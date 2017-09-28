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Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В сентябре 2017 года исполняется 75 лет подвига подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» шахтёрского города Краснодона в годы Великой Отечественной войны. Представители трёх, родившихся в советское время, из четырёх живущих ны Отлучённые от будущего
Изъятые из школьной программы"
Одна из основных особенностей Азербайджана, отличающая его от других постсоветских стран заключается в том, что руководством республики был взят курс на гармонизацию отношений в межнациональной сфере. Это, конечно же, не означает, что все трудности преодо Азербайджан: русские и геополитика
Мультикультурализм по-азербайджански"
революция, солидаризм, Февральская, Октябрьская, Евгений Савченко, солидарное общество, Белгородчина, Белгород, профсоюзы, профсоюзное движение Извлекая уроки русской революции 1917 года
Революция и солидаризм"
Наталья Макеева Андрей Чернов Луганск 1 Новороссия, ДНР, ЛНР, Донецк Луганск Донбасс война Русский мир – это собственно и есть идея Большой России. Ведь государство не может существовать только ради решения технических проблем – экономика, дороги, пенсии, Наталья Макеева: Русский мир – это пространство спасения
Новороссия - в наших генах!"
Новороссия, Донбасс, ДНР, ЛНР, война, перемирие, образ будущего, идеология, Геннадий Дубовой, Фёдор Березин Почему не состоялась Новороссия? Будут ли на Донбассе миротворцы ООН? Что ждёт ЛДНР и Украину – возвращение домой, в Россию или прозябание? Эти и д Воин и писатель ДНР Федор Березин: "Катастрофически не хватает Утопии…"
Не хватает Утопии"
Андрей Евгеньевич Пургин. «Социально-гуманитарная ситуация в Республике в целом находится на грани гуманитарной катастрофы. Мы пока не переступили эту грань, но ещё пара шагов, и катастрофы не избежать. На сегодняшний день в Республике существует огромное Пургин: Главная проблема ДНР – не война
Судьбу ДНР не предсказала бы и Ванга"
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 Отлучённые от будущего
В сентябре 2017 года исполняется 75 лет подвига подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» шахтёрского города Краснодона в годы Великой Отечественной войны. Представители трёх, родившихся в советское время, из четырёх живущих ны 28 сентября 2017, 09:00
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«Молодая гвардия» луганского Краснодона защищала ценности Евразийской цивилизации тысячелетней России

Прелагаем вашему вниманию размышления постоянного автора портала «Евразия», белгородского общественного и профсоюзного активиста Максима Чаблина об истинном патриотизме в канун 75-летия подвига комсомольцев-подпольщиков.

Роман знаменитого советского писателя Александра Фадеева «Молодая гвардия» должен быть возвращён в школьную программу
В сентябре 2017 года исполняется 75 лет подвига подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» шахтёрского города Краснодона в годы Великой Отечественной войны. Представители трёх, родившихся в советское время, из четырёх живущих ныне поколений граждан России не понаслышке знают о великом подвиге юных героев, вступивших в борьбу с немецкими оккупантами. В настоящее время подвиг краснодонской «Молодой гвардии» особо актуален: ведь сегодняшние герои Новороссии отстаивают свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик от укрских неонацистов, узурпировавших власть в древнем русском городе Киеве, ввергнувших бывшую Украину в кровавую междуусобную гражданскую войну, спонсируемую либеральным Западом – извечным геополитическим противником Великой Российской Евразийской Державы. Сегодняшние герои Донбасса стоят на защите Большого Русского мира!

Важно отметить, что в последние годы, особенно после возвращения в 2012 году Владимира Владимировича Путина в Кремль на пост Главы Российского Государства, который имеет глубокое сакральное значение, вопросам патриотического воспитания детей и подростков, формирования молодёжной политики как на федеральном, так и на местном уровнях стало уделяться особое внимание, в отличие от «демократического либерального угара» недавних 90-х. К примеру, у нас на Белгородчине немало положительного достигнуто органами государственной власти, органами управления образованием и молодёжной политики во взаимодействии с ветеранскими, молодёжными, военно-патриотическими и другими общественными организациями в сфере патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и подростков, молодёжи. По инициативе губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко приняты и реализуются программы патриотического воспитания граждан и «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области. А предложенная Е.С. Савченко Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы представляет собой уникальную белгородскую модель идеологии солидаризма, в которой заложены принципы единства, духовности, нравственности, патриотизма, верности православным и народным традициям и обычаям, традициям и обычаям всех традиционных российских конфессий, доверия, деятельного сочувствия, ответственности, социальной справедливости, полного противопоставления и достойной альтернативы обществу потребления.

В моём родном крае Святого Белогорья восстанавливаются когда-то разрушенные и строятся новые православные храмы, открываются духовно-просветительские центры, действуют разнообразные по направлению детские и молодёжные общественные организации и объединения, реализуется региональный проект по созданию областной детской общественной организации «Мы – белгородцы». В соответствии с указом президента России В.В. Путина, в нашем регионе, как и по всей стране, создаются структуры Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», призванной восстановить самые лучшие традиции Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина и Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, молодёжи. Создаются отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Причём, особо хочу отметить, что в Белгородской области вопросам патриотического воспитания молодёжи много внимания уделялось всегда, даже в самые разрушительные «лихие 90-е», когда, благодаря пришедшим к власти на федеральном уровне и засевшим на центральном телевидении либералам-русофобам слово «патриот» стало ругательным, а все истинные патриоты России, как левого (советского), так и правого (монархического) толка были объявлены «краснокоричневыми» и огульно шельмовались либерально-прозападными СМИ. А ведь общеизвестно, что основы духовности, нравственности и патриотизма закладываются в юном человеке с детства, прививаются в школе, являющейся могучим инструментом воспитания, без которого немыслимо становление личности, а в конечном итоге – возрождение России! Именно по школе тогда в первую очередь либералы и нанесли свой сокрушительный удар. Они совершили идеологическую подмену, заменив идеалы Правды и Чести, Добра и Справедливости, Верности и Дружбы, служения Родине и Коллективизма на идеалы стяжательства и индивидуализма, наглости и пошлости, бездумного и бездушного потребительства и космополитизма. И, конечно же, в российских школах не стало места ни пионерским, ни комсомольским организациям, которые в Советском Союзе занимали самое важное звено в государственной системе воспитания подрастающего поколения.

Итак, в лучшую сторону всё изменилось при В.В. Путине. Но менялось это постепенно, и не так быстро, как хотелось бы многим. Потому что «либерально-болотно-оранжистское сопротивление» никуда не девалось, есть оно и сегодня. В 1990-е и в 2000-е предпринимались неоднократные попытки вандалистского глумления над историей нашей страны, боевыми и трудовыми подвигами комсомольцев нескольких поколений, когда героический ВЛКСМ сравнивался с молодёжной организацией «гитлерюгенд» нацистской Германии. Сколько «либеральной ненависти и злости» было излито с целью извратить нашу великую русскую историю, очернить бессмертие подвига комсомольцев-подпольщиков краснодонской «Молодой гвардии», комсомольцев-героев Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Лизы Чайкиной, пионеров-героев Вали Котика, Марата Казея, Зины Портновой, Лёни Голикова, Володи Дубинина и многих-многих тысяч совсем юных ребят, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины?! Например, на моей малой родине, Белгородчине, в селе Мясоедово в годы Великой Отечественной войны действовало своё комсомольское подполье во главе с Марией Ушаковой.

С другой стороны, бесчисленное количество раз в те годы патриотически ориентированные, государственно-державные, консервативные общественные организации и движения, политические партии предлагали представителям власти: нужно заново выстраивать государственную систему патриотического и нравственного воспитания молодёжи, а для этого необходимо воссоздать единые на всю страну детскую и молодёжную общественно-государственные организации, взяв за основу богатый опыт советской Пионерии и Ленинского комсомола. Ведь зародившиеся тогда и действующие сегодня общероссийские политические молодёжные организации ориентируются в основном на основные парламентские политические партии и представляют интересы только небольших, отдельных частей российской молодёжи. Но эти предложения не были услышаны тогда. На этом фоне огромным патриотическим, русским прорывом в то время стало создание в 2005 году Евразийского Союза Молодёжи (ЕСМ) – молодёжной организации Международного Евразийского движения. ЕСМ поставил для себя главную цель – вести борьбу за сильную Россию, за сохранение и укрепление традиций тысячелетней российской цивилизации, борьбу против попыток либерально-оранжевой революции в нашей стране, за восстановление единства Большой Исторической России в форме Евразийского Союза.

Сегодня всё иначе. Благодаря политической воле президента России Владимира Владимировича Путина, который прислушался к здравым, высказывавшимся на протяжении двух десятилетий предложениям таких политиков консервативно-державного, патриотического направления, как лидер Международного Евразийского движения Александр Гельевич Дугин и его соратников-евразийцев, руководитель Изборского клуба, главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов, председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов, лидер Российского общенародного союза Сергей Николаевич Бабурин и др. Кстати, особенно следует отметить, что А.Г. Дугин предложил Четвёртую политическую теорию в качестве будущей идеологии России. Благодаря ему евразийские идеи взяты на вооружение в министерствах Обороны и Иностранных дел. В программных документах политических и общественных организаций, которые возглавляют остальные указанные выше люди, также в том или ином виде заимствованы идеи русского евразийского консерватизма. В стране объявлен курс на объединение российской истории, на формирование преемственности исторических эпох.

Разные исторические эпохи нашей страны объединены государственными символами России – державным двуглавым орлом, петровским триколором, советским сталинским гимном на музыку Александра Васильевича Александрова и Красным Знаменем Победы. И это было одним из самых первых государственнических, державных шагов В.В. Путина. Россия снова набирает государственную мощь, приобретает имперский характер, с началом «крымской весны» прирастает отторгнутыми в результате крушения СССР русскими землями и становится центром евразийской интеграции на постсоветском пространстве! С экранов государственного телевидения практически исчезли антисоветские и антироссийские программы. Растёт особый интерес к истории советского периода, в том числе и к великим боевым и трудовым подвигам русского народа, совершённым в различные годы советского времени! А разве могло быть иначе? И здесь я особо остановлюсь на великом нравственном подвиге комсомольцев-подпольщиков «Молодой гвардии» шахтёрского Краснодона.

Кто хоть раз был в музее «Молодой Гвардии» г. Краснодона, тот наверняка смотрел документальный фильм «Память», в котором представлены фото- и видео материалы о жизни, героических подвигах и жуткой мученической смерти молодогвардейцев. Лично мне до глубины души проник подробный рассказ экскурсовода о жизни совсем ещё юных ребят: о том, как они учились в школе; о том, как в духе порядочности, честности и нравственности их воспитывали родители; о том, как ребята, не задумываясь о грозящей для их жизни опасности, создали подпольную комсомольскую организацию и помогали взрослым подпольщикам в борьбе с нацистскими извергами! Люди вокруг еле-еле сдерживались от слёз, когда от экскурсовода слышали такую страшную правду о последних днях жизни героев, о том, каким истязаниям подвергали их гитлеровские палачи. Каждый документ в музее Краснодона говорит о бессмертном подвиге молодогвардейцев.

А когда человек попадает к месту гибели большинства комсомольцев «Молодой Гвардии» – к шурфу шахты № 5, он узнаёт, что именно здесь удирающие под натиском Красной Армии гитлеровцы и предатели-полицаи совершили массовую казнь ребят: они их сбросили в 53-х метровую шахту. Ещё несколько дней сердца сброшенных в шахту ребят бились, слышались их стоны, но фашисты настолько боялись героического духа комсомольцев, что забрасывали ребят в шахте гранатами. А родители героев не могли ничем своим детям помочь! В честь героев на месте гибели ребят у шахты № 5 установлен памятный обелиск.

В луганском городе Ровеньки погибли основатели «Молодой Гвардии» Олег Кошевой и Любовь Шевцова, а также члены организации Дмитрий Огурцов, Семён Остапенко, Виктор Субботин. Здесь находится их могила. В этом же городе – музей «Памяти погибших». В здании музея в годы немецкой оккупации располагалось отделение гестапо. Именно сюда привезли на допрос этих ребят. Войдя в камеру пыток, понимаешь, что пришлось им пережить! Ведь и после ужасных изуверских пыток никто из них не выдал своих товарищей. А в камере смертников на стене они оставили надписи нам, потомкам: «Живые, отомстите за нас!»; «Лучше смерть, чем рабство!»; «Умираю за Родину, но как чертовски хочется жить!»; «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»; «Фашистские гады, за нас ответите!»; «Скоро придут наши. Кровь за кровь, смерть за смерть!»; «Мама, я тебя сейчас вспомнила. Твоя Любаша». Жизнь этих пятерых ребят оборвалась в Гремучем лесу г. Ровеньки, где они были расстреляны.

Сегодня «Молодая Гвардия» краснодонского комсомольского подполья вновь в боевом строю воспитателей молодого поколения. А их последователи в наши дни находятся в народном ополчении Луганской Народной Республики!

В сентябре 2017 года исполняется 75 лет подвига подпольной организации «Молодая гвардия» шахтёрского города Краснодона в годы Великой Отечественной войны
Ведь эти совсем юные ребята, защищая Советскую Родину, защищали традиционные ценности евразийской цивилизации тысячелетней России, бывшей тогда в облике Советского Союза – Красной Русской Империи, построенной под руководством одного из великих руководителей Государства Российского – Иосифа Виссарионовича Сталина! А спустя 75 лет сегодняшние евразийцы – активисты Евразийского Союза Молодёжи и Международного Евразийского движения ведут борьбу против бандеризации и нацизации Украины. Ещё в годы президентства Виктора Ющенко они организовывали митинги на самой Украине, подвергаясь там многочисленным арестам и попадая в лапы СБУ, принудительной высылке из Украины. После нацистского переворота в Киеве многие из них стали в ряды народного ополчения ДНР и ЛНР, другие стали активно заниматься оказанием гуманитарной помощи народным республикам Донбасса. Девизом таких людей всегда были и навсегда остаются слова из знаменитой патриотической, комсомольской «Песни о тревожной молодости» Великого Русского композитора Александры Николаевны Пахмутовой: «Была бы страна родная, и нету других забот!».

Бессмертный подвиг «Молодой Гвардии» всегда будет жить в наших сердцах! А имена членов штаба «Молодой Гвардии» – Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Ивана Земнухова, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой – обязан знать каждый школьник, как это было в советское время! Роман знаменитого советского писателя Александра Фадеева «Молодая гвардия» должен быть возвращён в школьную программу по литературе в качестве произведения, обязательного для изучения.

Максим Чаблин, город Белгород  

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22 сентября 2017, 03:41

Европа закрывает небо Украины для своих самолётов

Запретит полёта над окрестностями Харькова, Днепропетровска и Запорожья из соображений безопасности.
22 сентября 2017, 03:05
Объявлением войны назвал корейский лидер Ким Чен Ын угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить Северную Корею, если та нападёт на США или их союзников. Ким обещал принять ответные меры и пообещал Трампу, что тот лично ответит за свои слова

Ким Чен Ын: Трамп объявил нам войну

Объявлением войны назвал корейский лидер Ким Чен Ын угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить Северную Корею, если та нападёт на США или их союзников.
21 сентября 2017, 16:35

Деиндустриализация: Чонгарская вышка выбрала Россию

Так называемая «Чонгарская вышка», находящаяся в Херсонской области бывшей Украины, которая должна была, по мнению Киева, транслировать на Крым укропрограммы радио и телевидения, в данный момент транслирует на украинскую территорию российские медиа.
21 сентября 2017, 00:58
Порядка 93% украинских боевиков из "АТО" несут потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Как сообщает МИА "Новороссия", об этом заявил главный психиатр Минобороны Украины, начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клини

Главный психиатр МО Украины: "атошники" - угроза для общества

Почти 100 процентов боевиков, воевавших на Донбассе в подразделениях, подконтрольных Киеву в так называемой "зону АТО" опасны для общества и нуждаются в лечении.
20 сентября 2017, 19:02
Ожидаемым назвала заявление немецкого политика заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева, комментируя слова Шредера в эфире радио Sputnik.

Макеева: Европа начинает понимать, что Крым не вернётся в Украину

Европа начинает пересматривать своё отношение к возсращению Крыма в состав России. «Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны», - заявил в интервью журналу Stern экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
20 сентября 2017, 15:31
Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Директор Гидрометцентра рассказал об «экстремально холодной зиме»

Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
20 сентября 2017, 05:32
Алексей Беляев-Гинтовт

В Москве открылась выставка «Порядок» (ФОТО)

В Москве 19 сентября в галерее RuArts открылась выставка «Порядок», на которой представлены работы художников Михаила Розанова и Алексея Беляева-Гинтовта, сообщает корреспондент портала «Евразия».
20 сентября 2017, 04:05
Мустафа Найём созывает новый Майдан

Мустафа Найем созывает новый Майдан (ФОТО)

Известный политтехнолог, специалист по организации "цветных" революций, а с недавнего времени - депутат Рады Мустафа Найем объявил через своё Фейсбук-аккаунт об очередном "майдане", призвав граждан Украины выйти на Майдан 20 сентября 2017 года.
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