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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
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Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
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Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
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Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
На прошлой неделе в Министерстве Обороны прошла коллегия, на которой были подведены итоги выполнения майских указов Президента России. Признаться, изменения в армии и на флоте за пять лет произошли впечатляющие. Об этом можно судить даже не по тем цифрам, К вопросу о компетентности
Неразборчивая критика"
Скандал вокруг возможной установки памятника Примирения сотряс не так давно Севастополь. Хотя идея-то благая – примирение «красных» и «белых» в год столетия катастрофы двух русских революций – Февральской и Октябрьской. Несмотря на то, что поколение, зас Сто лет русской катастрофы: преодоление или новый виток раскола?
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«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
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 Мина замедленного действия под здание российской государственности
«Но нельзя одной черной краской мазать все, что было в прошлом, или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня» 12 декабря 2017, 19:47
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Государство, образованное с предоставлением для его составных частей права на выход из состава, в исторической перспективе обречено на крах

Предлагаем вниманию читателей портала «Евразия» отрывок из выступления Президента России Владимира Путина на пленарном заседании межрегионального форума Общероссийского общественного движения «Общероссийский Народный фронт», прошедшем 25 января 2016 года в Ставрополе. В приводимом фрагменте российский лидер развёрнуто рассказал о своём отношении к ошибкам Ленина, которые в конечном итоге привели к распаду СССР и сейчас могут снова «сдетонировать», на этот раз - в Российской Федерации.

«Управлять течением мысли - это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему».

Напомним, ранее, 21 января, Путин, полемизируя с учёными на заседании президентского Совета по науке и образованию, высказал свою точку зрения относительно деятельности организатора Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина, 92-ю годовщину со дня смерти которого отметили в этот день. Отвечая на реплику главы Курчатовского института Михаила Ковальчука, процитировавшего отрывок из поэмы «Высокая болезнь» Бориса Пастернака: «Он управлял течением мысли и только потому - страной», и предложившего «найти такие организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях», Путин заявил, что именно деятельность Ленина в конечном итоге привела к крушению Советского Союза и России.

«Управлять течением мысли - это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», - цитирует российского лидера «Интерфакс».

Самое главное, почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства - Ленин Владимир Ильич. Мы-то говорили о чём? О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности. Что я имел в виду? Вот теперь конкретно. Я имел в виду дискуссию между Сталиным и Лениным по поводу того, как строить новое государство, Советский Союз.

Если Вы историк, Вы должны знать, что Сталин тогда сформулировал идею автономизации будущего Советского Союза. В соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии с широкими полномочиями. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, он продвинул идею вхождения всех будущих субъектов этого государства, а тогда было 4 субъекта - Россия, Украина, Белоруссия и, кстати говоря, Юг России - Северо-Кавказская федерация, как она называлась, - Вы лучше меня знаете.

«А что же это, если не мина замедленного действия? Именно так оно и есть. И мы должны просто внимательно, имея в виду возможности сегодняшнего дня, анализировать все, что было в прежние времена».

Так вот, он, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский Союз образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия, с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Мало того, что к границе привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства, к каким-то территориям, причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обосновано. Украине, допустим, Донбасс передали под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Бред какой-то, понимаете? И это не единственный пример, и других много.

Вот, скажем, культурная автономия - это одно, автономия с широкими государственными полномочиями - это другое, а право выхода из государства - это третье. И в конечном итоге, в том числе и это, наряду с неэффективной экономической и социальной политикой, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия.

А что же это, если не мина замедленного действия? Именно так оно и есть. И мы должны просто внимательно, имея в виду возможности сегодняшнего дня, анализировать все, что было в прежние времена. Но нельзя одной черной краской мазать все, что было в прошлом, или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня. Надо внимательно, объективно анализировать для того, чтобы не допускать ошибок, которые были допущены, в будущем, а выстраивать и наше государственное строительство, экономику, социальную сферу так, чтобы государство только укреплялось, и у нас такая возможность, в том числе с помощью Общероссийского Народного фронта, есть.


Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин  
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