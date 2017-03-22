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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
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В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
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На территориях, временно находящихся под контролем Киева, всё ещё ждут «северный ветер»

18 марта 2017 года, мы отмечаем третью годовщину «Русской Весны». Отмечаем и вспоминаем с противоречивыми чувствами. С одной стороны, это день настоящего единения русского народа, русской цивилизации. В самой России, в Крыму и на Донбассе, Днепропетровске, в Харькове, Николаеве, Одессе и многих других городах исторической Новороссии в поддержку единства с Россией на улицы вышли тысячи людей. Вышли против самозванцев, захвативших власть в Киеве, против всего того, что сегодня принимают за «легитимную власть так называемой Украины». Четкость антироссийской позиции захватчиков киевского «трона» была ясна уже тогда, принцип евромайдана строился на окончательном отделении нашей Родины, как в прямом, так и в переносном смысле. Такого духовного подъема, как тогда у нас всех не было как до этого, так и после.
Бежать спасаться русским со СВОЕЙ земли некуда... да и незачем. Пора бы понять, что это наши люди и наша общая беда

С другой, это праздник со слезами на глазах. Всплеск народной инициативы не нашел большой поддержки в политических кругах РФ. Один за другим уходят от нас настоящие герои. Несмотря на ставшие фарсом Минские соглашения, Россия и руководство ЛДНР по-прежнему продолжают их придерживаться. Восставший Донбасс продолжает стонать под обстрелами, про остальных из Большой Новороссии стараются не вспоминать ни на Украине, ни в России. Редко, но иногда освещают в СМИ истории тех несчастных, для кого Русская весна не состоялась, а стала роковым поводом в судьбе.

Роковой стала она для тех, кто попал в застенки Службы безпеки, роковой и для простых людей с их простыми историями, простых беженцев и пенсионеров, о которых и пойдет речь. Показательна история от беженца из Днепропетровска Дмитрия, срочно покинувшего город еще в 2014-ом. Его знакомая Елена уехать не успела и попала под "надзор" СБУ, да так, что «спецы» более двух лет человека таскают на допросы и дознания, возвращая периодически в казематы. Она периодически по полмесяца отсиживает в СИЗО СБУ Днепроперовска и от следователей и доброхотов-соседей слышит одно: «нечего было подрывать Украину»... Хотя к тому времени уже нечего было подрывать, структура БУ была полностью обезличена и разрушена.

«Меня допытывали подполковник, точно звание не помню, он возглавлял всё дело, Вячеслав Голов и следователь Иван, фамилию сейчас не назову, он из Крыма переехал и на всех инакомыслящих катит бочку», - передаёт воспоминания Елены сосед женщины Вячеслав.

«Подробностей ареста не знаю, но с ней мать была и дед. Стоял сильный шум. Хорошо помнят и об уехавшем брате Александре там, вопросы у спецов возникают постоянно», - продолжает историю Лены сосед. Он непосредственно наблюдал все аресты, приводы, «зачистки» в своем районе оккупированного свидомыми «единоукраинцами» Днепропетровска после «заморозки Русской Весны»...

«Если их люди - это плохо. Могут придумать всё что угодно. У меня при обыске была мама и писатель Александр Мякотин. Они меня морально поддерживали - а это уже был крутой плюс. Если она одна с ними на обыске находилась - это весьма жёсткий вариант. Я СБУ не открывал, пока мать и тёзка-прозаик не пришли около 8:00» — вздыхает Дмитрий, вырвавшийся из-под удара днепропетровец, кто после неудачного ареста СБУ, смог вырваться на подписку о невыезде и потом скрыться в России.

«И по поводу меня ещё каких-то людей допрашивают. Знаю, что вызывали пару человек из активистов. Один вроде с ними нормально пообщался, он свободно мыслящий журналист, но особо не активничал. Второго на допросах долго не дергали, но с работы (а он местный журналист) через год выперли с ТВ за наши с ним беседы для газет "Литературной России" и "Завтра". Надо готовить крепкую защиту. Пока о нападении нельзя думать. Одно можно им сказать: СБУшники виновны в смерти моей мамы - не устроили бы погром в квартире и не завели бы произвол в отношении меня - был бы нормальный литературный процесс. Я уже в октябре-2014 начал отходить от политики. Сворачивать все интернет-связи, потому что убедился в их неэффективности. Решил к тому времени уйти во внутреннюю эмиграцию, как уже это сделали миллионы более трезво мыслящих сограждан» — добавляет он.

История Елены, как и тысяч таких же наивно поверивших в народный импульс освобождения Новороссии от обандерившейся Украины, не завершена. В любой момент ее могут просто без приговора и объяснения сунуть в СИЗО, а то и в лагерь - украинский суд бессмысленный и беспощадный.

А вот наблюдения «пенсионного туриста», из Ясиноватой, который был вынужден за заработанной пенсией (той, которую налогами всю жизнь перечислял в экономику Украины, и в выплате которой Киев отказал Донбассу первым делом в 2014-ом) ездить в оккупированный ВСУ Красноармейск.

Уже с апреля месяца переломного года жители шахтерского края сидели без денег из «единоукраинского центра», а потом вытягивали свои кровные деньги всеми правдами, пока в конце концов выплаты даже на оккупированной территории перестали выдавать. Хочешь, нет, а пришлось становиться «пенсионным туристом» и первым делом сталкиваться с такой простой вещью - полным отсутствием туалетов на блокпостах. Мало того, что не было туалетов, так и за кустик не зайти - заминировано. Наш герой пенсионной эпопеи Василий наблюдал такую картину: пожилая женщина присела прямо на обочине оправиться. Но ВСУшник подошел, взял ее за шиворот переставил в конец очереди, хотя она к тому времени простояла почти пять часов и почти приблизилась к границе разграничения. Женщина стала объяснять, что у нее сахарный диабет. Но это не подействовало. То есть даже на бытовой и насущной мелочи «освободители» устраивают форменное издевательство. При возвращении назад, Василий заранее готовился к такой изматывающей дороге, почти перестав пить и отказавшись от еды за четыре дня до поездки, чтобы не хотелось в туалет. Приехал, как с креста снятый.

Но одной дорогой для пенсионеров беды не заканчивались. В Красноармейске «пенсионный турист» должен прожить не менее недели, пока получит деньги и вынужден экономить на коммуналке. В частном доме было холодно, на отоплении хозяева экономят, сами ходят полуодетые по причине нужды. На воде экономят настолько, что лишний раз в туалет не суются, на ночь «туристу» выдавали ведро для помоев, чтоб не тратить воду в туалете. Скудная еда, экономия на каждой копейке. И это город, в котором до прихода «освободителей» работало всё, даже с учетом начавшейся войны.

О мародерстве и говорить нечего, после ротации ВСУшники домой увозят полные грузовики наворованного у жителей Донбасса добра. Спрашивают их: откуда? Они: это нам местные жители в благодарность за то, что мы их освободили. Местное население платит ненавистью. Боевиков ВСУ ненавидят, причиной всех несчастий и безобразий называют именно их, а не «проклятых сепаров», на которых сваливают вину сами «настоящие украинцы».

Постепенно до Василия стала доходить тщетность найти справедливость у Киева. Выплату пенсий даже на оккупированной территории обложили непролазными условиями, а со временем перестали вообще выдавать. На блокпостах царило полное издевательство - все это заставило пожилого мужчину понять, что украинские упыри свои социальные отступные жителям шахтерского края отдавать не будут. Так и пришлось старому шахтеру каждый раз, как в последний, ехать за своими кровными множество раз. А как же, у советского человека вера в государство высока и признать, что там за блокпостом никакого государства и в помине нет всегда сложно.

Мы отмечаем и вспоминаем третью годовщину «Русской Весны» с противоречивыми чувствами
И таких вот отголосков отложенной Русской весны остались тысячи... К сожалению, дальнейшая судьба простых русских в городах, оккупированных бандеровской Украиной, уже определена – их просто не должно быть. Не должно быть тех, кто отказывается забыть свою настоящую родину, свою историю, свой язык. Для более молодых - тотальная украинизация и историческая ложь украинства. Все они должны забыть, кто такие, став селюками самых глухих уголков Галичины, откуда и пошло понятие «исключительных украинцев».

И вот это самое страшное в нынешних событиях. Страшней войны и обстрелов. Более четверти века Россия молчала на подобные «парады самостийных нацизмов», далее молчать некуда, из режимов воров они превращаются в зомби-страны с одной целью – убить русских. Время показывает, что диагноз этого зомбирования заразителен: в России набирают обороты «подпольные бандеровцы», так называемые сочувствующие Украине и даже разделяющие свидомые идеи. То есть из проблемы внешней, при игноре кровавого геноцида жителей Донбасса «настоящей Украиной», она станет внутренней. А это уже беда - бежать спасаться русским со СВОЕЙ земли некуда... да и незачем. Пора бы понять, что это наши люди и наша общая беда.


Анна Шершнёва  
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