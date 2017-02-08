В ДНР убит командир батальона “Сомали” Михаил Толстых
В Донецкой Народной Республике в результате террористического акта погиб командир батальона “Сомали” Михаил Толстых, более известный под позывным “Гиви”.
Преступление было совершено в 6 часов 12 минут утра 8 февраля 2017 года. Предположительно, здание штаба подразделения, в котором находился “Гиви”, было обстреляно из реактивного пехотного огнемета “Шмель”.
“Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса, - прокомментировали случившееся в Управлении Народной милиции ДНР. - В Республике усилены меры безопасности и введен план “перехват”. Жителям проявлять спокойствие и не поддаваться панике. В случае выявления подозрительных лиц немедленно сообщать в экстренные службы МГБ, МВД и военной комендатуры. По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка”.
“Все недавние трагедии – это подлый выстрел в спину народу Донбасса! Мы не забудем этого! И никогда не простим! Все преступники, и каждый из них понесет заслуженное наказание!
Очень жаль, что украинские власти выбрали именно такой путь борьбы с народом Донбасса. Данные действия киевской хунты только сокращают время ее пребывания у власти!”, - подчеркнули в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".