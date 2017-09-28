Cлучившееся в Новороссии – первый импульс возрождения русского народа

"Кто воевал – тот и должен об этой войне правдиво написать. Кроме нас, никто не сделает эту работу. Работайте. Пишите. Созидайте"

Фёдор Дмитриевич – активный участник Русской Весны с первых антинацистских митингов. Воевал в Славянске как рядовой ополченец (будучи офицером-зенитчиком). Затем был– читавшим книги Березина – направлен в Донецк в качестве представителя министра обороны при правительстве ДНР. Занимался, в сотрудничестве с, решением проблем снабжения, мобилизации, политической подготовки личного состава ополчения. Служил в должности замкоменданта Донецка, потом в батальоне "Дизель" был офицером по работе с личным составом. Сейчас, в период затянувшегося на неопределенный срок перемирия, вернулся к литературной деятельности.

– Я, как и большинство военных и гражданских жителей республики, не в восторге от затеи с миротворцами. По опыту истории мы знаем, к чему это приводило, достаточно вспомнить события в расчленённой Югославии, резню сербов при молчаливом согласии "голубых касок". Даже когда российские миротворцы стояли в Абхазии и Осетии – это не предотвратило войны и, если бы не прямое вмешательство ВС РФ, участь названных государств была бы печальной. Это с одной стороны. А с другой – мы не располагаем всеми фактами, и нет у нас доступа к той информации, на основе которой принимает решения Президент Российской Федерации, а он – мастер точного на много ходов вперёд просчёта любой ситуации.

Трудно поверить, что первые лица России не просчитали простой вариант: Запад и Украина используют инициативув своих интересах, и всеми силами будут пытаться протолкнуть миротворцев на границу республик с РФ. А это значит, что сторонами конфликта становятся не только Киев и Донецк/Луганск, а Россия ("агрессор"!) и Украина ("жертва"!), чего и добиваетсяи его хозяева. То есть, миссия ООН на границе республик и России автоматически превращает последнюю в агрессора-инициатора войны на Украине, что ведёт к усилению экономических санкций и ослаблению геополитических позиций РФ. Разумеется, в Москве это прекрасно понимают, что заставляет сделать вывод: миротворческая инициатива Кремля – да, очередной раунд политико-дипломатических игр, о подоплёке которых мы можем только догадываться. Путин не раз подчеркивал: ввод миротворцев возможен только при участии российских представителей и с согласия правительств ДНР и ЛНР. Это значит, вариант постепенного – с линии разграничения – распространения миротворцев на всю территорию республик можно считать крайне маловероятным. К тому же…цифра в 60 тысяч "голубых касок" сама по себе вызывает у меня изрядный скепсис… где "уважаемые западные партнёры" их возьмут?

– Я смотрю на ситуацию в несколько ином аспекте. Украина планирует (и в меру возможностей реализует планы) наращивать свою военную мощь. Цель – понятна: не только "зачистить" нас и восстановить пресловутую "територіальну цілісність держави", но и отхватить изрядный кусок русских земель, в случае ослабления России. Это худший вариант, но я, как фантаст, рассматриваю все варианты и сценарии. Украина хочет быть (и её к тому готовят) этаким бультерьером, который в нужный момент вгрызётся в извечного геополитического противника Запада – Российское государство. Можно оттягивать решение украинской проблемы (повторю: мы не знаем, какой информацией оперировало российское руководство, замораживая конфликт в Новороссии), но – речь идёт о враге, которому всё равно придётся давать по зубам.С помощью политической технологии под названием "позиционная война" – это уже ясно и самым наивным гражданам как в ЛДНР, так в России – невозможно решить проблему переформатирования Украины в дружественное нам государство, можно лишь заморозить ситуацию на неопределённый срок с непредсказуемыми последствиями.

Россия, мы верим, останется державой мирового уровня, её усиление заставит все страны-лимитрофы, включая Украину, вернуться назад, в сферу влияния российской цивилизации. Как это произойдёт и когда – сейчас можно только теоретизировать, но – это произойдёт непременно.

Мы в своё время вставали в ряды ополчения за Большой Русский Мир, за присоединение к России. За это и сейчас воюем, об этом говорят солдаты и офицеры. И, если бы они не верили в успех нашего дела, давно бы большая часть из них ушла бы из армии. Сейчас вся жизнь в республиках – как в ожидание в окопе атаки противника, может, она будет не скоро… значит, надо, стиснув зубы, набравшись терпения, ждать и не унывать. Терпение города берёт…

Ещё в 2010 году я опубликовал сразу же запрещенный украинской националистической цензурой фантастический роман. В нём – как и знаменитой книге луганского коллеги– рассматривался вариант раскола Украины и последующей войны. Смоделированные мной события несколько отличались от реальных событий, начавшихся в конце 2013 года, но суть в том, что я успел выпустить только два тома, а третий – вчерне написанный остался неопубликованным. Конфликт на русских землях Украины в моём романе разрешился так. Российское руководство было поставлено в условия, когда для предотвращения геноцида русских в "братской стране" остался один способ – военное вмешательство. И, в течение нескольких дней регулярные войска и силы повстанцев вошли в Киев, а затем освободили и оставшуюся часть так называемой Украины. Сейчас финал остаётся открытым. Будем верить, что переживаемые нами события завершатся именно так, как я намечал перед войной…

– Всё было не напрасно. Сейчас многие, в первую очередь не воевавшие, разочарованы и вопрошают, а зачем всё было, если нет желаемого результата. Отвечаю: пока нет. И спрашиваю их: на каком языке вы мне задаёте вопрос – на русском или на осточертевшей вам мове? Есть результат? Это первое. Второе – там, на ещё не освобождённой части Украины – могилы предков наших, победителей в самой страшной войне с немецким нацизмом и потомки их, братья и сёстры наши, ждущие освобождения. Сам факт существования республик вселяет в них надежду на освобождение, не даёт пасть духом, а это главное в длительном противостоянии. Не освободить их, надеющихся на нас – это будет предательством. Мы знаем, что постмайданная власть планирует к 2020-му году закрыть все русские школы, провести тотальную, бесповоротную украинизацию, всё чаще ультранационалисты требуют поскорее перейти на латиницу, окончательно избавиться от общерусского культурного наследства. Они предали предков и предают потомков, а мы – не вправе их предать, иначе нас вычеркнут из истории…

У нас, в республиках, не снесён ни один памятник, и каждый волен выбирать, на каком языке ему говорить и учить своих детей. Если мы смогли сохранить свою идентичность и отстоять свою культуру здесь, в ЛДНР, значит, сможем и на всей территории страны, которая пока называется Украиной. Это для меня главный урок нашей войны с теми, кто предал свою русскость, променял свою живую душу на евросимулякр.

А наиглавнейший вывод, который я сделал в своей жизни: всегда и везде нужно сражаться до последней возможности и вопреки всему верить в свою правоту. Вспомните, что нам говорили, когда убивали Советский Союз – всё у нас плохо, отстало, нуждается в перестройке, а когда перестройка началась стали внушать, что система столь неадекватна времени, что её уже невозможно реформировать и нужно демонтировать. И всё это происходило в то время, когда Запад был в жесточайшем кризисе, и при наличии у наших политических лидеров правильной картины мира и воли мы могли одержать победу в холодной войне, модернизировать СССР и выйти на новый виток развития. Но мы поверили манипуляторам, утратили веру в свою страну и – потеряли её. Сейчас во многом ситуация схожа с той, что была перед уничтожением советской империи. Всё на волоске висит, уступим врагу – смерть. Ведь может оказаться, что потерпи мы ещё немного и Украина под грузом неразрешимых (а они действительно неразрешимы) проблем рухнет. И нам останется только взять её и начать переустраивать. Ведь там миллионы наших братьев, обреченных на поэтапную ликвидацию, поскольку они в создаваемой хозяевам планеты неорабовладельческой системе лишние, балласт. А мы в каком-то смысле – прогрессоры, "руматы эсторские", которым вмешиваться в происходящее до поры нельзя…

Не утратим веру, не ослабим волю, не поддадимся лукавым пропагандистским внушениям – победим.

– В том информационном цунами, которое нас накрывает с головой каждый день – любой, если он будет создан, Образ Будущего затеряется мгновенно, будетсмыт. Чтобы этого не произошло, нужна комплексная государственная политика в культурно-информационной сфере, продвижение Образа, его всемерная популяризация. На сегодняшний день достаточно литературных, кинематографических, философских произведений, анализирующих причины распада советской империи, содержащих критику основ современной цивилизации, а вот исследований, в которых моделируется качественно новая реальность, почти нет.

Можно сказать, мы живём в мире реализовавшихся и реализуемых антиутопий, а нам сейчас катастрофически не хватает Утопии. Вы правильно упомянули "Туманность Андромеды", показанное в ней мироустройство вдохновляло миллионы людей, стремившихся модернизировать Советский Союз в небывалое в истории, подлинно свободное общество, в котором раскрываются творческие способности каждого, именно поэтому партократы-капитулянты и идеологические надсмотрщики ефремовское направление в искусстве придушили. Тем, кто намеревался нашу страну разрушить, не нужно было идеологическое оружие, позволяющее её сохранить и усовершенствовать.

В этом смысле мало что изменилось и сегодня, поэтому если появятся сочинения действительно гениальные, убедительно изображающие новую реальность без всякой финансовой, ресурсной, политической паразитарности, в художественной форме предлагающие идеи, которые способны "овладеть массами и стать материальной силой" – их информационно нейтрализуют, маргинализируют…

"Миссия ООН на границе ЛДНР и России автоматически превращает её в агрессора-инициатора войны, что ведёт к усилению экономических санкций и ослаблению геополитических позиций РФ"

А вот на Западе проекты будущего мироустройства разрабатываются и активно в сознание и подсознание масс – через СМИ, фэнтези, кинематограф, пиар и рекламу – внедряются. В основе этих проектов – проецирование нынешнего положения на необозримый срок с доведением до крайности, когда Система – скрытое рабовладение – отбрасывает фиговые листки буржуазной демократии и являет себя в истинном виде явного рабовладения. И преподносится это так, что альтернативы нет, и всякий в Систему не вписавшийся – ущербен и подлежит истреблению. А формы, в которых это преподносится таковы, что массы, миллионы людей на разных континентах согласны идти в топку, повинуясь внедрённым в них иллюзиям. Об этом замечательно написалв романе "Райская машина".

– К сожалению, повестей и романов, которые затронули бы самую суть произошедшего и перевернули сознание читателя, не появилось. Много поэзии, она – мгновенный отклик, и, надо отметить, количество переросло в качество. В Союзе сейчас 44 человека, большинство из них – поэты. Некоторые из них, не хочу называть имена, чтобы не обидеть остальных, работают на очень высоком уровне. В прозе прорывов нет, но сейчас уже витает в воздухе нечто и, насколько я могу судить по разговорам с авторами, в ближайшие время должны появиться книги, в которых события последних лет и их причины будут не просто правдиво показаны, но и художественно исследованы. Думаю, появится немало интересных авторов, в том числе россиян, воевавших у нас.

Кто воевал – тот и должен об этой войне правдиво написать. Кроме нас, никто не сделает эту работу. Работайте. Пишите. Созидайте. Иначе всё будет переврано, а затем предано забвению. И получится, будто всё было зря. Но это не так, всё случившееся в Новороссии – первый импульс возрождения русского народа, первый шаг к обновлению и восстановлению исторического величия России. Работайте, братья бойцы, журналисты, писатели. Осмыслив пережитое, создавайте Образ Новой России, в которой социальная справедливость рождает людей особого качества – созидателей, чьи научные открытия и кажущиеся сегодня фантастическими технологии обеспечат миру бескризисное развитие.

Пережито нами столько, что хватит на сотни книг. И если хотя бы одна из них останется после нас и донесёт потомкам правду – значит, всё было не напрасно.