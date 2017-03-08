Евразийская энергия жизни Российской Державы в Русских песнях Александры Николаевны Пахмутовой и консервативный разворот отечественной культуры

Песни являются «русским ответом» прозападно-либеральной мерзости, которая продолжает править «сатанинский бал» в российском шоу-бизнесе

Говоря о состоянии современной российской культуры в широком смысле этого слова, с государственнической точки зрения, необходимо отметить, что после возвращенияв Кремль в 2012 году консервативный, государственно-державный, евразийский вектор наметился и в этом направлении.

В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г., постепенно теряют свою власть. На центральном государственном телевидении России (телеканалы «Россия-1», «Россия-Культура», «Россия-24») как и в целом по стране, взят курс на единство исторических эпох России, преемственность истории, восстановление и развитие традиционных ценностей Российской цивилизации. Стало выходить больше программ, дающих объективный всесторонний взгляд на русскую историю. Тоже можно сказать и о государственном «Радио России». Огромную образовательную и воспитательную работу проводят консервативные, православные телеканалы «Царьград» и «Спас». На телевидении появилось немало современных отечественных фильмов, сериалов, отражающих реальную жизнь простого русского человека, имеющих положительный, социально-нравственный аспект. Особенно это стало актуальным после Крымской весны и начала героического народного ополчения в Новороссии против укро-нацистской агрессии, совершаемой по отношению к русским людям в Донецкой и Луганской народных республиках, в целом к Русскому миру!

В то же время, сегодня сохраняется огромнейшее противоречие между, в целом, государственно-ориентированной, державной информационной политикой государственного телевидения России и той потребительской, безнравственной, безвкусной, а зачастую пошлой «чернухой», которая по-прежнему процветает на частных российских телеканалах и, что немаловажно – в российских кинопрокате и шоу-бизнесе, а также во многих ток-шоу на ТВ! Но не будем о плохом. Главное ведь то, что Российское государство вернулось в сферу российской культуры! А значит, должен и завершиться кризис, вызванный нашествием либерализма в сферу культуры!

Для меня, профсоюзного активиста и педагога, эта проблема очень актуальна и важна, потому что отечественная школа (которая, слава Богу, пока ещё во многом сохраняет консервативные традиции советско-российской системы образования), учительское сообщество - это тот самый важный государственно-общественный институт, который вместе с семьёй первым бросается на амбразуру безнравственности и формирует нравственное сознание детей и подростков, молодёжи.

К названным выше положительным изменениям на российском телевидении и радио нужно добавить, что в последние годы там больше стало творческих вечеров деятелей культуры державного, патриотического направления –и др.

В преддверии двух наших любимых праздников – Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта, особенно хочу остановиться на творчестве Александры Николаевны Пахмутовой, которое представляет собой огромный пласт русской песенной культуры! С творчеством Александры Пахмутовой я соприкасаюсь с самого детства, которое пришлось на конец ещё «перестроечных» 80-х и середину уже постсоветских «лихих, либеральных» 90-х г.г. По «Маяку» тогда ещё часто звучали её лирические русские песни «Я не могу иначе», «Нежность», «Ты – моя мелодия», «Нам не жить друг без друга», «Старый клён», «Надежда». Будучи большим поклонником творчества А.Н. Пахмутовой, я внимательно слежу, насколько это возможно, за всеми её большими творческими вечерами, юбилейными концертами: «Ты – моя мелодия» (1998 г.), «Нежность» (2000 г.), «Лучшие песни» (2003 г.), «Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой» (2009 г.), юбилейный концерт Александры Пахмутовой «Праздник любви» (2014 г.) и др. Так это только те программы, телевизионные версии которых показывались на телеканале «Россия»! А ещё ведь были концерты на Первом канале, телеканале «Россия-Культура», канале «ТВЦ»… К тому же, каждый год накануне дня рождения Александры Николаевны 9 ноября по телевидению транслируется тот или иной пахмутовский вечер! Я стараюсь записать на видео каждый концерт! Ведь каждый концерт Пахмутовой, несмотря на то, что большинство песен повторяются – это уникальный творческий шедевр! И каждый из этих шедевров отличается от других неповторимостью, особым режиссёрским замыслом, имеет свою «изюминку», свои сюрпризы.

И вот когда я, будучи советским державником, придерживаясь социально-консервативных взглядов, убеждения которого складывались в детско-юношеские годы перестроечно-либерального лихолетия, пришёл к евразийству, к пониманию правоты идеологии евразийского консерватизма, я вдруг осознал: а ведь музыкальное, песенное творчество Александры Николаевны Пахмутовой фактически отражает евразийские идеи, оно наполнено евразийским смыслом! Рассмотрим это на конкретных примерах.

Тема исторического единства и преемственности звучит в песне «Голос Родины, голос России»: «Я слышу твой голос, Родина, он звучит, он плывёт во мне: «Не забывай о пройденном, помни о завтрашнем дне!».

Уникальность и самобытность России как цивилизации, ведущая роль православия и веры в создании и укреплении Российского государства ярко отражены в песне «Моя Родина»: «Соловей, голоси – всё мне чудится, что Крещенье Руси снова сбудется. Ещё русская речь не задушена, ещё сможем сберечь слово Пушкина! Горькая моя Родина, не дадим тебя погубить! Пусть гудит непогодина, будем веровать, будем жить! Не осилит меня сила чёрная, вся страна мне родня – Русь соборная. Так близка мне твоя даль далёкая, ты Россия моя синеокая». Эта песня – визитная карточка легендарного Кубанского казачьего хора на пахмутовских творческих вечерах!

А вот строки из знаменитого и относительно молодого по срокам написания пахмутовского «Русского вальса»: «Вешних лугов, праведных слов буду беречь ростки я. Вера моя, удаль моя, песня моя – Россия»!

Горечью утраты единой большой страны в 1991 году, верой в русский народ и надеждой на его лучшее будущее наполнена песня «Остаюсь»: «Вот пришло письмо издалека, где живут богато и свободно. Пусть судьба страны моей горька, – остаюсь с обманутым народом…». И далее: «Мы ещё от жизни не ушли, цвет берёз не весь ещё распродан, и вернутся снова журавли – остаюсь с обманутым народом! И вернутся снова журавли. Не зови в дорогу, не зови. Верой мы сильны, а не исходом. Не моли о счастье и любви – остаюсь с обманутым народом!». Эти чувства переданы неповторимыми голосами каждого из исполнителей песни – Юлиана, Иосифа Кобзона, Людмилы Гурченко.

Традиционализм, стремление русского народа вернуться к своим истокам – в песне «Мать и сын», которую лучше творческого дуэта Людмилы Зыкиной и Юлиана ещё никто не спел: «Гнутся деревья, гнутся к земле. Мы не согнёмся! К нашим истокам даже во мгле снова вернёмся! Край родной, нашу веру спаси! Будем жить, только правдой дыша! С нами – Троица вечной Руси: мать и сын, и Святая душа!… Только истинный выстоит храм! Мы вернёмся к своим родникам! И пока жива Россия, вместе петь и плакать нам!…»

Ценность русской семьи, семейных традиций, роль семьи в воспитании нравственных качеств человека раскрылав песне «Очаг»: «Я, как песню, сложу очаг. Я свящённый огонь зажгу. Каждый делает первый шаг к материнскому очагу. В сердце нежность гнездо свила, время добрым огням сиять! Если нету в душе тепла, нет надежд человеком стать»!

Образ настоящей русской женщины, хранительницы семейного очага и уюта, от которых зависит мир и покой в нашем общем большом доме – России, передают нам песня «Россиянка» и её главный исполнитель Валентина Толкунова, которая, на мой взгляд, и является олицетворением образа русской женщины на советской и российской эстраде: «Ах, теперь люди мало поют, и российская жизнь – не гулянка. Нам бы дом свой спасти от бессмысленных смут! Я – росинка твоя, россиянка. Русь – моя путеводная нить, сказка леса и быль полустанка... Я на этой земле научилась любить! Я – росинка твоя, россиянка!»

Яркие, красивые, добрые, наполненные искренним чувством патриотизма пахмутовские песни, раскрывающие нравственный, трудовой народный подвиг, особенно молодёжи, в укреплении мощи Российской державы в советский период – это пионерские, молодёжные, комсомольские песни. «Орлята учатся летать. Им салютует шум прибоя, в глазах их – небо голубое… Ничем орлят не испугать! Орлята учатся летать. Орлята учатся летать!» – это слова из одноимённой знаменитой песни, которая сегодня, как и в советские годы, продолжает оставаться музыкальной визиткой Всероссийского детского центра «Орлёнок». И ещё одна «орлятская» песня «Звездопад»: «Звездопад, звездопад. Это к счастью, друзья говорят. Мы оставим на память в палатках эту песню для новых орлят»! В этих словах мы видим преемственность поколений юных патриотов России! Песню исполняли и поют сегодня многие артисты – Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Дмитрий Харатьян, группа «Гражданская оборона», Александр Малинин, детский музыкальный театр «Домисолька».

«Забота у нас простая, забота наша такая: жила бы страна родная, – и нету других забот»… Слова из знаменитой «Песни о тревожной молодости», по-простому – «Заботы». Эта песня прекрасна как в традиционном исполнении Иосифа Кобзона и Юрия Гуляева, в более современном эстрадном исполнении Александра Буйнова, так и в исполнении хора православного Сретенского мужского монастыря!

Тема любви к Родине красной нитью проходит в песне «Не расстанусь с комсомолом», главными исполнителями которой стали опять же Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, ВИА «Надежда»: «В грядущие дни, как во все времена, недобрым метелям кружиться… Родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться!».

И вполне закономерно, что советская, «красная» эпоха русской истории наиболее ярко нашла отражение в пахмутовских песнях! «В песнях останемся мы», «И вновь продолжается бой», «Яростный стройотряд», «Прощание с Братском», «Знаете, каким он парнем был» – все эти песни отражают героизм и величие России Советской, Советского Союза. И это нам особо нужно понимать сегодня, когда мы вплотную подошли к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, как бы кто не относился к этому событию. Ведь именно евразийский подход к истории нашей страны поможет донести до следующих поколений героизм, величие боевых и трудовых подвигов русского народа в советский период истории, воспетых в великих произведениях А.Н. Пахмутовой!

В песне «Главное, ребята, сердцем не стареть» мы слышим зов сердца молодых людей, поехавших далеко на север, чтобы разведать и освоить новые нефтяные месторождения с благородной целью – обогреть свою родную землю, вдохнуть новые силы в развитие промышленности и сельского хозяйства страны. Об этом и другая, более поздняя, написанная уже в 90-е г.г. «Северная песня» – одна из самых известных песен певца Юлиана: «Рядом с тобой всё по плечу, ты улыбаешься мне… Лишь захочу, солнце включу нашей озябшей стране»!

«Чтоб тебя на земле не теряли – постарайся себя не терять!» – эти слова из песни «Как молоды мы были» и сейчас являются жизненным девизом, определяющим нравственный стержень для многих честных и благородных молодых людей, живущих в современной России, как и для миллионов их предшественников в советское время. Среди известных исполнителей песни – Эдита Пьеха, Дмитрий Хворостовский, ансамбль «Гренада», но самое яркое исполнение песни – у Александра Градского, поющего её на октаву выше других.

Особым героическим пафосом наполнены песни А.Н.Пахмутовой о Великой Отечественной войне, в которых прославляется глубинный этатизм русского народа как государствообразующего народа большой Советской Родины – исторической России, подвиг русского солдата. Вот строки песни «Ты моя надежда, ты моя отрада», которая голосом Льва Лещенко звучит в знаменитом художественном фильме Юрия Озерова «Битва за Москву»: «Мне на этом свете ничего не надо, только б в лихолетье ты была жива: Ты – моя надежда, ты – моя отрада, в каждом русском сердце ты, моя Москва!».

Собирательный образ русского мужчины-воина, русский героизм, русский характер раскрывают слова из песни «Ваня»: «Если гром великий грянет, ты шинель наденешь, Ваня, соколом рванёшься, Ваня, если скажет Русь: «Спаси!». С нами вся Россия встанет – ты же ясный сокол, Ваня! Имя твоё, милый Ваня, песней стало на Руси». А благодаря голосу Валентины Толкуновой песня становится более лиричной, наполненной душевной теплотой.

Грандиозная в исполнении Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова песня «Поклонимся великим тем годам» одновременно раскрывает и народный героизм, и преемственность истории, и уважение к исторической памяти, что уже само по себе стало традицией: «Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам! И маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мёртвым, и живым! Всем тем, которых забывать нельзя, поклонимся, поклонимся, друзья! Всем миром, всем народом, всей землёй – поклонимся за тот великий бой!».

Особая тема в песнях Александры Пахмутовой – это герои спорта, спортивные победы и достижения Советского Союза, нашей Большой Исторической России. «Суровый бой ведёт ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!»: на этих словах в советские годы воспитывались, учились мужеству и отваге миллионы русских мальчишек. Эта песня стала своеобразным гимном отечественного хоккея и способствовала победным триумфам советской хоккейной школы. Особенно торжественно её исполняют Лев Лещенко, Большой детский хор под управлением Виктора Попова.

До сих пор вызывают слёзы радости и гордости за нашу страну слова песни «До свиданья, Москва» про знаменитого Олимпийского Мишку, исполненной Львом Лещенко и Татьяной Анциферовой на закрытии московской летней Олимпиады-80. Традиции московской Олимпиады нашли своё отражение на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, в музыкальном оформлении церемонии открытия которых мы снова услышали тему мелодии про пахмутовского Мишку. В наши дни Лев Лещенко исполняет «Мишку» в различных дуэтах: с Ларисой Долиной, с Валерией.

Ну и своеобразным гимном всему советскому и российскому спорту стала песня «Команда молодости нашей»: «Тебе судьбу мою вершить! Тебе одной меня судить! Команда молодости нашей! Команда, без которой мне не жить!». Наиболее яркие и известные её исполнители – Людмила Гурченко и Лев Лещенко.

Все песни А.Н.Пахмутовой являются своеобразным «русским ответом», нравственным «противоядием» всей той прозападно-либеральной мерзости, которая, несмотря на указанные в начале статьи положительные изменения на российском телевидении, продолжает править «сатанинский бал» в российском шоу-бизнесе, с самого начала 90-х г.г.! Они стали противоядием низкопробной дешёвой телевизионной лабуде, серой «попсятине», скабрезности, похабщине, пошлости, а нередко и отвратительной гомосексуальной мерзости, навязываемых нашей Русской цивилизации постмодернистским Западом, оплаченных «зелёнкой» заокеанских хозяев новых российских «либералов»! За годы своего творчества Александра Николаевна Пахмутова написала музыку к более 400 песням и ряду кинофильмов, большинство из которых вошли в золотой культурный фонд России. За свои великолепные музыкальные шедевры А.Н.Пахмутова награждена высокими государственными наградами и почётными званиями: она – народная артистка СССР, народная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, Герой Социалистического Труда, дважды – лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат премии Ленинского комсомола. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» всех трёх степеней. Является почётным гражданином Москвы, Волгограда, Луганска, Братска, Магнитогорска, Усть-Илимска.

Александра Николаевна – член Патриаршего совета по культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2014 году на праздничном концерте в день памяти святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян, поблагодарил Александру Пахмутову за её песни и подчеркнул, что жизнь и имя Пахмутовой «неотрывны от жизни нашего народа, который с такой радостью поёт её песни». Там же Патриарх Кирилл сказал: «Среди композиторов есть люди более известные и менее известные, но я хотел бы сегодня назвать одно имя – это композитор, которого я называю «великим песенным композитором России», это Александра Николаевна Пахмутова…»

Автор слов большинства песен на музыку Александры Николаевны Пахмутовой – замечательный русский поэт-песенник Николай Николаевич Добронравов, с которым у неё сложился многолетний не только творческий, но и семейный союз. Вот какие стихи Николай Николаевич посвятил Александре Николаевне: «Сегодня в России мелодиям тесно. Со сцены – покорно ушли голоса. Но ты – моя радость! Но ты – моя песня! А всё остальное – «попса». И далее: «Так пой, дорогая! Последней Любовью озвучена наша земная Судьба. И слушают птицы, и слушает поле, и слушает Небо – тебя!». А поэтому, в этой связи будут верными слова: «Когда мы говорим «Пахмутова», то подразумеваем «Добронравов»! Когда мы говорим «Добронравов», то подразумеваем «Пахмутова»! Ведь Николай Николаевич Добронравов дал русскому песенному жанру много великолепных, ярких, самобытных песен, большинство из которых – это песни на музыку Александры Николаевны Пахмутовой!

Среди авторов стихов песен Александры Пахмутовой и другие выдающиеся отечественные поэты: Лев Ошанин, Михаил Матусовский, Евгений Долматовский, Михаил Львов, Роберт Рождественский, Сергей Гребенников, Римма Казакова и другие.

Песни А.Н. Пахмутовой представлены в творческих вечерах многих знаменитых российских исполнителей народной, эстрадной и академической песни! Они звучат на всех концертах, посвящённых общегосударственным и профессиональным праздникам! Они поются как знаменитыми на всю страну артистами, так и молодыми, только начинающими исполнителями! В наши дни пахмутовские песни становятся всё более популярными у той части современной российской молодёжи, которая является русской по духу! Они исполняются как в первоначальных, так и в более современных, популярных среди молодёжи, аранжировках, тем самым продолжая традицию пахмутовского песенного стиля! Они размещаются молодыми людьми в музыкальных группах в социальных сетях! Одна из новых песен Пахмутовой и Добронравова – «А что ждёт нас впереди». В ней – позитивная энергия российской молодёжи, оптимизм, чувство искренней любви, вера и уверенность в будущем: «Все невзгоды позади. Мы смогли любовь спасти. Будь что будет, будь что будет – будет счастье впереди. А что ждёт нас впереди? Свет любви у нас в груди. И должно же нам с тобою хоть когда-то повезти»!

Все песни Александры Пахмутовой – это наши любимые Русские песни! Русские, потому что они раскрывают менталитет русского народа, душу русского человека, независимо от исторического периода, воспеваемого музыкальным произведением! Имя Пахмутовой – это имя России! А сама Александра Николаевна Пахмутова – Великий Русский Композитор!

Песни Александры Николаевны – это Евразийские песни! Евразийские, потому что олицетворяют мощь и величие Российской державы, её грандиозные, имперские по сути, достижения, которые эти песни передают последующим поколениям русских людей, потомкам! Евразийские песни Пахмутовой ещё и потому, что в конечном итоге они являются глашатаями лучшего, великого будущего Российского государства и русского народа!

Главное ведь то, что Российское государство вернулось в сферу российской культуры!

Большинство жителей России и других республик бывшего СССР, Большого Русского мира наизусть знают знаменитую пахмутовско-добронравовскую песню «Надежда» и её припев: «Надежда – мой компас земной! А удача – награда за смелость. А песни… Довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось!». Поэтому, евразийскими песни Александры Николаевны Пахмутовой являются ещё и потому, что они – охранители и проводники русских традиционных ценностей, выражающиеся в прошедшей сквозь многие века российской истории формуле «Вера! Любовь! Надежда!».

Каждая русская песня Александры Пахмутовой – это бесценный подарок для каждого русского человека! Поэтому мы слушаем их не только по праздникам, но и в ежедневные будни. И, конечно же, мы с огромным нетерпением ждём новых творческих вечеров Александры Николаевны Пахмутовой и Николая Николаевича Добронравова и их новых русских песен, наполненных евразийской созидательной энергией жизни Великой Российской Державы!