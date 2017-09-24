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Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
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У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
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Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
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Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
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«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
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И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
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Замалчивание внутренних проблем Республики льет воду на мельницу противника

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью портала «Евразия» с экс-председателем Народного Совета ДНР, одним из основателей движения «Донецкая Республика», руководителем общественной инициативы «Юг России» Андреем Евгеньевичем Пургиным.
«Мир переживает грандиозное переформатирование, и ни одна Ванга не способна предсказать, что будет через два года в мире в целом, и в Донбассе в частности»

- 1 сентября было ровно полгода с момента введения в Республике внешнего управления на предприятиях. Что за это время удалось сделать? Можно ли вести речь о каких-либо результатах?

- На самом деле, сама идея введения внешнего государственного управления довольно здравая и имеет международную практику. Другое дело, что, на сегодняшний день, не очень понятны результаты. Ошибки заключаются в том, что к внешнему управлению не привлечены коллективы. Ситуация с внешним управлением, как была, так и остается в закрытом доступе. А это очень большая проблема, потому что именно при введении внешнего управления государством или каким-либо другим оператором не выводится прибыль. И максимальную легальность и легитимность этому придает именно участие коллектива и аккредитованных международных аудиторских контор в процессе. Можно было, скажем, привлечь какие-нибудь ростовские конторы, имеющие международную сертификацию, которые могли бы подтверждать информацию о невыводе прибыли и прочее. Этому необходимо было обеспечить максимальную открытость.

Я думаю, что до Нового года станет понятно, получилось ли что-то с этим или нет. На сегодняшний день, с моей точки зрения, пока ещё не получилось. Ставить крест на этом не нужно, но, в месте с тем, мы должны констатировать, что первый блин вышел комом. Были большие планы, было большое желание очень быстро всё запустить и сделать. Но на сегодняшний день эта ситуация пробуксовывает. С другой стороны, и сама задача очень масштабная, многоуровневая и тяжелая во всех её проявлениях.

Понятно, что каких-либо идеальных и эталонных норм введения внешнего управления не существует. Но есть некое понимание, как оно работает в мире, с чем надо считаться, чтобы это не выглядело рейдерскими захватами. Потому что изначально заявление о внешнем государственном управлении подразумевает, что саму собственность не трогают. То есть, вопрос о собственности откладывается в долгий ящик. И именно эта схема внешнего государственного управления предусматривает решение очень мощных, больших и сложных вопросов без немедленного рассмотрения вопроса о собственности.

- А можно ли говорить о том, что крупным промышленным предприятиям и шахтам удалось или, наоборот, не удалось решить одну из ключевых проблем, заключающуюся в реализации своей продукции?

- Судя по той информации, которой я обладаю, по тем объемам, которые на сегодняшний день находятся в движении, рано говорить о том, что ничего не получилось и всё умерло. Это с одной стороны.

С другой стороны, говорить о том, что всё запущено в достаточных объемах, также не приходится. По крупным предприятиям, металлургическим холдингам и шахтным объединениям, нужно подводить итоги не по прошествии квартала, а по прошествии пары лет. Но мы, в принципе, сможем подвести какие-то промежуточные итоги по окончании этого года. Раньше это делать не имеет смысла.

Тот, кто имеет хоть некоторое отношение к крупным предприятиям, знает, что иногда остановки крупного предприятия генеральный директор и менеджмент ждут как манны небесной. Потому что именно во время остановки можно провести реконструкцию, которая невозможна при непрерывном цикле. И если предприятие забуксовало, затормозило, всегда есть возможность включить тех же рабочих в некие реконструкционные, переделочные вопросы. Это на самом деле не означает, что завод стоит. Да, он продукцию не выпускает, но он в это время готовится работать и жить лучше: понизить себестоимость продукции в будущем, улучшить логистику внутри предприятия и так далее. Поэтому, я говорю, что на сегодняшний день, судя по тем грузам, которые перемещаются, пациент скорее жив, чем мертв. Но, разумеется, говорить о тех объемах, которые были раньше, пока не приходится.

- Если вести речь о материальном положении людей и о социально-экономической ситуации в Республике в целом, можно ли говорить о каких-либо положительных тенденциях?

- Социально-гуманитарная ситуация в Республике в целом находится на грани гуманитарной катастрофы. Мы пока не переступили эту грань, но ещё пара шагов, и катастрофы не избежать.

На сегодняшний день в Республике существует огромное количество проблем и вызовов, на которые никто не отвечает, и все в основном пытаются засунуть голову в песок. Это не говорит о том, что всё пропало, и вокзал отходит. Но если мы будем замалчивать проблемы, то их будет озвучивать враг, притом со значительным преувеличением, передергиванием и манипуляциями. Это, соответственно, породит многочисленные вредные слухи и настроения. Поэтому, нужно констатировать, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация категорически тяжелая. Заявив о проблемах, мы сможем начать разговор о том, как их исправить. Но если мы будем продолжать устраивать фестивали и флешмобы, проводить по полторы тысячи подобных мероприятий в год и пытаться поместить народонаселение в некую наружную миграцию, то ничего хорошего из этого не выйдет. Лечение начинается тогда, когда поставлен диагноз. Но на сегодняшний день отказываются ставить диагноз, делая вид, что болезни нет.

- Предпринимаются ли хотя бы какие-то, пусть даже неуклюжие попытки сверстать какую-либо идеологию? Вот, например, дискуссия о Малороссии. Можно ли её расценивать как некий толчок в идеологическом направлении?

- Если вы почитаете документ, который презентован вместе с Малороссией, этот так называемый конституционный акт, то он, мягко говоря, даже не пророссийский. Это акт классического олигархического компромисса, который был достигнут в конце 1990-х годов, когда создавалась «Партия регионов». Тогда строились планы о том, что Украина должна быть мостом между Западом и Востоком, за счет России идти в Европу, иметь внеблоковый статус и неделимую унитарную структуру с экономическим федерализмом. В презентованном конституционном акте о создании Малороссии содержатся некоторые хорошие пункты, которые, в принципе, в отрыве от этого документа обсуждать можно, но вместе с ним не имеет смысла, потому, что политически документ никчемный. Он фактически повторяет программу «Партии регионов», которая в некоторых моментах даже была более пророссийской, чем конституционный акт. Внеблоковый статус, обычное сотрудничество с Россией, снова заявление о неких Востоке и Западе, унизительная просьба к Европе оставить безвизовый режим, подтверждение готовности отдавать все долги Украины до 1 января 2014 года. А это 22 миллиарда долларов, которые Киев будет обязан выплатить уже в 2019 году. То есть, этот документ весьма сомнительного качества и свойства.

Тем не менее, сама его подача выставлялась, как презентация системного решения глобального конфликта. Имела место манипулятивная и безответственная технология, последствия которой мы долго будем расхлёбывать. Это даже не морковка, а попытка продать запах морковки, заявить уставшим от войны и сложившейся ситуации людям, что есть некие волшебные действия, которые могут очень быстро разрешить происходящий конфликт. То есть, это спекуляция на ожиданиях людей, которые склонны верить в то, что произойдет чудо, и всё разрешится к всеобщему благу. Но так не бывает.

- Как Вы считаете, озвучивание таких инициатив с их последующим дезавуированием как-то влияет на ситуацию в Республике и отношение людей к действующей власти?,

- Безусловно, влияет. Это ещё больше убеждает людей в том, что у действующей власти отсутствует понимание будущего. Самая большая проблема Республики заключается даже не в социально-гуманитарной ситуации, а именно в том, что люди не видят будущего, не понимают, что их ждёт, и в каком направлении мы движемся. Мы имеем отрицательную или оборонительную повестку. Мы воюем против Украины, и все это понимают. Но мы не имеем положительной повестки. Ради чего война, что мы хотим изменить и построить. Никаких планов и прожектов более чем на три месяца нет. Нет понимания того, где мы будем завтра, послезавтра. Это очень сильно давит на психику. И это то, чем пользуется враг, чем он пытается манипулировать, раскачивая ситуацию, в том числе и через социальные сети.

Конечно, это не повод зарывать голову в песок. Наоборот, открытость, понятность и хотя бы декларативность движения приведет к тому, что все вражеские усилия будут бесполезны. Усиление местного самоуправления, вовлечение людей в прямую деятельность и непосредственное управление. На сегодняшний день, у нас в этом отношении ситуация катастрофическая. То есть, власть оторвана от народа и не понимает, что происходит внизу, чем живут люди, и что они хотят видеть. Фактически одна-единственная вертикаль власти – это вертикаль власти главы государства. Получается, выбора нет, а местное самоуправление весьма временное. То есть, это местное самоуправление, когда люди не понимают, узнают ли они завтра из интернета, сняли их или нет. Поэтому их действия такие же временные, хаотичные и абсолютно бессистемные. Никто не строит никаких систем. Люди полностью выключены из процесса управления государством. Это очень опасная ситуация, которой, опять же, пользуется враг. Подчёркиваю - очень опасная ситуация.

- Если говорить в целом, какие интеграционные процессы сейчас происходят в ДНР? Это пусть медленная, буксующая, но ползучая интеграция в состав России? Это ситуация полностью подвисшая и законсервированная? Или, наоборот, имеют место тенденции впихивания Республики обратно в Украину?

- Нет, всё-таки похоже на процесс некоего зависания. Имеют место громкие заявления и мероприятия, которые проводятся в Донецке и в Крыму по интеграции с Россией. Но пока это бумаги, которые на данный момент не имеют под собой реальной основы, и вряд ли приведут к каким-то ближайшим результатам. То есть, прорыва и окончательного вектора в сторону России нет. Естественно, нет движения в сторону Украины. Как ни парадоксально, но этому способствует сам Киев, который блокирует и изолирует республики. Сложилась ситуация провисания, некой паузы, которая не может и не должна длиться долго.

- Иначе пойдут деструктивные процессы?

- Безусловно, следствием этого станут эрозийные процессы. Там, где государство самоустраняется, начинают появляться и работать какие-то другие функционалы. То есть, это чревато повторением ситуации 90-х годов, когда государство устранялось из целых секторов, которые были заняты или бандитствующим, или коррупционным, или даже иностранным элементом, который скупал государство, собственность и всё остальное. Поэтому, эта пауза не может быть длительной.

- Мы видим все минусы, которые имеют место при сложившейся в ДНР политической системе. Но вот за три с лишним года существования Республики, что представляется наиболее главным и важным, чего удалось добиться?

- Самое главное, с моей точки зрения, то, что изменился сам человек. Изменились те люди, которые живут на Донбассе. Да, война – это страшная трагедия, которую никому не пожелаешь пережить. Но люди, пережившие войну, стали добрее. Да, они, возможно, очень сильно и яростно критикуют власть, они ещё много чем недовольны, но в то же время эти люди оглядываются друг на друга и всегда готовы прийти на помощь друг другу.

Человек совершил гражданский подвиг, придя на референдум 11 мая 2014 года. Это максимальный гражданский подвиг, который может совершить обычный обыватель. Я всё время вспоминаю 2014 год и то общее состояние, единение, которое тогда было. Когда в одном едином порыве действовали все – от профессора университета до шахтера или разнорабочего. И именно это ощущение незабываемо. И оно сродни езде на велосипеде: научившись один раз, уже не разучитесь никогда. Это, с моей точки зрения, самый главный положительный момент, который был извлечен из обрушившейся на Донбасс ужасной трагедии войны. И именно это дает очень большую надежду на то, что у нас есть будущее, что Донбасс выживет и станет процветающим краем, а нам будет, что передать нашим детям и внукам.

- Если мы всё-таки вернемся к основной проблеме Донбасса, Донецкой Народной Республики – проблеме войны…

- …Я не считаю основной проблемой Республики проблему войны. У нас война попала в некое неустойчивое равновесие. Да, она не дает нам построить нормальную мирную жизнь, потому что невозможно строить мирную жизнь, когда на тебя летят снаряды. В этой ситуации жить и привыкнуть к ней невозможно.

Но, при всех существующих трудностях, наши вооруженные силы способны защитить Республику и её народ и не допустить «хорватского сценария», который мечтает реализовать Украина. Мы можем успешно обороняться и при возможности отвоевать ещё какой-то участок нашей территории, устроив противнику очередной «котёл».

Основная наша проблема на сегодняшний день как раз не снаружи - она внутри. Именно внутренние вызовы на сегодняшний день являются куда более мощными и определяющими, чем обстановка на линии соприкосновения. Мы даем врагам огромное количество поводов расшатывать ситуацию изнутри, а деградация внутренних отношений, попытки уйти от решения серьезных проблем фактически ведут к тому, что население здесь становится не проукраинским, но уже и не пророссийским. То есть, не сломали, но согнули.

- Может ли Российская Федерация каким-то образом способствовать изменению этой ситуации?

«Идея введения внешнего государственного управления довольно здравая и имеет международную практику»
- Россия, естественно, представляет интересы Донбасса через реальную политику: Сурков-Волкер, «нормандская четвёрка», Минск. Плюс та помощь, которую Россия оказывает республикам, неоценима и закрывает критические направления. Но, в то же время, всегда почему-то подразумевается, что Россия одним звонком может немедленно изменить ситуацию на территории Республики. К большому сожалению, это не так. Россия может повлиять на некий фон, на некий флёр, который куда-то будет поворачивать этот флюгер. Но вот каких-либо прямых действий, которые моментально приведут к позитивным изменениям, быть не может. Более того, всё это выглядит манипулятивно. Такая постановка вопроса совершенно неправильна, и заводит население в тупик. Люди начинают думать, что какая-то из башен Кремля может легким движением руки устроить здесь рай на земле, но она этого почему-то не делает. Это приводит к инфантилизации населения и неким патерналистским настроениям, тогда как обыватели должны понимать, что за место под солнцем, за хорошую жизнь их детей и внуков нужно бороться. Поэтому я и говорю, что люди, живущие в ДНР, не должны забывать, что именно они являются краеугольным камнем нашей народной республики, и от них зависит очень многое.

- По Вашему мнению, что ожидает Донбасс? Это будет приднестровский сценарий, абхазский, или нечто другое?

- Я думаю, что мир сейчас переживает грандиозное переформатирование, и ни одна Ванга не способна предсказать, что будет через два года в мире в целом, и в Донбассе в частности. Единственное, что я могу сказать с полной определенностью - Донбасс выбрал свой цивилизационный вектор. Мы - часть русской цивилизационной матрицы, часть русской цивилизации. И при любом переформатировании мира, наш цивилизационный выбор, который мы отвоевали с оружием в руках, останется незыблемым.


Беседовал Дмитрий Павленко  
На фото: Андрей Евгеньевич Пургин.
Снимки корреспондента портала «Евразия» Дмитрия Павленко, сентябрь 2017 года

Андрей Евгеньевич Пургин

Андрей Евгеньевич Пургин
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21 сентября 2017, 16:35

Деиндустриализация: Чонгарская вышка выбрала Россию

Так называемая «Чонгарская вышка», находящаяся в Херсонской области бывшей Украины, которая должна была, по мнению Киева, транслировать на Крым укропрограммы радио и телевидения, в данный момент транслирует на украинскую территорию российские медиа.
21 сентября 2017, 00:58
Порядка 93% украинских боевиков из "АТО" несут потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Как сообщает МИА "Новороссия", об этом заявил главный психиатр Минобороны Украины, начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клини

Главный психиатр МО Украины: "атошники" - угроза для общества

Почти 100 процентов боевиков, воевавших на Донбассе в подразделениях, подконтрольных Киеву в так называемой "зону АТО" опасны для общества и нуждаются в лечении.
20 сентября 2017, 19:02
Ожидаемым назвала заявление немецкого политика заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева, комментируя слова Шредера в эфире радио Sputnik.

Макеева: Европа начинает понимать, что Крым не вернётся в Украину

Европа начинает пересматривать своё отношение к возсращению Крыма в состав России. «Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны», - заявил в интервью журналу Stern экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
20 сентября 2017, 15:31
Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Директор Гидрометцентра рассказал об «экстремально холодной зиме»

Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
20 сентября 2017, 05:32
Алексей Беляев-Гинтовт

В Москве открылась выставка «Порядок» (ФОТО)

В Москве 19 сентября в галерее RuArts открылась выставка «Порядок», на которой представлены работы художников Михаила Розанова и Алексея Беляева-Гинтовта, сообщает корреспондент портала «Евразия».
20 сентября 2017, 04:05
Мустафа Найём созывает новый Майдан

Мустафа Найем созывает новый Майдан (ФОТО)

Известный политтехнолог, специалист по организации "цветных" революций, а с недавнего времени - депутат Рады Мустафа Найем объявил через своё Фейсбук-аккаунт об очередном "майдане", призвав граждан Украины выйти на Майдан 20 сентября 2017 года.
19 сентября 2017, 22:34

Сторонники ДНР в Запорожье вызвали истерику у укросегмента соцсетей (ФОТО)

18 сентября 2017 года в одном из районов Запорожья неизвестные забросали краской билборд с изображениями вояк «АТО» и написали на основании рекламного щита «Слава ДНР», сообщает ИА «Новороссия».
19 сентября 2017, 20:52

Белгород: Появилась информация об обнаружении взрывчатки в центре города

Взрывчатка была, по неподтверждённым данным, обнаружена вечером 19 сентября 2017 года в центре Белгорода. "В Белгороде сообщения о минирование, полгорода оцеплено.
19 сентября 2017, 15:10
Автор памятника знаменитому конструктору Михаилу Калашникову, скульптор Салават Щербаков, отреагировал на выпад лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича.

Автор памятника Калашникову поставил Макаревича на место (ФОТО)

Автор памятника знаменитому конструктору Михаилу Калашникову, скульптор Салават Щербаков, отреагировал на выпад лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича.
19 сентября 2017, 14:16

Порошенко надеется только на американское оружие

Американское вооружение поможет Киеву занять территории Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает информационно-аналитический портал "Геополитика.Ру".
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