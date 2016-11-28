Необходимо отходить от обывательского узкого взгляда на жизнь, где «мояхатаскраю»

В середине ноября текущего, 2016, года была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерского края украинским «пришельцам»-агрессорам. Приходится учиться у строгого и жестокого учителя - жизни. Ради победы, ради единства и будущего России и её неотъемлемой части - Новороссии

Вот сам ролик , где ростовчане сильно не вдаются в подробности и не желают обсуждать политические проблемы, в которых мало что смыслят на данный момент и большие политики, уже не говоря о простом человеке.

Становится совестно перед англичанином, который уже без малого три года с воюющими республиками Новороссии, не оставляет вниманием эту тему, продвигает ее, несмотря на все замалчивания и игнорирование. Претензии понятны и обоснованы: на самом деле Донбасс не перестал умываться кровью от украинских боевиков, никакие бумажные «перемирия» там не сработали, рвутся снаряды, обстрелы ежедневные несут смерть и разруху простому народу шахтерской земли. В сентябре тот же Гриша снял сюжет с горловчанами, которые отлично иллюстрируют «перемирие» наглядными руинами и раскатами «мирных залпов от украины»: Мнение жителей Горловки с передовой (без цензуры).

Однако давайте посмотрим на этот аспект с другой стороны. Когда ежедневно ТВ, а ориентируется большинство в обществе на СМИ, нас «закармливают» сводками с Ближневосточного военного фланга и практически полностью игнорируют тему кровоточащей раны фронтов Донбасса, изредка приводя короткие реплики, что там «неспокойно, но все стараются сохранить «минск-2». Сдержанность в высказываниях ростовчан во многом обусловлена нежеланием откровенничать на камеру, при том, что официально у нас насаждается «хорошая, но заблудшая украина». Вот и удивили иностранца, который вот уже три года без малого находится внутри фронтовой ситуации, военного положения республик Новороссии и не оставляет тему даже под напором всеобщего замалчивания и агрессивного противостояния со стороны украинских «деятелей» и западного «заданного мнения», жители Ростова. Что же можно сказать в этом случае, только извиниться перед тобой, наш родной англичанин, что пояснить всех закоулков пресловутой русской души, которая предпочитает словам дела. Ты же спрашивал у тех, кто тихим субботним днем прогуливался по улицам родного города, а война, она хоть и близко, но так не хочется думать о ней. Возмущен был реакцией и Александр Жучковский, военный волонтер и отличный помощник ВСН, не смог пройти мимо сюжета .

Все возмущены, но почему-то удивляются реакции «лишь бы не было войны». Хотя логично, в настоящее время мы стоим на ее пороге, все это понимают и подобными мантрами пытаются «отодвинуть» от себя страх перед неясным будущим.

Что тут можно сказать, пытаться объяснить Грэму нюансы непонятной ему логики обывателя? Ведь в Англии его не понимают вовсе, но там - чужие Донбассу, а в Ростове - свои, и вдруг такой ответ, обескураживший и вызвавший массу мнений, по большей части критических. Как так можно, отчего столько равнодушия, почему глухота и непонимание и т.д.? Скажу просто: обывателю хорошо поясняет всё жизнь, иногда при помощи войны. Ведь в Донецке тоже было много обывательских мнений... Было, пока жестокий, но четкий учитель не заставил прозреть и поумнеть, понять простой и ясный ответ: прошлое перечеркнуто гусеницами украинской брони, залпами по городам и селам Донбасса, настала новая реальность и жизнь, где остается только бороться и выживать, чтобы в дальнейшем рассчитывать на будущее в единой и сильной России.

А критикам не стоит сильно выдвигать требования, если субботний люд, праздно гуляющий в теплый день по тихим улицам не стал много разговаривать об ужасах войны. Грэм - отличный журналист и может прекрасно задать вопрос так, чтоб получить нужный ответ, сама такая, что тут говорить:)

Ещё в 2015-ом возмущался земляками известный ростовский политолог Станислав Смагин в своей статье "Ростовская область как маркер отношения РФ к Донбассу" . То есть даже в непосредственном соседстве с фронтом, где жители приграничной с республиками области сами страдают и терпят военные лишения, наблюдается подобное явление оскудения эмоций и ответных реакций на беду.

Отходить надо от обывательского узкого взгляда на жизнь, где «мояхатаскраю», поскольку именно она уводит в сторону от ясного понимания жизни, самоорганизации и взаимопонимания внутри народа. А то так и будем удивляться отсутствию гражданской сознательности в народе, нет её в обывательстве и взять негде. Приходится учиться у строгого и жестокого учителя - жизни. Ради победы, ради единства и будущего России и её неотъемлемой части - Новороссии.