тот готовит, подписывает и отправляет запрос судье.

На четвертый день суд получает этот запрос. Даже если судья в тот же день рассматривает и удовлетворяет его – все равно, день ушел.

И лишь на пятый день – это в лучшем случае – вернувшись обратно через все инстанции – постановление судьи попадает к судмедэкспертам. В шестой день они принимают тело умершего человека, проводят судмедэкспертизу, выдают заключение, отдают тело назад родственникам.

И только лишь на седьмой день тело покойника предается земле...

Итак – в теории, при ревностном и неукоснительном выполнении своих обязанностей – потребуется не менее недели, чтоб предать тело умершего земле. Но это только при хорошем раскладе. На практике, если уложатся недельки за полторы – это будет за счастье.

Ведь мало того, что экспертиза будет по-любому платная, так еще и представляете – сколько времени придется ждать ее результатов?! А что все это время прикажете делать с покойничком? Зимой – допустим еще ладно, на мороз выставил – пущай дожидается. А летом что? Где хранить разлагающуюся человеческую плоть? За трое суток в летнее время года человеческое тело успевает очень сильно разложиться. К тому же – запах, процесс гниения, мухи... Да и морально-эстетическая сторона – неделю держать у себя в квартире/доме покойника...

А если у родных нет денег оплатить экспертизу? Или покойник был одинок – и некому оплатить за него экспертизу? И стоит еще учитывать, что обращения в суд и судебные пошлины – тоже удовольствие далеко не из дешевых... Не говоря уже о том, что сотни родственников, желающих побыстрее похоронить покойника, будут вынуждены совать на лапы всем чиновникам, чтоб «ускорить» получения заключения судмедэкспертизы...

В общем – предприимчивыеи их последыши – нашли еще один прекрасный способ «косить бабло» на горе простых «нерабов». Как писали классики жанрав «12 стульях» – такое впечатление, что в уездном городе N люди рождались только для того, чтоб побриться, постричься и умереть.

К вирусам кори, коклюша и иных носителей «пэрэмог» цэевропейцев добавляются еще и посмертные мытарства. Ведь помимо физических проблем, с которыми столкнутся родственники усопших, есть еще и духовная составляющая: у Православных христиан принято хоронить покойников на 3-й день. И как тут не вспомнить душевнейшее изречение гражданина Вальцмана: «С**а православная!!!».

Эти «поправки», как уверяют их создатели – «призваны помогать в борьбе с коррупцией», на деле только лишь пошире распахивают ворота коррупционных потоков для разномастного чиновного жулья. Ну, а для потомков гордых шумеров и нерабов в одном лице несут только одно – дополнительное состригание денежных средств в обязательном и принудительном порядке.

В общем – радостный запах трупного гниения разлагающихся тел скоро наполнит Незалежную своими жизнеутверждающими ароматами! «Революция» «гидности», как и положено, проявила свою истинную суть – «революции гнидности», в чём собственноручно и расписалась!

Сухес!