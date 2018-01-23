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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
На прошлой неделе в Министерстве Обороны прошла коллегия, на которой были подведены итоги выполнения майских указов Президента России. Признаться, изменения в армии и на флоте за пять лет произошли впечатляющие. Об этом можно судить даже не по тем цифрам, К вопросу о компетентности
Неразборчивая критика"
Скандал вокруг возможной установки памятника Примирения сотряс не так давно Севастополь. Хотя идея-то благая – примирение «красных» и «белых» в год столетия катастрофы двух русских революций – Февральской и Октябрьской. Несмотря на то, что поколение, зас Сто лет русской катастрофы: преодоление или новый виток раскола?
Сто лет русской катастрофы"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
«К сожалению, Сербия находилась многие годы в режиме либеральной глобалистской оккупации и внешнего управления и там, несмотря на присутствие братского, самого близкого нам народа – сербов, - православного народа, который выходит с нами из единых культурн Коровин: Сербы заявляют свою волю
Сербы и постчеловечество"
Нетривиальный взгляд на происходящие в Новороссии события всегда радует. Тем более, если это мнение неравнодушного и буквально вжившегося в ситуацию человека, который по своему духу русского, живя за тридевять земель от русского Донбасса принимает близко Коробов-Латынцев : Новороссия сейчас — самое важное место на Земле
Новороссия - самое важно место на Земле"
Интервьюировал Геннадий Дубовой Абдула: Если мы не поможем русским на Донбассе, то кто потом поможет нам?
Абдула: Афганистан и Донбасс"
Недавно в своей статье «По евразийской дороге добра», опубликованной на информационно-аналитическом портале «Евразия» накануне Дня народного единства и 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, я поделился педагогическим опытом работы с ре Евразийская педагогика
Воспитать по-евразийски"
В преддверии одного из главных государственных праздников России – Дня народного единства хочу поделиться своим педагогическим опытом, который способствует воспитанию детей и подростков в духе традиционных ценностей Российской Евразийской цивилизации, оли По евразийской дороге добра
Путь к солидаризму"
12 октября 2017 года в уютном помещении кофейни «Белая ворона» состоялось одно из самых семантически насыщенных слушаний иркутского сообщества «Интеллектуальная среда», посвященное обсуждению уже успевшей приобрести скандальную репутацию скульптуры Даши Н Ваал на Байкале: proetcontra
Ольхон и мифы"
Итак, свершилось очередноё «чёрное дело», совершённое либерально-капиталистическим глобалистским Западом во главе с США, которым уверенная, де-факто имперская, политика России, направленная на формирование многополярного мира – как «кость в горле»! Ведь Международная Евразийская Спартакиада?
Без нейтральных флагов"
В редакцию портала «Евразия» поступило обращение народного движения «Олга Каракалпакстан» к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Обращение движения «Алга Каракалпакстан» к Президенту России
Что происходит в Узбекистане?!"
Закрытая презентация нового альбома Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ» «Оставайтесь, друзья, моряками!», в который вошли 13 песен Владимира Высоцкого, прошла 20 ноября 2017 года в московском клубе «16 тонн». На обложку помещена работа сына Александр «Север, воля, надежда, страна без границ»
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Главная стройка Путина"
«Но нельзя одной черной краской мазать все, что было в прошлом, или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня» Мина замедленного действия под здание российской государственности
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Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
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Станет ли встреча последней?"
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Операция ВС Турции в сирийском Африне против курдских вооруженных формирований направлена на ослабление позиций США в Сирии, что в интересах как Москвы, так и Дамаска, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. Он расц Перинчек: Операция в Африне ослабляет позиции США в Сирии
Турция vs США или... ?"
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 Перинчек: Операция в Африне ослабляет позиции США в Сирии
Операция ВС Турции в сирийском Африне против курдских вооруженных формирований направлена на ослабление позиций США в Сирии, что в интересах как Москвы, так и Дамаска, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. Он расц 22 января 2018, 20:00
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Турецкий политик об операции "Оливковая ветвь"

Операция ВС Турции в сирийском Африне против курдских вооруженных формирований направлена на ослабление позиций США в Сирии, что в интересах как Москвы, так и Дамаска, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. Он расценивает эту операцию как важный этап на пути отдаления Турции от США и НАТО и сближении ее с Россией.

Отношения у Турции с НАТО остались только на бумаге. Главными партнерами становятся Россия и Китай

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 20 января 2018 года в 17.00 по московскому времени. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в 21 января о начале наземной операции в Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

"Курдские формирования — в руках США"

"Турция будет защищать свою безопасность, и это, как мы видим, не блеф и не шантаж. Начав операцию в Африне, Турция защищает свои границы. Сирия сохранит свою территориальную целостность, а также будет сохранена территориальная целостность и всех соседних стран, так как развал Сирии может привести и к их развалу. Для России это операция выгодна хотя бы потому, что она направлена против закрепления США в Сирии, поскольку Рабочая партия Курдистана (РПК) и связанный с ней сирийский курдский "Демократический союз" (PYD) – это американские пешки", — сказал Перинчек.

По его мнению, сотрудничество России с РПК и PYD не принесет ей пользы, поэтому Москва не пойдет на это.

"Иногда в России раздаются предложения сблизиться с РПК. Но РПК хочет построить независимый Курдистан, и как только вы сближаетесь с ними, то автоматически становитесь сторонником его создания, выступая против Турции, Сирии, Ирана, Ирака… Россия никогда на такое не пойдет. А вот США и без этого выступает против Турции и других стран в регионе, поэтому РПК останется в руках США", — полагает турецкий политик.

Сближение Анкары и Дамаска неизбежно

Перинчек подчеркнул, что его партия выступает за то, чтобы Анкара наладила отношения с Дамаском и вела операцию против курдских формирований совместно с сирийскими властями.

"Я призываю [президента Турции Тайипа, - ред.] Эрдогана: или сотрудничай с Сирией, или уходи в отставку. Сотрудничество с Сирией дает ключ к укреплению сотрудничества с Россией, Ираном. Оно важно и в рамках Астаны. Есть торговля, промышленность, стабильность, безопасность — для всего этого нужны добрососедские отношения с Сирией, и Эрдоган не сможет постоянно держать обе страны в состоянии вражды", — сказал Перинчек.

Он выразил уверенность, что Дамаск будет сотрудничать с Анкарой в рамках операции в Африне, так как это сотрудничество в интересах обеих стран.

"[Президент Сирии Башар, - ред.] Асад будет сотрудничать с Турцией и скажет "да" этой операции. Сейчас пока идет общение через Россию. Такое бывает. Из-за сбитого турецкими ВС российского самолета, казалось, страны уже не договорятся, однако они успешно преодолели кризис. С Ираном были серьезные проблемы, но сейчас стороны спокойно сидят вместе в Астане. То же самое будет и с Асадом, все к этому идет, сотрудничество Турции и Сирии неизбежно. Эрдоган уже сказал однажды, что контакты с Дамаском возможны", — заявил турецкий политик.

Он добавил, что общественное мнение Турции также настроено на нормализацию отношений с Сирией, и "даже в правящей Партии справедливости и развития большинство так думает, даже если не говорят пока это вслух".

Турция отходит от НАТО и идет в Евразию

По словам Перинчека, серьезный кризис в отношениях Анкары и Вашингтона может привести к закрытию базы Инджирлик для американских самолетов и приведет к отдалению Турции от НАТО

"Инджирлик может быть либо полностью закрыт для американских самолетов, либо полностью взят под турецкий контроль, чтобы они не могли оттуда мешать турецким ВС. Такое намерение в кабинетах турецкого генштаба есть, и США это знают. С НАТО ничего путного у Турции не выйдет. Вспомните последние скандалы. Сейчас стороны пытаются сгладить напряженность, но это тактические маневры. Турция сейчас практически единственная страна НАТО, которая непосредственно выступает против США", — сказал Перинчек.

По его словам, отношения у Турции с НАТО остались только на бумаге, они стратегически разрушены и уже не восстановятся, а главными партнерами становятся Россия и Китай.

"И это уже не изменится. Турецкая экономика входит в евроазиатскую – экономически и политически. В атлантической системе для Турции места нет, там есть только желание разделить страну и задавить ее экономику. Выход – в укреплении связей с Китаем, Индией, Россией, Ираном. Все разделения на суннитов-шиитов и прочее – это политические игры США, которыми они попытались разделить Восток, создавая суннитский блок", — считает собеседник агентства.

Перинчек: "США против Турции и других стран в регионе, поэтому РПК останется в руках США"

"Турция успешно сотрудничает с шиитским Ираном, Ираком руководят шииты, Сирия, с которой неизбежно сотрудничество, у власти алевиты, рядом – христианская Россия. Кто же остался в суннитском блоке? Саудовская Авария и ряд стран Персидского Залива, даже Катар ушел от них. Кроме этого, современный расклад сил требует большей светскости, и подвижки в эту сторону мы тоже наблюдаем. Турция должна оставаться кемалистской, чтобы не дать возможность США путем религиозных распрей растащить страны по блокам", — добавил политик.

По его словам, мировая экономика постепенно смещается на Восток.

"Евразия возвышается, и туда смотрит крупный турецкий бизнес. Эта политика, в конце концов, приведет Турцию к гармонизации с Россией по проблеме Крыма. Мысль о его признании уже сидит в головах руководства страны, хотя присутствуют сиюминутные расчеты. Политика Турции по отношению к Крыму постепенно поворачивается лицом к России. Думаю, мы увидим конкретные шаги в этом направлении уже в ближайшее время. Все, что сейчас разделяет турецкий и русский взгляд на Крым, постепенно будет сходить на нет", — добавил Перинчек.


Алена Палажченко, РИА Новости  

Ракетный удар турецких военных по курдским формированиям в Африне © Ruptly

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