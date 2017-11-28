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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
На прошлой неделе в Министерстве Обороны прошла коллегия, на которой были подведены итоги выполнения майских указов Президента России. Признаться, изменения в армии и на флоте за пять лет произошли впечатляющие. Об этом можно судить даже не по тем цифрам, К вопросу о компетентности
Неразборчивая критика"
Скандал вокруг возможной установки памятника Примирения сотряс не так давно Севастополь. Хотя идея-то благая – примирение «красных» и «белых» в год столетия катастрофы двух русских революций – Февральской и Октябрьской. Несмотря на то, что поколение, зас Сто лет русской катастрофы: преодоление или новый виток раскола?
Сто лет русской катастрофы"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Закрытая презентация нового альбома Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ» «Оставайтесь, друзья, моряками!», в который вошли 13 песен Владимира Высоцкого, прошла 20 ноября 2017 года в московском клубе «16 тонн». На обложку помещена работа сына Александр «Север, воля, надежда, страна без границ»
Исчерпанность и романтика"
Немного найдётся символов России, которые настолько широко известны в мире, как автомат Калашникова. И, несомненно, он – часть нашей культурной экспансии в мире. Его знаю те, кто и читать-то не умеет. Это оружие давно стало напоминанием о силе русского ор Калашников: Десять оттенков совершенства
Вселенная «Калашников»"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
«К сожалению, Сербия находилась многие годы в режиме либеральной глобалистской оккупации и внешнего управления и там, несмотря на присутствие братского, самого близкого нам народа – сербов, - православного народа, который выходит с нами из единых культурн Коровин: Сербы заявляют свою волю
Сербы и постчеловечество"
Нетривиальный взгляд на происходящие в Новороссии события всегда радует. Тем более, если это мнение неравнодушного и буквально вжившегося в ситуацию человека, который по своему духу русского, живя за тридевять земель от русского Донбасса принимает близко Коробов-Латынцев : Новороссия сейчас — самое важное место на Земле
Новороссия - самое важно место на Земле"
Интервьюировал Геннадий Дубовой Абдула: Если мы не поможем русским на Донбассе, то кто потом поможет нам?
Абдула: Афганистан и Донбасс"
Недавно в своей статье «По евразийской дороге добра», опубликованной на информационно-аналитическом портале «Евразия» накануне Дня народного единства и 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, я поделился педагогическим опытом работы с ре Евразийская педагогика
Воспитать по-евразийски"
В преддверии одного из главных государственных праздников России – Дня народного единства хочу поделиться своим педагогическим опытом, который способствует воспитанию детей и подростков в духе традиционных ценностей Российской Евразийской цивилизации, оли По евразийской дороге добра
Путь к солидаризму"
12 октября 2017 года в уютном помещении кофейни «Белая ворона» состоялось одно из самых семантически насыщенных слушаний иркутского сообщества «Интеллектуальная среда», посвященное обсуждению уже успевшей приобрести скандальную репутацию скульптуры Даши Н Ваал на Байкале: proetcontra
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 По евразийской дороге добра
В преддверии одного из главных государственных праздников России – Дня народного единства хочу поделиться своим педагогическим опытом, который способствует воспитанию детей и подростков в духе традиционных ценностей Российской Евразийской цивилизации, оли 27 октября 2017, 09:00
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Социально-консервативный педагогический практикум ко Дню народного единства и 100-летию Великого Октября

В преддверии одного из главных государственных праздников России – Дня народного единства хочу поделиться своим педагогическим опытом, который способствует воспитанию детей и подростков в духе традиционных ценностей Российской Евразийской цивилизации, олицетворяющих этот день.

Лев Гумилёв: «Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство»
Активно занимаясь сегодня профсоюзной работой в областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, я всё же немного продолжаю педагогическую практику, работая по своей авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Дорогами добра!», реализуемой в Детском областном духовно-просветительском Центре «Благовест» Белгородского областного Дворца детского творчества с 2012 года. За этот период в программу несколько раз вносились изменения и дополнения, а в последние два года она логически была наполнена тематикой евразийского консерватизма и Белгородского Солидарного общества, с которой содержание занятий изначально имеет неразрывную связь. Сегодня групповые занятия по программе ведут мои коллеги, другие педагоги, работающие во Дворце. Я же по своей программе уже в течение нескольких лет работаю по индивидуальному учебному плану с ребёнком, имеющим ограниченные возможности здоровья – с мальчиком, который сильно ограничен в своих движениях, но при этом является очень добрым, интересным и любознательным ребёнком.

А теперь более конкретно и подробно. В последние годы среди самых приоритетных задач российской системы образования снова на первый план выходят патриотическое и нравственное воспитание, цель которого состоит в том, чтобы социально необходимые требования, предъявляемые обществом, педагоги превратили во внутренние стимулы развития личности каждого ребёнка; воспитывали такие социально значимые качества личности, как патриотизм, долг, честь, совесть, достоинство, милосердие. В одном из своих выступлений Глава Российского Государства Владимир Владимирович Путин назвал воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и непреходящих духовных, моральных ценностей основой нравственного благополучия общества и уверенного развития страны. Во многом и новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. На развитие патриотизма, духовности, нравственности, единства, ответственности, доверия, социальной справедливости направлена Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы, утверждённая по инициативе Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко. С евразийской спецификой русской государственности связывает предпосылки возникновения солидарного общества заместитель руководителя Международного Евразийского движения, основатель Евразийского Союза Молодёжи, российский политолог и журналист, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Михайлович Коровин и так говорит о Белгородчине: «…Мы всё равно видим перед собой эталонный регион солидарного русского православного общества, который обязательно преодолеет границы отдельно взятой области, преобразовав Россию. Ибо именно России ещё предстоит спасти человечество…».

Именно поэтому и была разработана программа «Дорогами добра!», ориентированная на обучающихся в возрасте 10-15 лет и рассчитанная на 2 года обучения. Новизна моей программы заключается в интеграции социального и духовно-нравственного развития личности на принципах евразийского консерватизма, традиционных ценностях России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества. Это означает то, что в одноимённом с названием программы детском объединении дополнительного образования ребята изучают основы психологии человека, узнают о его духовно-нравственных качествах, основанных на русских евразийских ценностях и принципах формирующегося на Белгородчине Солидарного общества, ценностях православной культуры, получают самые первые знания о социально-важных для Российского государства и общества профессиях, уделяя особое внимание личностным качествам человека, способностям, необходимым для овладения в будущем той или иной социально-значимой профессией. Развивают познавательные процессы, лидерские качества, интересы и склонности, свои интеллектуальные способности.

Программу «Дорогами добра!» отличают межпредметные связи с такими дисциплинами, как «психология», «православная культура», «история», «обществознание», «география». На первом году обучения «социальный» и «духовно-нравственный» блоки представлены занятиями на темы: «Россия как тысячелетняя Русская Евразийская цивилизация», «Солидарное общество и его отличия от общества потребления. Формирование регионального солидарного общества на Белгородчине», «Что такое «Образ Я»? «Я» православного человека», «Я и окружающие. Мир православных людей», «Я – личность. Духовно-нравственные качества личности и формирование Белгородского Солидарного общества», «Моё здоровье. Стремление к нравственному здоровью человека на основе ценностей Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского Солидарного общества», «Я и моя семья. Ценности православной семьи». На втором году обучения темы занятий звучат уже сложнее, так как подача материала идёт по принципу «от простого к сложному»: «Евразийская специфика русской государственности, Евразийский Союз и формирование Белгородского Солидарного общества», «Я – в Солидарном обществе Земли Белгородской: мои личностные качества, мои нравственные поступки», «Физическое и духовное здоровье человека в Белгородском Солидарном обществе», «Я общаюсь с другими людьми. Белгородский солидаризм и нравственное общение», «Моя семья. Евразийские ценности семьи. Православные и семейные праздники. Наши семейные традиции». Да и темы «профориентационного» блока занятий логически связаны с двумя предыдущими блоками: «Мы – на дорогах Добра в Солидарное общество! Что мы узнали о профессиях?», «Кем я хочу быть? Важные профессии Великой Российской Державы будущего!» и т.п. Традиционные ценности России представлены сквозь призму евразийского принципа исторической преемственности и единства, величия и уникальности нашей страны, как Московской Руси, так и дореволюционной Российской Империи и Красной Советской Русской империи – Советского Союза. Об этом просто необходимо помнить сегодня, когда мы отмечаем 100-летие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Великой Октябрьской социалистической революции! Особое внимание уделяется России будущего, её роли в евразийской интеграции на постсоветском пространстве, в создании Евразийского Союза.

В методическом обеспечении программы «Дорогами добра!» представлены авторские разработки: познавательных бесед, психологических игр, познавательных игр, организационно-деятельностных игр, упражнений и викторин; диагностических методик; музыкальные CD-диски; мои материалы, опубликованные в печатных изданиях; материалы, размещённые в интернете. Так, например, среди познавательных бесед особенно хочу отметить беседы не темы: «Россия – тысячелетняя Евразийская цивилизация! Отличия Русской Евразийской цивилизации от цивилизации Запада», «Имперский характер тысячелетней Российской Державы», «Что такое евразийство и кто такие евразийцы?», «Белгородское Солидарное общество и Российская Евразийская цивилизация», «Я» православного человека», «Мир православных людей. Страны, где распространена православная вера», «Я и окружающие. Мир православных людей», «Социально-нравственные качества личности человека в Солидарном обществе Земли Белгородской», «Что такое нравственное здоровье, и как оно связано с Русской Евразийской цивилизацией и Белгородским Солидарным обществом?», «Социально-нравственные качества личности человека в Солидарном обществе Земли Белгородской», «Нравственные качества русского народа», «Физическое и духовное здоровье человека в Белгородском Солидарном обществе и будущая профессия», «Наши семейные традиции», «Новый год и Рождество: традиции празднования в семье», «Наш темперамент и мир профессий», «Ценности профессионала».

Среди других авторских методических разработок к занятиям – познавательные игры на развитие памяти, практического мышления и внимания: «Соотнеси слова с понятиями «Русская Евразийская цивилизация» и «цивилизация Запада», «Соотнеси движения с понятиями «солидарное общество» и «общество потребления», «Соотнеси понятие «нравственное здоровье» с ценностями Русской Евразийской цивилизации и принципами Белгородского Солидарного общества», «Сравнение ценностей Белгородского Солидарного общества и Российской Евразийской цивилизации»; организационно-деятельностные игры: «Создание модели нравственного общения на принципах белгородского солидаризма» и «Создание модели семейных традиций на ценностях Русской Евразийской цивилизации»; викторины: «Россия – тысячелетняя Евразийская цивилизация!», «Мы – за Солидарное общество!», «Россия – священная наша Держава: от Российской Империи и Советского Союза – к Евразийскому Союзу!», «Социально-нравственные качества личности человека в Солидарном обществе Земли Белгородской», «Православные и семейные праздники», «Полезные и важные профессии Великой Российской Державы будущего!».

Яркая изюминка образовательного процесса по программе «Дорогами добра!» – музыкальное сопровождение, которое является средством повышения эффективности занятия, способствует его яркой эмоциональной насыщенности, создаёт ощущение психологической комфортности. Здесь в качестве учебно-методических средств используются пять авторских музыкальных CD-дисков, которые мне приходилось создавать и изготавливать в различные годы, работая как педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования, так и будучи уже профсоюзным активистом. На дисках в формате mp3 собрано от 200 до 500 песен на каждом: диск «Песни о войне, о мире, о Великой Победе», посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне; диск «Мы – дети Галактики!», посвящённый 50-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина; диск «Взвейтесь кострами!» (Пионерские песни, песни Детства и Юности), посвящённый 90-летию детского движения в России; диск «Песни о России, Земле Белгородской, педагогах и Профсоюзе», посвящённый 60-летию Белгородской области и 60-летию профсоюзов Белгородчины; диск «Песни Советской эпохи Великой России», посвящённый 100-летию Великого Октября. Эти компакт-диски объединяет то, что в них представлены Русские песни, в которых отражена история нашей страны – Великой России, тысячелетней Евразийской державы, ядра Большого Русского Мира. Особенно ярко в них представлена Советская Эпоха. Они, эти песни, раскрывают преемственность русской истории, да и сами являются нашей историей. Это песни о великих достижениях России, боевых и трудовых подвигах русского народа, наиболее ярко выраженные в Красную Социалистическую Эпоху! Это песни об Октябрьской революции. Это песни о Великой Отечественной войне и о Великой Победе. Это песни о советской и российской космонавтике. Это – пионерские и комсомольские песни, песни детства и юношества, песни о Мире на Земле! Это песни о самых важных человеческих чувствах и нравственных качествах личности русского человека! Это песни, в которых мы слышим боль от утраты нашей большой общей Родины – СССР, а по сути – Большой Исторической России, и надежду на её восстановление! И, наконец, сегодня – это песни рождающегося на наших с Вами глазах нового большого Союза – Евразийского Союза, преемника Российской Империи и Советского Союза! Это музыкальные произведения, появившиеся на свет, как в годы Советской власти, так и уже в постсоветский период.

Это песни известных советских и российских композиторов и поэтов, таких как: Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Михаил Ножкин, Давид Тухманов, Евгений Крылатов, Юрий Энтин, Владимир Шаинский, Михаил Пляцковский, Исаак Дунаевский, Георгий Свиридов, Аркадий Островский, Дмитрий Шостакович, Лев Ошанин, Юрий Чичков, Василий Лебедев-Кумач, Ян Френкель, Роберт Рождественский, Марк Фрадкин, Вано Мурадели, Евгений Долматовский, Георгий Струве, Константин Ибряев, Матвей Блантер, Эдуард Колмановский, Оскар Фельцман и многие другие, а также композиторы и поэты современной российской эстрады.

Также это песни композиторов и поэтов наших земляков-белгородцев, работников образовательных учреждений из разных городов и районов Белгородской области, членов отраслевого Общероссийского Профсоюза образования: Алексеевский район – Владимир Безбородых, Алексей Шаповалов, Сергей Нестеренко, Ольга Дегальцева; Белгородский район – Елена Михайлова; Валуйский район – Виктор Заика, Александр Дедов, Павел Савин, Надежда Бояренцева, Ирина Рогачёва, Любовь Потеева; Вейделевский район – Ольга Проскурина, Виктор Тарасенко, Валентина Ларина; Волоконовский район – Василий Комарицкий; город Белгород – Валерий Махов, Александр Красноносов, Елена Латыш-Бирюкова, Юлия Чемеричина, Светлана Таплинская, Артём Банькин; Губкинский городской округ – Надежда Абрамычева, Екатерина Беляева; Ивнянский район – Вячеслав Сериков, Вячеслав Платонов; Корочанский район – Талина Трясорукова; Краснояружский район – Екатерина Кукулевская; Новооскольский район – Людмила Гусева, Иван Гусев; Прохоровский район – Михаил Бондаренко, Владимир Чурсин; Ракитянский район – Алла Жирова; Старооскольский городской округ – Владимир Баев, Евгения Пашкова; Чернянский район – Александр Шепило, Лариса Полищук. Каждый из них своим уникальным творением внёс свой вклад в развитие Белгородского Солидарного общества!

Кроме этого, в методическом обеспечении программы представлены мои материалы разных лет, касающиеся вопросов нравственного и патриотического воспитания детей и подростков, формирования Солидарного общества, а также самые последние статьи, написанные с точки зрения евразийского взгляда на эти проблемы. Когда я, будучи по убеждениям русским советским патриотом, красным державником, осознал правоту евразийского социального консерватизма, пришёл в Евразийский Союз Молодёжи и Международное Евразийское движение, ассоциировав себя с левым евразийством. В списке литературы, кроме источников по педагогике и психологии, представлена литература и ссылки на источники в интернете, раскрывающие вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся на принципах евразийского консерватизма, традиционных ценностях России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и Белгородского регионального Солидарного общества, среди которых: работы руководителя Международного Евразийского движения, автора самых глубоких и масштабных работ в области неоевразийской консервативной мысли, разработавшего теорию неоевразийства и создавшего Четвёртую политическую теорию Александра Гельевича Дугина; заместителя руководителя Международного Евразийского движения, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Михайловича Коровина; а также работы известных и уважаемых советских и российских учёных, людей, во многом близких по своим взглядам к евразийскому консерватизму: Александра Александровича Зиновьева, Александра Сергеевича Панарина, Сергея Георгиевича Кара-Мурзы; ссылки на выступления Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко, касающиеся принципов регионального Солидарного общества на Белгородчине.

Порой я задаюсь непростым вопросом: а стоит ли вообще продолжать заниматься педагогической практикой? Стоит ли среди детей и подростков поднимать вопросы нравственности, патриотизма, будущего России, русского народа, нравственных качеств русского человека, человека самоотверженного труда, когда ещё на многих телеканалах российского телевидения и в интернете по-прежнему активно пропагандируется и внедряется чуждый тысячелетней Российской Евразийской цивилизации западный, либерально-потребительский образ жизни? И сам себе даю утвердительный ответ: Да! Конечно! Стоит!

Это стоит делать, потому что, когда ты смотришь в глаза этих ребят, когда смотришь в глаза ребёнка, который не может так активно двигаться, как это делают все дети вокруг, но который с удовольствием ждёт тебя и жадно смотрит тебе в глаза, ожидая узнать много нового и интересного, то ты понимаешь: во многом от того, что именно учитель, педагог вложит в душу ребёнка, зависит то, каким этот человечек вырастит по отношению к своей семье, к своим друзьям, к своей Родине, к своему народу. Это стоит делать, потому что Глава Государства Российского, патриот и державник Владимир Владимирович Путин уверенно и последовательно продолжает свой евразийский социально-консервативный курс, направленный на укрепление реального суверенитета, единства и могущества нашей Большой Российской Евразийской Державы, на её становление как одного из мощных и влиятельных полюсов в активно формирующимся сегодня на наших глазах многополярном мире! К тому же, нам следует всегда помнить о том, что Лев Николаевич Гумилёв, сын известных русских поэтов Николая Степановича Гумилёва и Анны Андреевны Ахматовой, называвший себя «Последним евразийцем» в 80-е годы XX столетия, в одном из последних своих интервью сказал фразу, направленную как раз в великое будущее нашей родной страны: «Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство».

Среди приоритетных задач российской системы образования снова на первый план выходят патриотическое и нравственное воспитание
Это стоит делать, потому что такой же патриот и державник, губернатор родного края Святого Белогорья Евгений Степанович Савченко предложил и при поддержке людей, своих земляков осуществляет пассионарную идею создания модели особой, уникальной идеологии – идеологии белгородского солидаризма, Белгородского Солидарного общества, основанного на принципах единства, духовности, нравственности, патриотизма, доверия, деятельного сочувствия, ответственности, социальной справедливости, полного противопоставления и достойной альтернативы обществу потребления!

Исходя из этого, я делаю главный вывод: мой личный педагогический путь по Евразийской дороге Добра в Солидарное общество Земли Белгородской и схожие с ним пути десятков тысяч белгородских и нескольких миллионов моих коллег на огромных просторах Великой Российской Державы, членов нашего отраслевого Профсоюза – это движение в верном направлении.


Максим Чаблин, город Белгород  
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Шурыгин: В 90х Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой (ФОТО)

«В начале девяностых годов XX века Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой, поддерживая обе стороны», - заявил 22 ноября 2017 года, выступая на круглом столе Изборского клуба, член данной экспертной структуры, военный корреспондент Владислав Шурыгин.
23 ноября 2017, 23:34
Максим Шевченко

Шевченко: В Карабахском конфликте историческая правда на стороне Баку (ФОТО)

«В Нагорно-Карабахском конфликте историческая правда на стороне Азербаджана.
23 ноября 2017, 22:15
Шамиль Султанов

Султанов: Задача запада – окружить Россию тлеющими конфликтами (ФОТО)

Конфликт в Нагорном Карабахе в Нагорном Карабахе обсудили 22 ноября 2017 года в ходе очередного совещания члены и эксперты Изборского клуба. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие прошло в офисе данной организации в Москве.
23 ноября 2017, 21:04
Александр Проханов, Изборский клуб, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан

Проханов: Россия окружена горячими точками – Карабах, Приднестровье, Донбасс (ФОТО)

Конфликт в Нагорном Карабахе в Нагорном Карабахе обсудили 22 ноября 2017 года в ходе очередного совещания члены и эксперты Изборского клуба. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие прошло в офисе данной организации в Москве.
23 ноября 2017, 19:57
Лекция-дискуссия Валерия Коровина «Традиционализм сегодня и народы России» состоялась 19 ноября 2017 года в Москве в рамках выставки художника Дмитрия Гусева «Северный ковчег». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», на лекции был изложен традициона

Коровин: Спастись от модерна, переходящего в постмодерн (ФОТО&ВИДЕО)

Лекция-дискуссия Валерия Коровина «Традиционализм сегодня и народы России» состоялась 19 ноября 2017 года в Москве в рамках выставки художника Дмитрия Гусева «Северный ковчег».
22 ноября 2017, 12:56
Андрей Пургин ДНР

Пургин: Причина событий в ЛНР - глубокий политически кризис

"Причина текущих событий в Луганске не в личном противостоянии Плотницкого и Корнета, а в глубоком политическом кризиса, в котором в данный момент находится Луганская народная республика", - заявил, комметируя события, связанные с попыткой государственного переворота в ЛНР, основатель движения "Днецкая республика", руководитель общественной инициативы «Юг России» Андрей Пургин.
12 ноября 2017, 03:20

В ЛНР нашли золото

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий объявил о геологической находке. По его словам, на территории республики была обнаружена золотая жила. Уже в 2018 году планируется начало добычи драгоценного металла.
2 ноября 2017, 19:05
Как сообщает корреспондент портала "Евразия", перед собравшимися с докладом на тему "Производство и распространение вытесняющего контента" выступил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. В своём выступлении он подробно затронул тему ин

Коровин: Противопоставить позитивный контент деструктивному (ФОТО)

Двухдневная IV Межрегиональная научно-практическая конференция "Идеология терроризма: пропаганда и контрпропаганда. Современные вызовы" начала свою работу 2 ноября 2017 года в столице Дагестана Махачкале.
2 ноября 2017, 18:26

Ряд СМИ в России признают иностранными агентами

Некоторые средства массовой информации, работающие в России, могут быть признаны иностранными агентами.
2 ноября 2017, 15:36
Перезахоранивать тело Ленина не следует, поскольку он и так похоронен правильно. Об этом, комментируя возникшую в очередной раз в российском обществе дискуссию на эту тему, заявила в интервью корреспонденту портала «Евразия» член Союза Писателей России, з

Макеева: Ленин уже похоронен правильно

Перезахоранивать тело Ленина не следует, поскольку он и так похоронен правильно.
2 ноября 2017, 15:10

Россия сделала ещё один шаг к запрету абортов

Тема защиты нерождённых младенцев стала одной из ключевых на ХХI Всемирном русском народном соборе.
2 ноября 2017, 12:53

В Дагестане проходит конференция по противодействию терроризму (ФОТО)

Двухдневная IV Межрегиональная научно-практическая конференция "Идеология терроризма: пропаганда и контрпропаганда. Современные вызовы" начала свою работу 2 ноября 2017 года в столице Дагестана Махачкале.
1 ноября 2017, 18:00
Своими мыслями накануне открытия конференции с корреспондентом портала «Евразия» поделился один из участников дискуссии, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, на данный момент назрела актуальность мировоззренческой прор

Коровин: Создать идеологическую альтернативу религиозному экстремизму и терроризму

Противодействие распространению идей религиозного экстремизма и терроризма обсудят участники IV Межрегиональной научно-практическая конференции «Идеология терроризма: пропаганда и контрпропаганда. Современные вызовы».
1 ноября 2017, 17:46

ВКС РФ разбомбили инфраструктуру террористов в Сирии

Минобороны России сообщило об авиаударе, нанесенном шестью дальними бомбардировщиками Ту-22МЗ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает «Коммерсант», удары были нанесены по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль.
1 ноября 2017, 16:28

«Имперский разговор» в Махачкале: Коровин представит книгу в столице Дагестана (ФОТО)

Презентация книги директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина «Имперский разговор. Империя, геополитика, идеология, традиция» состоится в столице Дагестана Махачкале 2 ноября 2017 года.
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