Донецк проводил в последний путь народного героя «Моторолу» (ФОТО&ВИДЕО)
Жители Донецкой Народной Республики простились с легендарным командиром ополчения, Героем ДНР Арсеном «Моторолой» Павловым, погибшим в результате теракта 16 октября 2016 года.
Гроб с телом военачальника был установлен в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. По данным МВД ДНР, в траурной церемонии приняли участие более 50 тысяч человек.
После завершения церемонии прощания гроб на орудийном лафете провезли по улице Артёма под звуки похоронного марша. Похоронили Арсена Павлова с воинскими почестями на мемориальном кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы ДНР, передаёт ИА «Новороссия».
Напомним, что «Моторола» погиб вечером 16 октября 2016 года в результате теракта в подъезде собственного дома. Взрывчатка была прикреплена к тросу в шахте лифта.
В СМИ и блогосфере обсуждаются разные версии произошедшего, однако наиболее вероятной признаются действия украинской ДРГ. «В пятницу, за два дня до этого [14 октября 2016 года, - ред.], вырубали свет по всему району, это очень странно. Часа на три-четыре вырубали, потом в центре всем перезапускали лифты... И ему тоже, наверное», - сообщила корреспонденту портала «Евразия» жительница Донецка.
Как сообщает «Русская Весна», глава ДНР Александр Захарченко, выступая на похоронах «Моторолы», пообещал освободить Славянск и воздвигнуть там памятник легендарному командиру «Спарты».
«Когда мы возьмем Славянск, поставим на Карачуне памятник Мотору. Обещаю!», - заявил донецкий лидер.
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