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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
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Для кого наступил Конец Истории?

Портал «Евразия» продолжает серию интервью с ведущими мировыми экспертами о будущем мира после прихода к власти в США Дональда Трампа.
«Пресловутый "конец истории" на самом деле произошел для либералов, но не так, как они предполагали»

Ранее были опубликованы тексты бесед философа Натэллы Сперанской с политическим аналитиком международной мониторинговой организации CIS-EMO Станиславом Бышоком, британским профессором бинарной экономики и политическим аналитиком Родни Шекспиром, бывшим сотрудником ЦРУ, специалистом по контртерроризму, исполнительным директором Совета Национальных Интересов Филипом Джиральди и известным журналистом Тимом Кёрби.

Предлагаем вашему вниманию беседу с сербским философом, писателем, публицистом Борисом Надем.

- 8 ноября 2016 года произошло почти невозможное – на президентских выборах в США одержал победу человек, который осмелился бросить вызов мировому либеральному истеблишменту. Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Для меня совершенно очевидно, что победа Трампа ознаменовала собой крах глобалистской политической парадигмы и одновременно начало нового исторического цикла.

Какими, на Ваш взгляд, теперь будут отношения между США и Европой и какие надежды лично Вы возлагаете на нового президента США?

- С приходом Дональда Трампа закончилась историческая эпоха. XX век политически завершен - или, возможно, завершен даже больший исторический цикл. Однополярная эра, эра американского глобального доминирования закончена. Приход Трампа на самом деле позволил полностью изменить политическую атмосферу и глобальную политическую парадигму. Это изменение является радикальным и, предположительно, необратимым. Результатом стал раскол на Западе.

Тем не менее, Запад никогда не представлял единого целого в любом смысле: в политическом или культурном, религиозном, этническом или экономическом. Он состоит из, по меньшей мере, двух полюсов: Соединенные Штаты, как «реальный» или «абсолютный Запад», или «англосаксонская империя», «атлантистская империя» - и нерешительная и слабая Европа, которая с начала эпохи Просвещения теряет свою политическую и культурную самобытность, и в настоящее время, как правило, вынуждена пассивно следовать своей трансатлантической модели. До сих пор это в основном делается безропотно.

Кроме того, Европа не является уникальной: это историческая территория, сочетающая очень много разных народов, культур, традиций и даже цивилизаций. Очень важно, что Европа разделена и в религиозном смысле. Православие есть, очевидно, особая цивилизация. Протестантизм, особенно англосаксонский, есть Запад в истинном смысле, а католицизм – нечто иное.

В любом случае, Запад не может быть приравнен к Европе. Рождение Запада в действительности означает смерть Европы и ее культуры. Запад против Европы: отрицание ее культуры, ее традиции, ее религии и ее истории. Запад есть отрицание европейской идентичности.

Отношения между США и ЕС, несомненно, ухудшились с приходом к власти Трампа. Одной из причин является то, что в ЕС и в большинстве государств-членов все еще существуют либеральные и глобалистские элиты у власти, которые в настоящее время представлены несколько комичными и «отжившими» фигурами, такими как Ангела Меркель и президент Франции Олланд. Это, используя термин Трампа, «болото», европейское «болото», которое нужно высушить.

США, как атлантистская или англосаксонская империя, равно как и весь Запад, сейчас находятся в глубоком кризисе. Этот факт заставляет новое американское руководство в большей степени обратиться к себе, к Америке и другим частям англосаксонского мира, что привело к потере интереса к ее ненадежному и слабому союзнику - Европейскому союзу. Несмотря на то, что эта политическая структура была создана в основном Америкой и в соответствии с интересами Америки, в новых условиях она становится балластом, избыточным багажом. В шторм этот балласт может быть сброшен с палубы американского корабля.

Европа, таким образом, в будущем более или менее будет предоставлена самой себе. Она либо утвердиться в качестве самостоятельного геополитического фактора, как «континентальная Европа», или же она станет частью других «больших пространств». На наш взгляд, существует мало шансов, что Европа станет одним из полюсов многополярного мира. Ее политическая элита просто не справится с этой задачей. Ситуация, в которой элита оказалась в настоящее время, лучше всего иллюстрируется газетным заголовком: «Европейские карлики в ярости». Они злятся, потому что чувствуют, что они остались позади, отказались от своего «старшего брата», но на самом деле эти «безликие бюрократы» просто не в состоянии понять исторический момент, в котором Европа пребывает сегодня. Поэтому отношения между двумя полюсами западного мира будут становиться все более и более враждебными. Уже сегодня европейские чиновники воспринимают Америку Трампа как угрозу для выживания ЕС.

Один цикл европейской истории, очевидно, завершен, и Европа, в глобальном плане, все больше становится маргинальной, периферийной в мировой повестке.

- Дональд Трамп настаивает на необходимости реформы иммиграционного законодательства, справедливо считая radical islamic terrorism фундаментальной угрозой государственной безопасности.

Чуждый толерантности и политкорректности, когда дело касается жизней американских граждан, Трамп выступает за ужесточение иммиграционного законодательства и создание специальной базы данных, содержащей информацию обо всех мусульманах, нелегально находящихся в США.

Марин Ле Пен в свою очередь также поддерживает идею ужесточить иммигрантское законодательство и предлагает создать стратегический альянс Вашингтона, Парижа и Москвы против исламского фундаментализма. Сегодня можно смело резюмировать, что политика мультикультурализма, проводимая в европейских государствах, потерпела абсолютный крах.

Мигранты, не способные интегрироваться в европейское общество, породили в нем проблему терроризма и религиозно-фундаметалистской пропагады среди европейской молодежи. «Политика открытых границ» стоила слишком больших жертв. Поддерживаете ли Вы идею ужесточения иммигрантской политики и какие конкретные действия для решения этой проблемы Вы можете предложить?

- Миграции в Европу - в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки - это не новое явление, они продолжались в течение многих десятилетий. В настоящее время это явление приобрело драматические масштабы, угрожая распадом Евросоюза.

США до сих пор «производили» мигрантов и миграционный кризис. Это было связано с нынешней американской политикой в этих регионах. С другой стороны, миграционный кризис был оружием, которое использовалось против Европы, против европейских народов и государств. Это - истинный смысл политики мультикультурализма, которая были введена Соединенными Штатами в Европе и практиковалась в течение многих десятилетий.

Мы можем только поддержать идею стратегического партнерства между Москвой, Парижем и Вашингтоном в этих условиях, потому что это является альтернативой политике, проводившейся бывшим президентом США Обамой, который привел мир на грань Третьей мировой войны. Такое предложение является разумным. Сотрудничество возможно, когда есть общие цели и интересы, и одной из таких целей, безусловно, является борьба с исламским терроризмом. Исламский терроризм в настоящее время является угрозой для Европы, Америки и России. Европа, однако, не может эффективно защищать свои границы, и кризис в Европе продолжает усиливаться.

Мультикультурализм не только не предлагает никаких решений, но и создает новые проблемы, и, следовательно, эта политика в Европе пережила полный крах. Но вопрос о терроризме или миграционном кризисе не может быть разрешен только путем ужесточения иммиграционной политики, хотя это в данный момент, безусловно, является необходимостью. Ужесточение политики по отношению к мигрантам и миграционный контроль являются не более, чем пожарными мерами.

Альянс между Вашингтоном, Парижем и Москвой должен принимать во внимание реальные причины миграционного кризиса, потому что огромный пояс стран, начиная от Среднего и Ближнего Востока и до Северной Африки, опустошен войнами, которые велись в течение четверти века Соединенными Штатами и НАТО.

Это возможно только при одном условии - если США откажутся от своей глобалистской политики. Кажется, что у Америки уже нет сил, чтобы проводить такую политику - и следствием этого является приход к власти Дональда Трампа. Другими словами, кажется, что первое и самое важное условие для такого альянса наконец-то достигнуто.

- В последнее время можно заметить усиление недовольства политикой ЕС и все чаще слышатся разговоры о распаде этого объединения. После 43 лет членства Великобритания приняла решение выйти из Евросоюза, что даже заставило уйти в отставку премьера Великобритании Дэвида Кэмерона. Какой, на Ваш взгляд, будет дальнейшая судьба Евросоюза, повторят ли пример Великобритании и другие страны?Например, Дональд Трамп считает, что это неизбежно, главным образом из-за миграционного кризиса.

- Распад ЕС является весьма вероятным исходом. Президент США Трамп говорил об этом открыто: «брекзиты», скорее всего, продолжатся. На самом деле, новые «брекзиты» больше чем вероятны. Народы, которые в настоящее время являются членами ЕС, глубоко разочарованы в этом европейском проекте, и их граждане недовольны итогами этого «объединения». В результате ЕС развалится на куски или будет переживать фрагментацию на отдельные «больших пространства». Но причиной этого является не только кризис системы безопасности или миграционный кризис, они представляют собой лишь верхушку айсберга. В условиях глубокого кризиса самой идеи европейского единства, решение Великобритании выйти из Евросоюза - логично и глубоко продуманно.

Проблема Европейского союза в том, что он является не выражением воли европейских народов к объединению, но лишь искусственной конструкцией, что опирается на абстрактную либеральную догму и идеологию, которая имеет мало общего - или даже ничего общего - с европейскими народами и странами. До сих пор ЕС был филиалом Соединенных Штатов на европейском материке, что в новых условиях кажется излишним. Это всего лишь «рынок Европы» или «тело без суверенитета», по выражению Алена де Бенуа, «которое пострадало от бессилия и паралича» - но это не один из полюсов многополярного мира.

Европа в качестве независимого геополитического центра остается лишь возможностью, которая, скорее всего, никогда не будет реализована. Сегодня ЕС представляет собой огромного бюрократического монстра. В нем не осталось никаких следов «европейской идеи». У него нет демократической легитимности и его институты не функционируют, а теперь они еще и парализованы политическим кризисом, с которым столкнулся Евросоюз.

Добавьте к этому некомпетентность политической элиты. Это не элита – одно лишь политическое отребье. Поэтому Европу ожидает очень мрачное будущее.

В письме, которое Дональд Туск направил лидерам стран-членов ЕС четко обозначены «основные угрозы» Европе (той, которую я описал выше: это Китай, путинская Россия, Америка Трампа и исламский фундаментализм). Это письмо является выражением крайней беспомощности и полной дезориентации европейских либеральных элит в новых условиях. Это письмо также является выражением страха перед многополярным миром, который возникает на наших глазах и в котором такое «сообщество европейских наций» оказывается просто излишним и бессмысленным.

- С момента избрания Трампа «антиамериканизм» приобретает совершенно иной смысл. Если в «эпоху Обамы» антиамериканизм был синонимом антиглобализма и означал противостояние однополярному проекту, американской гегемонии и либеральному истеблишменту, то в «эпоху Трампа» антиамериканизм выступает уже как синоним глобализации, северо-американской империалистической политики, неуместной толерантности и мультикультурализма, открывающих двери фундаменталистам-мигрантам.

То есть антиамериканизм в нынешнем политическом контексте становится неотъемлемой частью риторики той самой либеральной элиты, для которой приход Трампа стал настоящим ударом.

20 января стал для противников Трампа «концом истории», тогда как для нас – окном новых возможностей и новых решений. Конфигурация политических акторов и политических сил кардинально изменилась.

Но не породит ли нынешний антиамериканизм не только волну протестов (женский марш против Трампа в Вашингтоне), но и более серьезные действия?Чего можно ждать от оппозиционных сил?

- К этой проблеме следует подходить осторожно. В нынешнем раскладе антиамериканизм действительно становится частью риторики либеральной элиты. «Трамповская Америка», впрочем, должна быть поддержана именно постольку, поскольку она отходит от глобализма, гегемонии, однополярности и политики ультиматумов и диктата.

Пресловутый «конец истории» на самом деле произошел для либералов, но не так, как они предполагали. Это открывает реальную возможность для начала нового исторического цикла.

Все, что глобалисты до сих пор предпринимали для того, чтобы «отмотать события назад», было исполнено истерии, паники, неверия в то, что такое вообще возможно. Но у них все еще есть значительные ресурсы, финансовые, медийные и даже интеллектуальные, так что в их руках по-прежнему сосредоточена огромная власть. Символом этой власти является Джордж Сорос.

Учитывая их риторику - а это действительно «язык ненависти» и бесконечной нетерпимости - они создают предпосылки для новой гражданской войны в Америке. Есть также попытки линчевания политических оппонентов (сторонников Трампа), угрозы насилия и убийства, в том числе, угрозы в адрес непосредственно президента Америки, а также патологические и неконтролируемые вспышки ненависти. Тем не менее, трудно представить себе, что у них хватит решимости сделать выбор в пользу этого варианта. Их реальная цель, вероятно, будет более «скромной»: своего рода «майдан», подготовленный в Вашингтоне и Нью-Йорке. Но это путь, который ведет к применению насилия с обеих сторон и который может легко выйти из-под контроля.

Для европейских либералов, «европейских политических карликов», остается еще один вариант: спровоцировать конфликт киевской хунты с Россией, чтобы обвинить Москву в агрессии и продолжении войны, препятствуя нормализации отношений между Белым домом и Кремлем. По сообщениям из Донбасса, именно это и происходит – мы наблюдаем продолжающиеся ожесточенные атаки украинских силовиков на Донецк. В это же время и с той же целью пытаются обострить ситуацию в Косово.
«Приход Трампа позволил полностью изменить политическую атмосферу и глобальную политическую парадигму. Результатом стал раскол на Западе»

Эта попытка, очевидно, является поверхностной и близорукой, но это - реальные достижения европейских либеральных политических элит. Они не способны вести за собой, но могут только послушно следовать за кем-либо. Это делает их такими трагикомическими политическими фигурами.

- Как Вы оцениваете шансы Марин Ле Пен на победу в предстоящих выборах? Готова ли Франция к настоящим переменам?

- Мы живем в стремительно меняющемся мире. Я думаю, что шансы победы Ле Пен на выборах в настоящее время быстро растут, и причиной этого является принципиальное изменение политической парадигмы, которое для многих наступило слишком внезапно и неожиданно. Министр иностранных дел Германии Штайнмайер только сейчас понял, что XX век был окончательно завершен.

Я надеюсь, что Марин Ле Пен намерена выиграть, и что большинство французского народа, если не вся Европа, наконец, готова к такому перевороту.


Беседовала Натэлла Сперанская, перевод с английского Михаила Мошкина  
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5 февраля 2017, 03:15

Украинские террористы обесточили Горловку (ФОТО)

Украинские оккупанты совершили подрыв линии электропередач в районе Светлодарска, что привело к временному обесточиванию Горловки, сообщили корреспонденту портала «Евразия» в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
5 февраля 2017, 02:44
начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко

В Луганске погиб командующий Народной милицией ЛНР (ВИДЕО)

Утром 4 февраля 2017 года в квартале Мирный города Луганска произошёл взрыв, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Взрывное устройство было заложено в автомобиль военачальника.
5 февраля 2017, 00:41

Басурин призвал мировое сообщество к введению санкций против Порошенко (ФОТО&ВИДЕО)

Ситуация на линии соприкосновения резко обострилась, заявил в ходе брифинга, посвящённого событиям с 28 января по 3 февраля 2017 года, заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.
4 февраля 2017, 00:17
Глава российских мусульман Талгат Таджуддин

Глава российских мусульман подписался под петицией против абортов

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подписал петицию в поддержку общественной инициативы по выводу абортов из системы ОМС.
3 февраля 2017, 01:50

Сводки по обстрелам Донецка, 2 февраля 2017 года, ночь на 3 февраля (ВИДЕО&ФОТО)

Предлагаем вашему вниманию сводку по обстрелам со стороны киевских карателей на 2 февраля 2017 года и ночь с 2-3 на февраля. Информация любезно предоставлена порталу "Евразия" пресс-службой Министерства Обороны Донецкой народной республики.
2 февраля 2017, 18:42

Басурин: ОБСЕ способствуют обострению ситуации (ВИДЕО&ФОТО)

Фото и видео, на которых рядом с танками ВСУ в жилом секторе, по улице Молодежная-20, наблюдатели миссии ОБСЕ мило беседуют с украинскими боевиками, распространили 1 февраля 2017 года жители Авдеевки, находящейся в оккупированной части ДНР.
2 февраля 2017, 18:40

МЧС ДНР ликвидирует последствия обстрелов в городах республики

МЧС Донецкой народной республики продолжают работать над восстановлением объектов инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой, разрушенных в результате обстрелов со стороны формирований, подконтрольных Киеву.
2 февраля 2017, 02:45

ВСУ при попустительстве ОБСЕ ведут огонь из жилых кварталов Авдеевки (ВИДЕО&ФОТО)

Репортеры ВВС опубликовали видеозапись из временно оккупированной боевиками киевской хунты Авдеевки, на которой видно, что они стянули танки в жилой сектор города.
2 февраля 2017, 01:05
заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Басурин: Оккупантов ждет авдеевский котёл (ВИДЕО)

Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает быть очень сложной.
1 февраля 2017, 21:04

ДНР, сводки на 1 января 2017 года

Предлагаем вашему вниманию неполные сводки повреждений в Донецке и окрестностях в результате обстрелов со стороны формирований, подконтрольных Киеву. Информация от 1 января 2017 года. 🔴КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН - ул.
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