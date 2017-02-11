Попрощаться с Михаилом Толстых пришли 55 тысяч человек (ФОТО&ВИДЕО)
Легендарный командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный во всём мире по позывному «Гиви» был похоронен 10 февраля 2017 года на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка рядом со своим другом и соратником, Арсеном Павловым, «Моторолой».
Как сообщил корреспондент портала «Евразия», церемония прощания с героем Донецкой народной республики прошла в донецком театре Оперы и Балета. Около 55 тысяч дончан, несмотря на морозную погоду, принесли цветы и свечи в память об одном из самых преданных защитников родной земли. Люди не скрывали слёз и крестили пушечный лафет, на который водрузили гроб. «Гиви - герой!» - скандировали собравшиеся.
На улицах столицы Донецкой народной республики установлены баннеры с изображением Толстых и символичной надписью: «Невозможно победить того, кто не сдается». В честь комбата «Сомали» в его родном Иловайске назовут улицу и школу, в которой он учился.
Ситуация в Новороссии тем временем обостряется с каждым днём. Количество обстрелов исчисляется сотнями. Если раньше противник активизировался в основном по ночам, то теперь «шумно», бывает в любое время суток. В любом военном конфликте самое страшное, но, к сожалению практически неизбежное – это жертвы среди мирного населения. Это увечия, изломанные судьбы. На линии соприкосновения до сих пор живут люди. В основном это те, кому некуда уезжать. Кого эвакуация в социальное жильё пугает больше, чем ежедневные «прилёты» и жизнь в подвале.
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