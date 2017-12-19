Государство, образованное с предоставлением для его составных частей права на выход из состава, в исторической перспективе обречено на крах

Предлагаем вниманию читателей портала «Евразия» отрывок из выступления Президента России Владимира Путина на пленарном заседании межрегионального форума Общероссийского общественного движения «Общероссийский Народный фронт» , прошедшем 25 января 2016 года в Ставрополе. В приводимом фрагменте российский лидер развёрнуто рассказал о своём отношении к ошибкам Ленина, которые в конечном итоге привели к распаду СССР и сейчас могут снова «сдетонировать», на этот раз - в Российской Федерации.

«Управлять течением мысли - это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему».

Напомним, ранее, 21 января, Путин, полемизируя с учёными на заседании президентского Совета по науке и образованию, высказал свою точку зрения относительно деятельности организатора Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина, 92-ю годовщину со дня смерти которого отметили в этот день. Отвечая на реплику главы Курчатовского института Михаила Ковальчука, процитировавшего отрывок из поэмы «Высокая болезнь» Бориса Пастернака: «Он управлял течением мысли и только потому - страной», и предложившего «найти такие организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях», Путин заявил, что именно деятельность Ленина в конечном итоге привела к крушению Советского Союза и России.

«Управлять течением мысли - это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», - цитирует российского лидера «Интерфакс» .

Самое главное, почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства - Ленин Владимир Ильич. Мы-то говорили о чём? О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности. Что я имел в виду? Вот теперь конкретно. Я имел в виду дискуссию между Сталиным и Лениным по поводу того, как строить новое государство, Советский Союз.

Если Вы историк, Вы должны знать, что Сталин тогда сформулировал идею автономизации будущего Советского Союза. В соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии с широкими полномочиями. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, он продвинул идею вхождения всех будущих субъектов этого государства, а тогда было 4 субъекта - Россия, Украина, Белоруссия и, кстати говоря, Юг России - Северо-Кавказская федерация, как она называлась, - Вы лучше меня знаете.

«А что же это, если не мина замедленного действия? Именно так оно и есть. И мы должны просто внимательно, имея в виду возможности сегодняшнего дня, анализировать все, что было в прежние времена».

Так вот, он, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский Союз образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия, с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Мало того, что к границе привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства, к каким-то территориям, причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обосновано. Украине, допустим, Донбасс передали под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Бред какой-то, понимаете? И это не единственный пример, и других много.

Вот, скажем, культурная автономия - это одно, автономия с широкими государственными полномочиями - это другое, а право выхода из государства - это третье. И в конечном итоге, в том числе и это, наряду с неэффективной экономической и социальной политикой, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия.

А что же это, если не мина замедленного действия? Именно так оно и есть. И мы должны просто внимательно, имея в виду возможности сегодняшнего дня, анализировать все, что было в прежние времена. Но нельзя одной черной краской мазать все, что было в прошлом, или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня. Надо внимательно, объективно анализировать для того, чтобы не допускать ошибок, которые были допущены, в будущем, а выстраивать и наше государственное строительство, экономику, социальную сферу так, чтобы государство только укреплялось, и у нас такая возможность, в том числе с помощью Общероссийского Народного фронта, есть.