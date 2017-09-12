Социальный консерватизм российских профсоюзов и евразийская суть белгородской модели солидаризма

Идеология Белгородского регионального Солидарного общества, её евразийская суть вполне может стать основой будущей идеологии Российского Государства

Профсоюзное рабочее движение России, имеющее более чем 110-летнюю историю, было активным участником тех революционных событий. Причём, получив возможность легальной работы в результате Февральской революции, после победы Октября профессиональные союзы далеко не сразу приняли позиции большевиков и поддержали Советскую власть. Тогда в профсоюзах сильным было влияние меньшевиков. Однако, впоследствии увидев за большевиками правду и народную поддержку, они стали свидетелями и непосредственными участниками государственного строительства Советской эпохи Русской истории. Поэтому в данной статье я обосную свой взгляд с государственнических позиций. Эти позиции одновременно можно охарактеризовать как: социально-консервативные, православно-советские, красно-державные, лево-евразийские. Я уверен, что это нормальные, «здоровые», прагматичные позиции, которых, зачастую просто глубоко не задумываясь об этом, придерживается абсолютное большинство граждан нашей страны, три четверти из которых родились в Советском Союзе и хорошо застали советское время. Это взгляд на то, чем были для России обе революции в далёком 1917 году, какова роль профсоюзов в тех событиях и какой их сегодняшний вклад в реальное достижение принципов социального государства, как в России в целом, так и в Белгородской области в частности.

Итак, нужно чётко понимать, что именно Февральская революция уничтожила Российскую Империю! Именно она явно обнажила те противоречия, существовавшие в стране, которые создали революционную ситуацию и довели её до самой критической точки, когда, по Владимиру Ильичу Ленину, «низы» не хотят жить по-старому, а «верхи» не могут управлять по-старому... Но... Не нужно всю вину возлагать на самодержавный консервативный курс... Ведь сегодня мы прекрасно понимаем, что тогда в революционном движении участвовали три главных направления: «Россия – для революции», «Революция – для России» и «Революция – против России». К сожалению, и после Февраля, и после Октября немало представителей первого и третьего направлений было у власти. И только Иосифу Виссарионовичу Сталину удалось их от этой власти «отодвинуть». То есть, до революции представители этих двух направлений умышленно разрушали Российское государство, снаружи и изнутри. Есть ещё и другая сторона. Падение белой романовской Российской Империи совершилось ещё и потому, что после воцарения династии Романовых страна отошла от своих традиций. Западничество, либерализм стали проникать в страну при посредничестве дома Романовых. А ведь либерализм никоим образом несовместим с Россией! Либерализм просто опасен для России! И вот, сформировалось как бы две России: Россия дворянско-купеческая, многие представители которой уже тогда смотрели на Запад, увлекались либеральными, буржуазно-капиталистическими идеями, и Россия крестьянская, лучшие сыны которой искренне поднимались «За Веру, Царя и Отечество!», но при этом заслуживали лучшей доли, чем та, что они имели. И это было большим упущением российской императорской фамилии, ставшим впоследствии одной из причин величайшей трагедии – крушения самой Российской Империи! Тем более, сегодня открываются новые исторические источники, которые говорят о том, что последнему Всероссийскому Императорупредлагалась идея соединения монархии и социализма, к тому же о возможности социалистической монархии говорил в конце XIX века и знаменитый русский писатель, философ Константин Николаевич Леонтьев! А уже в наше время появилась близкая к ней теория социал-монархизма, которую разработал отечественный философ. Социал-монархизм сочетает в себе православные ценности, традиции дореволюционной России с социализмом (православный социализм). Кроме того, идею «народной монархии» в 40-е годы XX столетия выдвигал русский мыслитель, писатель и общественный деятель

А теперь – самое главное. Февраль 1917 года – это настоящая либеральная буржуазная революция, это яркий пример «оранжевой» революции, «цветной» революции того периода. И свергнувшие тогда царя «февралисты», среди которых были как убеждённые либералы-западники, так и заражённые «либеральной заразой» дворяне из ближнего окружения императора, руководствовались тогда далеко не интересами простого народа. Они свергнули монархию потому, что российское самодержавие мешало им внедрять в России губительный для неё капитализм. Февраль 1917-го – это большая беда, свалившаяся на Россию. А «февралисты», реализовавшие тогда впервые в России «цветной государственный переворот» – это никакие не герои, а разрушители Российской Империи!

Теперь о другой революции – Октябрьской. Как бы кто не относился к Октябрю 1917-го, нельзя не понимать, что именно Великая Октябрьская социалистическая революция, именно Красный Октябрь, причём во многом вопреки марксизму, за его официальным фасадом, впоследствии остановил распад России, сохранил Российское государство в новой форме – России Советской, Советского Союза! И, вполне закономерно, что определённые силы из государственнической, консервативной части белой эмиграции, не принявшие в 1917 году власть большевиков, через несколько лет признали то, что именно большевики спасли страну от территориального распада, расчленения, и что благодаря им Россия восстановила своё державное могущество, но уже в новых условиях, в другой социально-экономической ситуации и в другой политической системе. Так считали евразийцы. Аналогичной точки зрения придерживались и близкие к евразийцам сменовеховцы. Наглядным является и другой исторический пример: «белый» генерал времён гражданской войны, каким бы убеждённым антикоммунистом и противником Советской власти он не был, искренне переживал за Россию в годы Великой Отечественной войны: «Мы испытывали боль в дни поражений армии, хотя она и называется Красной, а не Российской, и радость – в дни её побед», – говорил Деникин. Находясь тогда в эмиграции, он собрал медикаменты для Красной Армии и сумел организовать их переправу в СССР. Вот оно – реальное единение патриотов-государственников разных политических взглядов во имя интересов России и русского народа!

Очень нелёгким и тернистым был путь Советской России: ценой больших людских потерь, братоубийственной гражданской войны, отхода от многих русских традиций, богоборческой политики воинствующего атеизма, особенно в ранний период Советской власти... Но преемственность русской истории не была нарушена: как в своё время на смену Московской Руси пришла Российская Империя, так и на смену белой романовской Российской Империи пришла Красная Русская Сталинская Империя – Союз Советских Социалистических Республик! И Советская эпоха была одновременно как Великой, так и трагической! Россия стала Великой мировой сверхдержавой, но ценой революций и двух страшных мировых войн, унесших десятки миллионов человеческих жизней!

Советские профсоюзы были неотъемлемой частью политической и социально-экономической системы СССР, важнейшим звеном в цепочке главных общественно-политических организаций Советского государства: «октябрята – пионерская организация – комсомол – коммунистическая партия – профсоюзы». Они заботились о реальном благосостоянии трудящихся Советского социалистического государства. К примеру, профсоюз работников просвещения в 20-е годы XX столетия регулярно рассматривал вопросы взаимодействия с деревней по продовольственному вопросу, участвовал в создании трудового фонда для борьбы с контрреволюцией и разрухой, заботился о снабжении своих членов продовольствием и дровами, обеспечением их одеждой и обувью. При помощи профсоюза решались задачи организации детских домов для осиротевших в годы гражданской войны детей. Но уже в те годы профсоюз стал заниматься правозащитной деятельностью, охраной труда учителя, оздоровлением своих членов в домах отдыха.

В середине 20-х годов главная задача – борьба с неграмотностью, культурной отсталостью взрослого населения. В 30-е годы одной из главных задач профсоюза просвещения стало участие в коллективизации и шефской работе на селе, организация производственных смотров и конкурсов в рамках социалистического соревнования и ударничества, участие в движении рационализаторов и изобретателей, совершенствование стахановского движения. То есть, профсоюзные организации активно занимаются производственными вопросами. Особой страницей в истории профсоюза просвещения и всех других отраслевых профсоюзов стал массовый героизм их членов на фронтах Великой Отечественной войны и в не менее важной работе в тылу. В послевоенную десятилетку отраслевой профсоюз работников начальных и средних школ активно занимается вопросами улучшения жилищно-бытовых условий членов профсоюза, устранением недостатков в выполнении закона о всеобуче, проблемой большого отсева учащихся, повышением образовательного уровня педагогических кадров. В 50 – 60-е годы профсоюзные организации отрасли решают вопросы повышения общего уровня культуры населения, улучшения учебно-воспитательного процесса на селе, открывают дома учителя, пионерские лагеря, профсоюзные библиотеки. В 70 – 80-е годы профсоюз работает в очень тесном контакте с партийными и комсомольскими организациями, решая задачу совершенствования связи обучения с производительным трудом, строительства школ-комплексов, 139 из которых в середине 80-х годов было в Белгородской области. Целенаправленную работу областного комитета отраслевого профсоюза по улучшению жилищных условий педагогических работников поддержал областной Совет народных депутатов, в результате чего несколько сотен учителей получили квартиры. На особом контроле стояли вопросы укрепления здоровья членов профсоюза, организации их питания, санаторно-курортного лечения.

После распада СССР и резкой смены в стране экономической и политической системы отраслевые профсоюзы постсоветской России, входящие в Федерацию независимых профсоюзов России, продолжали и продолжают сегодня вести активную работу по защите интересов Человека Труда! Фактически, в 90-е годы профсоюзы помогли народу отстоять Российское Государство, спасти его от разрушения! Они вели борьбу за максимальное сохранение трудовых прав человека в Трудовом кодексе, выступали против закона о «монетизации льгот», а после его принятия сделали всё возможное для социальной поддержки людей, лишившихся льгот.

Наш Профсоюз работников народного образования и науки РФ всё сделал для того, чтобы в новом федеральном законе об образовании и других нормативно-правовых актах максимально были сохранены трудовые гарантии и социальные льготы работников и студентов отрасли, а именно: законодательно закреплён принцип установления заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций не ниже уровня средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации, сохранено их право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, предусмотрено право педагогов на дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в 3 года за счёт средств работодателя, а не раз в 5 лет, как это было ранее. Кроме того, Общероссийский Профсоюз образования добился включения в закон об образовании принципа участия работников и обучающихся в управлении образовательной организацией через свои профессиональные союзы обучающихся и работников как представительные органы.

Постоянно на контроле Белгородской региональной организации отраслевого Профсоюза – вопросы выполнения «майских указов» президента России Владимира Владимировича Путина, подписанных в 2012 году, вопросы выплаты заработной платы, охраны и улучшения условий труда, предоставления работникам и студентам положенных социальных льгот и гарантий, соблюдения трудового законодательства работодателями. Педагогам сельских образовательных учреждений Белгородчины в полном объёме сохранено предоставление льгот на коммунальные услуги. По инициативе обкома Профсоюза уже на протяжении 10 лет работникам образования области предоставляются бесплатные путёвки в санаторий «Красиво», оплаченные из областного бюджета. В 2003 – 2005 г.г. по предложению региональной организации отраслевого Профсоюза был объявлен марафон «Люби своих учителей», в итоге которого было построено и выделено свыше 800 квартир для учителей. Совсем недавно областной комитет Профсоюза убедил департамент образования в нецелесообразности перевода детско-юношеских спортивных школ из отрасли «Образование» в сферу физической культуры и спорта, так как это бы привело к потере педагогами этих учреждений опредёлённых льгот и социальных гарантий, а дети и подростки утратили бы возможность массово заниматься спортом в спортивных секциях и кружках. Обком Профсоюза постоянно на всех уровнях поднимает вопрос о том, чтобы в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населённых пунктах, затраты на осуществление образовательной деятельности были предусмотрены независимо от количества обучающихся, выступает за установление фиксированных базовых ставок и окладов. Профсоюзные организации всех уровней держат на контроле вопрос о сокращении бумагооборота в образовательных учреждениях.

Если говорить о реальных делах всех российских профсоюзов, в целом, то и здесь есть что сказать: так, ещё год назад верховная власть в лице президента России В.В. Путина и Федерального Собрания поддержали предложение профсоюзов о приоритете выплаты зарплат перед другими платежами, в том числе перед налогами; принят закон об ужесточении ответственности работодателя за задержку или невыплату зарплаты; профсоюзы защитили права неработающих пенсионеров, досрочную пенсию бюджетников, поставили под профсоюзный контроль присвоение звания «Ветеран труда», добились существенного увеличения минимального размера оплаты труда. И всего это наш Общероссийский Профсоюз образования, другие отраслевые профсоюзы, ФНПР в целом добились благодаря своему социальному консерватизму, государственничеству, осознанию необходимости сохранения реального государственного суверенитета России, с одной стороны, и сохранения социальных гарантий и льгот трудящихся, реального становления социального государства в России, согласно её Конституции, с другой. Это позволило профсоюзам в эти далеко непростые годы сохранить связь с трудовыми коллективами, жить и развиваться сегодня, в совершенно иных, в отличие от советских профсоюзов, социально-экономических и политических условиях.

Особенно я хочу отметить, что всё это – дела настоящих, реальных, то есть «традиционных» отраслевых общероссийских профсоюзов, входящих в Белгородское областное объединение организаций профсоюзов, в структуру ФНПР, а не так называемых «альтернативных профсоюзов», которые ведут, главным образом, раскольническую деятельность в российском профсоюзном движении, а зачастую вместе с НКО, признанными «иностранными агентами», напрямую работают на разрушение Российского Государства в ходе «болотно-оранжевых» акций и митингов, организованных либералами-западниками! В январе 2017 года свой четвертьвековой юбилей отметила отечественная система социального партнёрства. В Белгородской области социальное партнёрство между профсоюзами, работодателями и органами государственной власти всегда работала и сегодня продолжает эффективно работать. Белгородские профсоюзы всецело поддерживают государственно-державные действия Главы Российского Государства Владимира Владимировича Путина и губернатора Белгородской области! Профсоюзные организации Белгородчины – активные участники разработки и реализации предложенной губернатором Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы. Ведь Солидарное общество – это своеобразная модель белгородской идеологии солидаризма, принципы которой – единство, духовность, нравственность, патриотизм, верность религиозным и народным традициям и обычаям, доверие, деятельное сочувствие, ответственность, социальная справедливость, полное противопоставление и достойная альтернатива обществу потребления! Солидарное общество предполагает идти не революционным, а эволюционным путём. Совсем недавно наш губернатор определил четыре стратегических направления развития Белгородской области на предстоящую пятилетку. Одно из них – «Белгородская область – территория строительства солидарного общества», где главной задачей государственной власти является утверждение принципов социальной справедливости во всех сферах жизни. Е.С. Савченко предложил формулу Солидарного общества по-белгородски: «Солидарное общество есть сумма трёх слагаемых: умная и честная власть + справедливая и эффективная экономика + активное гражданское общество!». Думаю, что с этим нельзя не согласиться.

Сегодня, спустя 100 лет после двух русских революций, нам нужно сделать главные исторические выводы: 1) Нельзя ни под какими привлекательными лозунгами разрушать Россию, нашу Родину, наше родное государство! 2) Сильное Российское государство никак не противоречит идее и практике социальной справедливости, защите прав и интересов Человека Труда, к чему всегда стремился и будет стремиться русский народ, и за что всегда выступают и будут выступать профсоюзы! 3) Ни в коем случае нельзя, в угоду красивых лозунгов, забывать о геополитических интересах России! 4) Все реформы должны только улучшать Российское государство, его традиции, устои, его социальную систему, дополнять, но не разрушать её, ввергая страну и народ в новые потрясения и приводя к новым потерям! 5) Либерализм, западнизм, капитализм, глобализм, какие бы лозунги они не выдвигали, в какие бы «красивые одежды» не рядились – несут России огромную опасность, они чужды нашей стране, менталитету русского народа! 6) Необходимо добиваться официального принятия в России и закрепления в российской конституции государственной идеологии, которая могла бы сочетать в себе формационный и цивилизационный подходы к истории, социальный аспект советской идеологии с принципами идеологии евразийского консерватизма. А это во многом перекликается со Стратегией по формированию на Белгородчине Солидарного общества, идеология которого имеет евразийские корни! 7) Профсоюзам необходимо добиваться: закрепления в российском федеральном законодательстве о профсоюзах и в уставных документах ФНПР и отраслевых общероссийских профсоюзов идеи преемственности современных российских профсоюзов с профсоюзами Советской России – СССР и профсоюзами дореволюционной России, неразрывной истории отечественного профсоюзного и рабочего движения; достижения реальной многоукладной экономики с сильным государственным сектором; возвращения себе прав законодательной инициативы, выдвижения профсоюзными организациями кандидатов в депутаты всех уровней, утраченных после распада СССР и смены социально-экономического строя в России в начале 90-х; конструктивного взаимодействия с различными государственно-державными, патриотическими общественными организациями и движениями социально-консервативного фланга.

После победы Октября профессиональные союзы далеко не сразу приняли позиции большевиков и поддержали Советскую власть

Понимание всего этого поможет нам избежать в дальнейшем новых революций и «цветных переворотов», позволит России и большому русскому народу (а в большой русский народ входят все российские этносы!) уверенно развиваться и быть лидерами! И ещё. Февраль 1917-го и Август 1991-го – это близнецы-братья. Только Красный Великий Октябрь 1917-го не дал тогда Февралю добиться того, что стало с нашей страной после трагических событий в августе 1991 года и октябре 1993 года, и из чего мы мучительно больно, но уверенно выходим сегодня под руководством российского президента В.В. Путина на общегосударственном уровне и губернатора нашей родной белгородской земли Е.С. Савченко, предложившего модель регионального Солидарного общества! Всем нам нужно объединять историю страны, обеспечивая преемственность исторических эпох России! Нужно отойти от идеологических клише всех периодов истории России: дореволюционного, советского и постсоветского, и реализовывать на практике вполне приемлемую для нашей страны, выстраданную всей историей XX века формулу государственного устройства: «Правая, консервативная, державная политика – Левая, социально-ориентированная экономика»! Нам нужна полноценная, здоровая «Консервативная революция» в умах, в сознании людей, в действиях власти и общественных институтов, которая позволит объединить всё лучшее в российской истории и не допускать в дальнейшем ошибок, ставящих страну на путь разрушения и смуты.

Все эти меры будут способствовать: сохранению и укреплению государственного суверенитета России, усилению её мощи как евразийской имперской континентальной державы, как одного из сильных полюсов формирующегося сегодня на наших глазах многополярного мира; на деле способствовать достижению реальной солидарности и социальной справедливости, дальнейшему укреплению и развитию положительно зарекомендовавшей себя системы социального партнёрства.

А идеология Белгородского регионального Солидарного общества, её евразийская суть вполне может стать основой будущей идеологии Российского Государства.