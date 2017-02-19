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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и т Казус Мьянмы
Казус Мьянмы"
В сети разгорелись не слабые споры по материалу военкора Дмитрия Стешина «Донбасс – муки за всех», на тему: почему Россия не смогла адекватно ответить Украине после очередного ее расстрела Донбасса. Руслан Ляпин Не надо себе врать
Украина - БУ. Или нет?"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов
Евросоюз - показуха!"
Портал «Евразия» продолжает серию интервью с ведущими мировыми экспертами о будущем мира после прихода к власти в США Дональда Трампа. Ранее были опубликованы тексты бесед философа Натэллы Сперанской с политическим аналитиком международной мониторинговой Борис Надь: Европейские карлики в ярости
Бешенство карликов"
Приход к власти в США Дональда Трампа поставил перед миром больше вопросов, чем дал ответов. До сих пор нет ясности в том, какие действия будет предпринимать американский лидер, какие его предвыборные обещания будут исполнены, а какие окажутся… предвыборн Тим Кёрби: Европа и гости
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 АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
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 Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов
17 февраля 2017, 09:00
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Нет худа без добра...
Портал «Евразия» продолжает серию интервью с ведущими мировыми экспертами о будущем мира после прихода к власти в США Дональда Трампа.
«Сейчас мы имеем дело с качественно новым набором политических парадигм»

Ранее были опубликованы тексты бесед философа Натэллы Сперанской с политическим аналитиком международной мониторинговой организации CIS-EMO Станиславом Бышоком, британским профессором бинарной экономики и политическим аналитиком Родни Шекспиром, бывшим сотрудником ЦРУ, специалистом по контртерроризму, исполнительным директором Совета Национальных Интересов Филипом Джиральди, известным журналистом Тимом Кёрби и сербским философом, писателем, публицистом Борисом Надем.

Предлагаем вашему вниманию беседу с Томиславом Суничем, хорвато-американским политологом, геополитиком, публицистом, руководителем Отдела по культуре при посольстве Хорватии в Дании (Копенгаген).

- 8 ноября 2016 года произошло почти невозможное – на президентских выборах в США одержал победу человек, который осмелился бросить вызов мировому либеральному истеблишменту. Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Для меня совершенно очевидно, что победа Трампа ознаменовала собой крах глобалистской политической парадигмы и одновременно начало нового исторического цикла. Какими, на Ваш взгляд, теперь будут отношения между США и Европой и какие надежды лично Вы возлагаете на нового президента США?

- Сейчас, c нашей точки зрения и в ретроспективе, победа Трампа 8 ноября выглядит как нечто невозможное. Но следует иметь в виду, что либеральная система, наивысшим воплощением которой являются США, находилась под сильным напряжением в течение последних 30 лет - если не сразу после окончания так называемой холодной войны, с момента падения коммунистического режима в Советском Союзе. Вдохновленный Соединенными Штатами антикоммунизм, который был отличительной чертой американской внешней политики вплоть до 1990 года, более не работает.

Либеральная Америка, наряду с ее государствами-сателлитами в Европе, в настоящее время вынуждена вести поиск новой идентичности. Интеллектуальный климат в Европе и США изменился. Фактически у Европы было куда больше шансов реализовать «трамповский» сценарий, нежели у самих США – до Трампа и помимо Трампа. Восхождение национализма и популизма в Европе, страх утонуть в потоке неевропейских мигрантов, серьезные сбои в хваленой рыночной системе, - все эти темы занимали сознание европейцев на протяжении последних 20 лет. С учетом конкретных административных и геополитических особенностей США, т.е. устойчивой президентской системы, роли коллегии выборщиков, гораздо большей, чем в Европе, свободе слова, а также в силу особенностей конкрентной личности Дональда Трампа, Америка изменилась первой. То, что мы сегодня наблюдаем, есть конец света, подобный тому, что наступил в Восточной Европе до 1991 года, и происходящее больше не зависит ни от текущей политической повестки в США, ни от того, как долго Трамп будет находиться в Белом Доме.

- Дональд Трамп настаивает на необходимости реформы иммиграционного законодательства, справедливо считая radical islamic terrorism фундаментальной угрозой государственной безопасности. Чуждый толерантности и политкорректности, когда дело касается жизней американских граждан, Трамп выступает за ужесточение иммиграционного законодательства и создание специальной базы данных, содержащей информацию обо всех мусульманах, нелегально находящихся в США. Марин Ле Пен в свою очередь также поддерживает идею ужесточить иммигрантское законодательство и предлагает создать стратегический альянс Вашингтона, Парижа и Москвы против исламского фундаментализма. Сегодня можно смело резюмировать, что политика мультикультурализма, проводимая в европейских государствах, потерпела абсолютный крах. Мигранты, не способные интегрироваться в европейское общество, породили в нем проблему терроризма и религиозно-фундаметалистской пропагады среди европейской молодежи. «Политика открытых границ» стоила слишком больших жертв. Поддерживаете ли Вы идею ужесточения иммигрантской политики и какие конкретные действия для решения этой проблемы Вы можете предложить?

- В первую очередь вспоминается случай бывшей коммунистической и многонациональной Югославии и ее трагической судьбы. Большие политические теории, грандиозные социальные конструкции, как правило, приводят к противоположным результатам. Среди европейских политиков широко распространено мнение, что лучшим ответом на проблемы интеграции неевропейских мигрантов или, если на то пошло, лучшим ответом на рост ксенофобии и исламофобии среди местного европейского населения, является не уменьшение, а увеличение потока мигрантов! Здесь можно провести психологическую параллель с бывшими советскими и югославскими аппаратчиками. Они тоже полагали, что социализм может быть чудесным образом утвержден только если они станут более энергично произносить лозунги о командной экономике или хором петь о многонациональном “братстве и единстве”. Избыток этой самоотверженной политики привел к развалу коммунистической системы. Те, кто принимают решения в ЕС, а также и многие американские политики, допускают подобные методологические ошибки, в духе гуманитарного мышления выдавая желаемое за действительное, и не считаясь с суровыми эмпирическими данными. Господствующая система директивных мер (подобная той, что существует в ЕС), или принятые в США программы "позитивных действий" (affirmative action), или систем квот, - все это не работает в долгосрочной перспективе. Это обязательно будет свернуто, рано или поздно.

Если бы благодетели ЕС или США были заинтересованы в интеграции мигрантов в глобальную экономику, они могли бы рассмотреть возможность создания большого количества крупных сельскохозяйственных или производственных предприятий по всей Африке и Азии, и таким образом помочь потенциальным мигрантам вернуться домой и, соответственно, восстановить свою самобытность на территории их родных земель. Сложившееся в настоящее время убеждение в том, что мигранты будут находиться на равных с местными жителями, скажем, Франции, Германии, США и т. д. (убеждение, которое сейчас, к сожалению, разделяет большинство мигрантов) приводит к разочарованиям, взаимным обидам и создает атмосферу постоянной «гражданской войны низкой интенсивности».

Либеральная система, будучи главным образом системой, основанной на идеологии прогресса и вере в товары с ограниченным сроком действия, в конечном итоге превращает каждого человека в экспортируемый товар.

- В последнее время можно заметить усиление недовольства политикой ЕС и все чаще слышатся разговоры о распаде этого объединения. После 43 лет членства Великобритания приняла решение выйти из Евросоюза, что даже заставило уйти в отставку премьера Великобритании Дэвида Кэмерона. Какой, на Ваш взгляд, будет дальнейшая судьба Евросоюза, повторят ли пример Великобритании и другие страны? Например, Дональд Трамп считает, что это неизбежно - главным образом из-за миграционного кризиса.

- Создание Евроcоюза было всего лишь одним из показушных проектов, возникших после Второй Мировой Войны. Сомнительно, что ЕС сохранится в нынешнем виде к концу этого десятилетия. На самом деле не надо забывать, что предшественник ЕС под названием «Европейское экономическое сообщество» был создан в Риме в 1957 году. Можно было бы заметить одержимость ранних архитекторов Евросоюза словом «экономика». С их стороны не было никакого упоминания об участии в том или ином политическом либо культурном союзе в Европе. Представители ЕС сегодня, как и большинство политиков в государствах-членах ЕС, вооружились лозунгом “Евросоюзу нет альтернативы”. Действительно? Тот же лозунг входил в “меню” югославских комиссаров вплоть до 1990 года, всего за несколько месяцев до распада их страны.

У любой социальной конструкции всегда есть альтернатива, хоть зачастую она и оказывается более катастрофичной, нежели изменение или уничтожение прежней. Я уверен, что в России есть немало людей, ностальгирующих по сталинской эпохе, равно как в Хорватии – не так уж мало тех, кто испытывают ностальгию по Югославии. Бесполезно спекулировать относительно будущего ЕС. Хотя одна вещь остается бесспорной. Европейский союз, каким он был задуман в Маастрихте в 1993 году, ушел в историю. Послужной список ЕС оказался небогатым. В 1993 году по причине плохо сформулированных целей внешней политики, ЕС не удалось остановить кровопролитие в бывшей Югославии. По иронии судьбы, не европейская держава, а именно США должны были вмешаться в целях сдерживания дальнейшей эскалации конфликта. Теперь, четверть века спустя, столкнувшись с масштабным «замещением населения», связанным с массовым притоком неевропейских мигрантов, политики Евросоюза не в состоянии достичь консенсуса относительно того, как справиться с этой серьезной социально-экономической проблемой, и проблемой в области безопасности. Хваленое Шенгенское соглашение 1985 года, изначально разработанное для улучшения контроля внешних границ Евросоюза, провалилось.

Если восточные границы ЕС в Эгейском море, в Греции, не могут быть эффективно защищены, спрашивается, в чем заключается цель ЕС. Критика Трампа в адрес Евросоюза бьет точно в цель.

- С момента избрания Трампа «антиамериканизм» приобретает совершенно иной смысл. Если в «эпоху Обамы» антиамериканизм был синонимом антиглобализма и означал противостояние однополярному проекту, американской гегемонии и либеральному истеблишменту, то в «эпоху Трампа» антиамериканизм выступает уже как синоним глобализации, северо-американской империалистической политики, неуместной толерантности и мультикультурализма, открывающих двери фундаменталистам-мигрантам. То есть антиамериканизм в нынешнем политическом контексте становится неотъемлемой частью риторики той самой либеральной элиты, для которой приход Трампа стал настоящим ударом. 20 января стал для противников Трампа «концом истории», тогда как для нас – окном новых возможностей и новых решений. Конфигурация политических акторов и политических сил кардинально изменилась. Но не породит ли нынешний антиамериканизм не только волну протестов (женский марш против Трампа в Вашингтоне), но и более серьезные действия? Чего можно ждать от оппозиционных сил?

- Мы должны быть осторожными, используявыражения “Американизм” vs“Анти-американизм”. Часто эти слова имеют одно значение во Франции или Германии и совершенно другое – в США. Во-первых, мы должны залезть в голову человека, который использует слова “Американизм” и “Анти-американизм”. Я бы рекомендовал ознакомиться с несколькими книгами, посвященными вопросу семантических отклонений термина “Американизм”, в частности, к новому изданию моей книги «Homo americanus», которая содержит значительную библиографию (вскоре она будет опубликована издательством Washington Summit Publishers Ричарда Спенсера). В качествепримера вспомним экс-президента Джорджа Буша-младшего и его неоконсервативное окружение, который вскоре после начала американской интервенции в Ирак в 2003 году, побудил многих американских сторонников невмешательства действовать «не по-американски». К примеру, с точки зрения американского политика, стремящегося обеспечить безопасность Израиля, любое предположение о возможном невмешательстве США в дела Ближнего Востока может быть истолковано как “не-американское” или “анти-американское действие”. У сторонников Трампа европейского происхождения будет совершенно другое видение “Американизма” и “Анти-американизма”, нежели у ЛГБТ-активиста, участвующего в демонстрации против Трампа, не говоря уже об американцах, имеющих сомалийские или йеменские корни. Обе стороны будут обвинять друг друга в “Анти-американизме”.

- Как Вы оцениваете шансы Марин Ле Пен на победу в предстоящих выборах? Готова ли Франция к настоящим переменам?

- Все зависит от парламентских процедур во Франции, и безусловно, от предшествующей медиа-кампании. Парламентские игры во Франции, Австрии или Германии никогда нельзя было назвать предсказуемыми, особенно в случае такого кандидата, как Марин Ле Пен. Ее и сейчас считают «infréquentable» [в дословном переводе с французского – «не внушающей доверия, подозрительной» - примечание переводчика], то есть «недоступной» для Системы и для системных СМИ. У Ле Пен есть хорошие шансы на победу – особенно после того, как ее конкурент, кандидат от консервативных сил Франсуа Фийон оказался замешан в скандале со «льготным трудоустройством» своей жены. Победа Трампа в США также послужила серьезным психологическим подспорьем для националистических и «идентаристских» партий по всей Европе – начиная с крайне националистической греческой партии «Золотая заря», и заканчивая более умеренными французским «Национальным фронтом» и «Альтернативой для Германии».

«Либеральная Америка, наряду с ее государствами-сателлитами в Европе, в настоящее время вынуждена вести поиск новой идентичности»

Вместе с тем, меня беспокоит сохраняющиеся межнациональные трения в отношениях между сербами и хорватами, и схожая ситуация в отношениях между украинцами и русскими – что в любой момент может разжечься вооруженный конфликт. Надеюсь, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин смогут внести существенный вклад в разрядку застарелой, тлеющей межэтнической напряженности по всей Европе. Европейским националистам следует понять, что старые национальные мифологии, преувеличенные комплексы жертв Второй мировой, конечно, когда-то были важны в процессе выстраивания идентичности – но теперь они устарели.

Сейчас мы имеем дело с качественно новым набором политических парадигм. Старая поговорка гласит, что «есть у тучки светлая подкладка» [«нет худа без добра» - примечание переводчика]. Не исключено, что катастрофическое вытеснение коренного населения, которое мы сейчас наблюдаем в Европе, сможет помочь всем европейским народам отбросить прошлую межэтническую неприязнь, и вместо этого сосредоточить внимание на определении, того, кто является их новым врагом.


Беседовала Натэлла Сперанская, перевод с английского Михаила Мошкина  
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8 февраля 2017, 14:56

В ДНР убит командир батальона “Сомали” Михаил Толстых

В Донецкой Народной Республике в результате террористического акта погиб командир батальона “Сомали” Михаил Толстых, более известный под позывным “Гиви”. Преступление было совершено в 6 часов 12 минут утра 8 февраля 2017 года.
5 февраля 2017, 23:40

Басурин обратился к укровоенным, назвав Порошенко «недочеловеком» (ФОТО&ВИДЕО)

Министерство обороны Донецкой народной республики обнародовало вечером 5 февраля 2017 года экстренное заявление заместителя начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуарда Басурина в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донецкой народной республике.
5 февраля 2017, 09:12

Храм святителя Амвросия Медиоланского нуждается в помощи (ВИДЕО)

Храм святителя Амвросия Медиоланского, расположенный в населённом пункте Амвросиевка Донецкой народной республики нуждается в помощи. Информация об этом поступила в редакцию портала «Евразия» из источника заслуживающего доверия – Министерства обороны ДНР.
5 февраля 2017, 03:15

Украинские террористы обесточили Горловку (ФОТО)

Украинские оккупанты совершили подрыв линии электропередач в районе Светлодарска, что привело к временному обесточиванию Горловки, сообщили корреспонденту портала «Евразия» в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
5 февраля 2017, 02:44
начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко

В Луганске погиб командующий Народной милицией ЛНР (ВИДЕО)

Утром 4 февраля 2017 года в квартале Мирный города Луганска произошёл взрыв, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Взрывное устройство было заложено в автомобиль военачальника.
5 февраля 2017, 00:41

Басурин призвал мировое сообщество к введению санкций против Порошенко (ФОТО&ВИДЕО)

Ситуация на линии соприкосновения резко обострилась, заявил в ходе брифинга, посвящённого событиям с 28 января по 3 февраля 2017 года, заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.
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