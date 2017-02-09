Родни Шекспир и возможность новой экономики

Предлагаем вашему вниманию интервью с британским профессором бинарной экономики и политическим аналитиком Родни Шекспиром. «Когда наступит коллапс, будет лишь около шести недель, чтобы тщательно изучить новую парадигму мышления, перед тем как наступит фашизм…»

- 8 ноября 2016 года произошло почти невозможное – на президентских выборах в США одержал победу человек, который осмелился бросить вызов мировому либеральному истеблишменту. Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Для меня совершенно очевидно, что победа Трампа ознаменовала собой крах глобалистской политической парадигмы и одновременно начало нового исторического цикла. Какими, на Ваш взгляд, теперь будут отношения между США и Европой и какие надежды лично Вы возлагаете на нового президента США?

- Победа Трампа в США, «Брекзит» в Великобритании и грядущие победы партий – оппонентов ЕС в Европе являются результатом распада экономической парадигмы. Обратитесь к сайту «Бинарная экономика» и на одной из страниц Вы можете увидеть пятьдесят девять (да, пятьдесят девять) ложных предположений, которые лежат в основе господствующей тенденции "неоклассического" финансового капитализма, являющегося ортодоксальным для современной эпохи.

Эти ложные предположения касаются того, почему долг постоянно растет (и его становится невозможно погасить), почему большинство рабочих мест, существующих на настоящий момент, носят временный характер, низкооплачиваемы и небезопасны.

В современной экономике не существует никакого решения (слева или справа), но - и это интересно – кажется, что существуют какие-то проблески нового мышления в чем-то из того, о чем говорят партии – оппоненты ЕС. Хотя, замечу, у нынешнего правительства Великобритании нет концепции новой политики (на основе новой парадигмы), которая так остро необходима.

«Брекзит», победа Трампа и дальнейшие европейские «-экзиты», знаменуют собой крах сложившейся экономической парадигмы. Новый исторический цикл в настоящее время начинается, если (и только если) страны (которые сейчас привержены старой парадигме) смогут найти и реализовать, необходимую новую парадигму мышления. К сожалению, теория парадигм (см. работу Томаса Куна «Структура научных революций») гласит, что новые парадигмы могут выявиться лишь только после полного распада старой парадигмы - и полного экономического коллапса, представляющего собой долгий и изнурительный процесс.

Я не верю, что европейские лидеры, лидеры Великобритании или Трамп имеют хоть малейшее представления о том, что требуется новая экономическая парадигма.

- Дональд Трамп настаивает на необходимости реформы иммиграционного законодательства, справедливо считая radical islamic terrorism фундаментальной угрозой государственной безопасности. Чуждый толерантности и политкорректности, когда дело касается жизней американских граждан, Трамп выступает за ужесточение иммиграционного законодательства и создание специальной базы данных, содержащей информацию обо всех мусульманах, нелегально находящихся в США. Марин Ле Пен в свою очередь также поддерживает идею ужесточить иммигрантское законодательство и предлагает создать стратегический альянс Вашингтона, Парижа и Москвы против исламского фундаментализма. Сегодня можно смело резюмировать, что политика мультикультурализма, проводимая в европейских государствах, потерпела абсолютный крах. Мигранты, не способные интегрироваться в европейское общество, породили в нем проблему терроризма и религиозно-фундаметалистской пропагады среди европейской молодежи. «Политика открытых границ» стоила слишком больших жертв. Поддерживаете ли Вы идею ужесточения иммигрантской политики и какие конкретные действия для решения этой проблемы Вы можете предложить?

- Основной причиной и стимулом существования ИГИЛ (ДАИШ) является саудовский ваххабизм. Существует ось зла, состоящая из Саудовской Аравии, Израиля и США (плюс поддержка, осуществляемая, в частности, из Великобритании и Катара), что создала и продвигает ИГИЛ как способ сокрушить все государства Ближнего Востока, которые могли бы обеспечить эффективное сопротивление к расширению Израиля.

Трамп дал Пентагону тридцать дней, чтобы представить план победы над ИГИЛ. Решение простое - положить конец ваххабитскому режиму в Саудовской Аравии. Если это будет сделано, то философская, моральная и финансовая основа ИГИЛ будет немедленно уничтожена.

Учитывая существующий коллапс экономической практики и парадигмы, политические силы, выступающие против иммигрантов (будь то беженцы или мигранты из других европейских государств) сильны потому, что мигранты воспринимаются как те, кто отбирают рабочие места и ослабляют позиции кому сейчас «повезло» иметь низкооплачиваемую работу на неполный рабочий день.

Официальные данные по безработице являются ложью.

Общее решение - это новая экономическая парадигма мышления плюс окончание разрушительного влияния и практик ваххабизма, плюс окончание влияния и практик сионизма.

Отмечу, что людям, которые являются экономически защищенными (как это происходит в бинарной экономике), не нужно мигрировать, они не хотят мигрировать и, если у них есть своя собственная экономическую мощь (как в случае бинарной экономики), у них есть эффективная физическая и политическая власть для того, чтобы противостоять автократическим и репрессивным режимами. Главным решением является бинарная экономика.

- В последнее время можно заметить усиление недовольства политикой ЕС и все чаще слышатся разговоры о распаде этого объединения. После 43 лет членства Великобритания приняла решение выйти из Евросоюза, что даже заставило уйти в отставку премьера Великобритании Дэвида Кэмерона. Какой, на Ваш взгляд, будет дальнейшая судьба Евросоюза, повторят ли пример Великобритании и другие страны? Например, Дональд Трамп считает, что это неизбежно (главным образом из-за миграционного кризиса).

- Европа коллапсирует из-за системного экономического провала. Официальный уровень безработицы в Европе составляет около 12%; истинное число безработных составляет около 25%, а показатель для молодых людей и групп меньшинств составляет почти 50%.

Европейский коллапс неизбежен (хотя, после распада, по-прежнему не будет экономических решений без новой парадигмы мышления). В США, Трамп будет производить много низкооплачиваемых рабочих мест, но США не увидят восстановление прежнего среднего класса (чей реальный доход был в состоянии упадка в течение 25 лет).

- С момента избрания Трампа «антиамериканизм» приобретает совершенно иной смысл. Если в «эпоху Обамы» антиамериканизм был синонимом антиглобализма и означал противостояние однополярному проекту, американской гегемонии и либеральному истеблишменту, то в «эпоху Трампа» антиамериканизм выступает уже как синоним глобализации, северо-американской империалистической политики, неуместной толерантности и мультикультурализма, открывающих двери фундаменталистам-мигрантам. То есть антиамериканизм в нынешнем политическом контексте становится неотъемлемой частью риторики той самой либеральной элиты, для которой приход Трампа стал настоящим ударом. 20 января стал для противников Трампа «концом истории», тогда как для нас – окном новых возможностей и новых решений. Конфигурация политических акторов и политических сил кардинально изменилась. Но не породит ли нынешний антиамериканизм не только волну протестов (женский марш против Трампа в Вашингтоне), но и более серьезные действия? Чего можно ждать от оппозиционных сил?

- Некоторые серьезные изменения могут произойти - но только если США увидят, что для того, чтобы положить конец ИГИЛ (ДАИШ), они должны положить конец ваххабитскому режиму в Саудовской Аравии и покончить с поддержой сионистского Израиля. Трамп справедливо понимает, что новые отношения с Россией необходимы, но он также движется к войне с Китаем.

Существует огромная, прекрасная, чудесная возможность для мира, если, и только если он может найти свой путь к требуемой новой парадигме экономического мышления (что в конечном итоге решает основу главного политического мышления).

- Как Вы оцениваете шансы Марин Ле Пен на победу в предстоящих выборах? Готова ли Франция к настоящим переменам?

- Несмотря на то, что Марин Ле Пен явно лидирует на данный момент, финальная гонка будет только между двумя кандидатами, что может означать, что все остальные будут ее атаковать. Тем не менее, я думаю, что она, вероятно, победит. «Я не верю, что европейские лидеры, лидеры Великобритании или Трамп имеют хоть малейшее представления о том, что требуется новая экономическая парадигма»

Однако, если это произойдет, тогда возникает вопрос - есть ли у Ле Пен необходимое новое экономическое мышление? Есть некоторые слабые признаки того, что она могла бы быть в состоянии мыслить по-новому.

Кстати, в 2002 году на крупной конференции в Куала-Лумпур один выдающийся экономист сказал моему соавтору и мне, что никто не заинтересован в новой парадигме мышления, пока не наступит коллапс; что масштабный политический и экономический коллапс наступает; что наше мышление было, вероятно, единственным путем решения; что, когда наступит коллапс, будет лишь около шести недель, чтобы тщательно изучить новую парадигму мышления, перед тем как наступит фашизм…