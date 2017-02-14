Для кого наступил Конец Истории?

«Пресловутый "конец истории" на самом деле произошел для либералов, но не так, как они предполагали»

Предлагаем вашему вниманию беседу с сербским философом, писателем, публицистом

Какими, на Ваш взгляд, теперь будут отношения между США и Европой и какие надежды лично Вы возлагаете на нового президента США?

- С приходом Дональда Трампа закончилась историческая эпоха. XX век политически завершен - или, возможно, завершен даже больший исторический цикл. Однополярная эра, эра американского глобального доминирования закончена. Приход Трампа на самом деле позволил полностью изменить политическую атмосферу и глобальную политическую парадигму. Это изменение является радикальным и, предположительно, необратимым. Результатом стал раскол на Западе.

Тем не менее, Запад никогда не представлял единого целого в любом смысле: в политическом или культурном, религиозном, этническом или экономическом. Он состоит из, по меньшей мере, двух полюсов: Соединенные Штаты, как «реальный» или «абсолютный Запад», или «англосаксонская империя», «атлантистская империя» - и нерешительная и слабая Европа, которая с начала эпохи Просвещения теряет свою политическую и культурную самобытность, и в настоящее время, как правило, вынуждена пассивно следовать своей трансатлантической модели. До сих пор это в основном делается безропотно.

Кроме того, Европа не является уникальной: это историческая территория, сочетающая очень много разных народов, культур, традиций и даже цивилизаций. Очень важно, что Европа разделена и в религиозном смысле. Православие есть, очевидно, особая цивилизация. Протестантизм, особенно англосаксонский, есть Запад в истинном смысле, а католицизм – нечто иное.

В любом случае, Запад не может быть приравнен к Европе. Рождение Запада в действительности означает смерть Европы и ее культуры. Запад против Европы: отрицание ее культуры, ее традиции, ее религии и ее истории. Запад есть отрицание европейской идентичности.

Отношения между США и ЕС, несомненно, ухудшились с приходом к власти Трампа. Одной из причин является то, что в ЕС и в большинстве государств-членов все еще существуют либеральные и глобалистские элиты у власти, которые в настоящее время представлены несколько комичными и «отжившими» фигурами, такими каки президент Франции. Это, используя термин Трампа, «болото», европейское «болото», которое нужно высушить.

США, как атлантистская или англосаксонская империя, равно как и весь Запад, сейчас находятся в глубоком кризисе. Этот факт заставляет новое американское руководство в большей степени обратиться к себе, к Америке и другим частям англосаксонского мира, что привело к потере интереса к ее ненадежному и слабому союзнику - Европейскому союзу. Несмотря на то, что эта политическая структура была создана в основном Америкой и в соответствии с интересами Америки, в новых условиях она становится балластом, избыточным багажом. В шторм этот балласт может быть сброшен с палубы американского корабля.

Европа, таким образом, в будущем более или менее будет предоставлена самой себе. Она либо утвердиться в качестве самостоятельного геополитического фактора, как «континентальная Европа», или же она станет частью других «больших пространств». На наш взгляд, существует мало шансов, что Европа станет одним из полюсов многополярного мира. Ее политическая элита просто не справится с этой задачей. Ситуация, в которой элита оказалась в настоящее время, лучше всего иллюстрируется газетным заголовком: «Европейские карлики в ярости». Они злятся, потому что чувствуют, что они остались позади, отказались от своего «старшего брата», но на самом деле эти «безликие бюрократы» просто не в состоянии понять исторический момент, в котором Европа пребывает сегодня. Поэтому отношения между двумя полюсами западного мира будут становиться все более и более враждебными. Уже сегодня европейские чиновники воспринимают Америку Трампа как угрозу для выживания ЕС.

Один цикл европейской истории, очевидно, завершен, и Европа, в глобальном плане, все больше становится маргинальной, периферийной в мировой повестке.

Чуждый толерантности и политкорректности, когда дело касается жизней американских граждан, Трамп выступает за ужесточение иммиграционного законодательства и создание специальной базы данных, содержащей информацию обо всех мусульманах, нелегально находящихся в США.

Марин Ле Пен в свою очередь также поддерживает идею ужесточить иммигрантское законодательство и предлагает создать стратегический альянс Вашингтона, Парижа и Москвы против исламского фундаментализма. Сегодня можно смело резюмировать, что политика мультикультурализма, проводимая в европейских государствах, потерпела абсолютный крах.

Мигранты, не способные интегрироваться в европейское общество, породили в нем проблему терроризма и религиозно-фундаметалистской пропагады среди европейской молодежи. «Политика открытых границ» стоила слишком больших жертв. Поддерживаете ли Вы идею ужесточения иммигрантской политики и какие конкретные действия для решения этой проблемы Вы можете предложить?

- Миграции в Европу - в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки - это не новое явление, они продолжались в течение многих десятилетий. В настоящее время это явление приобрело драматические масштабы, угрожая распадом Евросоюза.

США до сих пор «производили» мигрантов и миграционный кризис. Это было связано с нынешней американской политикой в этих регионах. С другой стороны, миграционный кризис был оружием, которое использовалось против Европы, против европейских народов и государств. Это - истинный смысл политики мультикультурализма, которая были введена Соединенными Штатами в Европе и практиковалась в течение многих десятилетий.

Мы можем только поддержать идею стратегического партнерства между Москвой, Парижем и Вашингтоном в этих условиях, потому что это является альтернативой политике, проводившейся бывшим президентом США, который привел мир на грань Третьей мировой войны. Такое предложение является разумным. Сотрудничество возможно, когда есть общие цели и интересы, и одной из таких целей, безусловно, является борьба с исламским терроризмом. Исламский терроризм в настоящее время является угрозой для Европы, Америки и России. Европа, однако, не может эффективно защищать свои границы, и кризис в Европе продолжает усиливаться.

Мультикультурализм не только не предлагает никаких решений, но и создает новые проблемы, и, следовательно, эта политика в Европе пережила полный крах. Но вопрос о терроризме или миграционном кризисе не может быть разрешен только путем ужесточения иммиграционной политики, хотя это в данный момент, безусловно, является необходимостью. Ужесточение политики по отношению к мигрантам и миграционный контроль являются не более, чем пожарными мерами.

Альянс между Вашингтоном, Парижем и Москвой должен принимать во внимание реальные причины миграционного кризиса, потому что огромный пояс стран, начиная от Среднего и Ближнего Востока и до Северной Африки, опустошен войнами, которые велись в течение четверти века Соединенными Штатами и НАТО.

Это возможно только при одном условии - если США откажутся от своей глобалистской политики. Кажется, что у Америки уже нет сил, чтобы проводить такую политику - и следствием этого является приход к власти Дональда Трампа. Другими словами, кажется, что первое и самое важное условие для такого альянса наконец-то достигнуто.

- Распад ЕС является весьма вероятным исходом. Президент США Трамп говорил об этом открыто: «брекзиты», скорее всего, продолжатся. На самом деле, новые «брекзиты» больше чем вероятны. Народы, которые в настоящее время являются членами ЕС, глубоко разочарованы в этом европейском проекте, и их граждане недовольны итогами этого «объединения». В результате ЕС развалится на куски или будет переживать фрагментацию на отдельные «больших пространства». Но причиной этого является не только кризис системы безопасности или миграционный кризис, они представляют собой лишь верхушку айсберга. В условиях глубокого кризиса самой идеи европейского единства, решение Великобритании выйти из Евросоюза - логично и глубоко продуманно.

Проблема Европейского союза в том, что он является не выражением воли европейских народов к объединению, но лишь искусственной конструкцией, что опирается на абстрактную либеральную догму и идеологию, которая имеет мало общего - или даже ничего общего - с европейскими народами и странами. До сих пор ЕС был филиалом Соединенных Штатов на европейском материке, что в новых условиях кажется излишним. Это всего лишь «рынок Европы» или «тело без суверенитета», по выражению, «которое пострадало от бессилия и паралича» - но это не один из полюсов многополярного мира.

Европа в качестве независимого геополитического центра остается лишь возможностью, которая, скорее всего, никогда не будет реализована. Сегодня ЕС представляет собой огромного бюрократического монстра. В нем не осталось никаких следов «европейской идеи». У него нет демократической легитимности и его институты не функционируют, а теперь они еще и парализованы политическим кризисом, с которым столкнулся Евросоюз.

Добавьте к этому некомпетентность политической элиты. Это не элита – одно лишь политическое отребье. Поэтому Европу ожидает очень мрачное будущее.

В письме, котороенаправил лидерам стран-членов ЕС четко обозначены «основные угрозы» Европе (той, которую я описал выше: это Китай, путинская Россия, Америка Трампа и исламский фундаментализм). Это письмо является выражением крайней беспомощности и полной дезориентации европейских либеральных элит в новых условиях. Это письмо также является выражением страха перед многополярным миром, который возникает на наших глазах и в котором такое «сообщество европейских наций» оказывается просто излишним и бессмысленным.

То есть антиамериканизм в нынешнем политическом контексте становится неотъемлемой частью риторики той самой либеральной элиты, для которой приход Трампа стал настоящим ударом.

20 января стал для противников Трампа «концом истории», тогда как для нас – окном новых возможностей и новых решений. Конфигурация политических акторов и политических сил кардинально изменилась.

Но не породит ли нынешний антиамериканизм не только волну протестов (женский марш против Трампа в Вашингтоне), но и более серьезные действия?Чего можно ждать от оппозиционных сил?

- К этой проблеме следует подходить осторожно. В нынешнем раскладе антиамериканизм действительно становится частью риторики либеральной элиты. «Трамповская Америка», впрочем, должна быть поддержана именно постольку, поскольку она отходит от глобализма, гегемонии, однополярности и политики ультиматумов и диктата.

Пресловутый «конец истории» на самом деле произошел для либералов, но не так, как они предполагали. Это открывает реальную возможность для начала нового исторического цикла.

Все, что глобалисты до сих пор предпринимали для того, чтобы «отмотать события назад», было исполнено истерии, паники, неверия в то, что такое вообще возможно. Но у них все еще есть значительные ресурсы, финансовые, медийные и даже интеллектуальные, так что в их руках по-прежнему сосредоточена огромная власть. Символом этой власти является

Учитывая их риторику - а это действительно «язык ненависти» и бесконечной нетерпимости - они создают предпосылки для новой гражданской войны в Америке. Есть также попытки линчевания политических оппонентов (сторонников Трампа), угрозы насилия и убийства, в том числе, угрозы в адрес непосредственно президента Америки, а также патологические и неконтролируемые вспышки ненависти. Тем не менее, трудно представить себе, что у них хватит решимости сделать выбор в пользу этого варианта. Их реальная цель, вероятно, будет более «скромной»: своего рода «майдан», подготовленный в Вашингтоне и Нью-Йорке. Но это путь, который ведет к применению насилия с обеих сторон и который может легко выйти из-под контроля.

«Приход Трампа позволил полностью изменить политическую атмосферу и глобальную политическую парадигму. Результатом стал раскол на Западе»

Для европейских либералов, «европейских политических карликов», остается еще один вариант: спровоцировать конфликт киевской хунты с Россией, чтобы обвинить Москву в агрессии и продолжении войны, препятствуя нормализации отношений между Белым домом и Кремлем. По сообщениям из Донбасса, именно это и происходит – мы наблюдаем продолжающиеся ожесточенные атаки украинских силовиков на Донецк. В это же время и с той же целью пытаются обострить ситуацию в Косово.

Эта попытка, очевидно, является поверхностной и близорукой, но это - реальные достижения европейских либеральных политических элит. Они не способны вести за собой, но могут только послушно следовать за кем-либо. Это делает их такими трагикомическими политическими фигурами.

- Мы живем в стремительно меняющемся мире. Я думаю, что шансы победына выборах в настоящее время быстро растут, и причиной этого является принципиальное изменение политической парадигмы, которое для многих наступило слишком внезапно и неожиданно. Министр иностранных дел Германиитолько сейчас понял, что XX век был окончательно завершен.

Я надеюсь, что Марин Ле Пен намерена выиграть, и что большинство французского народа, если не вся Европа, наконец, готова к такому перевороту.