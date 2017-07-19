Евразийский взгляд профсоюзного активиста…

12 июля 2017 года, в день святых апостолов Петра и Павла и в день 74-й годовщины великого танкового сражения на Прохоровском поле, действующий губернатор Евгений Степанович Савченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Белгородской области. Предлагаем вашему вниманию оценку его с позиций сторонника евразийского пути развития России и родного Белгородского края, профсоюзного активиста и педагога-практика.

Савченко: «Я верю в торжество справедливости, но без революции»

Евгений Степанович Савченко – кандидат в губернаторы не только от партии «Единая Россия», региональная конференция которой и приняла решение о выдвижении. Это кандидат абсолютного большинства жителей Белгородчины, неоднократно в течение более 20 лет доверяющих ему руководить родным Святым Белогорьем. Многие наверное зададутся вопросом: а почему так? А вот почему. Ведь Савченко – один из немногих оставшихся руководителей российских регионов, которые в советское время прошли отличную партийную и хозяйственную школу: всего за 14 лет – профессиональный путь от главного агронома колхоза до инструктора Центрального Комитета КПСС, а затем – заместителя начальника Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, поэтому по отношению к Евгению Степановичу Савченко фраза строителя Красной Русской Империи – СССР, государственника-державника Иосифа Виссарионовича Сталина «Кадры решают всё», ставшая в советское время крылатой, полностью оправдана в своём самом положительном смысле. Впоследствии это во многом позволило нашей Белгородчине далеко не в простые годы не просто неоднократно пройти через все финансово-экономические кризисы, но и вывести Белгородскую область на передовые рубежи в сельском хозяйстве, в горно-металлургической отрасли, развивать социальную сферу, строить новые социально-культурные объекты. Вот лишь несколько примеров.

Всего спустя полгода после назначения в конце 1993 года главой администрации Белгородской области, Евгений Степанович Савченко принял как воздух необходимое в тех сложных экономических условиях, когда в стране продолжали бушевать устроенные пришедшими вместе с Борисом Николаевичем Ельциным во власть либералами-западниками приватизация и «шоковая терапия», патерналистское решение – упорядочить вывоз продуктов с территории Белгородчины, что впоследствии позволило насытить ими внутренний рынок в своём регионе и ограничить торговлю импортными товарами.

В ряду государственнических действий белгородского губернатора – знаменитое 710-е постановление, принятое в 1999 году, направленное на экономическое оздоровление неплатёжеспособных сельскохозяйственных предприятий. В результате уменьшилось количество убыточных хозяйств, а самое главное – стали создаваться крупные сельскохозяйственные предприятия, агрохолдинги.

В 2003 году по инициативе Губернатора Белгородчины заработала областная Программа улучшения качества жизни населения, в процессе реализации которой Белгородская область существенно продвинулась в направлении социального развития, заметно улучшились многие социальные характеристики населения нашего родного края, увеличилась численность населения нашей области.

Сегодня Белгородская область – стабильный регион с динамично-развивающейся экономикой, которая даёт постоянный рост. В сельском хозяйстве область занимает второе место по объёму валового продукта, уступая только Краснодарскому краю. Уже несколько лет Белгородская земля – первая в стране по производству мяса птицы и свинины. Следует отметить, что Евгений Савченко – последовательный противник частной собственности на землю сельско-хозяйственного назначения: в 1990-е и начале 2000-х г.г. ему и его команде удалось отстоять её от настойчивых попыток посягательства со стороны крупных московских собственников. К тому же сегодня на Белгородчине продолжают успешно работать два коллективных хозяйства – имени В.Я. Горина в Белгородском районе и «Советская Россия» в Ровеньском районе.

Особой гордостью области является её горно-металлургический комплекс: Лебединский и Стойленский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат и Яковлевский рудник, дающие постоянный промышленный прирост, несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис. Кстати, Лебединский горно-обогатительный комбинат в 2017 году отмечает свой 50-летний юбилей.

В настоящее время на Белгородчине создана многоуровневая и эффективная система образования. Губернатор определяет стратегические задачи на ближайшие пять лет в развитии отрасли: ликвидация двухсменного обучения в школах, строительство новых средних общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений; капитальный ремонт школ, училищ, техникумов, общежитий, интернатных образовательных учреждений; решение проблемы образовательного неравенства выпускников различных школ, что будет способствовать получению качественного образования вне зависимости от места проживания, состояния здоровья учащихся и других субъективных факторов; развитие качественного технического и IT-образования, создание детских технопарков; создание достойных условий самореализации молодого поколения, подготовка специалистов завтрашнего дня – архитекторов информационных систем, инженеров по восстановлению окружающей среды, проектировщиков по 3Д-технологиям, операторов робототехнических комплексов, смарт-инженеров; создание во всех муниципальных районах области современных общественно-культурных точек для молодёжи – центров молодёжных инициатив, которые должны отвечать всем её коммуникативным, информационным, культурным запросам, повышать культурный уровень, речевую, финансовую грамотность, прививать молодым людям нормы этикета, делового общения; формирование у детей высоких культурных запросов и предпочтений, воспитание потребности в классической подпитке.

В системе здравоохранения Белгородской области уже более года работает проект «Управление здоровьем», суть которого – вернуться к семейной медицине и семейному врачу, необходимость предупреждения, а не лечения болезни. Е.С. Савченко считает, что реализация этого проекта позволит сформировать у каждого белгородца чувство ответственности за собственное здоровье, навыки здорового образа жизни и здоровьесбережения и увеличить продолжительность жизни белгородцев к 2030 году минимум до 80 лет. В ближайшей перспективе – начало работы фонда поддержки семейной медицины, пуск высокотехнологичного кардиохирургического центра в г. Старом Осколе, расширение поликлиники в областном онкологическом диспансере, завершение ремонта городской больницы № 2 г. Белгорода, областной детской больницы и др. Губернатор считает, что задача власти – делать всё возможное, чтобы государственная система здравоохранения была сохранена в полном объёме и выдерживала конкурентоспособность с частной медициной.

Сегодня Евгений Савченко вполне справедливо считается одним из самых лучших и эффективных руководителей регионов России, на которого либералы, группа прозападных политтехнологов и люто ненавидящие Россию русофобы постоянно льют грязь в «жёлтых» средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. А за что же они его так ненавидят? Ответ очень простой: белгородский губернатор считает несправедливой либеральную экономическую модель: «Наше государство выбрало самую несправедливую экономическую модель, причём, крайне несправедливую её форму – либеральную рыночную модель. Но даже в рыночной модели – и на местном уровне в том числе – мы должны находить механизмы сдержек и противовесов, чтобы сделать её менее агрессивной по отношению к людям!» – отмечает Евгений Савченко. А вот теперь мы подошли к самому главному, к тому, чего нет больше ни в одном другом регионе России: под руководством действующего Губернатора на нашей родной Белгородской земле строится Солидарное общество, которое он считает полным противопоставлением и достойной альтернативой обществу потребления, сплочённым обществом, объединённым общими позитивными целями, активной созидательной деятельностью на благо региона и Отечества. В 2011 году правительством Белгородской области была утверждена Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы. В основу Солидарного общества заложены такие ключевые понятия, как патриотизм, духовность, нравственность, единство, ответственность, доверие.

Наш Губернатор определяет важные составляющие Солидарного общества: 1) социальная справедливость, утверждение принципа социальной справедливости во всех сферах нашей жизни; 2) ощущение не только справедливости, но и безопасности – физической безопасности; 3) «выделение кверху лучших людей» – дорога вверх талантливым, умным, патриотичным молодым людям; 4) отношение и забота государства о старшем поколении, об инвалидах, о тех, кто не может себя защитить; 5) постоянное повышение гражданской созидательной активности белгородского общественного пространства; 6) развитие духовности. «Мы за такую солидарность, которая пропитана радостью общего созидания, справедливостью, уважением и любовью друг к другу», – говорит белгородский губернатор и определяет итоговую формулу солидарного общества по-белгородски следующим образом: «Солидарное общество есть сумма трёх слагаемых: умная и честная власть + справедливая и эффективная экономика + активное гражданское общество».

Идея Солидарного общества, многие практические действия и позиция Евгения Савченко как Губернатора Белгородчины соответствуют евразийским взглядам на развитие экономики и хозяйства. Именно поэтому действующего белгородского губернатора поддерживает Международное Евразийское движение. Руководитель Международного Евразийского движения, русский философ, политолог, автор Четвёртой политической теории Александр Гельевич Дугин называет Белгородчину «самой русской областью России», а Стратегию по формированию регионального солидарного общества – «идеологией солидаризма», цель которой – построение солидарного общества, где светская власть неразрывно соединена с духовной, а бюрократия поставлена в такие условия, чтобы действовать в интересах граждан, а не самой по себе. Заместитель руководителя Международного Евразийского движения, основатель Евразийского Союза Молодёжи, российский политолог и журналист, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Михайлович Коровин связывает предпосылки возникновения солидарного общества с евразийской спецификой русской государственности и так говорит о Белгородчине: «…Мы всё равно видим перед собой эталонный регион солидарного русского православного общества, который обязательно преодолеет границы отдельно взятой области, преобразовав Россию. Ибо именно России ещё предстоит спасти человечество…».

Особо стоит отметить, что на Белгородчине с самого начала 90-х и по настоящее время восстанавливаются некогда разрушенные православные храмы и строятся новые; что при поддержке белгородского губернатора в нашей области в одной из первых в России в общеобразовательных школах стали проводиться уроки по православной культуре, в учреждениях дополнительного образования детей – занятия по духовному краеведению, при поддержке Белгородской и Старооскольской епархии создаются духовно-просветительские и образовательно-методические центры, а с недавнего времени белгородцы имеют возможность через спутниковое телевидение смотреть программы проевразийского, консервативного, стоящего на православных позициях телеканала «Царьград». Ведь Белгородская область – это Земля Святого Белогорья! Одновременно на нашей малой родине бережно охраняется советский период истории Белгородчины и России в целом, развиваются и строятся новые музеи, связанные с подвигом советского народа в битве на Курской дуге и в достижении Великой Победы, и уже на протяжении десяти лет Белгород носит гордое звание Города воинской славы. Стоит напомнить, что даже в самые «лихие» 90-е годы, когда либеральные российские СМИ слово «патриот» сделали синонимом слова «фашист», в Белгородской области не прекращалась, а наоборот эффективно развивалась и продолжает развиваться сегодня система патриотического воспитания детей и подростков, молодёжи. Ещё до того, как в стране по инициативе российского президента стало создаваться Российское движение школьников – аналог советской Пионерии, на Белгородчине стал реализовываться проект по созданию областной детской общественной организации «Мы – Белгородцы». А ведь всё это и есть – Солидарное общество!

Евгений Савченко – руководитель-государственник, приверженец социально-консервативных ценностей, патриот-державник, широко поддерживаемый консервативным патриотическим Изборским клубом за многолетнюю работу на благо Великой России и родного Святого Белогорья. Члены Изборского клуба часто бывают в Белгородской области. «Вероучение Евгения Савченко» выделяет руководитель Изборского клуба, главный редактор патриотической русской газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов: «…Тайна лидера, соотносящего свои деяния с высшими духовными ценностями, сочетающего авангардный бросок вперёд с сохранением незыблемых сокровищ прошлого, его высказывания и поступки, его изречённые и неизречённые чувства, его жизнь, нерасторжимо связанная с родными людьми и полями, складывается в целостное вероучение – вероучение Евгения Савченко, многоопытного русского губернатора, кудесника и чудотворца».

Патриарх советской и российской политики, представитель правительства Белгородской области в Совете Федерации, бывший в годы перестройки председателем Совета Министров Советского Союза и резко разошедшийся во взглядах на перестройку и реформы с президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачёвым и первым президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным, человек, так много сделавший для создания Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» в его сегодняшнем виде Николай Иванович Рыжков считает Евгения Степановича Савченко младшим братом и так говорит о годах его руководства областью: «Я делал тогда (в 1993 г. – авт.) вывод, что Белгородская область – середнячок. Она не была отстающей, но она и не была передовой. Она где‑то была посерединке, скромненько. И вот за эти 24 года область абсолютно изменилась». И далее добавляет о Е.С. Савченко: «… Это человек, который не рвёт на себе рубашку. Он шаг за шагом выводил область на те передовые рубежи, на которых она оказалась сегодня».

Таким образом, вполне справедливо будет сказать, что Евгения Степановича Савченко поддерживает абсолютное большинство жителей Белгородской области, различные общественные организации, белгородские профсоюзы, руководители предприятий и организаций. Активные участники реализации Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 - 2025 годы – профсоюзы Белгородчины. Большинство мероприятий и акций, организуемых Белгородской региональной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ, активистом которой я являюсь, областными организациями других общероссийских отраслевых профсоюзов, Белгородским областным объединением организаций профсоюзов в целом, так или иначе, направлены на реализацию задач Стратегии. Более того, приоритетные направления реализации Стратегии направлены: на утверждение принципов социальной защищённости, поддержки и ответственности как оснований достижения общественного согласия; на снижение социальной напряжённости посредством стимулирования занятости и самозанятости населения; на развитие корпоративных отношений в трудовых коллективах; на развитие социального партнёрства и предупреждение трудовых конфликтов; на формирование стандартов корпоративной этики, способствующих улучшению отношений на предприятиях и в организациях. В январе текущего года исполнилось 25 лет отечественной системе социального партнёрства. В Белгородской области социальное партнёрство между профсоюзами, работодателями и органами государственной власти работает эффективно. И это во многом благодаря опять же приверженности консервативным ценностям, как профсоюзов Белгородчины, так и региональной власти. Поэтому профсоюзное движение Белгородчины активно поддерживает государственно-державные действия Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко.

Выступая в июне 2017 года в Белгородской областной Думе с отчётом о результатах деятельности правительства области в 2016 году, Евгений Савченко определил основные стратегические направления дальнейшего развития Белгородской области: 1) «Белгородчина – территория инновационной экономики»; 2) «Белгородская область – территория высоких жизненных стандартов»; 3) «Белгородская область – территория высоких социальных стандартов»; 4) «Белгородская область – территория строительства солидарного общества». Всё это вписывается в логику 24-летней практики государственно-державного служения Евгения Степановича Савченко в должности руководителя Белгородской области и соответствует дальнейшим ожиданиям абсолютного большинства белгородцев от его работы губернатором региона в самом ближайшем будущем.

Когда в 90-е годы многих руководителей пытались «сломать», «перекупить», переделать на «западный» манер – Евгений Степанович Савченко этому не поддался. Так что, если первый президент России Борис Николаевич Ельцин, олицетворяющийся в глазах большинства граждан нашей страны с разрушением великой сверхдержавы – СССР и сделал что-то положительное в бытность президентом, так это уж точно две вещи: 1) Назначение Е.С. Савченко в Белгородскую область в 1993 году губернатором (тогда – главой администрации области). 2) Передача президентской власти в России Владимиру Владимировичу Путину в канун новогодней ночи 2000 года.

Поэтому, именно исходя из непререкаемого авторитета Е.С. Савченко среди белгородцев, из достигнутых за годы его руководства Белгородской областью успехов в социально-экономическом развитии региона, намерение Евгения Степановича участвовать в губернаторских выборах 10 сентября 2017 года открыто поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: «Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас». Ведь белгородский губернатор-державник Евгений Степанович Савченко уже много лет работает в команде главы Российского Государства Владимира Владимировича Путина, чётко взявшего государственно-державный, евразийский вектор во внешней политике, что в будущем положительно скажется и на нашей экономике. И это – естественная и совершенно правильная закономерность. И пусть либералы хоть лопнут от злости! Либералы несут только вред России! А такой руководитель-хозяйственник, патриот-державник, как Евгений Степанович Савченко продолжает делать своё государственническое дело, на благо нашей малой родины – родной Земли Святого Белогорья и на благо нашей большой Родины – великой и могучей Российской Державы!

Отмечая в 2017 году 100-летие двух российских революций – Февральской революции и Великой Октябрьской социалистической революции, извлекая уроки из событий вековой давности, из одновременно героических и трагических сторон советского периода истории России, вспоминаются слова Евгения Степановича Савченко, сказанные им в одной из бесед с Александром Андреевичем Прохановым: в ответ на слова руководителя Изборского клуба «… я уверен, что грядёт революция справедливости», наш губернатор ответил: «Я верю в торжество справедливости, но без революции».

Губернатор Белогорья - противник частной собственности на землю сельско-хозяйственного назначения

На конференции Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Степанович Савченко поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и отметил, что основной задачей сегодня является благополучие Белгородской области, сказав следующее: «Ваше доверие я расцениваю как поддержку выбранного социально-экономического курса. Одновременно считаю, что это гарантия продолжения этого же курса, активной социальной и экономической политики нашей области в случае моего избрания губернатором в сентябре текущего года. Одержав победу, мы сделаем всё, чтобы пятилетка 2017 – 2022 гг. была самой плодотворной и эффективной, пятилеткой качества, развития экономики и построения солидарного общества».

Думаю, многие белгородцы согласятся со мной: Евгений Степанович Савченко – народный Губернатор Святого Белогорья, строитель Белгородского регионального Солидарного общества. Так пожелаем ему и всем нам, белгородцам, дальнейших успехов!