Церемония прощания с героем Донецкой народной республики, легендарным командиром подразделения «Сомали», полковником Михаилом Толстых, позывной – «Гиви», прошла 10 февраля 2017 года в Донецке в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Начиная с самого утра к зданию театра приходили дончане и гости столицы ДНР, военнослужащие и мирные жители. Они несли траурные венки и цветы, многие не смогли сдержать слез. По некоторым оценкам, в церемонии прощания с легендарным комбатом приняли участие 55 тысяч человек.

Как сообщает собкор портала «Евразия», в гражданской панихиде, которая продлилась более двух часов, приняли участие первые лица Республики, в том числе глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны ДНР Владимир Кононов, заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин, депутаты Народного Совета, представители различных ведомств и министерств.

«Мы наблюдаем за тем, как подло убивают символы – Миша был символом, Арсен [Арсен Павлов, позывной «Моторола», - ред.] был символом. Очень обидно, что этих людей убили так подло, из-за угла. Так поступают только террористы. Но я уверен, что правда восторжествует, и террориста, который совершил этот подлый акт – найдут и покажут на весь мир. Вы видите, сколько пришло сюда людей – все эти люди пришли сюда искренне. Они пришли попрощаться с человеком, которого они любили и уважали. Он защищал этот город, всю эту землю, весь Донбасс. Мы обязаны в память о нем – завершить начатое», – сказал во время траурной церемонии Эдуард Басурин.

В холле Донбасс Оперы был установлен гроб с телом покойного, здесь же на первом этаже играл филармонический оркестр. По очереди представители власти, военные, обычные горожане заходили внутрь помещения и приносили цветы.

«Мы воевали с ним с самого начала, два раза он мне спас жизнь. Я ему очень многим обязан. Когда мы были под Иловайском, мы попали в окружение, второй раз это было на Пасху в 2015 году. Те, кто убили Гиви – убили его тело, но для меня Гиви будет и дальше жить», – вспоминая о комбате, сказал сербский воин-интернационалист Деян Берич с позывным «Деки».

На улицах столицы ДНР были установлены баннеры с надписью «Невозможно победить того, кто не сдается». Дорожное движение в центре Донецка было перекрыто. Очередь к входу в театр растянулась не несколько сотен метров.

Ближе к полудню количество участников гражданской панихиды значительно возросло. «Сегодня трагедия для всех жителей Донбасса – от нас ушел один из выдающихся людей и настоящих патриотов нашего края, житель Иловайска, который встал на защиту своей Родины, и сегодня мы пришли почтить не только память Гиви, но в его лице и всех солдат, которые защищают Родину», – поделился своими чувствами с корреспондентом «Евразия» житель Донецка Ярослав Лисобей.

Отметим, что после окончания церемонии прощания с легендарным полковником в помещении театра, на улице Артема началось траурное шествие. Тело покойного из здания Донбасс Оперы вывезли на военном автомобиле под всеобщее скандирование «Спасибо!», «Гиви – Герой!», «Слава Герою!», «Не забудем! Не простим!».

Машина была усыпана цветами. Гроб установили на лафете орудия. Участники шествия под звуки похоронного марша, который играл военный оркестр, прошли по улице Артема до Комсомольского проспекта. Бойцы ДНР возглавили колонну, в руках у них был портрет Толстых, символика подразделения «Сомали», траурные венки. Вслед за военными шли мирные жители не только из Донецка, но и других городов и районов Республики. По окончанию шествия машина с телом покойного отправилась на кладбище «Донецкое море», где герой ДНР – Михаил Толстых был предан донецкой земле со всеми воинскими почестями.

Могила Толстых расположена рядом с могилой героя ДНР – Арсена Павлова. Они были друзьями и соратниками в борьбе против киевских нацистов.