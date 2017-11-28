Социально-консервативный педагогический практикум ко Дню народного единства и 100-летию Великого Октября

Лев Гумилёв: «Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство»

Активно занимаясь сегодня профсоюзной работой в областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, я всё же немного продолжаю педагогическую практику, работая по своей авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Дорогами добра!», реализуемой в Детском областном духовно-просветительском Центре «Благовест» Белгородского областного Дворца детского творчества с 2012 года. За этот период в программу несколько раз вносились изменения и дополнения, а в последние два года она логически была наполнена тематикой евразийского консерватизма и Белгородского Солидарного общества, с которой содержание занятий изначально имеет неразрывную связь. Сегодня групповые занятия по программе ведут мои коллеги, другие педагоги, работающие во Дворце. Я же по своей программе уже в течение нескольких лет работаю по индивидуальному учебному плану с ребёнком, имеющим ограниченные возможности здоровья – с мальчиком, который сильно ограничен в своих движениях, но при этом является очень добрым, интересным и любознательным ребёнком.

А теперь более конкретно и подробно. В последние годы среди самых приоритетных задач российской системы образования снова на первый план выходят патриотическое и нравственное воспитание, цель которого состоит в том, чтобы социально необходимые требования, предъявляемые обществом, педагоги превратили во внутренние стимулы развития личности каждого ребёнка; воспитывали такие социально значимые качества личности, как патриотизм, долг, честь, совесть, достоинство, милосердие. В одном из своих выступлений Глава Российского Государстваназвал воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и непреходящих духовных, моральных ценностей основой нравственного благополучия общества и уверенного развития страны. Во многом и новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. На развитие патриотизма, духовности, нравственности, единства, ответственности, доверия, социальной справедливости направлена Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы, утверждённая по инициативе Губернатора Белгородской области. С евразийской спецификой русской государственности связывает предпосылки возникновения солидарного общества заместитель руководителя Международного Евразийского движения, основатель Евразийского Союза Молодёжи, российский политолог и журналист, директор Центра геополитических экспертизи так говорит о Белгородчине: «…Мы всё равно видим перед собой эталонный регион солидарного русского православного общества, который обязательно преодолеет границы отдельно взятой области, преобразовав Россию. Ибо именно России ещё предстоит спасти человечество…».

Именно поэтому и была разработана программа «Дорогами добра!», ориентированная на обучающихся в возрасте 10-15 лет и рассчитанная на 2 года обучения. Новизна моей программы заключается в интеграции социального и духовно-нравственного развития личности на принципах евразийского консерватизма, традиционных ценностях России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества. Это означает то, что в одноимённом с названием программы детском объединении дополнительного образования ребята изучают основы психологии человека, узнают о его духовно-нравственных качествах, основанных на русских евразийских ценностях и принципах формирующегося на Белгородчине Солидарного общества, ценностях православной культуры, получают самые первые знания о социально-важных для Российского государства и общества профессиях, уделяя особое внимание личностным качествам человека, способностям, необходимым для овладения в будущем той или иной социально-значимой профессией. Развивают познавательные процессы, лидерские качества, интересы и склонности, свои интеллектуальные способности.

Программу «Дорогами добра!» отличают межпредметные связи с такими дисциплинами, как «психология», «православная культура», «история», «обществознание», «география». На первом году обучения «социальный» и «духовно-нравственный» блоки представлены занятиями на темы: «Россия как тысячелетняя Русская Евразийская цивилизация», «Солидарное общество и его отличия от общества потребления. Формирование регионального солидарного общества на Белгородчине», «Что такое «Образ Я»? «Я» православного человека», «Я и окружающие. Мир православных людей», «Я – личность. Духовно-нравственные качества личности и формирование Белгородского Солидарного общества», «Моё здоровье. Стремление к нравственному здоровью человека на основе ценностей Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского Солидарного общества», «Я и моя семья. Ценности православной семьи». На втором году обучения темы занятий звучат уже сложнее, так как подача материала идёт по принципу «от простого к сложному»: «Евразийская специфика русской государственности, Евразийский Союз и формирование Белгородского Солидарного общества», «Я – в Солидарном обществе Земли Белгородской: мои личностные качества, мои нравственные поступки», «Физическое и духовное здоровье человека в Белгородском Солидарном обществе», «Я общаюсь с другими людьми. Белгородский солидаризм и нравственное общение», «Моя семья. Евразийские ценности семьи. Православные и семейные праздники. Наши семейные традиции». Да и темы «профориентационного» блока занятий логически связаны с двумя предыдущими блоками: «Мы – на дорогах Добра в Солидарное общество! Что мы узнали о профессиях?», «Кем я хочу быть? Важные профессии Великой Российской Державы будущего!» и т.п. Традиционные ценности России представлены сквозь призму евразийского принципа исторической преемственности и единства, величия и уникальности нашей страны, как Московской Руси, так и дореволюционной Российской Империи и Красной Советской Русской империи – Советского Союза. Об этом просто необходимо помнить сегодня, когда мы отмечаем 100-летие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Великой Октябрьской социалистической революции! Особое внимание уделяется России будущего, её роли в евразийской интеграции на постсоветском пространстве, в создании Евразийского Союза.

В методическом обеспечении программы «Дорогами добра!» представлены авторские разработки: познавательных бесед, психологических игр, познавательных игр, организационно-деятельностных игр, упражнений и викторин; диагностических методик; музыкальные CD-диски; мои материалы, опубликованные в печатных изданиях; материалы, размещённые в интернете. Так, например, среди познавательных бесед особенно хочу отметить беседы не темы: «Россия – тысячелетняя Евразийская цивилизация! Отличия Русской Евразийской цивилизации от цивилизации Запада», «Имперский характер тысячелетней Российской Державы», «Что такое евразийство и кто такие евразийцы?», «Белгородское Солидарное общество и Российская Евразийская цивилизация», «Я» православного человека», «Мир православных людей. Страны, где распространена православная вера», «Я и окружающие. Мир православных людей», «Социально-нравственные качества личности человека в Солидарном обществе Земли Белгородской», «Что такое нравственное здоровье, и как оно связано с Русской Евразийской цивилизацией и Белгородским Солидарным обществом?», «Социально-нравственные качества личности человека в Солидарном обществе Земли Белгородской», «Нравственные качества русского народа», «Физическое и духовное здоровье человека в Белгородском Солидарном обществе и будущая профессия», «Наши семейные традиции», «Новый год и Рождество: традиции празднования в семье», «Наш темперамент и мир профессий», «Ценности профессионала».

Среди других авторских методических разработок к занятиям – познавательные игры на развитие памяти, практического мышления и внимания: «Соотнеси слова с понятиями «Русская Евразийская цивилизация» и «цивилизация Запада», «Соотнеси движения с понятиями «солидарное общество» и «общество потребления», «Соотнеси понятие «нравственное здоровье» с ценностями Русской Евразийской цивилизации и принципами Белгородского Солидарного общества», «Сравнение ценностей Белгородского Солидарного общества и Российской Евразийской цивилизации»; организационно-деятельностные игры: «Создание модели нравственного общения на принципах белгородского солидаризма» и «Создание модели семейных традиций на ценностях Русской Евразийской цивилизации»; викторины: «Россия – тысячелетняя Евразийская цивилизация!», «Мы – за Солидарное общество!», «Россия – священная наша Держава: от Российской Империи и Советского Союза – к Евразийскому Союзу!», «Социально-нравственные качества личности человека в Солидарном обществе Земли Белгородской», «Православные и семейные праздники», «Полезные и важные профессии Великой Российской Державы будущего!».

Яркая изюминка образовательного процесса по программе «Дорогами добра!» – музыкальное сопровождение, которое является средством повышения эффективности занятия, способствует его яркой эмоциональной насыщенности, создаёт ощущение психологической комфортности. Здесь в качестве учебно-методических средств используются пять авторских музыкальных CD-дисков, которые мне приходилось создавать и изготавливать в различные годы, работая как педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования, так и будучи уже профсоюзным активистом. На дисках в формате mp3 собрано от 200 до 500 песен на каждом: диск «Песни о войне, о мире, о Великой Победе», посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне; диск «Мы – дети Галактики!», посвящённый 50-летию полёта в космос; диск «Взвейтесь кострами!» (Пионерские песни, песни Детства и Юности), посвящённый 90-летию детского движения в России; диск «Песни о России, Земле Белгородской, педагогах и Профсоюзе», посвящённый 60-летию Белгородской области и 60-летию профсоюзов Белгородчины; диск «Песни Советской эпохи Великой России», посвящённый 100-летию Великого Октября. Эти компакт-диски объединяет то, что в них представлены Русские песни, в которых отражена история нашей страны – Великой России, тысячелетней Евразийской державы, ядра Большого Русского Мира. Особенно ярко в них представлена Советская Эпоха. Они, эти песни, раскрывают преемственность русской истории, да и сами являются нашей историей. Это песни о великих достижениях России, боевых и трудовых подвигах русского народа, наиболее ярко выраженные в Красную Социалистическую Эпоху! Это песни об Октябрьской революции. Это песни о Великой Отечественной войне и о Великой Победе. Это песни о советской и российской космонавтике. Это – пионерские и комсомольские песни, песни детства и юношества, песни о Мире на Земле! Это песни о самых важных человеческих чувствах и нравственных качествах личности русского человека! Это песни, в которых мы слышим боль от утраты нашей большой общей Родины – СССР, а по сути – Большой Исторической России, и надежду на её восстановление! И, наконец, сегодня – это песни рождающегося на наших с Вами глазах нового большого Союза – Евразийского Союза, преемника Российской Империи и Советского Союза! Это музыкальные произведения, появившиеся на свет, как в годы Советской власти, так и уже в постсоветский период.

Это песни известных советских и российских композиторов и поэтов, таких как:и многие другие, а также композиторы и поэты современной российской эстрады.

Также это песни композиторов и поэтов наших земляков-белгородцев, работников образовательных учреждений из разных городов и районов Белгородской области, членов отраслевого Общероссийского Профсоюза образования: Алексеевский район –; Белгородский район –; Валуйский район –; Вейделевский район –; Волоконовский район –; город Белгород –; Губкинский городской округ –; Ивнянский район –; Корочанский район –; Краснояружский район –; Новооскольский район –; Прохоровский район –; Ракитянский район –; Старооскольский городской округ –; Чернянский район –. Каждый из них своим уникальным творением внёс свой вклад в развитие Белгородского Солидарного общества!

Кроме этого, в методическом обеспечении программы представлены мои материалы разных лет, касающиеся вопросов нравственного и патриотического воспитания детей и подростков, формирования Солидарного общества, а также самые последние статьи, написанные с точки зрения евразийского взгляда на эти проблемы. Когда я, будучи по убеждениям русским советским патриотом, красным державником, осознал правоту евразийского социального консерватизма, пришёл в Евразийский Союз Молодёжи и Международное Евразийское движение, ассоциировав себя с левым евразийством. В списке литературы, кроме источников по педагогике и психологии, представлена литература и ссылки на источники в интернете, раскрывающие вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся на принципах евразийского консерватизма, традиционных ценностях России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и Белгородского регионального Солидарного общества, среди которых: работы руководителя Международного Евразийского движения, автора самых глубоких и масштабных работ в области неоевразийской консервативной мысли, разработавшего теорию неоевразийства и создавшего Четвёртую политическую теорию; заместителя руководителя Международного Евразийского движения, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Михайловича Коровина; а также работы известных и уважаемых советских и российских учёных, людей, во многом близких по своим взглядам к евразийскому консерватизму:; ссылки на выступления Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко, касающиеся принципов регионального Солидарного общества на Белгородчине.

Порой я задаюсь непростым вопросом: а стоит ли вообще продолжать заниматься педагогической практикой? Стоит ли среди детей и подростков поднимать вопросы нравственности, патриотизма, будущего России, русского народа, нравственных качеств русского человека, человека самоотверженного труда, когда ещё на многих телеканалах российского телевидения и в интернете по-прежнему активно пропагандируется и внедряется чуждый тысячелетней Российской Евразийской цивилизации западный, либерально-потребительский образ жизни? И сам себе даю утвердительный ответ: Да! Конечно! Стоит!

Это стоит делать, потому что, когда ты смотришь в глаза этих ребят, когда смотришь в глаза ребёнка, который не может так активно двигаться, как это делают все дети вокруг, но который с удовольствием ждёт тебя и жадно смотрит тебе в глаза, ожидая узнать много нового и интересного, то ты понимаешь: во многом от того, что именно учитель, педагог вложит в душу ребёнка, зависит то, каким этот человечек вырастит по отношению к своей семье, к своим друзьям, к своей Родине, к своему народу. Это стоит делать, потому что Глава Государства Российского, патриот и державник Владимир Владимирович Путин уверенно и последовательно продолжает свой евразийский социально-консервативный курс, направленный на укрепление реального суверенитета, единства и могущества нашей Большой Российской Евразийской Державы, на её становление как одного из мощных и влиятельных полюсов в активно формирующимся сегодня на наших глазах многополярном мире! К тому же, нам следует всегда помнить о том, что, сын известных русских поэтов, называвший себя «Последним евразийцем» в 80-е годы XX столетия, в одном из последних своих интервью сказал фразу, направленную как раз в великое будущее нашей родной страны: «Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство».

Среди приоритетных задач российской системы образования снова на первый план выходят патриотическое и нравственное воспитание

Это стоит делать, потому что такой же патриот и державник, губернатор родного края Святого Белогорья Евгений Степанович Савченко предложил и при поддержке людей, своих земляков осуществляет пассионарную идею создания модели особой, уникальной идеологии – идеологии белгородского солидаризма, Белгородского Солидарного общества, основанного на принципах единства, духовности, нравственности, патриотизма, доверия, деятельного сочувствия, ответственности, социальной справедливости, полного противопоставления и достойной альтернативы обществу потребления!

Исходя из этого, я делаю главный вывод: мой личный педагогический путь по Евразийской дороге Добра в Солидарное общество Земли Белгородской и схожие с ним пути десятков тысяч белгородских и нескольких миллионов моих коллег на огромных просторах Великой Российской Державы, членов нашего отраслевого Профсоюза – это движение в верном направлении.