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 Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром 21 сентября 2016, 09:00
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Шестая колонна - не враги Путина, а его сторонники, если они и предатели, то не в масштабах страны, а в масштабах цивилизации - они не атакуют Путина в каждом его патриотическом шаге, они его сдерживают

Термин «пятая колонна», появившийся в период гражданской войны в Испании, в современной российской публицистике используется активно и широко. Его значение определилось в наших условиях довольно точно. Поэтому данный термин имеет строго определённые смысловые рамки.

Пятая колонна типологически оставалась одной и той же - и когда она сохраняла свои позиции внутри политической системы, и когда она оказывалась в роли внесистемной радикальной оппозиции.

Это понятие приобретает смысл тогда, когда мы чётко и однозначно признаём наличие радикальной конфронтации между Россией, с одной стороны, и США и зависящими от них странами НАТО, с другой. Данная конфронтация, однако, в отличие от советского периода не может быть описана в идеологических терминах, так как и Россия и страны Запада являются демократическими обществами с капиталистической рыночной экономикой и преимущественно либеральной идеологией (индивидуализм, гражданское общество, свобода слова, передвижений, совести, права человека и т. д.). Не подходит и модель восточного христианства против западного, что предопределяло противостояние православной Российской Империи и, ранее, Московской Руси, и католико-протестантской Европы. Сегодня и Россия и Запад представляют собой секулярные светские общества. Поэтому для точного определения природы этой конфронтации пригодна только и исключительно геополитика, рассматривающая мировую историю как планетарную дуэль цивилизации Моря (Запад) и цивилизации Суши (сердечная земля, Heartland, Россия), то есть как Великую Войну Континентов. В этом случае и оппозиция держав с различными христианскими конфессиями до Октябрьской революции, и идеологическая война между социализмом и капитализмом, и расширение НАТО на Восток в 90-е годы ХХ века становятся отдельными моментами более общего геополитического сценария, в котором воплощено неснимаемое противоречие между морским, торговым строем (Карфаген, Афины, Великобритания) и сухопутным обществом с героическими ценностями (Рим, Спарта, Россия). И именно после конца СССР геополитическая природа этого противостояния обнаружилась со всей наглядностью: наступила эпоха геополитики.

Геополитика районирует пространства и общества по своему главному критерию: одни земли, страны, политические и общественные движения относятся к цивилизации Моря, то есть к Западу, к Империи торгово-колониального типа; другие – к цивилизации Суши, к Империи консервативных ценностей. Границы проходят в политическом пространстве, что значит, они могут совпадать с целыми странами, а могут разделять их изнутри по линии цивилизационного выбора.

Зона американского влияния (Северная Америка, Евросоюз, проамериканские режимы и политические структуры во всём мире) – это область атлантизма, цивилизации Моря. Сухопутная цивилизация главным ядром имеет пространство России (это константа глобальной геополитики, вскрытая основателем этой дисциплины Х. Макиндером – «Кто контролирует Евразию, тот контролирует весь мир»), а также прилегающие к ней стратегические зоны. Эти прилегающие зоны могут тяготеть как к цивилизации Суши, так и к цивилизации Моря. В них действуют геополитические сети: в сторону России тянутся евразийские, т.е. сухопутные, культуры и общества; в сторону США и НАТО – атлантистские, т. е. морские. Украинская драма наглядно иллюстрирует этот закон геополитики: в этой стране геополитическая граница проходит ровно посередине – на Донбассе и в Крыму народ наделён ярко выраженной евразийской, сухопутной, пророссийской идентичностью; на Западе и отчасти в Центре – проамериканской, атлантистской. Именно эта геополитическая полярность и стала причиной гибели незрелой украинской государственности в 2014 году. Пришедшие в ходе государственного переворота радикальные атлантисты немедленно столкнулись с жёсткой оппозицией в Крыму и в республиках Новороссии, что закончилось уходом Крыма в Россию и гражданской войной.

Но вернёмся к пятой колонне в российском обществе. Теперь её природа нам будет очевидна: к ней относятся те группы, которые стоят на стороне цивилизации Моря (США, НАТО) и противостоят доминирующей в России на протяжении всей её истории сухопутной, евразийской идентичности. Эта пятая колонна способствовала развалу сухопутной континентальной конструкции в лице СССР, затем захватила власть при Ельцине в 1990-е годы, когда министр иностранных дел РФ А. Козырев открыто заявил о своей «атлантистской» ориентации, а затем находилась во главе России как правящая политико-экономическая и культурная элита вплоть до 2000 годов. На протяжении этого периода она не могла называться в полном смысле этого слова «пятой колонной», так как ей удалось полностью утвердиться у власти и подавить патриотическую оппозицию. Пятая колонна и режим либеральных реформаторов в России 1990-х годов – это синонимы. И, тем не менее, с геополитической точки зрения, и в это время российская правящая элита была никем иным как пятой колонной: она действовала не в национальных интересах, но как инструмент внешнего управления. Центр принятия решений находится на Западе, а московские либералы лишь выполняли эти решения, стараясь добиться максимальных выгод и преференций для самих себя и своего бизнеса. Так сложилась российская олигархия, власть маленькой группы крупных магнатов, захвативших в ходе приватизации и с опорой на безоглядную коррупцию целые государственные монополии: в первую очередь, сферу энергоресурсов.

Пятая колонна: от правящих либерал-реформаторов к внесистемной оппозиции

Поворотом в судьбе этой компрадорской прозападной олигархии стал приход к власти В. Путина в 2000 году. Путин остановил процесс внешнего управления и начал осторожное вытеснение наиболее радикальных агентов влияния атлантизма от власти. С этого момента началось оформление пятой колонны в самостоятельное общественно-политическое явление. Оппозиция Путину с начала 2000-х годов складывалась как раз из представителей атлантизма, доминировавших в 1990-е и маргинализованных с приходом Путина и изменением его курса в сторону цивилизации Суши, евразийства. С того момента «либеральная оппозиция», состоящая из западников, опальных олигархов и откровенных русофобов стала все яснее напоминать именно пятую колонну: в своей борьбе Путиным она все откровеннее делала ставку на США и страны НАТО, не брезгуя их прямой финансовой поддержкой и открыто выступая против национальных интересов России и ее суверенитета в пользу глобализации и космополитического уклада. Это важный момент – геополитическая пятая колонна (цивилизационный уровень) стала оформляться как внутриполитическая пятая колонна, выступающая уже против своей страны изнутри нее. Но ядром этой пятой колонны были именно те, кто в 1990-е находился в центре политического истеблишмента: олигархи (Гусинский, Березовский, Ходорковский), высшие чиновники (экс-премьер Касьянов, экс-вице-премьер Б. Немцов, экс-депутат от партии власти В. Рыжков), деятели СМИ, культуры и искусства. Пятая колонна уличной оппозиции пополнялась крупными фигурами, уходившими из политической элиты при Путине. Но самое важное: пятая колонна типологически оставалась одной и той же – и когда она сохраняла свои позиции внутри политической системы и когда она оказывалась в роли внесистемной радикальной оппозиции. Тем самым мы имеем дело с двойным явлением: с открытой (эксплицитной) пятой колонной в лице радикальной антипутинской уличной либеральной прозападной оппозиции и со скрытой (имплицитной) пятой колонной в лице тех олигархов, политиков, чиновников, аналитиков, экспертов, общественных деятелей, владельцев СМИ, которые нашли для себя возможным, будучи не менее радикальными атлантистами, нежели антипутинские радикалы, оставаться внутри политического режима, идя с Путиным и его патриотическим курсом на компромисс. С точки зрения геополитики, и те и другие является пятой колонной в полном смысле этого слова; и те и другие работают в интересах США, НАТО и Запада; и те и другие разделяют принципы торгового строя, либерализма, индивидуализма, глобализма и т. д.; и те, и другие являются противниками русской самобытной идентичности , «особого пути» России, не считают ее суверенитет и цивилизационную уникальность ценностью (скорее, напротив, видят в них препятствие для прогресса и модернизации). Но в отношении к Путину их позиции существенно различаются: одни жестко выступают против него, другие по тактическим соображениям считают необходимым его поддерживать, всякий раз перетолковывая его слова и действия в атлантистском ключе, а подчас занимаясь и откровенным саботажем патриотических реформ и шагов, направленных на укрепление российского суверенитета. Для Путина одни - открытые враги и прямые противники России, выбравшие однозначно Запад; другие же - его соратники, сподвижники и коллеги, хотя их базовая установка есть установка на цивилизационное предательство и саботаж. Геополитически вся пятая колонна – и во власти и в оппозиции – одно и то же. С точки зрения внутренней политики – они по разные сторону баррикад: первые - против Путина, вторые – за него.

«Шестая колонна»: введение концепта

Чтобы подчеркнуть различие между двумя сегментами пятой колонны, предлагается ввести неологизм: «шестая колонна». Как и в случае с «пятой колонной», указывавшей на наличие у франкистского генерала Эмилио Мола помимо четырех главных колонн еще особой группы сторонников Франко в контролировавшемся республиканцами Мадриде (она-то и была названа «пятой»), число «шесть» не несет здесь никакой символической нагрузки. Мы вводим это понятие просто для удобства корректного политологического анализа. И пятая и шестая колонны описывают сторонников цивилизации Моря внутри цивилизации Суши, то есть сеть атлантистских агентов влияния внутри современной России. И с точки зрения их фундаментальных позиций, приоритетов и ценностей обе колонны одинаковы: у них один идеал, один хозяин, один ориентир, одна идеология – США, Запад, евро-атлантиская цивилизация, либерализм, глобализм, глобальная финансовая олигархия. Но в отношении Путина они принципиально дифференцированы: пятой колонной в нашем обществе привычно называют только тех, кто открыто и полностью против Путина, за США и НАТО, против Крыма, против России, против русской идентичности, против суверенитета, против евразийской интеграции, против возвращения России в историю в качестве мировой державы. Это чистое предательство в его острой, откровенной стадии, если рассматривать его в масштабе страны и народа, а в отношении Путина – это его открытые враги. Шестая колонна подразумевает тех, кого мы еще не можем точно квалифицировать в нашем политологическом словаре: ее представители за Путина и за Россию, но при этом за либеральную, прозападную, модернизированную и вестернизированную Россию, за глобализацию и интеграцию в западный мир, за европейские ценности и институты, за то, чтобы Россия стала процветающей корпорацией в мире, где правила и законы устанавливает глобальный Запад, частью которого Россией и суждено стать – на как можно более достойных и выгодных основаниях. Шестая колонна не враги Путина, а его сторонники. Если они и предатели, то не в масштабах страны, а в масштабах цивилизации. Они не атакуют Путина в каждом его патриотическом шаге, они его сдерживают. Если пятая колонна яростно нападает на все путинские проекты, например, на Олимпиаду, то шестая колонна осмеивает пятую и гордиться Олимпиадой. Но когда дело доходит до Крыма, рекомендует ограничиться успехами Олимпиады и не рисковать имиджевой победой. Когда же пятая колонна организует марш предателей против воссоединения с Крымом, шестая колонна, остужая пламя патриотизма, соглашается с Крымом как с неизбежными издержками, при этом всячески подчеркивая, что за все это придется платить большую цену, и тут же категорически не советует Путину углубляться в дела Донбасса, так как этим под угрозу, якобы, ставятся успехи в Крыму. Когда российские войска вступятся за Донецкую и Луганскую народные республики, пятая колонна будет кричать о военной агрессии против суверенного украинского демократического государства, а шестая – давить на Путина, чтобы он этим и ограничился и не распространял миротворческую операцию на Харьков и Одессу. Позднее они же будут упрашивать сохранить Днепропетровск Коломойского, Николаев и Херсон за хунтой, когда пятая колонна будет бесноваться и поносить кровавого тирана, теперь уже, якобы, развязавшего «третью мировую войну».

Шестая колонна и пятая колонна представляют собой единое целое. Поэтому каждый выброшенный или просто отправленный в отставку Путиным представитель политико-экономической элиты 1990-х является естественным кандидатом из шестой колонны в пятую. Самое главное здесь то, что обе колонны есть одна и та же сеть, геополитически работающая против России как цивилизации и против Путина как ее исторического лидера.

Шестая колонна и сеть CFR в России

Уточняя структуру шестой колонны, следует сделать несколько замечаний. У пятой и шестой колонн в самих США кураторы несколько различаются: пятую колонну поддерживают и инструктируют самые крайние русофобско-империалистические силы, открытые сторонники американской гегемонии. Это преимущественно неоконсерваторы и республиканцы (У. Кристол, Р.Кэйган, В. Нуланд, С. Пэйлин, Маккейн и т.д.), хотя к ним относятся и многие ястребы из числа демократов (типа З. Бжезинского). Шестая колонна опирается на более гибких стратегов из Совета по Внешней Политике (CFR – Council on Foreign Relations) [1], которые готовы на компромисс с Москвой по отдельным вопросам, так как считают, что Россию легче покорить не путем прямой конфронтации, но через затяжные и многоходовые переговоры. Очевидно, что и неоконсерваторы и люди изCFR следуют, в конечном итоге, общей цели – продлению американской глобальной доминации, но средства для достижения ее у них разные. Поэтому и в России пятая и шестая колонны коррелируют свою деятельность симметрично взаимодействию американских кураторов: и у них общая цель - свержение Путина и демонтаж суверенитета России, но одни идут к ней снизу, путем прямой конфронтации (пятая колонна), а другие - сверху, путем влияния на Путина и попыток его аккуратной замены на более приемлемого глобальной финансовой олигархии правителя.

Шестая колонна в период президентства Д. Медведева была на шаг от достижения своей заветной цели. З. Бжезинский даже напутствовал Медведева на второй президентский срок, обещая пересмотреть свою русофобию. Но возвращение Путина в 2012 году полностью разрушило их планы - и еще одна порция людей шестой колонны переместилось в ряды пятой. Показательна судьба ключевой фигуры всей атлантистской сети влияния в России В. Суркова: с 1999 по 2012 он был главным оператором со стороны Кремля в синхронизации действий между пятой и шестой колоннами. Его роль в событиях на Болотной стоила ему серии отставок, но в последний момент он удержался и снова оказался в окружении Путина. Будучи одной из сильнейших фигур внутрироссийского атлантизма, Сурков, однако, далеко не единственный и не главный его представитель. Путин окружен шестой колонной вплотную, в прямом смысле слова оцеплен ею. И то, что многие процессы во внутренней политике остаются точно такими же, как они были при Суркове (пустой пиар, китч и симулякры вместо содержательного патриотизма), показывает границы его личного влияния. В 2000-е годы у многих наблюдателей сложилось впечатление, что начальником штаба пятой колонны является лично Борис Березовский, а шестой – лично Владислав Сурков. Но,как оказалось, самоубийство первого и серия громких отставок второго принципиально стратегии обеих колонн не изменили. Это означает только одно – в системе атлантистской сети влияния индивидуальность имеет чисто техническое значение, и без конкретных фигур Березовского и Суркова стратегии пятой и шестой колонн остались неизменными. Это убедительное доказательство, что они ведут не свою игру, но выполняют поручения тех, кто рассматривает ситуацию более системно и координирует действия обеих колонн - пятой и шестой. Здесь мы подходим к одному важному правилу сетевой геополитической войны: сеть использует личность и тогда, когда она осознает факт своего персонального участия в проекте, и когда она оказывается в этом положении бессознательно. Это искусство манипуляции, в освоении которого американские стратегии сетевых операций достигли серьезных успехов.

Шестая колонна: экзистенциальный враг

Что может противопоставить пятой и шестой колоннам Россия как цивилизация, как народ, как историческая сила, как субъект мировой политики? С пятой колонной откровенных предателей и врагов Путина и его патриотического курса сейчас всерьез занялось само государство. Так как главные диспетчеры шестой колонны, ранее прикрывавшие пятую колонну изнутри Кремля, несколько отстранены от дела, сдержки и условности в отношении радикальной атлантистской оппозиции прекратили действовать. Путин открыто назвал их «национал-предателями» и оперативно принял ряд конкретных мер по их локализации; в том числе и в информационном и интернет-пространстве. В условиях военного времени (Украина) вести борьбу с откровенной пятой колонной большого труда не составляет: от государства, включая силовые министерства и ведомства, требуется только строгое соблюдение закона и принятых решений. Без покровителей в Кремле пятая колонна чрезвычайно уязвима и несостоятельна. Она эффективна только тогда, когда у власти связаны руки и закрыты глаза. А также в чрезвычайных обстоятельствах кризиса, катастроф и т. д. Поэтому на нынешнем этапе пятая колонна может быть идентифицирована, локализована и поставлена под контроль. Часть ее представителей покинет Россию, часть затаится, часть перейдет в состав шестой колонны, часть – наиболее непримиримая – будет наказана. Но это сегодня лишь технический вопрос. Он станет остро только в том случае, если Россия резко ослабнет и войдет в полосу испытаний, чего, впрочем, исключить нельзя. Но тогда пятая колонна станет просто отрядом откровенных диверсантов, и против нее будут проведены репрессивные меры. Но это и воли и понимания у Кремля в его нынешнем состоянии, совершенно точно, хватит.

Шестая колонна - в политике, экономике, культуре, образовании, нравах, ценностях, информационном поле - продолжает душить русское возрождение. Она сдерживает нас в политике и в социальных преобразованиях, в идеях и искусстве.

Гораздо более проблематичным является вопрос о шестой колонне. Ее присутствие в политической и экономической элите России до сих пор является едва ли не превалирующим. Она не выдает себя ничем, верно поддерживает Путина и его политику. Всячески отстаивает интересы корпорации Россия. Никогда ничего не возражает Президенту в лицо. Мотивирует свою позицию «интересами государства», «ограниченностью ресурсов», «учетом международной ситуации», «заботой о внешнеполитических и внешнеэкономических связях», «обеспокоенностью имиджем России». Шестая колонна – системные либералы, эффективные государственные менеджеры, лояльные олигархи, исполнительные бюрократы, деятельные чиновники, и даже некоторые «просвещенные патриоты». Путин доверяет им и опирается на них. То, что их сознание действует по привычным схемам однополярной западоцентричной атлантистской операционной системы, может и не бросаться в глаза. Они - часть цивилизации Моря не только по личному выбору, но и в силу обстоятельств. Эта парадигма возобладала в 1990-е, и ее влияние сохраняется в российском обществе до сих пор. На нее настроены большинство экономических структур, образовательных и культурных институтов, сам современный российский стиль жизни. Современная Россия – «русская» лишь в весьма относительном смысле. Ее сухопутная евразийская идентичность лишь слабо проступает сквозь навязанные, чуждые по сути, оккупационные формы и нормы жизни. Мы находимся под властью Запада в гораздо более глубоком смысле, нежели прямое техническое внешнее управление, как это было в 1990-е годы открыто. Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром. Да, для этого есть все исторические основания, и более того, сама история требует от нас возвращения к своей глубинной идентичности - Русского Возрождения, Русской Весны. Но у этого процесса духовного возвращения на Родину, к русской сути, к нашим истокам, к русской судьбе, есть фундаментальный враг. Им является шестая колонна. Она настолько укорена в правящей элите, что блокирует любые оздоровительные инициативы Президента. Шестая колонна – в политике, экономике, культуре, образовании, нравах, ценностях, информационном поле – продолжает душить русское возрождение. Она сдерживает нас в политике и в социальных преобразованиях, в идеях и искусстве. Шестая колонна постоянно, по сто раз на день, предает Путина, гасит пробуждение, саботирует столь назревшие и жизненно необходимые патриотические реформы, снова превращает национальную идею в симулякр. И если с пятой колонной государство в войну вступило, то шестая колонна все еще пользуется иммунитетом и свободой рук. Но именно в ней сегодня главное препятствие – и в бывшей Украине, и в Европе, и деле евразийской интеграции, и во внутренней политике. Она незаметна, хитра, подла, уверена в себе, глубоко укоренена в структурах власти, консолидирована и следует тщательно проработанному на Западе плану. Если Путин не найдет в себе мужества дать бой шестой колонне, его судьбоносные свершения, его историческая миссия окажутся слишком хрупкими, обратимыми, даже эфемерными. Путин сейчас занят творением истории. Но именно эта историческая миссия по возрождению России и является главным объектом ненависти шестой колонны. Шестая колонна действует в интересах цивилизации, альтернативной нам. По сути, это все та же пятая колонна, только выдающая себя за нечто иное.

Сегодня именно шестая колонна есть главный экзистенциальный враг России. В мире сетевых войн именно такое глубоко внедренное в структуры власти змеиное тело влияния чаще всего становится решающим фактором при демонтаже политических режимов и свержении правителей. Украина стала жертвой не просто пятой колонны Евромайдана, но и шестой колонны внутри администрации Януковича и «Партии Регионов». Вашингтонские стратеги готовят нечто аналогичное и для России. Но тот, кто предупрежден, тот вооружен. Можно и дальше терпеть агентуру CFR на ключевых постах в государстве. Но можно и не терпеть. За это терпение, однако, расплачиваться придется всем нам, а не только лично Путину. Впрочем, наши судьбы нераздельно переплетены: Путин встал на сторону русского народа и это необратимо. Его успехи – наши успехи. Его провалы – наша беда.

[1] Показательно, что штаб-квартиру CFR посещали не только высшие государственные чиновники РФ, но и сам Президент Д. Медведев (15 ноября 2008 года). Тогда и была задумана «перезагрузка». Официальным представителем CFR в России в последние годы является основатель «Альфа-группы» олигарх Михаил Фридман. Его роль открыто обозначена во время визита в CFR другого высшего должностного лица РФ. Филиалом CFR в РФ является СВОП С. Караганова, а официальным печатным органом – журнал «Россия в глобальной политике», в состав попечительского совета которого, наряду с радикальными антипутинскими политиками (В. Рыжков, И. Хакамада и т. д.), входят высшие государственные лица России (включая министра иностранных дел С. Лаврова) – на этой площадке пятая колонна мирно уживается с шестой.


Александр Дугин, лидер Международного «Евразийского Движения» («Взгляд», 29.04.2014)  
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