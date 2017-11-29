О психолого-педагогических техниках по воспитанию детей в духе традиционных ценностей Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского Солидарного общества

Недавно в своей статье «По евразийской дороге добра», опубликованной на информационно-аналитическом портале «Евразия» накануне Дня народного единства и 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, я поделился педагогическим опытом работы с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья по своей авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дорогами добра!», более пяти лет реализуемой в Детском областном духовно-просветительском Центре «Благовест» Белгородского областного Дворца детского творчества. Напомню, что главные задачи этой программы направлены на развитие духовно-нравственных качеств ребёнка на основе изучения психологии личности и традиционных ценностей России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества, ценностей православной культуры, патриотическое воспитание детей и подростков, развитие их познавательных процессов, способностей, интересов и склонностей, необходимых для последующего овладения той или иной социально значимой профессией.

Эти методики помогают донести до сознания ребёнка традиционные ценности России как тысячелетней Евразийской цивилизации и говорить с ним о принципах Солидарного общества

Сегодня я хочу познакомить читателей, среди которых, вероятно, немало школьных учителей, вожатых, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования с некоторыми конкретными психолого-педагогическими техниками, рассчитанными на детей и подростков в возрасте 12-15 лет и выше, реализуемыми мной на занятиях по программе «Дорогами добра!».

Одним из действенных методов активного обучения является познавательная игра. Познавательная игра «Соотнеси слова с понятиями «Русская Евразийская цивилизация» и «цивилизация Запада» разработана мной к занятию на тему «Россия как тысячелетняя Русская Евразийская цивилизация». Игра направлена на развитие представлений ребёнка об отличительных особенностях тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и цивилизации Запада, а также на развитие практического мышления, процессов памяти, развитие произвольного внимания, быстроты реакции, обогащение словаря.

С понятиями «Русская Евразийская цивилизация» и «цивилизация Запада» ребята должны соотнести следующие слова и словосочетания:

- сухопутная (континентальная) империя;

- индивидуализм;

- духовные ценности выше материальных ценностей, «общее выше частного»;

- захват государств, порабощение народов и этносов, уничтожение их культур;

- стремление к социальной справедливости;

- уважение к традиционным ценностям, сохранение традиции;

- огромная роль Русской Православной Церкви в создании и укреплении государства, в развитии культуры;

- развитие народов и этносов, их культур;

- общинность, соборность, коллективизм;

- потребительский образ жизни, материальные ценности выше духовных ценностей, «частное выше общего», эгоизм;

- морская империя;

- разрушение традиций;

- стремление к материальной наживе;

- большая связь католической и протестанской церквей с государством и обществом.

Предлагается три варианта игры. При первом варианте игра выполняется на бланке с заданием. В этом случае можно работать как индивидуально с ребёнком, так и с группой обучающихся. Участнику игры выдаётся бланк, в котором нужно соотнести слова и словосочетания с понятиями «Русская Евразийская цивилизация» и «цивилизация Запада», поставив знак «+» или любой другой знак в соответствующих столбцах.

Второй и третий варианты игры направлены на соотнесение слов и понятий с движениями на внимание. При втором варианте игра проводится индивидуально, при третьем – с группой ребят. В ходе игры педагог (ведущий) зачитывает слова и при этом выполняет движения рукой. Если слово по смыслу можно отнести к понятию «Русская Евразийская цивилизация», то ребёнку нужно поднять руку вверх. В том случае, если слово относится к понятию «цивилизация Запада», то он должен опустить руку вниз. Педагог так же, как и дети выполняет движения рукой. Но он может выполнить ни то движение, какое нужно. Задача ребёнка – внимательно слушать слова, которые педагог зачитывает, и выполнять при этом нужные движения рукой. Педагог постепенно ускоряет темп зачитывания слов и движений рукой. В случае группового выполнения заданий игры тот из её участников, кто ошибётся в нужном движении рукой, выбывает из игры. Сама игра может продолжаться до тех пор, пока не останется один человек, который становится её победителем.

Есть ещё одна, не менее интересная техника, направленная на закрепление знаний об особенностях Русской Евразийской цивилизации, на развитие кратковременной и долговременной, произвольной, образной, словесно-логической памяти ребёнка – упражнение «Десять слов». Я предлагаю модифицированный вариант упражнения по методике А.Р.Лурия «Заучивание 10 слов», применительно к занятию на тему «Россия как тысячелетняя Русская Евразийская цивилизация». Это упражнение проводится индивидуально с ребёнком. Педагог и ребёнок семь раз поочерёдно выполняют определённые действия. Педагог зачитывает ребёнку в прямом, либо в обратном, либо в произвольном порядке следующие 10 слов (словосочетаний):

- Россия – Евразия;

- континентальная империя;

- общинность;

- Русская Православная Церковь;

- учитель;

- священник;

- врач;

- традиционные ценности;

- сильная власть;

- могучее государство.

В наборе из десяти слов представлены особенности России как Евразийской цивилизации имперского типа и три самых важных профессии для воспитания и становления человека в духе русских традиционных ценностей: учитель, главная задача которого – нравственное здоровье человека; священник, заботящийся о духовном здоровье; врач, исцеляющий человека физически.

Задача ребёнка – каждый раз как можно быстрее, в любом порядке воспроизвести по памяти как можно больше слов, зачитанных педагогом, не прибегая к его помощи и к использованию механизма повторения названных ранее слов. При этом взрослый отмечает ответы ребёнка в специальном бланке. Между шестым и седьмым разом выполнения упражнения делается перерыв от 20 минут до 1 часа. Чем больше время перерыва – тем лучше условия для развития долговременной памяти ребёнка. При этом седьмой раз ребёнок сразу называет слова по памяти, без их предварительного зачитывания педагогом. Нормой считается, если уже к третьему – четвёртому повторению ребёнок называет 9-10 слов. Детям с ограниченными возможностями здоровья в силу тех или иных причин это упражнение даётся не всегда легко. Поэтому здесь нормой будет выполнение задания к шестому разу зачитывания, при условии замедления темпа зачитывания слов педагогом и темпа их воспроизведения по памяти ребёнком. После чего педагог рисует график («кривую») запоминания.

А вот к занятию на тему «Солидарное общество и его отличия от общества потребления. Формирование регионального солидарного общества на Белгородчине» разработана познавательная игра «Соотнеси слова и движения с понятиями «солидарное общество» и «общество потребления». В этой игре, если слово или словосочетание по смыслу можно отнести к понятию «солидарное общество», то ребёнок поднимает руку вверх. А когда слово относится к понятию «общество потребления», то он опускает руку вниз. А в остальном игра проводится аналогично познавательной игре «Соотнеси слова с понятиями «Русская Евразийская цивилизация» и «цивилизация Запада».

С понятиями «солидарное общество» и «общество потребления» участники игры соотносят следующие слова и словосочетания:

- патриотизм;

- единство;

- ответственность;

- доверие;

- общинность, соборность, коллективизм;

- социальная справедливость;

- пристрастие к материальным ценностям в ущерб духовным ценностям;

- бездуховность;

- космополитизм;

- духовность;

- оправдание необходимости экономического роста в любых условиях;

- при выборе товара – постоянное стремление человека отличиться, выделиться из толпы себе подобных по внешним признакам;

- преобладание массовой культуры над традиционной культурой;

- индивидуализм, эгоизм;

- нравственность;

- культ «золотого тельца»: «всё покупается, продаётся и имеет свою цену» (в том числе и человек и его совесть); «чем больше имеешь денег, тем больше можешь купить» и т.п.;

- приверженность традиционной высокой морали;

- пренебрежение традиционной моралью, распущенность, цинизм, отсутствие принципов, изворотливость.

Игра направлена на развитие представлений ребёнка об особенностях тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и цивилизации Запада

Для повышения эффективности занятия, его яркой эмоциональной насыщенности, формирования доброжелательной психологической атмосферы при выполнении данных психолого-педагогических техник в качестве музыкального фона можно использовать песню «Родина наша земная» композитора Александры Николаевны Пахмутовой и поэта Николая Николаевича Добронравова, и песню «Моё Белогорье», музыку и стихи к которой написал наш земляк, житель героического Святого Белогорья, педагог из Волоконовки Василий Иванович Комарицкий.

Сегодня я рассказал о собственном педагогическом опыте, когда в рамках методического обеспечения авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дорогами добра!» были разработаны и внедрены в образовательный процесс познавательная игра «Соотнеси слова с понятиями «Русская Евразийская цивилизация» и «цивилизация Запада», развивающее упражнение «Десять слов» и познавательная игра «Соотнеси слова и движения с понятиями «солидарное общество» и «общество потребления». Эти методики помогают на доступном для возраста ребёнка и понятном языке донести до его сознания традиционные ценности России как тысячелетней Евразийской цивилизации и говорить с ним о принципах формирующегося на Белгородчине Солидарного общества.