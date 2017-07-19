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Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
Варяг: Донбасс и провокации"
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Спасти "маму" Русской весны!"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
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Украина: продлить агонию"
12 июля 2017 года, в день святых апостолов Петра и Павла и в день 74-й годовщины великого танкового сражения на Прохоровском поле, действующий губернатор Евгений Степанович Савченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Белгородской области. Предлага Народный губернатор Святого Белогорья и Солидарное общество
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 Народный губернатор Святого Белогорья и Солидарное общество
12 июля 2017 года, в день святых апостолов Петра и Павла и в день 74-й годовщины великого танкового сражения на Прохоровском поле, действующий губернатор Евгений Степанович Савченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Белгородской области. Предлага 20 июля 2017, 09:00
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Евразийский взгляд профсоюзного активиста…

12 июля 2017 года, в день святых апостолов Петра и Павла и в день 74-й годовщины великого танкового сражения на Прохоровском поле, действующий губернатор Евгений Степанович Савченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Белгородской области. Предлагаем вашему вниманию оценку его с позиций сторонника евразийского пути развития России и родного Белгородского края, профсоюзного активиста и педагога-практика.

Савченко: «Я верю в торжество справедливости, но без революции»

Евгений Степанович Савченко – кандидат в губернаторы не только от партии «Единая Россия», региональная конференция которой и приняла решение о выдвижении. Это кандидат абсолютного большинства жителей Белгородчины, неоднократно в течение более 20 лет доверяющих ему руководить родным Святым Белогорьем. Многие наверное зададутся вопросом: а почему так? А вот почему. Ведь Савченко – один из немногих оставшихся руководителей российских регионов, которые в советское время прошли отличную партийную и хозяйственную школу: всего за 14 лет – профессиональный путь от главного агронома колхоза до инструктора Центрального Комитета КПСС, а затем – заместителя начальника Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, поэтому по отношению к Евгению Степановичу Савченко фраза строителя Красной Русской Империи – СССР, государственника-державника Иосифа Виссарионовича Сталина «Кадры решают всё», ставшая в советское время крылатой, полностью оправдана в своём самом положительном смысле. Впоследствии это во многом позволило нашей Белгородчине далеко не в простые годы не просто неоднократно пройти через все финансово-экономические кризисы, но и вывести Белгородскую область на передовые рубежи в сельском хозяйстве, в горно-металлургической отрасли, развивать социальную сферу, строить новые социально-культурные объекты. Вот лишь несколько примеров.

Всего спустя полгода после назначения в конце 1993 года главой администрации Белгородской области, Евгений Степанович Савченко принял как воздух необходимое в тех сложных экономических условиях, когда в стране продолжали бушевать устроенные пришедшими вместе с Борисом Николаевичем Ельциным во власть либералами-западниками приватизация и «шоковая терапия», патерналистское решение – упорядочить вывоз продуктов с территории Белгородчины, что впоследствии позволило насытить ими внутренний рынок в своём регионе и ограничить торговлю импортными товарами.

В ряду государственнических действий белгородского губернатора – знаменитое 710-е постановление, принятое в 1999 году, направленное на экономическое оздоровление неплатёжеспособных сельскохозяйственных предприятий. В результате уменьшилось количество убыточных хозяйств, а самое главное – стали создаваться крупные сельскохозяйственные предприятия, агрохолдинги.

В 2003 году по инициативе Губернатора Белгородчины заработала областная Программа улучшения качества жизни населения, в процессе реализации которой Белгородская область существенно продвинулась в направлении социального развития, заметно улучшились многие социальные характеристики населения нашего родного края, увеличилась численность населения нашей области.

Сегодня Белгородская область – стабильный регион с динамично-развивающейся экономикой, которая даёт постоянный рост. В сельском хозяйстве область занимает второе место по объёму валового продукта, уступая только Краснодарскому краю. Уже несколько лет Белгородская земля – первая в стране по производству мяса птицы и свинины. Следует отметить, что Евгений Савченко – последовательный противник частной собственности на землю сельско-хозяйственного назначения: в 1990-е и начале 2000-х г.г. ему и его команде удалось отстоять её от настойчивых попыток посягательства со стороны крупных московских собственников. К тому же сегодня на Белгородчине продолжают успешно работать два коллективных хозяйства – имени В.Я. Горина в Белгородском районе и «Советская Россия» в Ровеньском районе.

Особой гордостью области является её горно-металлургический комплекс: Лебединский и Стойленский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат и Яковлевский рудник, дающие постоянный промышленный прирост, несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис. Кстати, Лебединский горно-обогатительный комбинат в 2017 году отмечает свой 50-летний юбилей.

В настоящее время на Белгородчине создана многоуровневая и эффективная система образования. Губернатор определяет стратегические задачи на ближайшие пять лет в развитии отрасли: ликвидация двухсменного обучения в школах, строительство новых средних общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений; капитальный ремонт школ, училищ, техникумов, общежитий, интернатных образовательных учреждений; решение проблемы образовательного неравенства выпускников различных школ, что будет способствовать получению качественного образования вне зависимости от места проживания, состояния здоровья учащихся и других субъективных факторов; развитие качественного технического и IT-образования, создание детских технопарков; создание достойных условий самореализации молодого поколения, подготовка специалистов завтрашнего дня – архитекторов информационных систем, инженеров по восстановлению окружающей среды, проектировщиков по 3Д-технологиям, операторов робототехнических комплексов, смарт-инженеров; создание во всех муниципальных районах области современных общественно-культурных точек для молодёжи – центров молодёжных инициатив, которые должны отвечать всем её коммуникативным, информационным, культурным запросам, повышать культурный уровень, речевую, финансовую грамотность, прививать молодым людям нормы этикета, делового общения; формирование у детей высоких культурных запросов и предпочтений, воспитание потребности в классической подпитке.

В системе здравоохранения Белгородской области уже более года работает проект «Управление здоровьем», суть которого – вернуться к семейной медицине и семейному врачу, необходимость предупреждения, а не лечения болезни. Е.С. Савченко считает, что реализация этого проекта позволит сформировать у каждого белгородца чувство ответственности за собственное здоровье, навыки здорового образа жизни и здоровьесбережения и увеличить продолжительность жизни белгородцев к 2030 году минимум до 80 лет. В ближайшей перспективе – начало работы фонда поддержки семейной медицины, пуск высокотехнологичного кардиохирургического центра в г. Старом Осколе, расширение поликлиники в областном онкологическом диспансере, завершение ремонта городской больницы № 2 г. Белгорода, областной детской больницы и др. Губернатор считает, что задача власти – делать всё возможное, чтобы государственная система здравоохранения была сохранена в полном объёме и выдерживала конкурентоспособность с частной медициной.

Сегодня Евгений Савченко вполне справедливо считается одним из самых лучших и эффективных руководителей регионов России, на которого либералы, группа прозападных политтехнологов и люто ненавидящие Россию русофобы постоянно льют грязь в «жёлтых» средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. А за что же они его так ненавидят? Ответ очень простой: белгородский губернатор считает несправедливой либеральную экономическую модель: «Наше государство выбрало самую несправедливую экономическую модель, причём, крайне несправедливую её форму – либеральную рыночную модель. Но даже в рыночной модели – и на местном уровне в том числе – мы должны находить механизмы сдержек и противовесов, чтобы сделать её менее агрессивной по отношению к людям!» – отмечает Евгений Савченко. А вот теперь мы подошли к самому главному, к тому, чего нет больше ни в одном другом регионе России: под руководством действующего Губернатора на нашей родной Белгородской земле строится Солидарное общество, которое он считает полным противопоставлением и достойной альтернативой обществу потребления, сплочённым обществом, объединённым общими позитивными целями, активной созидательной деятельностью на благо региона и Отечества. В 2011 году правительством Белгородской области была утверждена Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы. В основу Солидарного общества заложены такие ключевые понятия, как патриотизм, духовность, нравственность, единство, ответственность, доверие.

Наш Губернатор определяет важные составляющие Солидарного общества: 1) социальная справедливость, утверждение принципа социальной справедливости во всех сферах нашей жизни; 2) ощущение не только справедливости, но и безопасности – физической безопасности; 3) «выделение кверху лучших людей» – дорога вверх талантливым, умным, патриотичным молодым людям; 4) отношение и забота государства о старшем поколении, об инвалидах, о тех, кто не может себя защитить; 5) постоянное повышение гражданской созидательной активности белгородского общественного пространства; 6) развитие духовности. «Мы за такую солидарность, которая пропитана радостью общего созидания, справедливостью, уважением и любовью друг к другу», – говорит белгородский губернатор и определяет итоговую формулу солидарного общества по-белгородски следующим образом: «Солидарное общество есть сумма трёх слагаемых: умная и честная власть + справедливая и эффективная экономика + активное гражданское общество».

Идея Солидарного общества, многие практические действия и позиция Евгения Савченко как Губернатора Белгородчины соответствуют евразийским взглядам на развитие экономики и хозяйства. Именно поэтому действующего белгородского губернатора поддерживает Международное Евразийское движение. Руководитель Международного Евразийского движения, русский философ, политолог, автор Четвёртой политической теории Александр Гельевич Дугин называет Белгородчину «самой русской областью России», а Стратегию по формированию регионального солидарного общества – «идеологией солидаризма», цель которой – построение солидарного общества, где светская власть неразрывно соединена с духовной, а бюрократия поставлена в такие условия, чтобы действовать в интересах граждан, а не самой по себе. Заместитель руководителя Международного Евразийского движения, основатель Евразийского Союза Молодёжи, российский политолог и журналист, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Михайлович Коровин связывает предпосылки возникновения солидарного общества с евразийской спецификой русской государственности и так говорит о Белгородчине: «…Мы всё равно видим перед собой эталонный регион солидарного русского православного общества, который обязательно преодолеет границы отдельно взятой области, преобразовав Россию. Ибо именно России ещё предстоит спасти человечество…».

Особо стоит отметить, что на Белгородчине с самого начала 90-х и по настоящее время восстанавливаются некогда разрушенные православные храмы и строятся новые; что при поддержке белгородского губернатора в нашей области в одной из первых в России в общеобразовательных школах стали проводиться уроки по православной культуре, в учреждениях дополнительного образования детей – занятия по духовному краеведению, при поддержке Белгородской и Старооскольской епархии создаются духовно-просветительские и образовательно-методические центры, а с недавнего времени белгородцы имеют возможность через спутниковое телевидение смотреть программы проевразийского, консервативного, стоящего на православных позициях телеканала «Царьград». Ведь Белгородская область – это Земля Святого Белогорья! Одновременно на нашей малой родине бережно охраняется советский период истории Белгородчины и России в целом, развиваются и строятся новые музеи, связанные с подвигом советского народа в битве на Курской дуге и в достижении Великой Победы, и уже на протяжении десяти лет Белгород носит гордое звание Города воинской славы. Стоит напомнить, что даже в самые «лихие» 90-е годы, когда либеральные российские СМИ слово «патриот» сделали синонимом слова «фашист», в Белгородской области не прекращалась, а наоборот эффективно развивалась и продолжает развиваться сегодня система патриотического воспитания детей и подростков, молодёжи. Ещё до того, как в стране по инициативе российского президента стало создаваться Российское движение школьников – аналог советской Пионерии, на Белгородчине стал реализовываться проект по созданию областной детской общественной организации «Мы – Белгородцы». А ведь всё это и есть – Солидарное общество!

Евгений Савченко – руководитель-государственник, приверженец социально-консервативных ценностей, патриот-державник, широко поддерживаемый консервативным патриотическим Изборским клубом за многолетнюю работу на благо Великой России и родного Святого Белогорья. Члены Изборского клуба часто бывают в Белгородской области. «Вероучение Евгения Савченко» выделяет руководитель Изборского клуба, главный редактор патриотической русской газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов: «…Тайна лидера, соотносящего свои деяния с высшими духовными ценностями, сочетающего авангардный бросок вперёд с сохранением незыблемых сокровищ прошлого, его высказывания и поступки, его изречённые и неизречённые чувства, его жизнь, нерасторжимо связанная с родными людьми и полями, складывается в целостное вероучение – вероучение Евгения Савченко, многоопытного русского губернатора, кудесника и чудотворца».

Патриарх советской и российской политики, представитель правительства Белгородской области в Совете Федерации, бывший в годы перестройки председателем Совета Министров Советского Союза и резко разошедшийся во взглядах на перестройку и реформы с президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачёвым и первым президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным, человек, так много сделавший для создания Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» в его сегодняшнем виде Николай Иванович Рыжков считает Евгения Степановича Савченко младшим братом и так говорит о годах его руководства областью: «Я делал тогда (в 1993 г. – авт.) вывод, что Белгородская область – середнячок. Она не была отстающей, но она и не была передовой. Она где‑то была посерединке, скромненько. И вот за эти 24 года область абсолютно изменилась». И далее добавляет о Е.С. Савченко: «… Это человек, который не рвёт на себе рубашку. Он шаг за шагом выводил область на те передовые рубежи, на которых она оказалась сегодня».

Таким образом, вполне справедливо будет сказать, что Евгения Степановича Савченко поддерживает абсолютное большинство жителей Белгородской области, различные общественные организации, белгородские профсоюзы, руководители предприятий и организаций. Активные участники реализации Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 - 2025 годы – профсоюзы Белгородчины. Большинство мероприятий и акций, организуемых Белгородской региональной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ, активистом которой я являюсь, областными организациями других общероссийских отраслевых профсоюзов, Белгородским областным объединением организаций профсоюзов в целом, так или иначе, направлены на реализацию задач Стратегии. Более того, приоритетные направления реализации Стратегии направлены: на утверждение принципов социальной защищённости, поддержки и ответственности как оснований достижения общественного согласия; на снижение социальной напряжённости посредством стимулирования занятости и самозанятости населения; на развитие корпоративных отношений в трудовых коллективах; на развитие социального партнёрства и предупреждение трудовых конфликтов; на формирование стандартов корпоративной этики, способствующих улучшению отношений на предприятиях и в организациях. В январе текущего года исполнилось 25 лет отечественной системе социального партнёрства. В Белгородской области социальное партнёрство между профсоюзами, работодателями и органами государственной власти работает эффективно. И это во многом благодаря опять же приверженности консервативным ценностям, как профсоюзов Белгородчины, так и региональной власти. Поэтому профсоюзное движение Белгородчины активно поддерживает государственно-державные действия Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко.

Выступая в июне 2017 года в Белгородской областной Думе с отчётом о результатах деятельности правительства области в 2016 году, Евгений Савченко определил основные стратегические направления дальнейшего развития Белгородской области: 1) «Белгородчина – территория инновационной экономики»; 2) «Белгородская область – территория высоких жизненных стандартов»; 3) «Белгородская область – территория высоких социальных стандартов»; 4) «Белгородская область – территория строительства солидарного общества». Всё это вписывается в логику 24-летней практики государственно-державного служения Евгения Степановича Савченко в должности руководителя Белгородской области и соответствует дальнейшим ожиданиям абсолютного большинства белгородцев от его работы губернатором региона в самом ближайшем будущем.

Когда в 90-е годы многих руководителей пытались «сломать», «перекупить», переделать на «западный» манер – Евгений Степанович Савченко этому не поддался. Так что, если первый президент России Борис Николаевич Ельцин, олицетворяющийся в глазах большинства граждан нашей страны с разрушением великой сверхдержавы – СССР и сделал что-то положительное в бытность президентом, так это уж точно две вещи: 1) Назначение Е.С. Савченко в Белгородскую область в 1993 году губернатором (тогда – главой администрации области). 2) Передача президентской власти в России Владимиру Владимировичу Путину в канун новогодней ночи 2000 года.

Поэтому, именно исходя из непререкаемого авторитета Е.С. Савченко среди белгородцев, из достигнутых за годы его руководства Белгородской областью успехов в социально-экономическом развитии региона, намерение Евгения Степановича участвовать в губернаторских выборах 10 сентября 2017 года открыто поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: «Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас». Ведь белгородский губернатор-державник Евгений Степанович Савченко уже много лет работает в команде главы Российского Государства Владимира Владимировича Путина, чётко взявшего государственно-державный, евразийский вектор во внешней политике, что в будущем положительно скажется и на нашей экономике. И это – естественная и совершенно правильная закономерность. И пусть либералы хоть лопнут от злости! Либералы несут только вред России! А такой руководитель-хозяйственник, патриот-державник, как Евгений Степанович Савченко продолжает делать своё государственническое дело, на благо нашей малой родины – родной Земли Святого Белогорья и на благо нашей большой Родины – великой и могучей Российской Державы!

Отмечая в 2017 году 100-летие двух российских революций – Февральской революции и Великой Октябрьской социалистической революции, извлекая уроки из событий вековой давности, из одновременно героических и трагических сторон советского периода истории России, вспоминаются слова Евгения Степановича Савченко, сказанные им в одной из бесед с Александром Андреевичем Прохановым: в ответ на слова руководителя Изборского клуба «… я уверен, что грядёт революция справедливости», наш губернатор ответил: «Я верю в торжество справедливости, но без революции».

Губернатор Белогорья - противник частной собственности на землю сельско-хозяйственного назначения

На конференции Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Степанович Савченко поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и отметил, что основной задачей сегодня является благополучие Белгородской области, сказав следующее: «Ваше доверие я расцениваю как поддержку выбранного социально-экономического курса. Одновременно считаю, что это гарантия продолжения этого же курса, активной социальной и экономической политики нашей области в случае моего избрания губернатором в сентябре текущего года. Одержав победу, мы сделаем всё, чтобы пятилетка 2017 – 2022 гг. была самой плодотворной и эффективной, пятилеткой качества, развития экономики и построения солидарного общества».

Думаю, многие белгородцы согласятся со мной: Евгений Степанович Савченко – народный Губернатор Святого Белогорья, строитель Белгородского регионального Солидарного общества. Так пожелаем ему и всем нам, белгородцам, дальнейших успехов!


Максим Чаблин, г. Белгород  
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Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко

ДНР возглавила борьбу за Малороссию

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 18 июля 2017 года объявил о создании государства Малороссия, которое должно стать правопреемником бывшей Украины.
16 июля 2017, 11:08
Активистка Русской Весны в Донбассе Татьяна Мармазова

Татьяна Мармазова снова находится под угрозой депортации из России (ФОТО)

Тульский областной суд отклонил ходатайство заместителя прокурора Тульской области о приостановлении депортации из России активистки Русской Весны в Донецке Татьяны Мармазовой.
16 июля 2017, 09:16
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон

Воевавшего за Новороссию британского добровольца приговорили к пяти годам тюрьмы (ВИДЕО)

Суд английского Манчестера вынес приговор британскому добровольцу в рядах армии Новороссии Бену Стимсону. Сообщается, что ополченец, воевавший в 2015 году в составе Интербригады, у себя на родине был приговорен к пяти годам лишения свободы.
16 июля 2017, 06:23
Бывший харьковский губернатор Михаил Добкин

Бывшего харьковского губернатора хунта отпустит из СИЗО за 2 миллиона долларов

Задержанного 15 июля 2017 года по представлению так называемого генерального прокурора киевской хунты Юрия Луценко бывшего губернатора Харьковской области и нынешнего депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина отпустят из СИЗО в случае внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов).
4 июля 2017, 19:37

Стала известна дата первой встречи Трампа с Путиным

Москва и Вашингтон согласовали дату первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге, сообщает РИА Новости. С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону.
4 июля 2017, 00:44
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон

В Великобритании будут судить ополченца ЛНР (ФОТО)

Британский суд намерен осудить 41-летнего Бенджамина Стимсона, воевавшего в 2015 году против украинских карателей в Новороссии в составе Интербригады. По возвращении в родной Манчестер в 2016 году Стимсон был задержан.
4 июля 2017, 00:32
Бывший пресс-атташе ФК "Шахтер", супруг Татьяны Мармазовой Руслан Мармазов

Тульский суд отложил депортацию Мармазовых

Зареченский районный суд города Тулы с подачи областной прокуратуры отложил депортацию активистки Русской Весны в Донбассе Татьяны Мармазовой. Об этом сообщил в своем блоге ее супруг, бывший пресс-секретарь ФК «Шахтёр» Руслан Мармазов.
1 июля 2017, 08:36
Лариса Чубарова ("Тереза")

Хунта приговорила гражданку России к 11 годам тюрьмы за помощь ополчению ДНР

В Харькове 29 июня 2017 года киевским режимом незаконно осуждена гражданка России Лариса Чубарова, известная под позывным «Тереза». Женщину приговорили к 11 годам тюремного заключения, информирует Life.
30 июня 2017, 19:42
“Сербы на Косовом поле знали одну истину, что Сербия - вечная страна”, - заявил лидер Международного “Евразийского движения” Александр Дугин, выступая на пресс-конференции, которая прошла 28 июня 2017 года в столице Сербии Белграде на сербский православны

Дугин: “Сербы на Косовом поле знали, что Сербия - вечная страна” (ФОТО&ВИДЕО)

“Сербы на Косовом поле знали одну истину, что Сербия - вечная страна”, - заявил лидер Международного “Евразийского движения” Александр Дугин, выступая на пресс-конференции, которая прошла 28 июня 2017 года в столице Сербии Белграде на сербский православный праздник Видовдан.
27 июня 2017, 08:52
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин

Коровин: Киев зачищает Донбасс ради военных баз США (ВИДЕО)

Киев проводит в Донбассе операцию «Чистое поле», выжигая дотла пространство с целью ввести туда, в конечном итоге, американские базы и непосредственно начать войну против России, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин.
24 июня 2017, 23:00
замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов

СБУ готовит очередную провокацию против ОБСЕ (ВИДЕО)

Украинские спецслужбы намерены совершить террористический акт в отношении сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили 24 июня 2017 года в МГБ ЛНР.
24 июня 2017, 01:14
Вадим Погодин (Керчь)

Ополченца из Крыма собираются выдать хунте

В Ялте 20 июня 2017 года правоохранительными органами задержан участник Русской Весны в Крыму и бывший командир батальона «Керчь» Вадим Погодин (позывной «Керчь»).
17 июня 2017, 19:51
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров

Евгений Фёдоров: Необходимо признать факт незаконной ликвидации СССР

Ситуация, сложившаяся вокруг решения Тульского суда о депортации активистки Русской Весны Татьяны Мармазовой, не может быть полностью решена до тех пор, пока не будут переосмыслены и переоценены последствия 1991 года, считает депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров.
15 июня 2017, 15:15
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Выдача Мармазовых хунте – преступление против Русского Мира

Ситуация с возможной экстрадицией активистки Русской Весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой на Украину, в соответствии с постановлением Тульского областного суда, просто вопиющая, уверена эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева.
15 июня 2017, 04:36
Татьяна Мармазова

Татьяну Мармазову выдворяют из России (ФОТО)

Тульский областной суд 14 июня 2017 года постановил оставить в силе решение Зареченского районного суда города Тулы в отношении активистки Русской Весны, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой о нарушении режима пребывания на территории РФ.
10 июня 2017, 02:49
Алексей Навальный

Навальный пообещал вернуть Донбасс киевской хунте

Известный представитель либеральной пятой колонны Алексей Навальный в эфире телеканала «Дождь» пообещал вернуть киевской хунте контроль на Донбасс в том случае, если его сделают президентом России. «Если я стану президентом, я выполню Минские соглашения.
8 июня 2017, 21:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кремль не подпустит НАТО к границам России

В Москве с недоверием и озабоченностью относятся к возможному расширению НАТО. Об этом заявил 8 июня 2017 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
30 мая 2017, 09:45
Татьяна Мармазова

Героям Русской весны дали 10 суток на выезд из России

Задержание в Туле одной из организаторов и активистки Русской весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой днем 29 мая 2017 года встревожило соцсети.
29 мая 2017, 18:19
Татьяна Мармазова, Руслан Мармазов, Новороссия, Донбасс, Донецкая народная республика, Донецк, ДНР, Русская весная

Героя Русской весны Мармазову задержали для выдачи Украине

Одна из активных участников Русской весны 2014 года в Донецке, бывший проректор Донецкого национального университета Татьяна Мармазова задержана в Туле.
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