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Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
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Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
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Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
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Русские должны иметь официальный статус в том государстве, которое они создали

Проблема соотношения «паспортного» гражданства и этнического происхождения, проблема столкновения двух идеологий - прав человека (под которым понимается «человек вообще» без роду-племени) и прав народов, на наших глазах переходит из плоскости теоретических рассуждений и экспертных оценок в политическую реальность.

Ещё можно дернуть стоп-кран, переиграть, выбрать другой путь и другую историю
Идея создания в России единой гражданской политический нации по образцу европейского государства-нации (État-nation) XVII-XX веков может быть воплощена в закон, но сразу возникает мысль – не окажется ли это фатальной ошибкой? Гражданская нация теоретически возможна на территории с гомогенным и моноэтничным населением. Но никак не в России с её сложнейшей мозаикой народов, этносов, культур и укладов. «Российская нация», «нация россиян» может оказаться «плавильным котлом» американского образца, и путем к уничтожению всех региональных и этнических идентичностей, включая и русскую. У нас перед глазами – пример украинского «нацбилдинга» после Майдана, когда неминуемая перспектива насильственной украинизации, уничтожения русской идентичности и запрета использования русского языка привела к восстанию в Донбассе. Насаждение «россиянства», стремление нивелировать многообразие этносов, народов, общин - также грозит обернуться межэтническими («межнациональными») конфликтами, новым всплеском сепаратистских настроений.

Якутский прецедент

Чуть более недели назад, конституционный суд одной из наших национальных республик - Якутии принял постановление о статусе «титульной нации», якутов, как коренного народа.

Судьи, истолковав положения республиканской конституции, постановили: признать территорию «Саха (Якутии) родной землей и исторической родиной якутского народа, источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности, а конституционно-правовой статус Республики Саха (Якутия) — формой его социально-политической и государственно-правовой организации…»

Далее о якутском народе говорится как об «исторически своеобразной национальной общности в составе Российского государства». Но даже с такой оговоркой, главное сказано: конституционный суд отдельно взятого региона РФ фактически провозгласил этнос, составляющий около половины населения этой территории – государствообразующим народом отдельно взятой национальной республики. Возникает вопрос – а как же русские, и иные народы и этносы, населяющие эту территорию?

Как было сказано выше, вопрос о народах, как о субъектах государства начал ставиться всерьез, и пока в столице это остается предметом политических спекуляций и научных споров, на периферии это фактически воплощается в «букву закона».

Некоторые московские эксперты уже поспешили забить тревогу, вспомнив о разгуле этнократии и о сепаратистских поползновениях 1990-х (крайним случаем которых стала сецессия Чечни и «полунезависимость» Татарстана). Однако якутский прецедент, на наш взгляд, говорит о другом – о попытке заявить не о государственном суверенитете, а о суверенитете этническом, если так можно выразиться. Но при этом у «суверенного этноса» есть собственное подобие государственности, хотя и в рамках другой государственности – общероссийской. Можно ли считать устойчивой и долговечной такую государственную конструкцию?

«Когда народу отказывают в проявлении идентичности, начинаются крайности» О том, как «состыковать» проявившуюся волю народов к коллективной субъектности и нынешнее политическое устройство России, недавно шла речь на круглом столе в Общественной палате.

Член ОП РФ и Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, начиная дискуссию, предельно заострил проблему. «Сейчас в правовом поле России народов не существует, - подчеркнул Коровин. - Народ находится, по сути, вне рамок правового поля. По Конституции РФ народов у нас нет».

В 1990-е годы задававшая тогда тон либерально-олигархическая элита взяла на вооружение (хотя бы в качестве идеологического прикрытия) идеологию прав человека, как первичной единицы общества. Либеральная догма подразумевает, что государство есть не более чем сумма атомарных индивидуумов, избавившихся, или постепенно избавляющихся от любых форм коллективной идентичности, в том числе этнической. «Идея прав человека ставит атомизированного человека во главу угла», - отметил Коровин.

Опыт последних двух десятилетий показал, что либеральный общечеловеческий догмат не работает, а работает как раз-таки этническое самосознание. Это мы видели и в 1990-е годы, на волне «национального возрождения» в республиках Северного Кавказа и Поволжья. Это мы наблюдали и с начала 2000-х когда заявил о себе русский национализм, в том числе и «уменьшительного» толка. «Когда народу отказывают в проявлении идентичности, начинаются крайние формы. Отсюда – крайние формы русского национализма, идея «русской республики», - отметил Коровин.

«Русские должны иметь официальный нормативный статус»

Коровин полагает, что радикально-националистические идеи, даже проекты некоего «русского сепаратизма» (на первый взгляд, абсурдного в государстве, где большинство составляют русские) будут пользоваться всё большей популярностью, если не будет закреплен статус русского народа, как государствообразующего.

«Русские, которые являются самым большим народом внутри Российского государства, должны иметь официальный нормативный юридический статус в том государстве, которое они создали», - подчеркнул Коровин.

Эксперт настаивает на термине «народ», а не «нация». «Если мы говорим “русская нация” – мы политизируем русский народ и обостряем отношения с нашими другими коренными народами, - полагает Коровин. - Формирование гражданской политической нации подразумевает принудительную русификацию и плавильный котёл, в котором растворятся все идентичности».

Менять или не менять конституцию?

Национальная политика по-прежнему остается tabula rasa в российской политической системе. В принятой в 1993 году конституции РФ 76% содержания посвящено политическим вопросам, тогда как о национальной политике ничего не сказано. На этот факт обратил внимание один из участников круглого стола в ОП - председатель Совета «Старейшины Адыги», руководитель отделения Изборского клуба в Адыгее («Зихия-Избора»), член-корреспондент Академии геополитических проблем Аскарбий Аджигириев. По его мнению, можно обойтись без изменения конституции.

Но, подчеркнул Аджигериев, необходимо принять федеральный конституционный закон, который закрепил бы государствообразующий статус русского народа.

Участвовавший в круглом столе лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) и партии «Национальный курс» Андрей Коваленко полагает, что изменения в конституции необходимы. По мнению Коваленко, правовая фиксация русского и других народов необходима и речь идёт только об её формате, который может носить как деструктивный, так и позитивный характер. «Позитивный формат» как раз и предполагает конституционную реформу, полагает Коваленко. С его точки зрения, необходимы: отмена привязки этнокультурных единиц к административно-территориальным, упразднение национальных республик и внесение в основной закон всех населяющих Россию народов, начиная с русского. Это позволит закрепить формат России как государства-цивилизации, государства-империи, считает Коваленко.

«Я считаю, что говорить о резких изменениях Конституции и законов в связи с межнациональными отношениями следует очень осторожно», - заметил глава комиссии по миграционным вопросам совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев. «Россию не смогли развалить и дестабилизировать путем экономического давления, ввода санкций. Обострять вопросы, связанные с межэтническими отношениями в нашей стране, значит лить воду на эту мельницу наших врагов», - добавил Паскачев.

Он также подчеркнул, что «русский народ является системообразующим - это куда шире, чем государствообразующий». Член президентского совета полагает, что необходимо обратить внимание на сохранение традиций и обычаев русского народа, от самочувствия которого зависит дальнейшее существование всех народов России.

«По существу фактических возражений нет»

По мнению зампредседателя Изборского клуба Виталия Аверьянова, признание русского народа государствообразующим де-факто уже состоялось на уровне риторики, в том числе звучащей от президента Владимира Путина и Святейшего Патриарха Кирилла.

По мнению политолога, по существу данного вопроса фактически нет никаких возражений. Необходимо лишь его законодательное закрепление. «В определённых кругах упоминание о возрождении русского народа вызывает волну обвинений и доносов. Доходит до того, что многие боятся одного упоминания Новороссии», - заметил, в свою очередь, член Общественной палаты, настоятель московского храма преподобного Феодора Студита протоиерей Всеволод Чаплин.

«Нас убеждали, что стоит заговорить о русских и Россия распадётся, но сейчас мы видим противоположное», - подчеркнул руководитель оргкомитета «Русско-кавказской инициативы» Владимир Хомяков. По его словам, опровержением тезиса об «опасности русского вопроса» стала «пришедшая с Кавказа “Русско-кавказская инициатива”». «В ней был явлен цивилизационный подход. Более 20 национальных объединений Москвы нас поддержали. За неделю без всякой раскрутки и пиара 11 тысяч человек поддержали идею придания русскому народу государствообразующего статуса, - подчеркнул Хомяков.

«Если мы не будем это обсуждать…»

«Нужно инициировать широчайшую общественную дискуссию по решению вопроса придания русскому народу государствообразующего статуса. Не надо превращать русских во врагов российской государственности», - добавил Хомяков.

В России существуют национальные республики, в некоторых из которых русский язык не является основным; русский же народ, по сути, выпал из конституционного поля, - констатировал президент Конгресса национальных объединений России, директор Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики. «Мы все относим себя к русскому народу и Русской цивилизации. Русский и другие коренные народы России являются государствообразующими. Если мы не будем это обсуждать, данную площадку займут радикальные националисты, которые выходят на улицы с “русскими маршами”«, - подчеркнул Хомерики.

«Русский народ умеет спасать, объединять, спасать и сохранять народы с их идентичностью, культурой и языком. Русский народ доказал, что может защитить слабого от насилия со стороны сильного. Это подтверждается сейчас в Сирии, - заметил, в свою очередь, меценат, председатель Краснодарского отделения партии «Духовное преображение» Лазарь Афанасиади. - Почему мы стесняемся наделить правом этот великий народ, чтобы он имел больше возможностей защищать все наши народы и быть за них ответственным? Я поддерживаю эту инициативу и являюсь ее частью».

«На добротолюбии, правде и справедливости»

Особое мнение выразил депутат Госдумы нового созыва от КПРФ, известный кинорежиссёр Владимир Бортко. «Я против того, чтобы любой народ в нашей стране считался главным, в том числе русский, - пояснил Бортко. - Это может быть неправильно воспринято другими народами. Мы должны выработать такие позиции, чтобы в них не было слова “главный”, но каждый народ в РФ знал свои обязанности и права. Мы все равны в нашей федерации. Каждый народ должен быть представлен в верхней палате нашего парламента».

«Монархия объединяла многонациональный народ России, - продолжил Бортко. - Царь представлял все народы: он был одновременно и кабардинский и крымскотатарский правитель. Но к 1917 году самодержавие изжило себя. Уничтожили его не большевики, а либералы. Коммунисты собрали страну на мощной идеологической основе: мы строим единое государство, светлое будущее. Идея объединяла весь народ, что позволило выдержать удар со стороны Гитлера в 1941 году. СССР был готов защищаться как от внешнего, так и внутреннего врага, но никто не подозревал, что сам генсек начнет его ломать».

Как в свою очередь отметил директор Института русской цивилизации, доктор экономических наук Олег Платонов, существуют и другие скрепляющие факторы, сплачивающие народы России даже в отсутствие объединяющей монархии или общеобязательной идеологии. «Цивилизационный код – духовность Русской цивилизации, преобладание общественных, коллективных начал над индивидуальными, духовного над материальным, веры над прозой жизни, нестяжательство, соборность, самодержавие, патриотизм – всё это позволило объединить вокруг России более 100 народов. Русские показали миру, что отношения между народами должны строиться не на завоевании и насилии, а на добротолюбии, правде и справедливости», - подчеркнул Платонов.

Ещё можно дернуть стоп-кран

Гражданская нация теоретически возможна на территории с гомогенным и моноэтничным населением. Но никак не в России с её сложнейшей мозаикой народов, этносов, культур и укладов
Напротив, принудительная реализация «идеала» единой гражданской нации приведет к тому, что все народы и этносы – от русских до эвенков, и от чеченцев до саамов придется насильно приводить к политическому и культурному единообразию. Политико-правовые традиции народов России отнюдь не всегда совпадают со всей полнотой «нормативно-правовой базы», основанной на европейском юридическом мышлении, восходящем к римскому праву.

Альтернативой должно было стать придание юридического статуса народам, этносам, общинам или иным коллективным субъектам. И признание их укладов и норм бытия правовой нормой. Стратегическое единство многообразия, имперское устройство - единственный способ сохранить не только страну - это способ сохранить русскую цивилизацию!

Ничего не потеряно, пока не потеряно всё. Ещё можно дернуть стоп-кран, переиграть, выбрать другой путь и другую историю.

Историю русской цивилизации, Империи-дома для всех народов и культур. Строительство российской гражданской политической нации - это путь к распаду, к гражданской войне, которая затронет всех и каждого.


Эрнст Плиев  
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Главы ДНР и ЛНР отказались от проведения местных выборов в 2016 году

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий аннулировали подписанные в июле 2016 года указы о назначении даты проведения местных выборов на 6 ноября 2016 года.
26 октября 2016, 21:56
Президент России Владимир Путин

Путин назвал блокаду Крыма преступлением против человека

Президент России Владимир Путин, выступая 26 октября 2016 года на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте, охарактеризовал действия украинских нацистов и представителей запрещенной в РФ экстремистской организации «меджлис крымскотатарского народа» по водной и энергетической блокаде Крыма как преступления против человека.
26 октября 2016, 21:38

Боевики ДАИШ взяли ответственность за подготовку теракта в Нижнем Новгороде

Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) взяла на себя ответственность за подготовку серии терактов в Нижнем Новгороде, пишет Газета.Ru.
26 октября 2016, 15:48
первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов

Розанов: Свобода художника ограничена свободой выбора зрителя

Государство несет ответственность перед налогоплательщиками, а потому имеет полное право формировать «заказ на искусство», считает первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов.
26 октября 2016, 10:40
бывший советник президента РФ, национал-предатель Андрей Илларионов

Кровь беглых национал-предателей переливали раненым украинским карателям (ВИДЕО)

Беглые представители российской пятой колонны, в числе которых экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, бывший сотрудник советской внешней разведки Павел Басанец, экономист Наталья Пивоварова, сдавали в центральном киевском военном госпитале донорскую кровь для раненых украинских карателей, пишет издание «Блокнот».
26 октября 2016, 10:31
Командир подразделения "Спарта" армии ДНР полковник Арсен Павлов ("Моторола")

Ветеранские организации требуют от СКР расследовать убийство «Моторолы» (ФОТО)

Содружество ветеранских организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области «За други своя» направило обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом расследовать убийство одного из символов Русской Весны, российского добровольца, полковника армии ДНР Арсена «Моторолы» Павлова.
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