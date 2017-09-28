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Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
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Умер Владимир Карпец"
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Опасная «глухота»"
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Новороссия, Донбасс, ДНР, ЛНР, война, перемирие, образ будущего, идеология, Геннадий Дубовой, Фёдор Березин Почему не состоялась Новороссия? Будут ли на Донбассе миротворцы ООН? Что ждёт ЛДНР и Украину – возвращение домой, в Россию или прозябание? Эти и д 26 сентября 2017, 02:00
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Cлучившееся в Новороссии – первый импульс возрождения русского народа

Почему не состоялась Новороссия? Будут ли на Донбассе миротворцы ООН? Что ждёт ЛДНР и Украину – возвращение домой, в Россию или прозябание? Эти и другие вопросы мы задали бойцу и идеологу Новороссии, председателю Союза писателей ДНР Фёдору Березину.

"Кто воевал – тот и должен об этой войне правдиво написать. Кроме нас, никто не сделает эту работу. Работайте. Пишите. Созидайте"
Фёдор Дмитриевич – активный участник Русской Весны с первых антинацистских митингов. Воевал в Славянске как рядовой ополченец (будучи офицером-зенитчиком). Затем был Игорем Стрелковым – читавшим книги Березина – направлен в Донецк в качестве представителя министра обороны при правительстве ДНР. Занимался, в сотрудничестве с Александром Бородаем и Павлом Губаревым, решением проблем снабжения, мобилизации, политической подготовки личного состава ополчения. Служил в должности замкоменданта Донецка, потом в батальоне "Дизель" был офицером по работе с личным составом. Сейчас, в период затянувшегося на неопределенный срок перемирия, вернулся к литературной деятельности.

– Начнём с вопроса самого сейчас для граждан республик и наших сторонников в России актуального. Появятся ли на территории республик миротворцы ООН или нет? Это очередной раунд политтехнологических и дипломатических игр или нечто более опасное для нас?

– Я, как и большинство военных и гражданских жителей республики, не в восторге от затеи с миротворцами. По опыту истории мы знаем, к чему это приводило, достаточно вспомнить события в расчленённой Югославии, резню сербов при молчаливом согласии "голубых касок". Даже когда российские миротворцы стояли в Абхазии и Осетии – это не предотвратило войны и, если бы не прямое вмешательство ВС РФ, участь названных государств была бы печальной. Это с одной стороны. А с другой – мы не располагаем всеми фактами, и нет у нас доступа к той информации, на основе которой принимает решения Президент Российской Федерации, а он – мастер точного на много ходов вперёд просчёта любой ситуации.

Трудно поверить, что первые лица России не просчитали простой вариант: Запад и Украина используют инициативу Владимира Путина в своих интересах, и всеми силами будут пытаться протолкнуть миротворцев на границу республик с РФ. А это значит, что сторонами конфликта становятся не только Киев и Донецк/Луганск, а Россия ("агрессор"!) и Украина ("жертва"!), чего и добивается Пётр Порошенко и его хозяева. То есть, миссия ООН на границе республик и России автоматически превращает последнюю в агрессора-инициатора войны на Украине, что ведёт к усилению экономических санкций и ослаблению геополитических позиций РФ. Разумеется, в Москве это прекрасно понимают, что заставляет сделать вывод: миротворческая инициатива Кремля – да, очередной раунд политико-дипломатических игр, о подоплёке которых мы можем только догадываться. Путин не раз подчеркивал: ввод миротворцев возможен только при участии российских представителей и с согласия правительств ДНР и ЛНР. Это значит, вариант постепенного – с линии разграничения – распространения миротворцев на всю территорию республик можно считать крайне маловероятным. К тому же…цифра в 60 тысяч "голубых касок" сама по себе вызывает у меня изрядный скепсис… где "уважаемые западные партнёры" их возьмут?

– Русская весна не превратилась в лето, политтехнологически втиснута в длительное межсезонье. Новороссия – в чём убедились даже самые наивные и преданные её сторонники, ретроспективно это чётко отслеживается – даже не планировалась. Ваша оценка перспектив республик – так и останемся непризнанными или есть варианты?

– Я смотрю на ситуацию в несколько ином аспекте. Украина планирует (и в меру возможностей реализует планы) наращивать свою военную мощь. Цель – понятна: не только "зачистить" нас и восстановить пресловутую "територіальну цілісність держави", но и отхватить изрядный кусок русских земель, в случае ослабления России. Это худший вариант, но я, как фантаст, рассматриваю все варианты и сценарии. Украина хочет быть (и её к тому готовят) этаким бультерьером, который в нужный момент вгрызётся в извечного геополитического противника Запада – Российское государство. Можно оттягивать решение украинской проблемы (повторю: мы не знаем, какой информацией оперировало российское руководство, замораживая конфликт в Новороссии), но – речь идёт о враге, которому всё равно придётся давать по зубам.С помощью политической технологии под названием "позиционная война" – это уже ясно и самым наивным гражданам как в ЛДНР, так в России – невозможно решить проблему переформатирования Украины в дружественное нам государство, можно лишь заморозить ситуацию на неопределённый срок с непредсказуемыми последствиями.

Россия, мы верим, останется державой мирового уровня, её усиление заставит все страны-лимитрофы, включая Украину, вернуться назад, в сферу влияния российской цивилизации. Как это произойдёт и когда – сейчас можно только теоретизировать, но – это произойдёт непременно.

Мы в своё время вставали в ряды ополчения за Большой Русский Мир, за присоединение к России. За это и сейчас воюем, об этом говорят солдаты и офицеры. И, если бы они не верили в успех нашего дела, давно бы большая часть из них ушла бы из армии. Сейчас вся жизнь в республиках – как в ожидание в окопе атаки противника, может, она будет не скоро… значит, надо, стиснув зубы, набравшись терпения, ждать и не унывать. Терпение города берёт…

Ещё в 2010 году я опубликовал сразу же запрещенный украинской националистической цензурой фантастический роман "Украинский фронт". В нём – как и знаменитой книге луганского коллеги Глеба Боброва "Эпоха мертворождённых" – рассматривался вариант раскола Украины и последующей войны. Смоделированные мной события несколько отличались от реальных событий, начавшихся в конце 2013 года, но суть в том, что я успел выпустить только два тома, а третий – вчерне написанный остался неопубликованным. Конфликт на русских землях Украины в моём романе разрешился так. Российское руководство было поставлено в условия, когда для предотвращения геноцида русских в "братской стране" остался один способ – военное вмешательство. И, в течение нескольких дней регулярные войска и силы повстанцев вошли в Киев, а затем освободили и оставшуюся часть так называемой Украины. Сейчас финал остаётся открытым. Будем верить, что переживаемые нами события завершатся именно так, как я намечал перед войной…

– Я много беседовал с бойцами о сути этой войны, если обобщить, извлечённый ими урок таков: Новороссия – это наше Куликово поле. Как туда шли сражаться жители разных княжеств, с племенным ещё самоощущением, а вышли русские, чувствующие себя единым народом, так и сюда ехали из разных регионов россияне и вступали в ополчение уже затронутые украинским (европейским) ядом местные, чтобы переродиться, снова в подлинном смысле стать русскими, начать реальное возрождение большой России. Увы, большое сражение так и не началось, отсюда все проблемы. Вы какой из этой войны извлекли урок?

– Всё было не напрасно. Сейчас многие, в первую очередь не воевавшие, разочарованы и вопрошают, а зачем всё было, если нет желаемого результата. Отвечаю: пока нет. И спрашиваю их: на каком языке вы мне задаёте вопрос – на русском или на осточертевшей вам мове? Есть результат? Это первое. Второе – там, на ещё не освобождённой части Украины – могилы предков наших, победителей в самой страшной войне с немецким нацизмом и потомки их, братья и сёстры наши, ждущие освобождения. Сам факт существования республик вселяет в них надежду на освобождение, не даёт пасть духом, а это главное в длительном противостоянии. Не освободить их, надеющихся на нас – это будет предательством. Мы знаем, что постмайданная власть планирует к 2020-му году закрыть все русские школы, провести тотальную, бесповоротную украинизацию, всё чаще ультранационалисты требуют поскорее перейти на латиницу, окончательно избавиться от общерусского культурного наследства. Они предали предков и предают потомков, а мы – не вправе их предать, иначе нас вычеркнут из истории…

У нас, в республиках, не снесён ни один памятник, и каждый волен выбирать, на каком языке ему говорить и учить своих детей. Если мы смогли сохранить свою идентичность и отстоять свою культуру здесь, в ЛДНР, значит, сможем и на всей территории страны, которая пока называется Украиной. Это для меня главный урок нашей войны с теми, кто предал свою русскость, променял свою живую душу на евросимулякр.

А наиглавнейший вывод, который я сделал в своей жизни: всегда и везде нужно сражаться до последней возможности и вопреки всему верить в свою правоту. Вспомните, что нам говорили, когда убивали Советский Союз – всё у нас плохо, отстало, нуждается в перестройке, а когда перестройка началась стали внушать, что система столь неадекватна времени, что её уже невозможно реформировать и нужно демонтировать. И всё это происходило в то время, когда Запад был в жесточайшем кризисе, и при наличии у наших политических лидеров правильной картины мира и воли мы могли одержать победу в холодной войне, модернизировать СССР и выйти на новый виток развития. Но мы поверили манипуляторам, утратили веру в свою страну и – потеряли её. Сейчас во многом ситуация схожа с той, что была перед уничтожением советской империи. Всё на волоске висит, уступим врагу – смерть. Ведь может оказаться, что потерпи мы ещё немного и Украина под грузом неразрешимых (а они действительно неразрешимы) проблем рухнет. И нам останется только взять её и начать переустраивать. Ведь там миллионы наших братьев, обреченных на поэтапную ликвидацию, поскольку они в создаваемой хозяевам планеты неорабовладельческой системе лишние, балласт. А мы в каком-то смысле – прогрессоры, "руматы эсторские", которым вмешиваться в происходящее до поры нельзя…

Не утратим веру, не ослабим волю, не поддадимся лукавым пропагандистским внушениям – победим.

– Только терпения и воли для победы недостаточно. Необходим Образ Будущего, Большой Проект, художественными средствами показанная впечатляющая Великая Цель. Новороссия не состоялась именно потому, что никто не представлял, какой она должна быть и, соответственно, не было программы действий. Вы, писатель-фантаст, хорошо помните Образ Великого Будущего, созданный в "Туманности Андромеды" Иваном Ефремовым. Эта книга дала гражданам Советского Союза то, что не смогли дать орды лишённых воображения (вспомним Эйнштейна: "Воображение важнее знаний") партийных идеологов. За десятилетия после уничтожения СССР никто из писателей-фантастов и футурологов (исключение – Максим Калашников) не смог создать привлекательный Образ Новой России, который бы превратился в понятную всем программу преобразований. Как нам освободить тех, кто в оккупации, если у нас нет для них привлекательного образа будущего?

– В том информационном цунами, которое нас накрывает с головой каждый день – любой, если он будет создан, Образ Будущего затеряется мгновенно, будетсмыт. Чтобы этого не произошло, нужна комплексная государственная политика в культурно-информационной сфере, продвижение Образа, его всемерная популяризация. На сегодняшний день достаточно литературных, кинематографических, философских произведений, анализирующих причины распада советской империи, содержащих критику основ современной цивилизации, а вот исследований, в которых моделируется качественно новая реальность, почти нет.

Можно сказать, мы живём в мире реализовавшихся и реализуемых антиутопий, а нам сейчас катастрофически не хватает Утопии. Вы правильно упомянули "Туманность Андромеды", показанное в ней мироустройство вдохновляло миллионы людей, стремившихся модернизировать Советский Союз в небывалое в истории, подлинно свободное общество, в котором раскрываются творческие способности каждого, именно поэтому партократы-капитулянты и идеологические надсмотрщики ефремовское направление в искусстве придушили. Тем, кто намеревался нашу страну разрушить, не нужно было идеологическое оружие, позволяющее её сохранить и усовершенствовать.

В этом смысле мало что изменилось и сегодня, поэтому если появятся сочинения действительно гениальные, убедительно изображающие новую реальность без всякой финансовой, ресурсной, политической паразитарности, в художественной форме предлагающие идеи, которые способны "овладеть массами и стать материальной силой" – их информационно нейтрализуют, маргинализируют…

"Миссия ООН на границе ЛДНР и России автоматически превращает её в агрессора-инициатора войны, что ведёт к усилению экономических санкций и ослаблению геополитических позиций РФ"
А вот на Западе проекты будущего мироустройства разрабатываются и активно в сознание и подсознание масс – через СМИ, фэнтези, кинематограф, пиар и рекламу – внедряются. В основе этих проектов – проецирование нынешнего положения на необозримый срок с доведением до крайности, когда Система – скрытое рабовладение – отбрасывает фиговые листки буржуазной демократии и являет себя в истинном виде явного рабовладения. И преподносится это так, что альтернативы нет, и всякий в Систему не вписавшийся – ущербен и подлежит истреблению. А формы, в которых это преподносится таковы, что массы, миллионы людей на разных континентах согласны идти в топку, повинуясь внедрённым в них иллюзиям. Об этом замечательно написал Михаил Успенский в романе "Райская машина".

– Чем занимается Союз писателей ДНР? Что сделано за годы войны? Появились книги хоть сколько-то осмысливающие то, что произошло в Новороссии?

– К сожалению, повестей и романов, которые затронули бы самую суть произошедшего и перевернули сознание читателя, не появилось. Много поэзии, она – мгновенный отклик, и, надо отметить, количество переросло в качество. В Союзе сейчас 44 человека, большинство из них – поэты. Некоторые из них, не хочу называть имена, чтобы не обидеть остальных, работают на очень высоком уровне. В прозе прорывов нет, но сейчас уже витает в воздухе нечто и, насколько я могу судить по разговорам с авторами, в ближайшие время должны появиться книги, в которых события последних лет и их причины будут не просто правдиво показаны, но и художественно исследованы. Думаю, появится немало интересных авторов, в том числе россиян, воевавших у нас.

Кто воевал – тот и должен об этой войне правдиво написать. Кроме нас, никто не сделает эту работу. Работайте. Пишите. Созидайте. Иначе всё будет переврано, а затем предано забвению. И получится, будто всё было зря. Но это не так, всё случившееся в Новороссии – первый импульс возрождения русского народа, первый шаг к обновлению и восстановлению исторического величия России. Работайте, братья бойцы, журналисты, писатели. Осмыслив пережитое, создавайте Образ Новой России, в которой социальная справедливость рождает людей особого качества – созидателей, чьи научные открытия и кажущиеся сегодня фантастическими технологии обеспечат миру бескризисное развитие.

Пережито нами столько, что хватит на сотни книг. И если хотя бы одна из них останется после нас и донесёт потомкам правду – значит, всё было не напрасно.


Интервьюировал Геннадий Дубовой, для "Евразии"  

Фёдор Березин и Геннадий Дубовой Новороссия, Донбасс, ДНР, ЛНР, война, перемирие, образ будущего, идеология, Геннадий Дубовой, Фёдор Березин
На фото: Фёдор Березин и Геннадий Дубовой

На фото Фёдор Березин
На фото: Фёдор Березин

На фото Фёдор Березин
На фото: Фёдор Березин
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Депопуляция: Украина превращается в безлюдную степь

Польские СМИ активно комментируют новые популяционные прогнозы ООН, из которых вырисовывается не очень радужная перспектива для Польши.
23 сентября 2017, 15:31

Жители Львова массово отравились рыбой

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали десять человек, среди которых ребенок, с диагнозом острая кишечная инфекция, сообщает Львовская обладминистрация.
23 сентября 2017, 03:18
Ювенальная юстиция, конечно же, абсолютное зло, - заявила в интервью корреспонденту портала “Евразия” эксперт Изборского клуба, член Союза Писателей России Наталья Макеева. - То, что эта система ускоренными темпами внедряется в России – страшное, трагичес

Макеева: В Екатеринбурге постмодерн укусил себя за хвост

Органы опеки изъяли детей из многодетной семьи в Екатеринбурге из-за того, что мать легла на операцию по ампутации груди седьмого размера, а также вела блог от имени трансгендера, который готовится к смене пола.
23 сентября 2017, 01:16
2 сентября, стало известно, что правительство Канады ввело санкции в отношении 40 чиновников и бизнесменов Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро. Речь идет о лицах, которые, по мнению Оттавы, «сыграли ключевую роль в подрыве безопасности, стаб

Санкции против Венесуэлы: Канада нашла проблемы с демократией

Как сообщает газета "Комсомольская правда", таким образом в Оттаве сделали попытку продемонстрировать"приверженность защите демократии и прав человека".
22 сентября 2017, 03:41

Европа закрывает небо Украины для своих самолётов

Запретит полёта над окрестностями Харькова, Днепропетровска и Запорожья из соображений безопасности.
22 сентября 2017, 03:05
Объявлением войны назвал корейский лидер Ким Чен Ын угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить Северную Корею, если та нападёт на США или их союзников. Ким обещал принять ответные меры и пообещал Трампу, что тот лично ответит за свои слова

Ким Чен Ын: Трамп объявил нам войну

Объявлением войны назвал корейский лидер Ким Чен Ын угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить Северную Корею, если та нападёт на США или их союзников.
21 сентября 2017, 16:35

Деиндустриализация: Чонгарская вышка выбрала Россию

Так называемая «Чонгарская вышка», находящаяся в Херсонской области бывшей Украины, которая должна была, по мнению Киева, транслировать на Крым укропрограммы радио и телевидения, в данный момент транслирует на украинскую территорию российские медиа.
21 сентября 2017, 00:58
Порядка 93% украинских боевиков из "АТО" несут потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Как сообщает МИА "Новороссия", об этом заявил главный психиатр Минобороны Украины, начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клини

Главный психиатр МО Украины: "атошники" - угроза для общества

Почти 100 процентов боевиков, воевавших на Донбассе в подразделениях, подконтрольных Киеву в так называемой "зону АТО" опасны для общества и нуждаются в лечении.
20 сентября 2017, 19:02
Ожидаемым назвала заявление немецкого политика заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева, комментируя слова Шредера в эфире радио Sputnik.

Макеева: Европа начинает понимать, что Крым не вернётся в Украину

Европа начинает пересматривать своё отношение к возсращению Крыма в состав России. «Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны», - заявил в интервью журналу Stern экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
20 сентября 2017, 15:31
Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Директор Гидрометцентра рассказал об «экстремально холодной зиме»

Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
20 сентября 2017, 05:32
Алексей Беляев-Гинтовт

В Москве открылась выставка «Порядок» (ФОТО)

В Москве 19 сентября в галерее RuArts открылась выставка «Порядок», на которой представлены работы художников Михаила Розанова и Алексея Беляева-Гинтовта, сообщает корреспондент портала «Евразия».
20 сентября 2017, 04:05
Мустафа Найём созывает новый Майдан

Мустафа Найем созывает новый Майдан (ФОТО)

Известный политтехнолог, специалист по организации "цветных" революций, а с недавнего времени - депутат Рады Мустафа Найем объявил через своё Фейсбук-аккаунт об очередном "майдане", призвав граждан Украины выйти на Майдан 20 сентября 2017 года.
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