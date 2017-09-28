«Молодая гвардия» луганского Краснодона защищала ценности Евразийской цивилизации тысячелетней России

Роман знаменитого советского писателя Александра Фадеева «Молодая гвардия» должен быть возвращён в школьную программу

В сентябре 2017 года исполняется 75 лет подвига подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» шахтёрского города Краснодона в годы Великой Отечественной войны. Представители трёх, родившихся в советское время, из четырёх живущих ныне поколений граждан России не понаслышке знают о великом подвиге юных героев, вступивших в борьбу с немецкими оккупантами. В настоящее время подвиг краснодонской «Молодой гвардии» особо актуален: ведь сегодняшние герои Новороссии отстаивают свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик от укрских неонацистов, узурпировавших власть в древнем русском городе Киеве, ввергнувших бывшую Украину в кровавую междуусобную гражданскую войну, спонсируемую либеральным Западом – извечным геополитическим противником Великой Российской Евразийской Державы. Сегодняшние герои Донбасса стоят на защите Большого Русского мира!

Важно отметить, что в последние годы, особенно после возвращения в 2012 годув Кремль на пост Главы Российского Государства, который имеет глубокое сакральное значение, вопросам патриотического воспитания детей и подростков, формирования молодёжной политики как на федеральном, так и на местном уровнях стало уделяться особое внимание, в отличие от «демократического либерального угара» недавних 90-х. К примеру, у нас на Белгородчине немало положительного достигнуто органами государственной власти, органами управления образованием и молодёжной политики во взаимодействии с ветеранскими, молодёжными, военно-патриотическими и другими общественными организациями в сфере патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и подростков, молодёжи. По инициативе губернатора Белгородской областиприняты и реализуются программы патриотического воспитания граждан и «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области. А предложенная Е.С. Савченко Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы представляет собой уникальную белгородскую модель идеологии солидаризма, в которой заложены принципы единства, духовности, нравственности, патриотизма, верности православным и народным традициям и обычаям, традициям и обычаям всех традиционных российских конфессий, доверия, деятельного сочувствия, ответственности, социальной справедливости, полного противопоставления и достойной альтернативы обществу потребления.

В моём родном крае Святого Белогорья восстанавливаются когда-то разрушенные и строятся новые православные храмы, открываются духовно-просветительские центры, действуют разнообразные по направлению детские и молодёжные общественные организации и объединения, реализуется региональный проект по созданию областной детской общественной организации «Мы – белгородцы». В соответствии с указом президента России В.В. Путина, в нашем регионе, как и по всей стране, создаются структуры Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», призванной восстановить самые лучшие традиции Всесоюзной пионерской организации имении Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, молодёжи. Создаются отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Причём, особо хочу отметить, что в Белгородской области вопросам патриотического воспитания молодёжи много внимания уделялось всегда, даже в самые разрушительные «лихие 90-е», когда, благодаря пришедшим к власти на федеральном уровне и засевшим на центральном телевидении либералам-русофобам слово «патриот» стало ругательным, а все истинные патриоты России, как левого (советского), так и правого (монархического) толка были объявлены «краснокоричневыми» и огульно шельмовались либерально-прозападными СМИ. А ведь общеизвестно, что основы духовности, нравственности и патриотизма закладываются в юном человеке с детства, прививаются в школе, являющейся могучим инструментом воспитания, без которого немыслимо становление личности, а в конечном итоге – возрождение России! Именно по школе тогда в первую очередь либералы и нанесли свой сокрушительный удар. Они совершили идеологическую подмену, заменив идеалы Правды и Чести, Добра и Справедливости, Верности и Дружбы, служения Родине и Коллективизма на идеалы стяжательства и индивидуализма, наглости и пошлости, бездумного и бездушного потребительства и космополитизма. И, конечно же, в российских школах не стало места ни пионерским, ни комсомольским организациям, которые в Советском Союзе занимали самое важное звено в государственной системе воспитания подрастающего поколения.

Итак, в лучшую сторону всё изменилось при В.В. Путине. Но менялось это постепенно, и не так быстро, как хотелось бы многим. Потому что «либерально-болотно-оранжистское сопротивление» никуда не девалось, есть оно и сегодня. В 1990-е и в 2000-е предпринимались неоднократные попытки вандалистского глумления над историей нашей страны, боевыми и трудовыми подвигами комсомольцев нескольких поколений, когда героический ВЛКСМ сравнивался с молодёжной организацией «гитлерюгенд» нацистской Германии. Сколько «либеральной ненависти и злости» было излито с целью извратить нашу великую русскую историю, очернить бессмертие подвига комсомольцев-подпольщиков краснодонской «Молодой гвардии», комсомольцев-героев, пионеров-героеви многих-многих тысяч совсем юных ребят, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины?! Например, на моей малой родине, Белгородчине, в селе Мясоедово в годы Великой Отечественной войны действовало своё комсомольское подполье во главе с

С другой стороны, бесчисленное количество раз в те годы патриотически ориентированные, государственно-державные, консервативные общественные организации и движения, политические партии предлагали представителям власти: нужно заново выстраивать государственную систему патриотического и нравственного воспитания молодёжи, а для этого необходимо воссоздать единые на всю страну детскую и молодёжную общественно-государственные организации, взяв за основу богатый опыт советской Пионерии и Ленинского комсомола. Ведь зародившиеся тогда и действующие сегодня общероссийские политические молодёжные организации ориентируются в основном на основные парламентские политические партии и представляют интересы только небольших, отдельных частей российской молодёжи. Но эти предложения не были услышаны тогда. На этом фоне огромным патриотическим, русским прорывом в то время стало создание в 2005 году Евразийского Союза Молодёжи (ЕСМ) – молодёжной организации Международного Евразийского движения. ЕСМ поставил для себя главную цель – вести борьбу за сильную Россию, за сохранение и укрепление традиций тысячелетней российской цивилизации, борьбу против попыток либерально-оранжевой революции в нашей стране, за восстановление единства Большой Исторической России в форме Евразийского Союза.

Сегодня всё иначе. Благодаря политической воле президента России Владимира Владимировича Путина, который прислушался к здравым, высказывавшимся на протяжении двух десятилетий предложениям таких политиков консервативно-державного, патриотического направления, как лидер Международного Евразийского движенияи его соратников-евразийцев, руководитель Изборского клуба, главный редактор газеты, председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации, лидер Российского общенародного союзаи др. Кстати, особенно следует отметить, что А.Г. Дугин предложил Четвёртую политическую теорию в качестве будущей идеологии России. Благодаря ему евразийские идеи взяты на вооружение в министерствах Обороны и Иностранных дел. В программных документах политических и общественных организаций, которые возглавляют остальные указанные выше люди, также в том или ином виде заимствованы идеи русского евразийского консерватизма. В стране объявлен курс на объединение российской истории, на формирование преемственности исторических эпох.

Разные исторические эпохи нашей страны объединены государственными символами России – державным двуглавым орлом, петровским триколором, советским сталинским гимном на музыкуи Красным Знаменем Победы. И это было одним из самых первых государственнических, державных шагов В.В. Путина. Россия снова набирает государственную мощь, приобретает имперский характер, с началом «крымской весны» прирастает отторгнутыми в результате крушения СССР русскими землями и становится центром евразийской интеграции на постсоветском пространстве! С экранов государственного телевидения практически исчезли антисоветские и антироссийские программы. Растёт особый интерес к истории советского периода, в том числе и к великим боевым и трудовым подвигам русского народа, совершённым в различные годы советского времени! А разве могло быть иначе? И здесь я особо остановлюсь на великом нравственном подвиге комсомольцев-подпольщиков «Молодой гвардии» шахтёрского Краснодона.

Кто хоть раз был в музее «Молодой Гвардии» г. Краснодона, тот наверняка смотрел документальный фильм «Память», в котором представлены фото- и видео материалы о жизни, героических подвигах и жуткой мученической смерти молодогвардейцев. Лично мне до глубины души проник подробный рассказ экскурсовода о жизни совсем ещё юных ребят: о том, как они учились в школе; о том, как в духе порядочности, честности и нравственности их воспитывали родители; о том, как ребята, не задумываясь о грозящей для их жизни опасности, создали подпольную комсомольскую организацию и помогали взрослым подпольщикам в борьбе с нацистскими извергами! Люди вокруг еле-еле сдерживались от слёз, когда от экскурсовода слышали такую страшную правду о последних днях жизни героев, о том, каким истязаниям подвергали их гитлеровские палачи. Каждый документ в музее Краснодона говорит о бессмертном подвиге молодогвардейцев.

А когда человек попадает к месту гибели большинства комсомольцев «Молодой Гвардии» – к шурфу шахты № 5, он узнаёт, что именно здесь удирающие под натиском Красной Армии гитлеровцы и предатели-полицаи совершили массовую казнь ребят: они их сбросили в 53-х метровую шахту. Ещё несколько дней сердца сброшенных в шахту ребят бились, слышались их стоны, но фашисты настолько боялись героического духа комсомольцев, что забрасывали ребят в шахте гранатами. А родители героев не могли ничем своим детям помочь! В честь героев на месте гибели ребят у шахты № 5 установлен памятный обелиск.

В луганском городе Ровеньки погибли основатели «Молодой Гвардии», а также члены организации. Здесь находится их могила. В этом же городе – музей «Памяти погибших». В здании музея в годы немецкой оккупации располагалось отделение гестапо. Именно сюда привезли на допрос этих ребят. Войдя в камеру пыток, понимаешь, что пришлось им пережить! Ведь и после ужасных изуверских пыток никто из них не выдал своих товарищей. А в камере смертников на стене они оставили надписи нам, потомкам: «Живые, отомстите за нас!»; «Лучше смерть, чем рабство!»; «Умираю за Родину, но как чертовски хочется жить!»; «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»; «Фашистские гады, за нас ответите!»; «Скоро придут наши. Кровь за кровь, смерть за смерть!»; «Мама, я тебя сейчас вспомнила. Твоя Любаша». Жизнь этих пятерых ребят оборвалась в Гремучем лесу г. Ровеньки, где они были расстреляны.

Сегодня «Молодая Гвардия» краснодонского комсомольского подполья вновь в боевом строю воспитателей молодого поколения. А их последователи в наши дни находятся в народном ополчении Луганской Народной Республики!

В сентябре 2017 года исполняется 75 лет подвига подпольной организации «Молодая гвардия» шахтёрского города Краснодона в годы Великой Отечественной войны

Ведь эти совсем юные ребята, защищая Советскую Родину, защищали традиционные ценности евразийской цивилизации тысячелетней России, бывшей тогда в облике Советского Союза – Красной Русской Империи, построенной под руководством одного из великих руководителей Государства Российского –! А спустя 75 лет сегодняшние евразийцы – активисты Евразийского Союза Молодёжи и Международного Евразийского движения ведут борьбу против бандеризации и нацизации Украины. Ещё в годы президентстваони организовывали митинги на самой Украине, подвергаясь там многочисленным арестам и попадая в лапы СБУ, принудительной высылке из Украины. После нацистского переворота в Киеве многие из них стали в ряды народного ополчения ДНР и ЛНР, другие стали активно заниматься оказанием гуманитарной помощи народным республикам Донбасса. Девизом таких людей всегда были и навсегда остаются слова из знаменитой патриотической, комсомольской «Песни о тревожной молодости» Великого Русского композитора Александры Николаевны Пахмутовой : «Была бы страна родная, и нету других забот!».

Бессмертный подвиг «Молодой Гвардии» всегда будет жить в наших сердцах! А имена членов штаба «Молодой Гвардии» – Олега Кошевого,, Любови Шевцовой – обязан знать каждый школьник, как это было в советское время! Роман знаменитого советского писателя«Молодая гвардия» должен быть возвращён в школьную программу по литературе в качестве произведения, обязательного для изучения.