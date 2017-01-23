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Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
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Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе 20 января 2017, 16:04
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Россия – это сложно. Цветуще, имперски сложно!

Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе – в стенах Общественной палаты РФ. Например, член ОПРФ Валерий Коровин неоднократно выступал с докладами по этносоциологии в рамках мероприятий Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, членом которой он является. Кроме того, под редакцией Коровина вышла методичка «Формирование понятийного аппарата в области гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений». Дискуссия шла в научном формате, поскольку проблема действительно требует вдумчивой проработки и легковесное отношение здесь неуместно.
Если РФ пойдёт по пути «ороссиянивания», мы получим войну, гораздо более страшную, чем конфликт в Новороссии

Напомню, идею создания «российской нации» на встрече с Президентом России Владимиром Путиным озвучил завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов, предложивший «идти от стратегии к федеральному закону», который, по его мнению, должен носить название «О российской нации и управлении межэтническими отношениями». Идею эту российский лидер одобрил.

По какой причине – можно строить догадки. Но всё же, наверное, стоит называть вещи своими именами: в этой теме в России мало кто разбирается. Страна у нас находится фактически в режиме «ручного управления» и даже при всём желании не может Президент понимать всё во всём.

Но, возможно спросит кто-то, «а в чём проблема-то?» Действительно, у нас словом «национальность» ещё с советских времен принято называть всё подряд. Строго говоря, чёткого определения таких терминов как «этнос», «народ», «национальность», «нация» в СССР не было. Не появилось ясности и за прошедшие двадцать с небольшим лет.

Вместе с тем, терминология – это не безобидно. Из неё, как из почти невидимого, скрытого почвой зерна, вырастает реальность, в которой мы в итоге и живём. Окружающий нас мир – его краски, звуки и образы. Его смыслы.

А смысл у терминов «этнос», «народ», «национальность», «нация» очень разный! «Этнос» - это замкнутое общество, почти семья, которую объединяет язык, собственная сакральность и вера в общее происхождение. «Народ» - это уже множество этносов, объединившихся ради некой общей, понятной исторической цели, участия в истории. Обычно на пике своего бытия народ создаёт цивилизацию, религию или государство. Народ – это не кровь и часто даже не общая вера. Например – русские могут быть самых разных кровей. Кто более русский – темнокожий национал-большевик, сейчас мужественно сражающийся в ДНР Айо Бенес или, например, классическая «пятая колонна» - американский гражданин Николай Злобин, не вылезающий с российских федеральных каналов, Людмила Улицкая и ей подобные, многие из которых зашлись в злорадном вопле после гибели 25 декабря российского Ту-154 с военными и деятелями культуры? Кто более русский – есть ли сомнения? Это важно для понимания, что такое народ.

Далее переходим к «национальности» и «нации».

Использование понятия «национальность», применительно к жителям России, хорошо бы запретить. Сейчас же этим словом называют всё подряд. «Национальность» Ленин, придя к власти, взял, как известно, из спора Каутского и Бауэра. И термин этот обозначает переходное состояние от народа к нации, к политическому самоопределению – к национальному государству! Некоторые представители экспертного сообщества не хотят слышать об этом. Мол, это ничего не значит. Но… Позвольте… У нас до сих пор в России два (!) президента. Это Президент России и президент… Татарстана. А раньше было больше. Президент – это глава государства, что мы в эпоху оголтелого западничества 90-х позаимствовали из сомнительного зарубежного опыта. А ещё с тех же самых пор у нас сохранилась не только написанная при активном кураторстве и участии американских советников Конституция РФ, но и «конституции» субъектов РФ. К вопросу о всё том же Татарстане, обратимся к его «конституции», текст которой опубликован на сайте правительства республики: «Республика Татарстан – демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и Договором Российской Федерации и Республики Татарстан "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан" и являющееся субъектом Российской Федерации».

То есть, вроде бы являясь федерацией, что следует из её названия, при более пристальном рассмотрении, Россия является конфедерацией, то есть состоит из государств-республик! У которых есть конституции, а у одной – даже президент! Обратимся, кстати, к вышеупомянутой Конституции РФ, текст которой опубликован также на официальном ресурсе: «Статья 5: п.1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации. 2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство».

Подчеркну: «Республика (государство)». Именно из государств состоит наша российская федерация. При таком раскладе даже не очень понятно, чем мы являемся де-юро и де-факто – федерацией или конфедерацией.

Замечу также, что в состав РФ входят именно «национальные» республики. Именно по таким линиям разлома распался СССР, и именно эта угроза висит над современной Россией. На пленарном заседании межрегионального форума Общероссийского общественного движения «Общероссийский Народный фронт», прошедшем 25 января 2016 года в Ставрополе, Президент России Владимир Путин публично обратил на это внимание. «Советский Союз образовался на основе, как он (Ленин – Н.М.) говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия, с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности», - напомнил российский лидер. Данное устройство стало итогом внедрения марксисткой идеологии. До 1980-х годов распада государства удавалось избежать, поскольку был фактор, находившийся над законом, в том числе и над Конституцией СССР – главным законом страны, на котором основываются все другие законы и подзаконные акты, которые не могут ему противоречит. Этим фактором являлась руководящая роль партии – КПСС. Когда это препятствие на пути «парада суверенитетов» было устранено, Советский Союз распался. Сейчас надзаконного фактора нет в принципе. И мы живём в ситуации трещащего по швам лоскутного одеяла. Пусть трест этот пока, возможно, и не слышен простому обывателю…

Не лишним будет напомнить, что национально-территориальное устройство СССР не было безальтернативным. Столь уважаемый на Донбассе «Товарищ Артём» - Фёдор Сергеев предлагал устройство советского государства на основе экономических кластеров. Существует версия, согласно которой именно за эти идеи он и поплатился жизнью…

В новейшей истории России попыткой уйти от порочной практики стало образование Федеральных округов. Но… Как это часто бывает, инициатива оказалась половинчатой, поскольку республики с их конституциями по-прежнему остались. А это и есть – национальности, - то, что рано или поздно станет полноценным, суверенным национальным государством.

Но перейдём, наконец, к «нации». Это политическое понятие, это уже население национального государства, живущего согласно политическому договору – Конституции. Поэтому говорить следует не просто о нации, а, применительно к России, о «российской политической нации». Здесь уже не идёт речь о происхождении, крови, вере, даже – участии в истории. Для государств с атомизированным, «размешанным» населением это в принципе подходит. Но когда представителю этноса или народа говорят – вы теперь будете украинцами, а не русскими, вот у нас государственный язык – украинский, люди хватаются за оружие.

Ибо идентичность – это именно то, за что человек готов терпеть лишения, убивать, и сам готов умереть. Не за «комфортное государство», не за «перспективы». Даже не за землю! Землю-то может и не тронут… Хотя как повезёт конечно.

Совсем рядом с нами – многострадальный Донбасс, который восстал не в 1990-х, когда было чудовищно тяжело. Не в «нулевых», когда не стало лучше, и уже шла «ползучая украинизация». Донбасс восстал три года назад, когда киевский «майдан» провозгласил новую, украинскую реальность – интенсивное создание «украинской политической нации». Из этой действительности ушёл Крым, ушли Донецкая и Луганская народные республики. Буквально на днях об автономии заговорили русины и Львов, который ближе к Польше и, скорее всего, при завершении распада бывшей Украины, к ней и отойдёт.

Что касается нашей страны, то о сложности её устройства сказано и написано уже много. Россия – это, по Константину Леонтьеву, цветущая имперская сложность этносов, народов и культур, стратегическое единство многообразия. В том числе – и гражданской политической нации, типичными представителями которой является большинство жителей крупных городов. Кроме того, вопреки настаиванию на единстве правового поля, о котором нам любят говорить юристы, для которых оно – практически религиозная категория, по факту в России его нет и быть не может.
Словом «национальность» ещё с советских времен принято называть всё подряд

И если мы хотим избежать распада России, мы должны не строить «российскую нацию», не загонять этносы в «россиянство», а идти в обратную сторону – к Империи, укрепляя единство отменой «президентов», «конституций», «республик», «национальностей» и уходя от правового единообразия в сторону правового плюрализма. Именно сложное, мозаичное, имперское устройство – это естественное для России положение дел. И именно Империей, если понимать это слово в его техническом значении, Россия была всегда и, как ни странно, вопреки всему, является до сих пор.

В противном случае, если наша страна пойдёт по пути «ороссиянивания», мы получим войну, гораздо более страшную, чем конфликт в Новороссии. Ибо, стоит это повторить - идентичность – это именно то, за что человек готов терпеть лишения, убивать, и даже умереть.


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